Nâng chuẩn minh bạch, củng cố niềm tin người tiêu dùng để hàng Việt vươn ra quốc tế
Vân Nguyễn
01/04/2026, 08:29
Từ nền tảng niềm tin được củng cố, hàng Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới, với yêu cầu nâng chuẩn theo hướng minh bạch, bền vững và tăng khả năng thích ứng để nâng cao sức cạnh tranh và mở rộng thị trường quốc tế...
Ngày 31/3/2026, tại Hội
trường Thống Nhất (Dinh Độc Lập), TP. Hồ Chí Minh, Lễ công bố Hàng Việt Nam Chất
lượng cao 2026 đã chính thức diễn ra, đánh dấu tròn 30 năm hình thành và phát
triển của một chương trình có ảnh hưởng sâu rộng đối với thị trường Việt Nam.
Sự kiện thu hút sự tham dự
của lãnh đạo Trung ương, lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh, đại diện các hiệp hội doanh
nghiệp, chuyên gia kinh tế, tổ chức quốc tế cùng hơn 500 doanh nghiệp đạt danh
hiệu Hàng Việt Nam Chất lượng cao năm 2026.
CỦNG CỐ NIỀM TIN, NÂNG VỊ
THẾ HÀNG VIỆT
Phát biểu tại sự kiện,
Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan nhận định: “Niềm tin của người tiêu dùng Việt Nam đã từng có
lúc mong manh, nhưng chính các doanh nghiệp có mặt trong sự kiện đã góp phần
hàn gắn lại niềm tin ấy. Thương hiệu là điều còn lại, khi mọi thứ khác đã
mất đi ”.
Theo ông Lê Minh Hoan, trong bối cảnh
hiện nay, người tiêu dùng không chỉ quyết định bằng giá hay chất lượng, mà còn
dựa trên niềm tin và sự nhận thức. Do đó, nếu tăng trưởng không đi kèm tính bền
vững, doanh nghiệp có thể đánh mất nền tảng phát triển dài hạn.
Ông cho rằng trong 30 năm qua, doanh nghiệp đã từng
bước xây dựng niềm tin của người tiêu dùng trong nước đối với hàng Việt Nam. Nhiều
thương hiệu đã vươn ra thị trường quốc tế, không chỉ cung cấp sản phẩm mà còn kể
những câu chuyện về giá trị bản địa, từ hạt gạo, con tôm đến cà phê.
Từ nền tảng đó, mục tiêu trong giai đoạn tới được đặt
ra ở mức cao hơn, đó là không chỉ duy trì niềm tin trong nước mà còn hướng tới việc
xây dựng niềm tin của thị trường toàn cầu đối với hàng Việt. Theo ông Lê Minh Hoan, doanh
nghiệp không chỉ dừng lại ở việc tạo ra sản phẩm tốt, mà cần tạo dựng niềm tin
bền vững như một giá trị cốt lõi.
“Xa hơn, mục tiêu đặt ra
là hình ảnh sản phẩm Việt Nam có thể được đón nhận tại các thị trường quốc tế với
sự tin cậy tự nhiên từ người tiêu dùng. Khi đó, thành công không chỉ thuộc về từng
doanh nghiệp, mà còn phản ánh vị thế chung của nền kinh tế”, Phó Chủ tịch Quốc
hội chia sẻ.
Theo ông Bùi Minh Thạnh - Phó Chủ tịch UBND
TP. Hồ Chí Minh, trong 30 năm qua, Chương trình Hàng Việt Nam Chất
lượng cao do Hiệp hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam Chất lượng cao tổ chức đã khẳng
định uy tín, góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm, củng cố niềm tin người tiêu
dùng, đồng thời thúc đẩy doanh nghiệp đổi mới, nâng cao năng lực cạnh tranh và
hội nhập quốc tế.
TP. Hồ Chí Minh xác định
cộng đồng doanh nghiệp là động lực trung tâm của tăng trưởng. Hiện Thành phố
đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp phục hồi và tăng tốc phát triển kinh tế,
hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số trong giai đoạn tới, với trọng tâm là
cải thiện môi trường đầu tư, cải cách hành chính, hỗ trợ đổi mới sáng tạo, chuyển
đổi số và phát triển xanh, bền vững.
Trong tiến trình này, Hiệp
hội được đánh giá có nhiều đóng góp thiết thực thông qua các hoạt động kết nối
cung - cầu, hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực sản xuất, xây dựng thương hiệu,
mở rộng thị trường và lan tỏa phong trào “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt
Nam”.
Thời gian tới, Thành phố đề
nghị Hiệp hội tiếp tục phát huy vai trò cầu nối giữa doanh nghiệp với cơ quan
quản lý và thị trường; đồng thời đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động
theo hướng thiết thực, hiệu quả hơn.
Trọng tâm là hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao
chất lượng sản phẩm, phát triển thương hiệu bền vững, đẩy mạnh kết nối thị trường,
tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng trong nước và toàn cầu, cũng như phối hợp
triển khai các chương trình xúc tiến thương mại.
Thành phố cam kết tiếp
tục đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi và kịp thời tháo gỡ khó khăn để cộng đồng
doanh nghiệp phát triển ổn định, bền vững.
HÀNG VIỆT CHUYỂN MÌNH SANG
GIAI ĐOẠN MỚI
Theo bà Vũ Kim Hạnh - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam Chất lượng
cao, giá trị lớn nhất của chương trình nằm ở sự kiên định khi không sử dụng
ngân sách nhà nước, giữ tính độc lập của hoạt động khảo sát và trung thành với
nguyên tắc dựa trên người tiêu dùng. Chính lựa chọn này, dù không ít khó khăn,
đã tạo nên nền tảng niềm tin bền vững cho chương trình.
Tuy nhiên, sau 30 năm, chương trình cũng đối
mặt với những yêu cầu mới khi thị trường thay đổi nhanh, người tiêu dùng trở
nên thận trọng hơn nhưng đồng thời cũng đòi hỏi cao hơn. Doanh nghiệp không còn
cạnh tranh đơn thuần bằng giá hay sản phẩm, mà bằng khả năng minh bạch, trách
nhiệm và thích ứng.
“Trong bối cảnh đó, Hàng Việt Nam Chất lượng
cao không chỉ dừng lại ở việc ghi nhận niềm tin, mà đang từng bước chuyển sang vai
trò kiến tạo và nâng chuẩn niềm tin. Nếu như 30 năm trước, chương trình bắt đầu
từ những lá phiếu bình chọn của người tiêu dùng, thì đến nay đã trở thành một
tham chiếu quan trọng của thị trường”, bà Hạnh nhấn mạnh.
Đại diện một số doanh nghiệp cho biết để duy trì được niềm tin của người tiêu dùng trong thời gian dài, yếu tố tiên quyết là chất lượng. Theo bà Trần Phương Nga,
Tổng giám đốc Tập đoàn Thiên Long, với nhiều người Việt, cây bút bi
gắn liền với những dấu mốc quan trọng trong học tập và cuộc sống.
Với Thiên
Long, đó không chỉ là sản phẩm mà còn là ký ức của nhiều thế hệ. Tuy nhiên, để
duy trì niềm tin lâu dài, doanh nghiệp xác định chất lượng là yếu tố cốt lõi,
với nguyên tắc mọi sản phẩm đều phải tuân thủ cùng một tiêu chuẩn, dù mở rộng
sang các lĩnh vực mới.
Mặt khác, ông Nguyễn Lâm Viên, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vinamit, cho
rằng Việt Nam sở hữu nguồn tài nguyên bản địa dồi dào, vượt quá khả năng khai
thác của từng doanh nghiệp riêng lẻ, do đó cần một cộng đồng cùng tham gia phát
triển. Khi nhiều doanh nghiệp đồng hành và đầu tư vào nông nghiệp bền vững, nông
sản Việt không chỉ dừng ở dạng thô mà có thể nâng lên thành các sản phẩm giá
trị cao, phục vụ cả thị trường trong nước và quốc tế.
Trên cơ sở tổng hợp, đối
chiếu và đánh giá đa chiều, 581 doanh nghiệp chính thức đạt danh hiệu Hàng Việt
Nam chất lượng cao 2026 do người tiêu dùng bình chọn.
Bên cạnh danh hiệu do người
tiêu dùng bình chọn, chương trình Hàng Việt Nam Chất lượng cao - Chuẩn hội nhập
năm nay tiếp tục được trao cho 9 doanh nghiệp, nâng tổng số doanh nghiệp đạt chứng
nhận này lên 249 đơn vị.
Xuất khẩu rau quả tăng trưởng mạnh, sầu riêng tiếp tục dẫn dắt
PMI tháng 3 giảm xuống 51,2 điểm, áp lực chi phí khiến tăng trưởng chậm lại
PMI tháng 3/2026 giảm xuống 51,2 điểm khi đà tăng sản lượng và đơn hàng chậm lại do áp lực chi phí. Tình trạng này khiến việc làm sụt giảm, giao hàng chậm trễ và niềm tin kinh doanh rơi xuống mức thấp nhất trong 6 tháng qua.
Tiết kiệm điện và điện mặt trời mái nhà: Hai trụ cột đảm bảo an ninh năng lượng
Trước áp lực tăng trưởng kinh tế hai con số và nguy cơ mất cân đối cung–cầu điện trong giai đoạn 2026–2028, Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 31/3/2026 yêu cầu triển khai đồng bộ, quyết liệt hai giải pháp trọng tâm: tiết kiệm điện trên diện rộng và phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu thụ...
Hội chợ OCOP hè 2026 góp phần kích cầu du lịch Quảng Ninh
Hội chợ OCOP Quảng Ninh – hè 2026 nhằm quảng bá sản phẩm chất lượng, kích cầu tiêu dùng và thu hút khách du lịch...
Xuất khẩu rau quả tăng trưởng mạnh, sầu riêng tiếp tục dẫn dắt
Trong quý 1 của năm 2026, ngành rau quả Việt Nam ghi nhận đà tăng trưởng ấn tượng, với kim ngạch xuất khẩu ước đạt gần 1,48 tỷ USD, tăng 27% so với cùng kỳ năm trước. Trung bình mỗi tháng, giá trị xuất khẩu đạt khoảng 500 triệu USD, cho thấy xu hướng phục hồi và mở rộng thị trường đang diễn ra tích cực.
TP.HCM: Cần chuyển đổi từ chính sách đến hạ tầng khi phát triển giao thông phát thải thấp
Giao thông phát thải thấp, đặc biệt là phát triển xe điện đang trở thành xu hướng tất yếu tại TP.HCM, nhưng quá trình chuyển đổi vẫn đối mặt nhiều rào cản như chi phí cao, hạ tầng sạc thiếu đồng bộ và hệ sinh thái chưa hoàn thiện. Để bứt phá, thành phố cần cách tiếp cận tổng thể, kết hợp chính sách, đầu tư và công nghệ, đồng thời thúc đẩy vai trò của doanh nghiệp và người dân.
