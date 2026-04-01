Nâng chuẩn minh bạch, củng cố niềm tin người tiêu dùng để hàng Việt vươn ra quốc tế

Từ nền tảng niềm tin được củng cố, hàng Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới, với yêu cầu nâng chuẩn theo hướng minh bạch, bền vững và tăng khả năng thích ứng để nâng cao sức cạnh tranh và mở rộng thị trường quốc tế...

Ngày 31/3/2026, tại Hội trường Thống Nhất (Dinh Độc Lập), TP. Hồ Chí Minh, Lễ công bố Hàng Việt Nam Chất lượng cao 2026 đã chính thức diễn ra, đánh dấu tròn 30 năm hình thành và phát triển của một chương trình có ảnh hưởng sâu rộng đối với thị trường Việt Nam.

Sự kiện thu hút sự tham dự của lãnh đạo Trung ương, lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh, đại diện các hiệp hội doanh nghiệp, chuyên gia kinh tế, tổ chức quốc tế cùng hơn 500 doanh nghiệp đạt danh hiệu Hàng Việt Nam Chất lượng cao năm 2026.

CỦNG CỐ NIỀM TIN, NÂNG VỊ THẾ HÀNG VIỆT

Phát biểu tại sự kiện, Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan nhận định: “Niềm tin của người tiêu dùng Việt Nam đã từng có lúc mong manh, nhưng chính các doanh nghiệp có mặt trong sự kiện đã góp phần hàn gắn lại niềm tin ấy. Thương hiệu là điều còn lại, khi mọi thứ khác đã mất đi ”.

Theo ông Lê Minh Hoan, trong bối cảnh hiện nay, người tiêu dùng không chỉ quyết định bằng giá hay chất lượng, mà còn dựa trên niềm tin và sự nhận thức. Do đó, nếu tăng trưởng không đi kèm tính bền vững, doanh nghiệp có thể đánh mất nền tảng phát triển dài hạn.

Ông cho rằng trong 30 năm qua, doanh nghiệp đã từng bước xây dựng niềm tin của người tiêu dùng trong nước đối với hàng Việt Nam. Nhiều thương hiệu đã vươn ra thị trường quốc tế, không chỉ cung cấp sản phẩm mà còn kể những câu chuyện về giá trị bản địa, từ hạt gạo, con tôm đến cà phê.

Từ nền tảng đó, mục tiêu trong giai đoạn tới được đặt ra ở mức cao hơn, đó là không chỉ duy trì niềm tin trong nước mà còn hướng tới việc xây dựng niềm tin của thị trường toàn cầu đối với hàng Việt. Theo ông Lê Minh Hoan, doanh nghiệp không chỉ dừng lại ở việc tạo ra sản phẩm tốt, mà cần tạo dựng niềm tin bền vững như một giá trị cốt lõi.

“Xa hơn, mục tiêu đặt ra là hình ảnh sản phẩm Việt Nam có thể được đón nhận tại các thị trường quốc tế với sự tin cậy tự nhiên từ người tiêu dùng. Khi đó, thành công không chỉ thuộc về từng doanh nghiệp, mà còn phản ánh vị thế chung của nền kinh tế”, Phó Chủ tịch Quốc hội chia sẻ.

Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan phát biểu tại sự kiện.

Theo ông Bùi Minh Thạnh - Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh, trong 30 năm qua, Chương trình Hàng Việt Nam Chất lượng cao do Hiệp hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam Chất lượng cao tổ chức đã khẳng định uy tín, góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm, củng cố niềm tin người tiêu dùng, đồng thời thúc đẩy doanh nghiệp đổi mới, nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế.

TP. Hồ Chí Minh xác định cộng đồng doanh nghiệp là động lực trung tâm của tăng trưởng. Hiện Thành phố đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp phục hồi và tăng tốc phát triển kinh tế, hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số trong giai đoạn tới, với trọng tâm là cải thiện môi trường đầu tư, cải cách hành chính, hỗ trợ đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển xanh, bền vững.

Ông Bùi Minh Thạnh - Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh phát biểu tại sự kiện.

Trong tiến trình này, Hiệp hội được đánh giá có nhiều đóng góp thiết thực thông qua các hoạt động kết nối cung - cầu, hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực sản xuất, xây dựng thương hiệu, mở rộng thị trường và lan tỏa phong trào “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Thời gian tới, Thành phố đề nghị Hiệp hội tiếp tục phát huy vai trò cầu nối giữa doanh nghiệp với cơ quan quản lý và thị trường; đồng thời đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả hơn.

Trọng tâm là hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao chất lượng sản phẩm, phát triển thương hiệu bền vững, đẩy mạnh kết nối thị trường, tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng trong nước và toàn cầu, cũng như phối hợp triển khai các chương trình xúc tiến thương mại.

Thành phố cam kết tiếp tục đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi và kịp thời tháo gỡ khó khăn để cộng đồng doanh nghiệp phát triển ổn định, bền vững.

HÀNG VIỆT CHUYỂN MÌNH SANG GIAI ĐOẠN MỚI

Theo bà Vũ Kim Hạnh - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam Chất lượng cao, giá trị lớn nhất của chương trình nằm ở sự kiên định khi không sử dụng ngân sách nhà nước, giữ tính độc lập của hoạt động khảo sát và trung thành với nguyên tắc dựa trên người tiêu dùng. Chính lựa chọn này, dù không ít khó khăn, đã tạo nên nền tảng niềm tin bền vững cho chương trình.

Tuy nhiên, sau 30 năm, chương trình cũng đối mặt với những yêu cầu mới khi thị trường thay đổi nhanh, người tiêu dùng trở nên thận trọng hơn nhưng đồng thời cũng đòi hỏi cao hơn. Doanh nghiệp không còn cạnh tranh đơn thuần bằng giá hay sản phẩm, mà bằng khả năng minh bạch, trách nhiệm và thích ứng.

“Trong bối cảnh đó, Hàng Việt Nam Chất lượng cao không chỉ dừng lại ở việc ghi nhận niềm tin, mà đang từng bước chuyển sang vai trò kiến tạo và nâng chuẩn niềm tin. Nếu như 30 năm trước, chương trình bắt đầu từ những lá phiếu bình chọn của người tiêu dùng, thì đến nay đã trở thành một tham chiếu quan trọng của thị trường”, bà Hạnh nhấn mạnh.

Không gian trưng bày các sản phẩm hàng Việt Nam tại Dinh Độc Lập, TP. Hồ Chí Minh thu hút đông đảo khách tham quan, mua sắm.

Đại diện một số doanh nghiệp cho biết để duy trì được niềm tin của người tiêu dùng trong thời gian dài, yếu tố tiên quyết là chất lượng. Theo bà Trần Phương Nga, Tổng giám đốc Tập đoàn Thiên Long, với nhiều người Việt, cây bút bi gắn liền với những dấu mốc quan trọng trong học tập và cuộc sống.

Với Thiên Long, đó không chỉ là sản phẩm mà còn là ký ức của nhiều thế hệ. Tuy nhiên, để duy trì niềm tin lâu dài, doanh nghiệp xác định chất lượng là yếu tố cốt lõi, với nguyên tắc mọi sản phẩm đều phải tuân thủ cùng một tiêu chuẩn, dù mở rộng sang các lĩnh vực mới.

Mặt khác, ông Nguyễn Lâm Viên, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vinamit, cho rằng Việt Nam sở hữu nguồn tài nguyên bản địa dồi dào, vượt quá khả năng khai thác của từng doanh nghiệp riêng lẻ, do đó cần một cộng đồng cùng tham gia phát triển. Khi nhiều doanh nghiệp đồng hành và đầu tư vào nông nghiệp bền vững, nông sản Việt không chỉ dừng ở dạng thô mà có thể nâng lên thành các sản phẩm giá trị cao, phục vụ cả thị trường trong nước và quốc tế.