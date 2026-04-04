Dấu ấn kinh tế thế giới tuần 29/3-4/4/2026: Chiến sự Iran vẫn “nóng, Tổng thống Trump có động thái thuế quan mới

Dù đã xuất hiện một số tín hiệu cho thấy hoạt động vận tải
qua eo biển Hormuz có thể được nối lại, nguy cơ gián đoạn vẫn còn lớn, khiến thị trường
tài chính, hàng hóa và định hướng chính sách ở nhiều nước tiếp tục biến động.
Cùng với đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng có động thái thuế quan mới, làm
gia tăng thêm bất định với triển vọng kinh tế toàn cầu.
Dưới đây là các thông tin và sự kiện quan trọng trong tuần 29/3-4/4/2026
do VnEconomy điểm lại.
Giá dầu tiếp tục tăng mạnh
Tuần này, giá dầu tăng 11% do lo ngại chiến
tranh Mỹ - Iran kéo dài và nguy cơ tiếp tục gián đoạn vận tải qua eo biển
Hormuz. Giá dầu WTI giao sau tại New York đóng cửa tuần này ở 111,54 USD/thùng,
cao nhất của loại dầu này kể từ ngày 28/6/2022.
Trong tuần, có lúc giá dầu giảm khi Tổng thống Trump bắt đầu bài phát biểu toàn quốc hôm 1/4 nhưng nhanh chóng tăng trở lại
sau khi thị trường đánh giá chiến sự chưa hạ nhiệt.
Tổng thống Trump phát biểu toàn quốc
Trong bài phát biểu tối 1/4, ông Trump cho biết chiến dịch
quân sự của Mỹ và Israel tại Iran đang gần hoàn tất nhưng có thể kéo dài thêm
2-3 tuần, đồng thời cảnh báo Mỹ sẽ tiếp tục tấn công mạnh nếu không đạt được thỏa
thuận. Ông cũng kêu gọi các đồng
minh tự mở lại eo biển Hormuz.
Iran mở “trạm thu phí” ở eo biển Hormuz
Iran đang thiết lập một cơ chế kiểm soát tại eo biển Hormuz
bằng cách buộc các tàu muốn đi qua khu vực này phải di chuyển theo một tuyến gần
đảo Larak và trải qua quy trình kiểm tra, cấp mã thông quan do Lực lượng Vệ
binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) thực hiện. Một số tàu được cho là đã phải
trả phí quá cảnh.
Trong khi đó, các tàu có liên hệ với Iran, Trung Quốc, Ấn Độ
hoặc những nước được Tehran đánh giá là thân thiện dường như được ưu tiên hơn.
Tuần này, một tàu chở dầu của Malaysia được phép đi qua eo biển Hormuz mà không
phải chịu phí do Iran áp đặt.
Hơn 40 quốc gia lập liên minh bảo đảm an ninh cho eo biển
Hormuz
Sau cuộc họp trực tuyến do Anh chủ trì ngày thứ Năm (2/4), hơn 40 quốc gia đã nhất trí khởi động một liên minh đa quốc gia nhằm chuẩn bị cho việc khôi phục tự do hàng hải qua eo biển
Hormuz sau khi xung đột hạ nhiệt. Tuy nhiên, cuộc họp mới chỉ mang tính tham vấn ban đầu
và chưa đưa ra quyết định triển khai cụ thể.
Thêm nhiều hạ tầng năng lượng tại Trung Đông bị tấn công
Khi chiến sự bước sang tháng thứ hai, thêm nhiều cơ sở năng lượng trọng yếu tại Trung Đông tiếp tục bị tấn công, từ nhà máy lọc dầu Mina
al-Ahmadi của Kuwait đến cơ sở khí đốt Habshan ở Abu Dhabi. Các vụ việc mới tuần này cho
thấy phạm vi mục tiêu đang mở rộng, không chỉ dừng ở dầu khí mà lan sang điện,
thép và cả hạ tầng khử mặn nước.
Hai thay đổi lớn về thuế quan của Mỹ
Vào ngày 2/4, Tổng thống Trump công bố hai thay đổi
lớn về thuế quan, bao gồm áp thuế quan tối đa 100% với một số thuốc biệt dược nhập
khẩu và điều chỉnh cơ chế thuế quan với thép, nhôm, đồng.
Quyết định được đưa
ra trong bối cảnh Chính phủ đang triển khai quy trình hoàn trả các khoản thuế
quan đối ứng đã thu sau khi chính sách thuế này bị Tòa án Tối cao bác bỏ. Theo
một ước tính, mỗi ngày chậm hoàn thuế đối ứng, Chính phủ Mỹ phải trả lãi 23 triệu
USD.
Báo cáo việc làm Mỹ tốt hơn kì vọng
Theo báo cáo từ Cục Thống kê Lao động Mỹ (BLS), thị trường việc làm Mỹ phục hồi trong tháng 3. Tuy nhiên, bức tranh chung vẫn cho thấy
đà tăng trưởng việc làm chậm, lực lượng lao động sụt giảm mạnh, tiền lương tăng
yếu và số giờ làm việc đi xuống. Dữ liệu này củng cố quan điểm Fed sẽ tiếp tục
chờ đợi thay vì sớm hạ lãi suất, nhất là khi lạm phát còn cao và giá năng lượng
tăng do chiến sự Mỹ - Iran.
Lãi suất vay thế chấp mua nhà tại Mỹ liên tục tăng
Lãi suất vay mua nhà cố định 30 năm tại Mỹ đã tăng tuần thứ
5 liên tiếp, lên 6,46% - mức cao nhất trong 7 tháng - do chiến tranh ở Iran đẩy
lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng và khiến thị trường tin Fed sẽ giữ lãi suất
cao lâu hơn. Diễn biến này làm chi phí mua nhà tăng mạnh đúng vào mùa cao điểm
giao dịch mùa xuân.
Giá xăng Mỹ vượt mốc 4 USD/gallon
Giá xăng tại Mỹ đã vượt 4 USD/gallon lần đầu kể từ tháng
8/2022, dù chính quyền Tổng thống Trump đã triển khai hàng loạt biện pháp hạ
nhiệt như nới bán nhiên liệu E15, xả dầu từ Dự trữ Dầu lửa Chiến lược (SPR) và
tạm dừng Đạo luật Jones.
Tuy nhiên, đà tăng giá dầu do xung đột Iran và việc
dòng chảy năng lượng qua eo biển Hormuz bị gián đoạn vẫn khiến các biện pháp
này chưa phát huy hiệu quả rõ rệt.
Lạm phát eurozone tăng mạnh, ECB đứng trước bài toán lãi suất
Lạm phát tại khu vực đồng euro tăng mạnh trong tháng 3, chủ
yếu do giá năng lượng leo thang vì xung đột Iran, khiến thị trường bắt đầu đặt
ra câu hỏi liệu Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) có sớm phải nâng lãi suất
hay không.
EU chuẩn bị cho nguy cơ khủng hoảng năng lượng kéo dài
Ủy ban châu Âu (EC) đang hối thúc các nước thành viên Liên
minh châu Âu (EU) chuẩn bị sớm cho kịch bản gián đoạn nguồn cung năng lượng kéo
dài do xung đột tại Trung Đông. Trọng tâm là giảm tiêu thụ dầu và khí đốt, nhất
là trong lĩnh vực vận tải, đồng thời tìm thêm nguồn cung thay thế và duy trì hoạt
động của các nhà máy lọc dầu.
Nhiều nước châu Á quay lại mua dầu Nga
Do cú sốc năng lượng
từ xung đột tại Vùng Vịnh và việc Mỹ tạm nới trừng phạt dầu Nga, nhiều nước
châu Á đang quay lại mua dầu Nga để bù đắp thiếu hụt nguồn cung từ Trung Đông.
Ngoài Trung Quốc và Ấn Độ, các nước như Philippines, Hàn Quốc, Sri Lanka, Thái
Lan và Indonesia cũng tăng mua hoặc phát tín hiệu sẵn sàng nhập khẩu dầu Nga.
Kêu gọi khôi phục điện hạt nhân tại Đức
Tuần này, Bộ trưởng Kinh tế Đức Katherina Reiche kêu gọi
Berlin xem xét lại lập trường phản đối điện hạt nhân, cho rằng việc đóng cửa
các nhà máy điện hạt nhân đã khiến Đức ngày càng phụ thuộc vào khí đốt và dễ tổn
thương trước các cú sốc năng lượng. Phát biểu này được đưa ra khi giá khí đốt
châu Âu tăng mạnh do chiến sự Iran, còn giá điện tại Đức cao hơn nhiều so với
Pháp.
Mỹ đưa vào hoạt động nhà máy LNG quy mô lớn
Nhà máy LNG Golden Pass tại Mỹ, liên doanh giữa tập đoàn
năng lượng QatarEnergy và tập đoàn năng lượng ExxonMobil, đã bắt đầu vận hành
đơn vị đầu tiên trong số ba đơn vị của nhà máy và dự kiến xuất lô hàng đầu tiên
trong quý 2/2026. Khi cả ba đơn vị cùng hoạt động, Golden Pass có thể đạt công
suất 18 triệu tấn/năm.
Trái phiếu chính phủ Trung Quốc lên ngôi giữa xung đột Iran
Trái phiếu chính phủ Trung Quốc đang nổi lên như một kênh
trú ẩn an toàn trong bối cảnh xung đột Mỹ - Iran khiến thị trường trái phiếu
toàn cầu biến động mạnh. Khác với Mỹ, Anh và châu Âu, lợi suất trái phiếu Trung
Quốc chỉ giảm nhẹ nhờ nước này ít chịu sức ép từ giá năng lượng tăng và lạm
phát vẫn ở mức thấp.
Trái phiếu chính phủ Mỹ, châu Âu bị bán tháo
Ngược lại với trái phiếu chính phủ Trung Quốc, các ngân hàng
trung ương nước ngoài đang bán mạnh trái phiếu kho bạc Mỹ gửi tại Cục Dự trữ
Liên bang Mỹ (Fed) chi nhánh New York, khiến lượng nắm giữ giảm xuống mức thấp
nhất kể từ năm 2012.
Trong khi đó, trái phiếu chính phủ châu Âu cũng đang bị bán
tháo mạnh khi xung đột Mỹ - Iran đẩy giá dầu và khí đốt tăng, làm dấy lên lo ngại
lạm phát quay trở lại. Diễn biến này khiến lợi suất trái phiếu Đức, Pháp và Anh
tăng lên các mức cao nhất trong nhiều năm.
Ông Trump đề xuất tăng mạnh ngân sách quốc phòng
Ông Trump đề xuất tăng thêm 500 tỷ USD cho ngân sách quốc phòng Mỹ trong năm tài khóa 2027, nâng tổng mức chi lên 1,5 nghìn tỷ USD, đồng
thời cắt 10% chi tiêu ngoài quốc phòng. Kế hoạch ưu tiên chiến dịch quân sự,
đóng tàu, lá chắn tên lửa, khoáng sản chiến lược và tăng lương dành cho quân
nhân, trong bối cảnh Mỹ tiếp tục chiến dịch tại Iran.
Dự báo tăng trưởng kinh tế Đức giảm một nửa vì chiến sự Iran
Theo báo cáo dự báo kinh tế mùa xuân của 5 viện nghiên cứu
hàng đầu Đức, tăng trưởng GDP của nước này năm 2026 được hạ xuống 0,6%, chỉ bằng
chưa tới một nửa so với dự báo 1,3% trước đó, chủ yếu do cú sốc giá năng lượng
từ chiến sự Iran.
Kinh tế Trung Quốc vẫn trụ vững trước cú sốc
năng lượng
Kinh tế Trung Quốc cho thấy dấu hiệu phục hồi trong tháng 3
khi cả hoạt động sản xuất và phi sản xuất đều quay lại vùng tăng trưởng. Theo dữ
liệu từ Tổng cục Thống kê Trung Quốc (NBS), chỉ số PMI sản xuất tăng lên 50,4
điểm, còn PMI phi sản xuất đạt 50,1 điểm, cho thấy đà hoạt động cải thiện sau kỳ
nghỉ Tết Nguyên đán.
Giá nhiên liệu tăng cao khiến nhiều hãng hàng không bật chế
độ khủng hoảng
Giá nhiên liệu máy bay tăng vọt do chiến sự tại Iran đang buộc
nhiều hãng hàng không trên thế giới chuyển sang trạng thái ứng phó khẩn cấp.
Theo đó, kế hoạch tăng công suất bay toàn cầu trong tháng 4 gần như bị xóa sạch,
khi mức tăng dự kiến giảm từ 5,4% xuống chỉ còn 0,2%. Nhiều hãng tại châu Á và
châu Âu đã cắt giảm chuyến bay, xem xét điều chỉnh lịch khai thác, tăng giá vé
hoặc áp phụ phí nhiên liệu để bảo vệ lợi nhuận.
Giá nhôm thế giới tăng mạnh nhất 4 năm
Giá nhôm thế giới tăng mạnh nhất trong 4 năm sau khi Iran tấn
công hai nhà sản xuất lớn ở Vùng Vịnh là Emirates Global Aluminium (EGA) và
Aluminium Bahrain, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ thiếu hụt nguồn cung toàn cầu.
SpaceX nộp hồ sơ IPO
SpaceX đã nộp hồ sơ IPO và đặt mục tiêu định giá hơn 2 nghìn
tỷ USD, qua đó có thể thực hiện một trong những vụ niêm yết lớn nhất lịch sử. Nếu IPO thành công, tài sản ròng của tỷ phú Elon Musk có thể vượt 1 nghìn tỷ USD. Theo
Bloomberg, đợt IPO dự kiến diễn ra vào tháng 6 và có thể huy động tới 75 tỷ
USD.