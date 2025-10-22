Giữ vững kỷ luật hành chính, tăng tốc trong năm cuối nhiệm kỳ

Chính phủ bước vào giai đoạn nước rút của nhiệm kỳ 2021–2025 với tinh thần: “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm”, quyết tâm hoàn thành cao nhất các nhiệm vụ được giao trong năm cuối.

Chiều 21/10, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ nhằm rà soát kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác 10 tháng năm 2025 và đề ra định hướng cho thời gian còn lại của năm. Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh khối lượng công việc của Chính phủ và các bộ, ngành, địa phương không ngừng tăng, nhất là khi năm 2025 là năm cuối nhiệm kỳ.

CHÍNH PHỦ NỖ LỰC ĐIỀU HÀNH, SÂU SÁT CƠ SỞ

Theo báo cáo của Văn phòng Chính phủ, từ đầu năm đến ngày 20/10/2025, Chính phủ và Thủ tướng đã giao 9.831 nhiệm vụ cho các bộ, cơ quan, địa phương. Trong đó, 7.892 nhiệm vụ đã hoàn thành (đạt 80,3%), 1.602 nhiệm vụ đang trong hạn (16,47%) và 319 nhiệm vụ quá hạn (3,23%).

Đặc biệt, các cơ quan thuộc Chính phủ được giao 148 đề án trình Bộ Chính trị và Ban Bí thư, trong đó 120 đề án đã được trình, còn 28 đề án đang được hoàn thiện để bảo đảm tiến độ trong tháng 11 và 12.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu kết luận tại cuộc họp của Thường trực Chính phủ - Ảnh: VGP

Chương trình công tác của Chính phủ và Thủ tướng trong năm nay cũng ghi nhận mức tăng đáng kể: 507 đề án cần trình (tăng 73 đề án so với năm 2024), trong đó 449 đề án đã hoàn thành. Cùng thời gian, Chính phủ ban hành 331 văn bản quy phạm pháp luật và 640 văn bản chỉ đạo điều hành, bên cạnh 2.330 báo cáo và tờ trình.

Tần suất làm việc của lãnh đạo Chính phủ cũng tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm trước, với hơn 1.900 hội nghị, cuộc họp và chuyến công tác, thể hiện nỗ lực điều hành , sâu sát cơ sở của Chính phủ

Phát biểu tại cuộc họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá dù khối lượng công việc tăng, nhưng kết quả đạt được năm sau luôn cao hơn năm trước, là minh chứng cho tinh thần “ngày đêm sớm tối” của các thành viên Chính phủ.

Tuy nhiên, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng thẳng thắn chỉ ra một số hạn chế: vẫn còn bộ, ngành, địa phương chậm tiến độ, một số văn bản, đề án chưa đạt chất lượng yêu cầu. Nguyên nhân xuất phát từ cả yếu tố khách quan (tình hình thế giới, khu vực diễn biến phức tạp, khối lượng nhiệm vụ lớn) lẫn chủ quan (tổ chức thực hiện chưa thật quyết liệt, phối hợp chưa chặt chẽ).

Thủ tướng yêu cầu toàn hệ thống hành chính giữ vững kỷ cương, đề cao tinh thần trách nhiệm và hành động hiệu quả, đặc biệt trong hai tháng cuối năm. Mỗi nhiệm vụ phải được phân công theo nguyên tắc “6 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ sản phẩm.

Song song với đó, các bộ, ngành, địa phương phải rà soát toàn bộ công việc theo thứ tự ưu tiên, nhất là các đề án trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các dự thảo luật và nghị quyết trình Quốc hội tại kỳ họp cuối cùng khóa XV. Từng bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan và chủ tịch UBND tỉnh, thành phố phải chịu trách nhiệm trực tiếp về tiến độ và chất lượng công việc được giao.

TĂNG TỐC GIAI ĐOẠN NƯỚC RÚT HƯỚNG TỚI MỤC TIÊU CAO NHẤT

Thủ tướng nhấn mạnh kỷ luật hành chính và chất lượng văn bản là hai yếu tố cần được kiểm soát nghiêm ngặt. Cải cách thủ tục hành chính phải đi vào thực chất, hướng đến phục vụ người dân và doanh nghiệp; đồng thời, việc ban hành văn bản phải gắn liền với tổ chức thực thi hiệu quả, tránh tình trạng “ban hành xong để đó”.

Từ nay đến cuối năm thời gian không còn nhiều, Thủ tướng yêu cầu các Phó Thủ tướng và cơ quan chủ trì tập trung giải quyết các nhiệm vụ cấp bách, có tác động trực tiếp đến ổn định kinh tế vĩ mô và phát triển xã hội. Thủ tướng nêu rõ các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới gồm:

Xử lý dứt điểm các dự án tồn đọng, kéo dài, bảo đảm hiệu quả đầu tư.

Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, kiểm soát lạm phát, duy trì cân đối lớn của nền kinh tế. Phát hành trái phiếu công trình, hoàn thiện tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật để thúc đẩy dự án đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng.

Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, gắn với kiểm tra, đôn đốc thường xuyên. Rà soát mô hình chính quyền hai cấp, chuẩn bị Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.

Đặc biệt, Thủ tướng giao Văn phòng Chính phủ phối hợp với Văn phòng Đảng ủy Chính phủ và các cơ quan liên quan xây dựng bộ tiêu chí đánh giá cán bộ trên cơ sở cụ thể hóa Quy định số 366-QĐ/TW của Bộ Chính trị. Đây được xem là bước tiến quan trọng trong việc chuẩn hóa tiêu chí, nâng cao năng lực và trách nhiệm đội ngũ cán bộ trong toàn hệ thống.

Những chỉ đạo của Thủ tướng không chỉ nhằm đáp ứng yêu cầu của năm cuối nhiệm kỳ, mà còn hướng đến việc đặt nền móng cho giai đoạn phát triển mới, với một Chính phủ “liêm chính, hành động, hiệu quả” – tinh gọn nhưng năng động, phục vụ nhân dân.

Cuộc họp Thường trực Chính phủ cho thấy rõ quyết tâm của Chính phủ trong việc tăng tốc, về đích sớm và đạt kết quả cao nhất trong năm cuối nhiệm kỳ 2021–2025. Từ chỉ đạo “làm việc nào dứt việc đó”, “6 rõ” cho đến yêu cầu siết chặt kỷ luật hành chính, mọi thông điệp đều hướng đến mục tiêu chung: hiệu quả thực chất, vì sự phát triển ổn định và bền vững của đất nước.

Khi thời gian chỉ còn tính bằng tuần, từng bộ, ngành, địa phương phải coi mỗi ngày làm việc là một “ngày hành động”, để kết quả cuối năm không chỉ là những con số hoàn thành nhiệm vụ, mà là minh chứng cho tinh thần trách nhiệm, đoàn kết và bản lĩnh của một Chính phủ kiến tạo, vì nhân dân phục vụ.