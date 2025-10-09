GMC muốn chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Garmex Sài Gòn cho biết hình thức chuyển nhượng là chỉ định, giá chuyển nhượng là 313 tỷ đồng (chưa bao gồm thuế VAT). Phí môi giới là 1% trên giá trị chuyển nhượng.

Hội đồng Quản trị CTCP Garmex Sài Gòn (mã GMC) mới thông báo nghị quyết về việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất (đất thuê) và toàn bộ tài sản gắn liền với đất tại Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ).

Thửa đất có số 678 trên tờ bản đồ số 23, địa chỉ tại xã Hắc Dịch, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (nay là phường Tân Thành, TP.HCM) với diện tích 50.173 m2, thuộc quyền sử dụng, sở hữu của Công ty theo giấy chứng nhận Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cấp ngày 25/12/2014.

Garmex Sài Gòn cho biết hình thức chuyển nhượng là chỉ định, giá chuyển nhượng là 313 tỷ đồng (chưa bao gồm thuế VAT). Phí môi giới là 1% trên giá trị chuyển nhượng.

Trước đó, Garmex Sài Gòn công bố doanh thu thuần trên BCTC bán niên soát xét đạt 896,6 triệu đồng, không thay đổi so với trước soát xét.

Tuy nhiên lợi nhuận sau thuế trên báo cáo tài chính riêng chưa soát xét là -gần 7,3 tỷ đồng, tăng 21,7% so với sau soát xét (-8,84 tỷ đồng).

Doanh thu thuần trên báo cáo tài chính bán niên trước và sau soát xét không thay đổi đạt 898,5 triệu đồng, lợi nhuận sau thuế trước soát xét là -hơn 12,12 tỷ và sau soát xét tăng lên -14,03 tỷ đồng, tương ứng tăng 18%.

Theo giải trình từ GMC, lợi nhuận sau thuế bán niên năm 2025 trên báo cáo tài chính riêng sau soát xét lỗ nhiều hơn trước soát xét 1,577 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ chênh lệch là 21,7% chủ yếu là do phát sinh khoản dự phòng 1,577 tỷ đồng đầu tư tại Công ty cổ phần Phú Mỹ.

Còn lợi nhuận sau thuế bán niên năm 2025 trên báo cáo tài chính hợp nhất sau soát xét lỗ nhiều hơn trước soát xét 2,18 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ chênh lệch là 18% chủ yếu là do phát sinh khoản dự phòng tại Công ty con và Công ty liên kết, trong đó bao gồm: Công ty TNHH Garmex Quảng Nam (công ty con của Công ty) dự phòng các khoản ứng trước cho người bán đã quá hạn thời gian thực hiện hợp đồng nhưng hiện không thực hiện 291,5 triệu đồng và phát sinh dự phòng đầu tư tại Công ty cổ phần Phú Mỹ là 1,577 tỷ đồng.

Còn trên báo cáo tài chính hợp nhất bán niên 2025 ghi nhận doanh thu thuần đạt 898,5 triệu đồng, tăng 150,7% so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng lợi nhuận sau thuế từ lãi 755,2 triệu đồng sang lỗ hơn 14,3 tỷ đồng, tương ứng giảm 1.994,6%.

Theo giải trình, lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2025 lỗ trong khi 6 tháng đầu năm 2024 lãi và chênh lệch nhiều hơn 10% so với cùng kỳ tại báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên là do doanh thu 6 tháng năm 2025 tăng hơn 540 triệu đồng so với 6 tháng năm 2024 là do trong 6 tháng 2025 phát sinh doanh thu từ kinh doanh dược phẩm và doanh thu hợp tác kinh doanh trong khi 6 tháng năm 2024 công ty không có khoản doanh thu này.

Mặt khác, doanh thu tài chính giảm do khoản phát sinh từ lãi tiền gửi giảm; Thu nhập khác giảm 6,9 tỷ đồng do giảm khoản thu nhập từ thanh lý (6 tháng đầu năm 2025 thu thanh lý 1,8 tỷ đồng trong khi 6 tháng đầu năm 2024 là 8,7 tỷ đồng); Giá vốn hàng bán tăng do phát sinh giá vốn kinh doanh nhà thuốc.

Ngoài ra, chi phi tài chính giảm hơn so với 6 tháng đầu năm 2024 do hoàn nhập dự phòng đầu tư và không có phát sinh khoản chênh lệch tỷ giá khi hợp nhất báo cáo của Công ty Blue Sài Gòn LLC tại Hoa Kỳ.

Đồng thời, 6 tháng đầu năm 2025 phát sinh lỗ trong công ty liên kết (Công ty cổ phần Phú Mỹ); Chi phí quản lý doanh nghiệp giảm hơn so với 6 tháng năm 2024 chủ yếu do công ty tiếp tục thực hiện tiết kiệm chi phí. Tuy nhiên chi phí quản lý còn cao so với doanh thu do công ty vẫn phải duy trì nhân sự kho, nhân viên nghiệp vụ gián tiếp nên vẫn phát sinh chi phi tiền lương, chi phi khấu hao, thuê đất, chi phí dịch vụ bảo vệ và các chi phí khác.

Bên cạnh đó, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại tăng 12,007 tỷ đồng do phát sinh chi phi thuế thu nhập hoãn lại của khoản dự phòng đầu tư vào Công ty Cổ phần Phú Mỹ là 315,5 triệu đồng.

Cũng trong 6 tháng đầu năm 2024 Công ty Blue Sài Gòn LLC đã hoàn tất thủ tục giải thể và khai thuế tại Hoa Kỳ nên Công ty Cổ phần Garmex Sài Gòn đã hạch toán giảm chi phí thuế hoãn lại của khoán nợ mà công ty Blue Sài Gòn LLC không có khả năng thanh toán cho Công ty Cổ phần Garmex Sài Gòn khi Hợp nhất báo cáo tài chính. Trong 6 tháng đầu năm 2025, Công ty không phát sinh khoản chi phi này.

Đáng chú ý, dù thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị, trong 6 tháng đầu năm 2025 công ty tiếp tục chào bán các tài sàn chưa sử dụng, tuy nhiên kết quả chào bán thành công chưa nhiều.

GMC cho biết tính đến thời điểm này, công ty tiếp tục không có đơn hàng may trang phục. Công ty vẫn đang thực hiện nghiên cứu đầu tư các ngành mới theo xu thế để phát triển công ty trong trung và dài hạn. Bốn cạnh dó, công ty tập trung tiếp tục tiết giảm chi phí, thực hiện thanh lý các tài sàn không sử dụng; tiếp tục theo dõi, thúc đấy đối tác giao hàng; Theo dõi, thúc đẩy Công ty Cổ phần Phú Mỹ hoàn thành Dự án nhà ở Phú Mỹ để bán sản phẩm nhằm thu hồi vốn đầu tư; Kinh doanh nhà thuốc tại 213 Hồng Bàng; Khai thác các mặt bằng hiện hữu của công ty.

Trên thị trường chứng khoán, hiện cổ phiếu GMC đang được giao dịch trên UPCoM và giá cổ phiếu này đang giảm thêm 4,44% về 4.300 đồng/cổ phiếu.