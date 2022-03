Gỗ An Cường đón nhận nhiều giải thưởng uy tín ngay từ đầu năm 2022

Trải qua gần 30 năm hình thành và phát triển, Công ty Cổ phần Gỗ An Cường (An Cường) hiện là công ty hàng đầu tại Việt Nam và khu vực về vật liệu, giải pháp và nội thất làm từ gỗ công nghiệp.

Hiện nay, An Cường đang sở hữu nhà máy rộng hơn 240.000m2 được đầu tư trang thiết bị và công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn châu Âu nhằm tạo ra những sản phẩm chất lượng và vô cùng đa dạng nhằm phục vụ tối đa cho nhu cầu nội địa cũng như xuất khẩu đến các thị trường lớn như: Mỹ, Nhật, Úc, Canada… với doanh số nội địa và xuất khẩu lên đến hàng nghìn tỷ đồng mỗi năm.

Tính đến cuối năm 2021, tổng tài sản của An Cường đạt 4.983 tỷ đồng và vốn chủ sở hữu đạt 3.777 tỷ đồng. Trong đó, có 1.627 tỷ đồng là khoản tiền mặt và đầu tư tài chính ngắn hạn và 275 tỷ đồng đầu tư dài hạn. Bên cạnh đó, An Cường có hơn 1.419 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần và hơn 1.456 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Showroom An Cường tại 10 Chương Dương Độ, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Trong đầu năm 2022, An Cường liên tiếp được công nhận với hàng loạt các giải thưởng uy tín và danh giá khác như: Thương hiệu quốc gia Vietnam Value, Top 10 công ty vật liệu xây dựng uy tín 2021; Doanh nghiệp bền vững CSI 2021; Top 50 doanh nghiệp xuất sắc nhất Việt Nam (Top 50 Vietnam the Best) do Vietnam Report bình chọn.

Các ứng dụng của Gỗ công nghiệp An Cường tai hệ thống Showroom.

Trước đó, vào tháng 6/2021, An Cường đã chính thức đăng ký giao dịch cổ phiếu của công ty trên hệ thống giao dịch Upcom. Trong quý 4/2021, Đại hội đồng cổ động của An Cường cũng đã thông qua việc phát hành cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 2:1, trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ 5%, phát hành thêm 5% cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cp và đưa cổ phiếu An Cường (ACG) niêm yết trên sàn HOSE.

Danh sách cổ đông của An Cường khá “chất lượng” với sự tham gia của các cổ đông tổ chức quốc tế như Tập đoàn Sumitomo Forestry (Nhật Bản), VinaCapital và DEG (Đức).