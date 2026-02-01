Gỡ vướng triển khai Nghị định 46/2026/NĐ-CP, giải quyết ách tắc nông sản tại cửa khẩu

Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Chủ Nhật, 01/02/2026
Chu Minh Khôi
01/02/2026, 17:54
Trong những ngày cuối tháng 1/2026, việc triển khai Nghị định số 46/2026/NĐ-CP đã phát sinh nhiều khó khăn, vướng mắc, khiến hoạt động thông quan hàng hóa tại các cửa khẩu bị ảnh hưởng. Từ ngày 26 đến 30/1, hơn 700 lô hàng nông sản nhập khẩu với khối lượng khoảng 300.000 tấn bị tồn đọng tại các cửa khẩu đường bộ, đường thủy và đường hàng không.
Trong thông cáo báo chí vừa phát đi, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết: "Ngày 26/1/2026, Chính phủ ban hành Nghị định số 46/2026/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật An toàn thực phẩm. Nghị định này có hiệu lực ngay sau khi được ban hành. Đây là văn bản pháp lý quan trọng, góp phần tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm theo hướng quản lý rủi ro, bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng và tiệm cận với thông lệ quốc tế.
Tuy nhiên, trong bối cảnh có sự thay đổi căn bản về phương thức kiểm tra an toàn thực phẩm so với quy định trước đây, việc triển khai đồng loạt công tác kiểm tra nhà nước đối với thực phẩm nhập khẩu tại các cửa khẩu trong giai đoạn đầu đã phát sinh một số khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn".
Theo tổng hợp của các cơ quan chức năng, trong khoảng thời gian từ ngày 26/1 đến hết ngày 30/1/2026, tại các cửa khẩu đường bộ, đường thủy và đường hàng không trên cả nước đã xảy ra tình trạng tồn đọng hơn 700 lô hàng nhập khẩu, với tổng khối lượng khoảng 300.000 tấn. Hàng hóa ùn ứ chủ yếu là nông sản tươi và sản phẩm sơ chế có nguồn gốc thực vật như rau, củ, quả, gạo, lúa, sắn, cùng một số mặt hàng thực phẩm đã qua chế biến, đóng gói sẵn.
Nguyên nhân chủ yếu được xác định là do Nghị định số 46/2026/NĐ-CP có hiệu lực ngay khi chưa có đầy đủ văn bản hướng dẫn chi tiết về phương thức kiểm tra, trình tự lấy mẫu và thời gian kiểm nghiệm. Bên cạnh đó, chưa có quy định chuyển tiếp đối với các lô hàng đã nhập khẩu hoặc đang làm thủ tục trước thời điểm Nghị định có hiệu lực. Việc áp dụng đồng loạt phương thức kiểm tra mới, với thời gian trả kết quả từ 5-7 ngày, đã tạo áp lực lớn cho cơ quan kiểm tra, hệ thống kiểm nghiệm cũng như doanh nghiệp nhập khẩu, đặc biệt đối với các mặt hàng tươi sống, dễ hư hỏng.
Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long tại Văn bản số 102/VPCP-KGVX ngày 31/1/2026, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết sẽ có báo cáo gửi Bộ Y tế – Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm trong ngày 1/2/2026. Báo cáo nhằm tổng hợp các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai Nghị định số 46/2026/NĐ-CP, đồng thời kiến nghị Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương sớm ban hành văn bản hướng dẫn thống nhất để tháo gỡ, bảo đảm việc thực thi Nghị định đạt hiệu quả cao.
Trước tình trạng ùn tắc hàng hóa tại cửa khẩu, Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật và Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) đã chủ động phối hợp với Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) - cơ quan đầu mối của Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm và là đơn vị chủ trì tham mưu trình ban hành Nghị định số 46 để rà soát, đánh giá toàn diện tình hình.
Ngay sau đó, các đơn vị liên quan đã tổ chức họp với các cơ quan kiểm dịch thực vật vùng – là những đơn vị trực tiếp thực hiện kiểm tra an toàn thực phẩm nhập khẩu đối với sản phẩm có nguồn gốc thực vật, nhằm nắm bắt cụ thể những khó khăn, vướng mắc tại từng cửa khẩu. Trên cơ sở đó, các phương án xử lý, tháo gỡ ách tắc hàng hóa đã được tổng hợp, báo cáo và đề xuất kịp thời với Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường.
Nhờ sự chỉ đạo sát sao, khẩn trương và đồng bộ của Lãnh đạo Bộ, theo báo cáo từ các Chi cục Kiểm dịch thực vật vùng - Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, đến chiều ngày 31/1/2026, tình trạng ùn ứ hàng hóa tại nhiều cửa khẩu đã cơ bản được giải quyết, trong đó có các cửa khẩu trọng điểm như Tây Ninh và một số địa bàn khác.
Bộ Nông nghiệp và Môi trường khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành liên quan, vừa bảo đảm yêu cầu quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, vừa tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu, hạn chế tối đa thiệt hại cho doanh nghiệp, sớm ổn định tình hình thông quan hàng hóa tại các cửa khẩu trên cả nước.
Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 05-2026 phát hành ngày 02/01/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...
Ngày 30/1/2026, tại Hà Nội, Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (SBV) phối hợp tổ chức toạ đàm khởi động cấu phần nâng cao năng lực về Ngân hàng xanh trong khuôn khổ Hỗ trợ Kỹ thuật: Thúc đẩy tài chính toàn diện và tài trợ khí hậu…
Từ vật liệu xây dựng, hàng tiêu dùng đến máy móc, thiết bị, xuất khẩu của Thanh Hóa sang Hủa Phăn (Lào) không chỉ đáp ứng nhu cầu thị trường, mà còn góp phần thúc đẩy các dự án đầu tư và hoạt động xây dựng hạ tầng tại Bắc Lào...
Việc đầu tư xây dựng cảng tổng hợp và container Cái Mép Hạ phù hợp với định hướng phát triển cảng biển quốc gia và chiến lược phát triển kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Dự án góp phần nâng cao năng lực logistics, tăng sức cạnh tranh cho hàng hóa xuất nhập khẩu, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam...
Các nhà cung ứng Việt Nam đang khẳng định vị thế mới của doanh nghiệp nội địa: không còn là những đơn vị gia công giá rẻ, mà đang vươn mình trở thành những đối tác chiến lược, sở hữu năng lực công nghệ và quản trị bền vững để tham gia sâu vào cuộc chơi toàn cầu...
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2025, triển vọng 2026 (VEPF)
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: