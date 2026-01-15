Thị trường tour Tết “nóng” sớm

Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài tới chín ngày được xem là “cú hích” khiến thị trường du lịch sôi động ngay từ tháng 12. Ghi nhận tại nhiều doanh nghiệp lữ hành cho thấy xu hướng đặt tour Tết sớm diễn ra rõ rệt ở cả thị trường nội địa và quốc tế…

Đến thời điểm này, các doanh nghiệp lữ hành đang bước vào cao điểm bán tour Tết. Ghi nhận tại thị trường nội địa, các tuyến du lịch phía Bắc đang chiếm ưu thế nhờ sức hút của mùa hoa xuân và không khí lạnh đặc trưng. Những địa danh như Sa Pa, Hà Giang, Mộc Châu hay các cung đường Đông – Tây Bắc luôn nằm trong top tìm kiếm.

Cùng với đó, các tour ngắn ngày, tour tâm linh và tour đường bộ đang được nhóm khách đoàn, khách gia đình ưu tiên lựa chọn để tiết kiệm chi phí trong bối cảnh giá vé máy bay nội địa vẫn neo ở mức cao. Việc đặt tour sớm không chỉ giúp khách hàng có giá tốt mà quan trọng hơn là giữ được chỗ trong thời điểm "cao điểm của cao điểm".

Ông Phạm Duy Nghĩa, Giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ đầu tư và du lịch Bàn Chân Việt, nhận định thói quen tiêu dùng của người Việt đã có bước chuyển mình lớn sau những đợt quá tải dịch vụ vào các kỳ nghỉ lễ trước đây. “Du khách Việt bắt đầu có thói quen đặt trước, tiêu dùng trước đối với dịch vụ, du lịch. Đến thời điểm hiện tại, tất cả các tour Tết năm nay chúng tôi triển khai đều đã được đặt chỗ tới 60 - 70%”.

Tại BenThanh Tourist, các điểm đến như miền Bắc Việt Nam, Đông Bắc Á và châu Âu cũng được khách hàng quan tâm và đặt mua từ khá sớm. Theo đại diện doanh nghiệp, lượng khách đăng ký tour Tết năm nay tăng khoảng 15% đến 20% so với cùng kỳ năm trước và sức mua tiếp tục gia tăng trong những ngày gần đây.

Các tour ngắn ngày, tour tâm linh và tour đường bộ đang được nhóm khách gia đình ưu tiên lựa chọn.

Tương tự, ông Bùi Thanh Tú, Giám đốc Marketing Công ty du lịch BestPrice, cho hay đến cuối tháng 12/2025, lượng đặt tour Tết đã đạt khoảng 90% đến 95% kế hoạch. Theo ông Tú, nhóm khách gia đình và các nhóm nhỏ có xu hướng quyết định sớm do lo ngại giá vé tăng và tình trạng khan hiếm dịch vụ khi cận ngày khởi hành.

Về giá cả, mặt bằng chung cho thấy tour Tết năm nay tăng nhẹ, dao động khoảng 5% đến 20% tùy tuyến và hành trình. Trước áp lực chi phí mùa cao điểm, các doanh nghiệp cho biết đã chủ động làm việc sớm với đối tác nhằm kiểm soát giá, đồng thời phát triển các gói Free & Easy hoặc combo linh hoạt, giúp du khách dễ dàng “khóa” ngân sách và chủ động chi tiêu.

Điểm khác biệt lớn nhất năm nay là xu hướng chọn các tour thiết kế riêng cho nhóm khách gia đình nhỏ tăng đột biến. Khách hàng chấp nhận trả chi phí cao hơn để có xe riêng, hướng dẫn viên riêng và lịch trình linh hoạt. Theo ông Trần Quang Duy, Giám đốc Công ty Dịch vụ lữ hành Chim Cánh Cụt, thị trường tour đầu năm 2026 ghi nhận nhu cầu trải nghiệm sâu và đặc biệt là tour riêng từ cả khách quốc tế lẫn nội địa.

Việc khách hàng sẵn sàng chi trả cao cho các dịch vụ này buộc các đơn vị lữ hành phải chuyển mình để tạo ra những sản phẩm đặc trưng và chuyên đề riêng. Đồng quan điểm, ông Phạm Anh Vũ, Phó Tổng giám đốc Công ty Truyền thông Du lịch Việt, cho biết đơn vị đã tập trung hơn vào sản phẩm đáp ứng nhu cầu cá nhân, đảm bảo chất lượng dịch vụ và đặc biệt là yếu tố con người tổ chức dịch vụ.

Không chỉ thị trường nội địa, mảng du lịch nước ngoài cũng ghi nhận những tín hiệu tích cực trong mùa Tết năm nay. Với kỳ nghỉ 9 ngày, các tour Tết dài hơi đi châu Âu, Mỹ, Australia hay các tour gần hơn như Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan đều có lượng đặt chỗ tăng đột biến. Dù vậy, yếu tố tỷ giá và chi phí vận chuyển tăng khiến giá tour ngoại cũng có sự điều chỉnh nhất định.

Ghi nhận từ Công ty Lữ hành Vietluxtour, sức mua tour Tết năm nay tăng khoảng 15 - 20% so với cùng kỳ. Các tour quốc tế có mức giá trung bình 12 - 18 triệu đồng/người đang chiếm ưu thế. Du khách tập trung vào những điểm đến quen thuộc nhưng giàu trải nghiệm như Hàn Quốc, Nhật Bản và Đài Loan (Trung Quốc).

"Xu hướng du lịch của người Việt đang nghiêng về những hành trình ngắn ngày, chú trọng chất lượng dịch vụ và trải nghiệm theo chủ đề mùa đông, ánh sáng, tuyết và nghệ thuật", đại diện công ty chia sẻ.

Bà Hoàng Thùy Linh, Phó Giám đốc Tiếp thị - Truyền thông Lữ hành Saigontourist, cho biết mùa Tết năm nay, du khách ưu tiên các chuyến đi kéo dài 4 - 8 ngày, tìm đến những điểm đến mới lạ, giàu giá trị trải nghiệm.

Các tuyến du thuyền như Ovation of the Seas (Singapore - Penang - Phuket) cùng chuỗi điểm đến tại Trung Quốc như Cáp Nhĩ Tân, Trùng Khánh, Thượng Hải, Cửu Trại Câu và các trấn cổ tiếp tục nằm trong nhóm được quan tâm nhiều.

Du lịch nước ngoài cũng ghi nhận những tín hiệu tích cực trong mùa Tết năm nay.

Thực tế, tâm lý du khách hiện nay đã trở nên thông thái hơn. Họ không chỉ nhìn vào con số tổng chi phí mà còn soi xét rất kỹ các hạng mục dịch vụ đi kèm. Bà Nguyễn Thị Lan Anh, Công ty Cổ phần Du lịch châu Mỹ, chia sẻ: “Khách hàng quan tâm đến đầu tiên chắc chắn là giá. Thứ hai là sẽ quan tâm đến chất lượng của dịch vụ tour, với giá tiền đấy thì có tương xứng với dịch vụ mà mình nhận được hay không…”

Theo dự báo từ Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, tổng lượng khách du lịch trong dịp Tết 2026 dự kiến sẽ tăng khoảng 15 - 20% so với cùng kỳ năm ngoái. Từ bức tranh sôi động của du lịch Tết, có thể thấy rõ vai trò ngày càng quan trọng của hệ thống sản phẩm trong việc dẫn dắt thị trường.

Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Hà Văn Siêu khẳng định thời gian qua, sản phẩm du lịch Việt Nam đã có bước phát triển đáng ghi nhận cả về quy mô lẫn chất lượng. Nhiều loại hình mới được hình thành, sản phẩm ngày càng đa dạng, gắn với khai thác giá trị văn hóa, thiên nhiên, ẩm thực, di sản và đời sống cộng đồng.

Bước sang giai đoạn 2026 -2 030, trong bối cảnh du lịch thế giới chuyển dịch mạnh sang phát triển xanh, kinh tế trải nghiệm và kinh tế ban đêm, ông Hà Văn Siêu nhấn mạnh việc phát triển sản phẩm du lịch Việt Nam cần được tiếp cận theo hướng tích hợp, đa giá trị. Việc này cần lấy chất lượng, tính bền vững và trải nghiệm du khách làm trung tâm.

Theo đó, hoàn thiện thể chế, chính sách được xác định là nhiệm vụ then chốt nhằm tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho phát triển sản phẩm du lịch. Các cơ chế cần linh hoạt, sát thực tiễn từng vùng, từng loại hình, đặc biệt với các mô hình mới như du lịch xanh, du lịch nông thôn, du lịch đêm và du lịch y tế.