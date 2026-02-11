Google công bố xu hướng tìm kiếm Tết 2026: Người Việt đang tận dụng AI để đón Tết hiệu quả hơn

Người Việt đang chuẩn bị cho Tết Nguyên đán 2026 bắt đầu từ khoảng ba tháng trước Tết, đồng thời tận dụng các công cụ AI để hỗ trợ ra quyết định trong mùa lễ hội quan trọng nhất năm…

Theo dữ liệu tìm kiếm Google mới công bố, năm 2026 ghi nhận sự thay đổi đáng kể trong hành vi chuẩn bị Tết của người Việt. Nếu trước đây, các truy vấn liên quan đến Tết thường chỉ tăng mạnh trong khoảng 1–2 tháng trước kỳ nghỉ, thì hiện nay, các tìm kiếm đã bắt đầu xuất hiện từ khoảng ba tháng trước Tết.

Ở giai đoạn đầu, người dùng chủ yếu tìm kiếm thông tin mang tính định hướng và tổng quan, như xác định mốc thời gian và lịch nghỉ. Những truy vấn phổ biến bao gồm “Tết 2026 là năm con gì”, “mùng 1 Tết 2026 là ngày mấy” hay “lịch nghỉ Tết 2026”. Điều này cho thấy người Việt có xu hướng xây dựng kế hoạch tổng thể sớm hơn, thay vì chuẩn bị gấp rút như trước.

Càng gần Tết, hành vi tìm kiếm chuyển dần sang giai đoạn lập kế hoạch chi tiết và triển khai cụ thể. Các truy vấn như “bao nhiêu ngày nữa đến Tết” hay “vé máy bay Tết 2026” phản ánh nhu cầu chủ động sắp xếp lịch trình di chuyển. Khoảng hai tháng trước Tết, các tìm kiếm liên quan đến tiêu dùng và lối sống chiếm ưu thế, ước tính khoảng 28% tổng lượng truy vấn liên quan đến Tết, với những nội dung quen thuộc như “trang trí Tết”, “nhạc Tết” hay “thưởng Tết Nguyên đán 2026”.

Một điểm nhấn nổi bật trong xu hướng tìm kiếm Tết 2026 là việc người dùng chuyển từ các truy vấn mang tính tham khảo sang những tìm kiếm gắn với hành động và ra quyết định cụ thể. Trong bối cảnh khối lượng công việc chuẩn bị cho Tết ngày càng nhiều, người Việt bắt đầu tận dụng Chế độ AI (AI Mode) – tính năng mới trong Google Tìm kiếm – để xử lý các nhu cầu phức tạp, đòi hỏi nhiều thông tin và bối cảnh.

Ảnh: Google

Thay vì chỉ tìm kiếm từng mảnh thông tin rời rạc, người dùng có thể đặt các câu hỏi chi tiết, có điều kiện rõ ràng, hoặc kết hợp văn bản với hình ảnh để nhận được gợi ý tổng hợp. Ví dụ, trong việc lên kế hoạch du lịch Tết, người dùng có thể yêu cầu gợi ý lịch trình cụ thể phù hợp với ngân sách và số lượng người. Với các nghi lễ truyền thống, người dùng có thể tải lên hình ảnh mâm ngũ quả để kiểm tra mức độ phù hợp với phong tục từng vùng miền. Tương tự, khi lựa chọn trang phục truyền thống, hình ảnh mẫu áo dài có thể được sử dụng để tìm kiếm cửa hàng, chất liệu và trải nghiệm mặc phù hợp.

Theo ông Marc Woo, Tổng Giám đốc Google Việt Nam, dữ liệu cho thấy người Việt đang chuẩn bị cho Tết ngày càng có kế hoạch và chủ động hơn. “Với Chế độ AI, Google Tìm kiếm được phát triển như một công cụ hỗ trợ, đồng hành cùng người Việt trong suốt quá trình chuẩn bị cho dịp lễ quan trọng nhất trong năm, giúp người dùng sắp xếp thông tin hiệu quả hơn và có thêm thời gian dành cho gia đình,” ông Marc Woo cho biết.

Bên cạnh nhu cầu chuẩn bị vật chất, dữ liệu tìm kiếm cũng cho thấy người Việt, đặc biệt là thế hệ trẻ, đang chủ động tìm hiểu sâu hơn về các giá trị văn hóa truyền thống. Trong nhiều năm trở lại đây, Google Tìm kiếm ngày càng được sử dụng như một kênh tham khảo để giải đáp các thắc mắc liên quan đến phong tục, nghi lễ và ý nghĩa của Tết cổ truyền.

Những truy vấn như “những điều cần tránh trong ngày Tết”, “văn khấn mùng 1 Tết” hay “mâm ngũ quả ngày Tết” cho thấy Gen Z và Millennials không chỉ quan tâm đến hình thức mà còn tìm hiểu lý do, ý nghĩa đằng sau các phong tục. Xu hướng này phản ánh nhu cầu gìn giữ và thực hành các giá trị truyền thống trong bối cảnh đời sống hiện đại.

Đáng chú ý, hành vi tìm kiếm của người Việt thể hiện sự giao thoa rõ nét giữa truyền thống và hiện đại. Bên cạnh những nội dung mang tính hoài niệm như bài thơ “Tết đang vào nhà” hay “chữ Tết thư pháp”, người dùng cũng quan tâm đến các yếu tố thời trang và xu hướng mới như “nail Tết” hay các trào lưu sáng tạo như “tháp bia Tết”.

Từ những tìm kiếm quen thuộc như “dự báo thời tiết Tết”, “cách gói bánh tét” đến các nhu cầu mới liên quan đến quản lý kế hoạch, ngân sách hay cá nhân hóa trải nghiệm, Google Tìm kiếm tiếp tục đóng vai trò là công cụ hỗ trợ thiết thực trong đời sống người Việt mỗi dịp Tết đến xuân về.

Song song đó, các công cụ AI như Gemini cũng đang được người dùng tận dụng trong các công việc hằng ngày, từ gợi ý lời chúc Tết, lập kế hoạch chi tiêu đến sắp xếp lịch trình gia đình. Qua mỗi mùa lễ hội, công nghệ ngày càng hiện diện rõ nét hơn trong quá trình chuẩn bị Tết, nhưng các giá trị cốt lõi gắn với gia đình, văn hóa và sự kết nối vẫn tiếp tục được người Việt gìn giữ và lan tỏa theo những cách mới.