Trang chủ Kinh tế số

Google công bố tính năng “Trí thông minh cá nhân” của Gemini tại Việt Nam

Như Quỳnh

15/04/2026, 18:38

Tính năng hỏi đáp mới cho phép AI tích hợp dữ liệu từ Gmail, Google Photo, YouTube và Google Search để tạo ra trải nghiệm “đo ni đóng giày”, hướng đến cá nhân hóa trải nghiệm cho người dùng tại Việt Nam…

Ảnh: Google
Ảnh: Google

Ngày 15/4, Google chính thức triển khai tính năng “Trí thông minh cá nhân” (Personal Intelligence) trên nền tảng Gemini tại thị trường Việt Nam, đánh dấu bước tiến mới trong chiến lược cá nhân hóa trải nghiệm trí tuệ nhân tạo (AI) cho người dùng phổ thông.

Trước đó, tính năng này đã được giới thiệu tại Mỹ vào đầu năm 2026. Với việc mở rộng sang Việt Nam, Google kỳ vọng biến Gemini từ một công cụ hỏi–đáp thông thường thành một “trợ lý số” có khả năng hiểu sâu nhu cầu và thói quen cá nhân.

Điểm cốt lõi của “Trí thông minh cá nhân” nằm ở khả năng kết nối và xử lý dữ liệu từ bốn nền tảng trong hệ sinh thái của Google, bao gồm Gmail, Google Photos, YouTube và công cụ Google Search.

Khi được kích hoạt, Gemini có thể tổng hợp thông tin từ nhiều nguồn khác nhau để đưa ra câu trả lời mang tính “đo ni đóng giày” cho từng người dùng. Không chỉ dừng lại ở việc truy xuất dữ liệu, hệ thống còn có khả năng lập luận, kết nối ngữ cảnh giữa văn bản, hình ảnh và video.

Ví dụ, khi lên kế hoạch cho chuyến đi Đà Lạt dịp lễ 30/4 – 1/5, người dùng chỉ cần yêu cầu Gemini “tổng hợp kế hoạch đi Đà Lạt của tôi”. AI của Gemini có thể tự động tổng hợp thông tin đặt phòng, vé xe từ Gmail, truy xuất hình ảnh liên quan trong Google Photos, đồng thời gợi ý địa điểm ăn uống dựa trên lịch sử xem YouTube. Toàn bộ trải nghiệm diễn ra liền mạch, giúp người dùng không cần xem lại lịch sử tìm kiếm hay chuyển đổi giữa nhiều ứng dụng hay tìm kiếm lại thông tin rời rạc.

Google nhấn mạnh rằng quyền riêng tư được đặt ở trung tâm của tính năng mới. Việc kết nối dữ liệu giữa các ứng dụng được tắt theo mặc định và chỉ được kích hoạt khi người dùng chủ động cho phép.

Người dùng có toàn quyền lựa chọn ứng dụng nào được kết nối, cũng như có thể ngắt kết nối hoặc xóa lịch sử bất cứ lúc nào. Đáng chú ý, dữ liệu cá nhân như email hay hình ảnh không được sử dụng trực tiếp để huấn luyện mô hình AI.

Thay vào đó, hệ thống chỉ sử dụng một lượng dữ liệu tối thiểu – chẳng hạn như câu lệnh và phản hồi – sau khi đã được ẩn danh hóa, nhằm cải thiện chất lượng dịch vụ theo thời gian.

Bên cạnh đó, Gemini cũng được thiết kế để minh bạch nguồn thông tin. Khi đưa ra câu trả lời, hệ thống có thể trích dẫn hoặc giải thích dữ liệu đã sử dụng, giúp người dùng kiểm chứng. Đồng thời, các chủ đề nhạy cảm như sức khỏe sẽ không được suy đoán nếu không có yêu cầu trực tiếp từ người dùng.

Sự ra mắt của “Trí thông minh cá nhân” cho thấy xu hướng mới của AI: chuyển từ mô hình phản hồi chung sang hỗ trợ mang tính cá nhân hóa sâu.

Theo Google, hai năng lực chính giúp Gemini tạo khác biệt là khả năng xử lý dữ liệu phức tạp và truy xuất thông tin chi tiết theo ngữ cảnh. Khi kết hợp, hệ thống có thể đưa ra các gợi ý sát với nhu cầu thực tế hơn so với các công cụ tìm kiếm truyền thống.

Tuy nhiên, Google cũng thừa nhận công nghệ này vẫn đang trong quá trình hoàn thiện. Một số hạn chế có thể xảy ra như hiểu sai ngữ cảnh cá nhân hoặc “cá nhân hóa quá mức”. Người dùng được khuyến khích phản hồi để giúp hệ thống cải thiện.

Trong ngày hôm nay, tính năng này được triển khai trước cho người dùng đăng ký các gói Google AI Plus và Ultra trả phí đủ điều kiện, và dự kiến sẽ mở rộng tới người dùng miễn phí trong vài tuần tới. Trải nghiệm được hỗ trợ trên cả nền tảng web, Android và iOS.

Người dùng có thể kích hoạt trong phần cài đặt của Gemini bằng cách kết nối các ứng dụng Google mong muốn theo hướng dẫn: Mở Gemini và nhấn vào Cài đặt -> Nhấn vào Trí thông minh cá nhân -> Chọn Các Ứng dụng được Kết nối (Gmail, Photos,...).

Google công bố xu hướng tìm kiếm Tết 2026: Người Việt đang tận dụng AI để đón Tết hiệu quả hơn

Google biến Gmail thành “trợ lý cá nhân AI” cho hơn 3 tỷ người dùng

Google công bố 10 xu hướng tìm kiếm tại Việt Nam trong năm 2025

AI cá nhân hóa Google Gemini hệ sinh thái Google trải nghiệm trí tuệ nhân tạo trí thông minh cá nhân

Rò rỉ kính thông minh mới của Apple

Rò rỉ kính thông minh mới của Apple

Theo một số nguồn tin, kính thông minh của Apple sẽ không được trang bị màn hình, mà chỉ tích hợp camera, micro, loa và khả năng kết nối sâu với hệ sinh thái...

Trung Quốc trợ cấp sản xuất chip gấp 3,6 lần Hoa Kỳ trong thập kỷ qua

Trung Quốc trợ cấp sản xuất chip gấp 3,6 lần Hoa Kỳ trong thập kỷ qua

Từ năm 2014–2023, Trung Quốc bỏ xa nhiều quốc gia trong đầu tư công vào ngành bán dẫn...

Amazon chi 11,57 tỷ USD thâu tóm công ty vệ tinh, tăng tốc cạnh tranh với Starlink

Amazon chi 11,57 tỷ USD thâu tóm công ty vệ tinh, tăng tốc cạnh tranh với Starlink

Thương vụ này sẽ tạo nền tảng để Amazon xây dựng hệ thống vệ tinh kết nối trực tiếp tới thiết bị người dùng (direct-to-device), dự kiến triển khai từ năm 2028...

Nhà máy thông minh: Hiểu “luật chơi”, phản ứng nhanh để không đứng ngoài chuỗi cung ứng toàn cầu

Nhà máy thông minh: Hiểu “luật chơi”, phản ứng nhanh để không đứng ngoài chuỗi cung ứng toàn cầu

Mật độ robot tại Việt Nam hiện vẫn ở mức thấp, chỉ đạt 20 – 30 chiếc/10.000 lao động, con số này chưa bằng 7% so với Nhật Bản và thấp hơn nhiều so Hàn Quốc, Đài Loan. Tuy nhiên, với tốc độ tăng trưởng dự kiến 8–12% mỗi năm từ nay đến 2030, thị trường tự động hóa Việt Nam được kỳ vọng sẽ sớm thu hẹp khoảng cách...

Quỹ Phát triển AI quốc gia có quy mô dự kiến 30.000 tỷ đồng

Quỹ Phát triển AI quốc gia có quy mô dự kiến 30.000 tỷ đồng

Quỹ Phát triển trí tuệ nhân tạo (AI) quốc gia dự kiến được ngân sách nhà nước cấp vốn với tổng quy mô là 30.000 tỷ đồng, được cấp theo nhiều đợt phù hợp với khả năng cân đối ngân sách và yêu cầu triển khai nhiệm vụ...

