Google công bố tính năng “Trí thông minh cá nhân” của Gemini tại Việt Nam

Tính năng hỏi đáp mới cho phép AI tích hợp dữ liệu từ Gmail, Google Photo, YouTube và Google Search để tạo ra trải nghiệm “đo ni đóng giày”, hướng đến cá nhân hóa trải nghiệm cho người dùng tại Việt Nam…

Ngày 15/4, Google chính thức triển khai tính năng “Trí thông minh cá nhân” (Personal Intelligence) trên nền tảng Gemini tại thị trường Việt Nam, đánh dấu bước tiến mới trong chiến lược cá nhân hóa trải nghiệm trí tuệ nhân tạo (AI) cho người dùng phổ thông.

Trước đó, tính năng này đã được giới thiệu tại Mỹ vào đầu năm 2026. Với việc mở rộng sang Việt Nam, Google kỳ vọng biến Gemini từ một công cụ hỏi–đáp thông thường thành một “trợ lý số” có khả năng hiểu sâu nhu cầu và thói quen cá nhân.

Điểm cốt lõi của “Trí thông minh cá nhân” nằm ở khả năng kết nối và xử lý dữ liệu từ bốn nền tảng trong hệ sinh thái của Google, bao gồm Gmail, Google Photos, YouTube và công cụ Google Search.

Khi được kích hoạt, Gemini có thể tổng hợp thông tin từ nhiều nguồn khác nhau để đưa ra câu trả lời mang tính “đo ni đóng giày” cho từng người dùng. Không chỉ dừng lại ở việc truy xuất dữ liệu, hệ thống còn có khả năng lập luận, kết nối ngữ cảnh giữa văn bản, hình ảnh và video.

Ví dụ, khi lên kế hoạch cho chuyến đi Đà Lạt dịp lễ 30/4 – 1/5, người dùng chỉ cần yêu cầu Gemini “tổng hợp kế hoạch đi Đà Lạt của tôi”. AI của Gemini có thể tự động tổng hợp thông tin đặt phòng, vé xe từ Gmail, truy xuất hình ảnh liên quan trong Google Photos, đồng thời gợi ý địa điểm ăn uống dựa trên lịch sử xem YouTube. Toàn bộ trải nghiệm diễn ra liền mạch, giúp người dùng không cần xem lại lịch sử tìm kiếm hay chuyển đổi giữa nhiều ứng dụng hay tìm kiếm lại thông tin rời rạc.

Google nhấn mạnh rằng quyền riêng tư được đặt ở trung tâm của tính năng mới. Việc kết nối dữ liệu giữa các ứng dụng được tắt theo mặc định và chỉ được kích hoạt khi người dùng chủ động cho phép.

Người dùng có toàn quyền lựa chọn ứng dụng nào được kết nối, cũng như có thể ngắt kết nối hoặc xóa lịch sử bất cứ lúc nào. Đáng chú ý, dữ liệu cá nhân như email hay hình ảnh không được sử dụng trực tiếp để huấn luyện mô hình AI.

Thay vào đó, hệ thống chỉ sử dụng một lượng dữ liệu tối thiểu – chẳng hạn như câu lệnh và phản hồi – sau khi đã được ẩn danh hóa, nhằm cải thiện chất lượng dịch vụ theo thời gian.

Bên cạnh đó, Gemini cũng được thiết kế để minh bạch nguồn thông tin. Khi đưa ra câu trả lời, hệ thống có thể trích dẫn hoặc giải thích dữ liệu đã sử dụng, giúp người dùng kiểm chứng. Đồng thời, các chủ đề nhạy cảm như sức khỏe sẽ không được suy đoán nếu không có yêu cầu trực tiếp từ người dùng.

Sự ra mắt của “Trí thông minh cá nhân” cho thấy xu hướng mới của AI: chuyển từ mô hình phản hồi chung sang hỗ trợ mang tính cá nhân hóa sâu.

Theo Google, hai năng lực chính giúp Gemini tạo khác biệt là khả năng xử lý dữ liệu phức tạp và truy xuất thông tin chi tiết theo ngữ cảnh. Khi kết hợp, hệ thống có thể đưa ra các gợi ý sát với nhu cầu thực tế hơn so với các công cụ tìm kiếm truyền thống.

Tuy nhiên, Google cũng thừa nhận công nghệ này vẫn đang trong quá trình hoàn thiện. Một số hạn chế có thể xảy ra như hiểu sai ngữ cảnh cá nhân hoặc “cá nhân hóa quá mức”. Người dùng được khuyến khích phản hồi để giúp hệ thống cải thiện.

Trong ngày hôm nay, tính năng này được triển khai trước cho người dùng đăng ký các gói Google AI Plus và Ultra trả phí đủ điều kiện, và dự kiến sẽ mở rộng tới người dùng miễn phí trong vài tuần tới. Trải nghiệm được hỗ trợ trên cả nền tảng web, Android và iOS.

Người dùng có thể kích hoạt trong phần cài đặt của Gemini bằng cách kết nối các ứng dụng Google mong muốn theo hướng dẫn: Mở Gemini và nhấn vào Cài đặt -> Nhấn vào Trí thông minh cá nhân -> Chọn Các Ứng dụng được Kết nối (Gmail, Photos,...).