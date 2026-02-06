Google lội ngược dòng, trở thành "ngôi sao" trong cuộc đua AI

Trái ngược với tình cảnh một năm trước, Google giờ đây đang nhận được nhiều sự ủng hộ của Phố Wall trong cuộc đua AI...

Trong cuộc họp công bố kết quả kinh doanh mới đây, ban lãnh đạo của Alphabet cho biết các khoản đầu tư vào AI đang bắt đầu mang lại hiệu quả thực tế trên toàn hệ sinh thái, trái ngược với một đối thủ mà họ không nhắc đích danh cụ thể.

Đây cũng là cơ sở để công ty cân nhắc tăng mạnh chi tiêu vốn vào năm 2026, lên khoảng 175–185 tỷ USD, chủ yếu dành cho hạ tầng và năng lực tính toán AI.

Ban lãnh đạo tập đoàn cũng đã thể hiện sự tự hào với mô hình mới Gemini 3, hiện đang thu hút mạnh mẽ người dùng, giúp Google nhanh chóng bắt nhịp trở lại cuộc đua AI.

Trong năm 2025 vừa qua, Alphabet đã tập trung thương mại hóa AI thông qua các sản phẩm cụ thể, đặc biệt ở mảng điện toán đám mây. CEO Google Sundar Pichai cho biết: “Nhìn chung, chúng tôi đang thấy các khoản đầu tư vào AI và hạ tầng mang lại tăng trưởng doanh thu trên diện rộng”.

Động lực tăng trưởng doanh thu AI của Google được cho là đến từ cả khối người dùng phổ thông lẫn doanh nghiệp. Theo CEO Sun Pichai, ứng dụng Google Gemini đã vượt mốc 750 triệu người dùng hoạt động hàng tháng vào cuối quý tháng 12, tăng từ 650 triệu trước đó.

Dù vậy, số lượng người dùng của Gemini thực tế vẫn thấp hơn so với đối thủ ChatGPT. CEO OpenAI Sam Altman từng cho biết nền tảng này đã vượt 800 triệu người dùng hoạt động hàng tuần tính đến tháng 10/2025.

Gemini 3 hiện được tích hợp vào “Chế độ AI” trên công cụ tìm kiếm Google, đồng thời là nền tảng cho phiên bản Gemini dành cho doanh nghiệp đã đạt khoảng 8 triệu giấy phép trả phí.

Ban đầu, kế hoạch tăng mạnh chi tiêu vốn của Alphabet khiến nhà đầu tư lo ngại. Tuy nhiên, kết quả kinh doanh khả quan của mảng đám mây (doanh thu quý tháng 12 tăng 48%) cùng tác động tích cực của AI trên toàn bộ hoạt động đã nhanh chóng củng cố niềm tin của Phố Wall rằng các khoản cược vào AI đang bắt đầu sinh lời.

Theo đánh giá từ Reuters, kể từ đầu năm ngoái, Alphabet đã chuyển mình từ vị thế bị xem là tụt hậu thành một trong những doanh nghiệp dẫn dắt nhóm “Magnificent Seven”. Hiện công ty nằm trong nhóm rất ít doanh nghiệp có vốn hóa vượt mốc 4.000 tỷ USD, cùng với Nvidia và Apple.

Tăng trưởng chi tiêu trong năm 2025 của các ông lớn công nghệ - Nguồn: LSEG.

Trong khi đó, dù bày tỏ thái độ khá thận trọng trong chi tiêu vốn năm nay, cổ phiếu Microsoft vẫn chịu áp lực lớn, một phần do các nhà đầu tư ngày càng lo ngại về mối quan hệ giữa tập đoàn và OpenAI.

Trong khi đó, OpenAI liên tiếp công bố các thỏa thuận trị giá hàng tỷ USD dù chưa có lãi. Điều này cũng kéo theo tâm lý thận trọng đối với các tập đoàn công nghệ lớn có quan hệ chặt chẽ với công ty.

Paul Meeks, Trưởng bộ phận nghiên cứu công nghệ tại Freedom Capital Markets, cho rằng Alphabet đang hưởng lợi từ sự thay đổi trong tâm lý thị trường, bất chấp kế hoạch chi tiêu vốn khổng lồ từng “gây tranh cãi”.

“Tôi nghĩ thị trường bắt đầu ưu tiên Google hơn OpenAI. Cùng thời điểm này năm ngoái, mọi thông báo hợp tác của OpenAI đều được tung hô. Nhưng đến cuối năm 2025, nhiều người lại lo rằng doanh thu tồn đọng hay chi phí hạ tầng AI của họ phụ thuộc quá nhiều vào OpenAI”, ông Meeks nói.

Cổ phiếu Oracle, doanh nghiệp có hơn 500 tỷ USD hợp đồng tồn đọng, phần lớn liên quan đến OpenAI, đã giảm khoảng 49% kể từ đầu tháng 10. Microsoft, nắm khoảng 27% cổ phần OpenAI và cũng là khách hàng lớn của công ty này, giảm hơn 20% trong cùng giai đoạn. Ngược lại, cổ phiếu Alphabet tăng khoảng 36%, theo Reuters.

Ông Dan Morgan, quản lý danh mục tại Synovus Trust, nhận định: “Các thỏa thuận giữa OpenAI với Microsoft và Oracle phụ thuộc nhiều vào khả năng huy động vốn trong tương lai của OpenAI. Đó là lý do Phố Wall đang nghiêng về phía Alphabet”.

Nguồn lực tài chính dồi dào của Alphabet còn được củng cố nhờ các thỏa thuận lớn gần đây liên quan đến cung cấp hạ tầng và công nghệ cho các “ông lớn” như Meta và Apple.