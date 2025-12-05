Google công bố 10 xu hướng tìm kiếm tại Việt Nam trong năm 2025

Giá vàng trong nước và thế giới
Chủ Nhật, 07/12/2025
Như Quỳnh
05/12/2025, 09:49
Danh sách Year in Search 2025 cho thấy nội dung về văn hóa Việt, cách sử dụng AI, thông tin về bão là một trong 10 xu hướng được người dùng Việt Nam quan tâm nhất trong năm qua…
Ngày 5/12, Google đã công bố danh sách Year in Search 2025 (Google Một năm Tìm kiếm), xu hướng tìm kiếm được chia thành 10 chủ đề được người Việt quan tâm nhất trong năm qua: “Xu hướng chung”, “Tạo ảnh”, “Phim ảnh (chung)”, “Phim ảnh Việt Nam”, “Concert”, “Bài hát”, “Tin tức”, “Cách làm”, “Là gì” và “Du lịch”.
Đối với xu hướng chung, ở top đầu vẫn là các từ khoá liên quan đến công nghệ AI như Deep Seek, Chat GPT, Grok...
Theo Google, 2025 là năm chứng kiến sự thay đổi rõ rệt trong hành vi tìm kiếm liên quan đến AI của người Việt. Thay vì đặt câu hỏi “AI là gì?”, người dùng chuyển sang xu hướng sử dụng AI như “Cách làm video AI”, “Tạo ảnh Gemini”, “Phục chế ảnh cũ”. Các từ khoá “Gemini”, “Pixverse AI” hay “Phụ nữ trong STEM” nằm trong nhóm dẫn đầu chủ đề “Xu hướng chung”.
Dữ liệu cho thấy AI ngày càng trở thành công cụ quen thuộc mà người dùng sử dụng trong học tập, sáng tạo và công việc, đi kèm với đó là văn hóa – bản sắc Việt lọt top tìm kiếm trên các bảng xếp hạng từ phim ảnh đến âm nhạc và sự kiện nghệ thuật. Báo cáo cáo e-Conomy SEA 2025 trước đó của Google cho thấy Việt Nam dẫn đầu khu vực Đông Nam Á với 81% người dùng tương tác với AI hằng ngày và 83% chủ động học hỏi về công nghệ này.
Năm 2025 cũng cho thấy sự quan tâm mạnh mẽ của người dùng về văn hoá đặc biệt là về lịch sử thể hiện trong tìm kiếm từ phim Việt, âm nhạc Việt cho đến các chương trình nghệ thuật giàu bản sắc. Trong đó, phim “Mưa đỏ” lọt top ba bảng xếp hạng, theo sau là các phim “Nhà gia tiên”, “Đèn âm hồn”, “Tử chiến trên không” tiếp tục chứng minh sức mạnh của điện ảnh nội địa.
Ở mảng concert, loạt chương trình như “V Concert”, “Tổ quốc trong tim” giữ vị trí cao nhất. Ở bảng “Bài hát”, những ca khúc gắn với chất liệu Việt như “Bắc bling”, “Còn gì đẹp hơn”, “Nỗi đau giữa hòa bình” thu hút lượng tìm kiếm lớn, bên cạnh nhóm ca khúc trẻ trung như “Mất kết nối” hay “Tái sinh”.
Dữ liệu tìm kiếm năm 2025 phản ánh sự cởi mở và chủ động của người Việt trong việc nắm bắt thông tin, xu hướng trên mạng xã hội. Ở chủ đề “Là gì”, từ khoá “A80” đứng top đầu, theo sau là “8386”, “sít rịt”, “lowkey” hay “skip leg day”.
Đối với chủ đề “Tin tức”, người dùng quan tâm mạnh đến diễn biến thời tiết và các cơn bão lớn trong năm. Cụ thể là với các dữ liệu liên quan tới bão Wipha, bão Kalmaegi, bão Kajiki, bão số 10 và bão số 11 nằm trong nhóm được tìm kiếm nhiều nhất.
Người dùng cũng theo dõi sát sao các vấn đề xã hội lớn như “sáp nhập tỉnh”, cùng các hiện tượng lan truyền trên mạng xã hội như “Brother hai restaurant” (Tiệm phở anh Hai) và sự kiện thể thao lớn như “FIFA Club World Cup”.
Google Tìm kiếm không chỉ là nguồn cập nhật thông tin thiết yếu, mà còn là nền tảng hỗ trợ người dùng xây dựng kỹ năng thực tế và năng lực số trong bối cảnh công nghệ đóng vai trò ngày càng lớn. Điều này thể hiện qua mức độ quan tâm cao đối với chủ đề “Cách làm”, nơi người dùng tìm kiếm nhiều hoạt động đa dạng từ pha “trà vải”, làm “siro mận”, “khúc bạch vải” đến làm “đèn trung thu”, bên cạnh các tìm kiếm mới như “cách làm video AI”.
Ngoài ra, “Du lịch” cũng là một chủ đề tìm kiếm nổi bật với top 10 điểm đến được tìm kiếm nhiều nhất đều là các địa điểm trong nước, dẫn đầu là Đà Lạt, kế đến An Giang, Mũi Né, Đà Nẵng, Hạ Long, Quảng Ninh, Hải Phòng, Cà Mau, Phú Quốc và Vũng Tàu. Xu hướng này cho thấy người Việt đang ưu tiên những chuyến đi gắn kết, gần gũi với thiên nhiên và văn hóa bản địa.
Danh sách “Một năm Tìm kiếm” của Google là gì?
Google công bố danh sách tìm kiếm trên Internet “Một năm Tìm kiếm” vào cuối mỗi năm dựa trên hàng tỉ tỉ những tìm kiếm trong năm đó. Ngoài danh sách Một năm Tìm kiếm, đánh dấu những xu thế tìm kiếm hàng đầu trong năm, chúng tôi còn có nhiều công cụ khác cung cấp một cái nhìn tổng quan vào những xu hướng tìm kiếm vào thời điểm quá khứ và hiện tại trong khu vực, hay trên phạm vi toàn cầu. Công cụ Một năm Tìm kiếm không xác định danh tính người tìm kiếm các truy vấn, bởi vì Google sử dụng thuật toán tổng hợp không định dạng danh tính, dựa trên số lượng tìm kiếm cùng một truy vấn đó.
