Grab tổ chức Hội nghị đối tác nhà hàng, mang đến tư vấn bổ ích về thuế và các giải pháp tăng trưởng kinh doanh

Grab hỗ trợ đối tác thương nhân, đặc biệt các cá nhân kinh doanh và hộ kinh doanh tiếp cận thông tin bổ ích về các chủ trương, quy định thuế mới từ đại diện cơ quan thuế và chuyên gia. Giới thiệu tiềm năng tăng trưởng kinh doanh thông qua khai thác cơ hội từ nhóm khách hàng doanh nghiệp.

Toàn cảnh hội nghị đối tác nhà hàng của Grab tại Hà Nội.

Tiếp tục hiện thực hóa cam kết đồng hành cùng đối tác thương nhân, Grab Việt Nam tổ chức Hội nghị đối tác nhà hàng với sự tham dự của hơn 300 đối tác, phần lớn là những hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh (HKD/CNKD) vào ngày 30/7/2026 tại Hà Nội.

Trong lần đầu tiên Hội nghị được tổ chức tại Thành phố Hà Nội, Grab Việt Nam chú trọng tạo điều kiện cho các đối tác thương nhân tiếp cận với các thông tin và tư vấn hữu ích về quy định thuế mới cũng như các thông tin liên quan. Trọng tâm của hội nghị là chia sẻ, giải đáp từ các chuyên gia của cơ quan thuế và công ty tư vấn thuế về chính sách thuế và những ảnh hưởng trực tiếp đến người bán trên nền tảng số thương mại điện tử.

Hội nghị diễn ra trong bối cảnh Chính phủ ban hành các chủ trương, quy định thuế mới nhằm tăng hiệu quả quản lý với kinh tế số. Trong số đó, Nghị định 68/2026/NĐ-CP quy định về chính sách thuế và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh; Nghị định 252/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý thuế. Ngoài ra, Nghị định 254/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế về hóa đơn điện tử, chứng từ điện tử, từ 01/01/2026, HKD/CNKD có doanh thu hằng năm trên 01 tỷ đồng bắt buộc phải áp dụng hóa đơn điện tử theo quy định.

Các chuyên gia tham dự tọa đàm cung cấp thông tin thiết thực về chính sách thuế cho đối tác thương nhân.

Tại hội nghị, Bà Văn Thanh Hiền, Chuyên viên chính Phòng 3, Chi cục Thuế Thương mại Điện tử, Cục thuế, đã giới thiệu bảng phân loại Hộ kinh doanh được cập nhật mới nhất, qua đó nhấn mạnh HKD/CNKD cần biết rõ mình thuộc nhóm nào cùng các nghĩa vụ thuế kèm theo. Đối với HKD/CNKD hoạt động trên các sàn thương mại điện tử, kiến thức quan trọng này còn bao gồm việc hiểu rõ đâu là phần nghĩa vụ sàn có thể hỗ trợ và đâu là phần HKD/CNKD phải tự thực hiện.

Đại diện của Chi cục Thuế cũng dành thời gian để giải đáp những thắc mắc mà nhiều HKD/CNKD có thể đang gặp phải, như việc cần ưu tiên thực hiện nếu có sự chuyển biến về doanh thu dẫn đến thay đổi về nghĩa vụ thuế, hoặc HKD/CNKD có cần xuất hóa đơn cho các giao dịch đã được sàn thương mại điện tử khấu trừ thuế.

Đại diện Grab Việt Nam chia sẻ về những giải pháp giúp tiếp cận hiệu quả nhóm khách hàng doanh nghiệp.

Ông Trần Hoàng Tuấn, Giám đốc Phát triển Thị trường, Grab Việt Nam cho biết: “Quá trình đồng hành với đối tác thương nhân đã giúp chúng tôi nhận ra rằng không phải chủ nhà hàng hay quán ăn nào cũng có đủ nguồn lực để tiếp cận thông tin một cách đầy đủ và điều chỉnh về mặt vận hành nhằm thích nghi với những chuyển biến mới trên thị trường. Đó là lý do chúng tôi nỗ lực kết nối họ với các nguồn thông tin uy tín và đáng tin cậy để giúp họ thêm tự tin về kiến thức kinh doanh và tuân thủ. Trong dài hạn, Grab cũng chú trọng đầu tư phát triển các giải pháp kỹ thuật giúp giảm bớt áp lực về công nghệ và quy trình mà đối tác gặp phải.

Với cách tiếp cận này, chúng tôi muốn giúp nâng cao năng lực cho các hộ kinh doanh/ cá nhân kinh doanh vốn chiếm một tỷ lệ lớn trong ngành hàng F&B, đồng thời góp phần cho sự phát triển bền vững của ngành.”

Không chỉ là những kiến thức về thuế hay các quy định về mặt luật pháp nói chung, một mối quan tâm thường trực với HKD/CNKD là làm thế nào để tiếp cận thêm phân khúc khách hàng và vươn đến một cột mốc mới trong hoạt động kinh doanh. Với chủ đề “Lên số lên đơn - Cùng Grab dẫn đầu tăng trưởng”, hội nghị đối tác nhà hàng đã trả lời cho câu hỏi này qua việc giới thiệu các giải pháp giúp tiếp cận hiệu quả nhóm khách hàng doanh nghiệp.

Theo ghi nhận từ Grab, khối khách hàng doanh nghiệp hiện có ngân sách chi tiêu cho dịch vụ giao đồ ăn ngày càng tăng, nhưng họ có xu hướng đặt đơn tại những nhà hàng, quán ăn tuân thủ các quy định về thuế và hóa đơn. Ngoài ra, người dùng sử dụng tài khoản doanh nghiệp để đặt đơn hàng cũng có thói quen dùng tính năng Đặt đơn nhóm, hay đặt hàng qua bộ sưu tập Bữa ăn 39.000 đồng của GrabFood. Việc hiểu biết đầy đủ và tuân thủ các quy định về thuế kết hợp với tích cực tham gia vào những giải pháp tiêu dùng được Grab thiết kế phù hợp với phân khúc khách hàng doanh nghiệp sẽ giúp mở thêm cánh cửa tăng trưởng cho HKD/CNKD trên nền tảng Grab.

Là một trong những đối tác thương nhân tham gia sự kiện, ông Lê Đức Anh, chủ thương hiệu Bún Chả Việt (Hà Nội) cho biết: “Phần chia sẻ về những quy định thuế mới tại hội nghị hôm nay rất thiết thực và hữu ích cho các hộ kinh doanh như chúng tôi. Tôi đã nắm rõ hơn về những bước cần phải thực hiện để hoạt động của nhà hàng tuân thủ đúng quy định của cơ quan thuế. Về mặt kinh doanh, thương hiệu của chúng tôi gần đây đã tham gia các chương trình đồng tài trợ, Bữa ăn 39.000 đồng,.. và đang ghi nhận lượng khách hàng mới tăng đều, doanh thu tăng trưởng tích cực.”