Thu hút FDI 7 tháng tiếp tục tăng mạnh

Thu hút đầu tư nước ngoài tại Việt Nam trong 7 tháng năm 2026 tiếp tục ghi nhận những con số tăng trưởng, đặc biệt là nguồn vốn đăng ký cấp mới và vốn thực hiện….

Vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam bảy tháng giai đoạn 2022-2026 (Tỷ USD). Nguồn: Cục Thống kê.

Theo số liệu cập nhật đến ngày 31/7/2026 của Cục Thống kê, tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam (bao gồm vốn cấp mới, điều chỉnh và góp vốn, mua cổ phần) đã đạt con số 38,06 tỷ USD, tăng mạnh 58,0% so với cùng kỳ năm trước.

QUY MÔ VỐN ĐĂNG KÝ MỚI CAO GẤP 2,1 LẦN CÙNG KỲ

Trong đó, vốn FDI đăng ký cấp mới ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ. Cụ thể, cả nước có 2.429 dự án được cấp phép mới với tổng vốn đạt 21,05 tỷ USD. Dù số lượng dự án chỉ tăng 7,8%, nhưng quy mô vốn đăng ký mới lại cao gấp 2,1 lần cùng kỳ.

Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục là lĩnh vực thu hút FDI lớn nhất khi chiếm 55,0% tổng vốn đăng ký cấp mới (đạt 11,58 tỷ USD). Tiếp theo là lĩnh vực sản xuất, phân phối điện, khí, nước với 3,13 tỷ USD (chiếm 14,9%).

Về đối tác đầu tư, Singapore dẫn đầu trong số 69 quốc gia và vùng lãnh thổ rót vốn mới vào Việt Nam với 7,5 tỷ USD (chiếm 35,6%). Các đối tác lớn theo sau lần lượt là Hàn Quốc (5,61 tỷ USD), Hồng Công - Trung Quốc (2,91 tỷ USD), và Trung Quốc (1,73 tỷ USD).

Ngoài ra, dòng vốn FDI đăng ký điều chỉnh từ 666 lượt dự án cũng bổ sung thêm 10,43 tỷ USD vào nền kinh tế (tăng 4,4%).

Hoạt động góp vốn, mua cổ phần ghi nhận 1.815 lượt với giá trị 6,58 tỷ USD, tăng vọt 61,6% so với cùng kỳ, chủ yếu đổ vào các hoạt động chuyên môn, khoa học công nghệ (2,68 tỷ USD) và bán buôn, bán lẻ (1,96 tỷ USD).

VỐN THỰC HIỆN CAO NHẤT 5 NĂM

Cũng theo Cục Thống kê, một điểm trong những điểm sáng khác trong thu hút đầu tư nước ngoài là vốn FDI thực hiện tại Việt Nam ước đạt 15,20 tỷ USD, tăng 11,8% so với cùng kỳ năm trước. Đây là mức vốn FDI thực hiện cao nhất của 7 tháng trong suốt 5 năm qua. Trong đó, hơn 82,6% dòng vốn này (tương đương 12,55 tỷ USD) đã được giải ngân trực tiếp vào các nhà máy, xí nghiệp thuộc ngành công nghiệp chế biến, chế tạo.

Vốn FDI thực hiện bảy tháng giai đoạn 2022-2026 (Tỷ USD). Nguồn: Cục Thống kê.

Nếu nhìn lại dữ liệu công bố vào thời điểm tháng 1/2026, tổng vốn đăng ký mới và điều chỉnh chỉ mới ở mức khởi động (đạt trên 2,36 tỷ USD), và vốn thực hiện giải ngân ghi nhận quanh mức 1,48 tỷ USD.

Tuy nhiên, chỉ sau 6 tháng, tốc độ thu hút vốn đã thay đổi. Thay vì tốc độ tăng trưởng đi ngang, quy mô vốn cấp mới đã liên tục tăng qua từng tháng, kéo tổng quy mô vốn cấp mới vọt lên hơn 21 tỷ USD. Sự chuyển dịch này cho thấy niềm tin của giới đầu tư quốc tế vào thị trường Việt Nam tiếp tục được củng cố, đặc biệt ở các siêu dự án công nghệ cao, sản xuất năng lượng và công nghiệp chế biến.

ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI TĂNG CAO

Ở chiều ngược lại, dòng vốn đầu tư của doanh nghiệp Việt Nam chảy ra nước ngoài trong 7 tháng đầu năm cũng ghi nhận sự bùng nổ.

Tổng vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài (gồm cấp mới và điều chỉnh) đạt 2,36 tỷ USD, cao gấp 4,5 lần so với cùng kỳ. Đáng chú ý, vốn cấp mới có 106 dự án (đạt 1,17 tỷ USD, gấp 2,9 lần), và vốn điều chỉnh bổ sung đạt 1,19 tỷ USD (gấp 9,2 lần).

Định hướng đầu tư ra nước ngoài của Việt Nam đang tập trung vào các lĩnh vực hạ tầng, logistics và năng lượng. Cụ thể, vận tải kho bãi chiếm 25,5% (601,7 triệu USD) và sản xuất, phân phối điện khí chiếm 24,8% (585,8 triệu USD).

Lào tiếp tục là đối tác chiến lược hàng đầu khi nhận 638,3 triệu USD (chiếm 27,0%) vốn đầu tư từ Việt Nam. Theo sau là Campuchia (449,9 triệu USD) và Indonesia (308,6 triệu USD). Các thị trường xa hơn như Ấn Độ, Philippines hay Kazakhstan cũng đang dần trở thành bến đỗ mới của các doanh nghiệp Việt.