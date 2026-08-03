Các nhà đầu tư lớn nói gì về môi trường đầu tư mới của Nghệ An?

Không chỉ đánh giá cao điều chỉnh quy hoạch tỉnh, nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước còn coi đây là lời cam kết mạnh mẽ của Nghệ An về một môi trường đầu tư hiện đại, minh bạch và bền vững. Chính niềm tin đó đang trở thành động lực để các doanh nghiệp tiếp tục mở rộng quy mô và đồng hành lâu dài với địa phương.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Kim Oanh.

Tại Hội nghị công bố điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021–2030, tầm nhìn đến năm 2050 và xúc tiến đầu tư năm 2026, điều đáng chú ý không chỉ là những định hướng phát triển mới, mà còn là những đánh giá tích cực từ các tập đoàn lớn trong và ngoài nước. Nhiều doanh nghiệp cho rằng quy hoạch điều chỉnh cùng những cải thiện về môi trường đầu tư đang mở ra cơ hội để Nghệ An trở thành điểm đến hấp dẫn của các dòng vốn chất lượng cao.

DOANH NGHIỆP ĐÁNH GIÁ CAO TẦM NHÌN PHÁT TRIỂN

Phát biểu tại hội nghị, Anh hùng Lao động Thái Hương, Nhà sáng lập kiêm Chủ tịch Hội đồng Chiến lược Tập đoàn TH, Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Bắc Á, cho rằng điều chỉnh quy hoạch lần này mở ra dư địa lớn để Nghệ An phát huy hiệu quả các lợi thế sẵn có, nhất là tài nguyên bản địa, nông nghiệp và dược liệu, trên nền tảng ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại.

Nhắc lại thời điểm Tập đoàn TH quyết định đầu tư dự án nông nghiệp công nghệ cao tại Nghệ An từ năm 2008, bà Thái Hương cho biết khoa học công nghệ chính là yếu tố giúp doanh nghiệp vượt qua những hạn chế về điều kiện tự nhiên của khu vực miền Trung để xây dựng chuỗi sản xuất hiện đại, tạo ra những sản phẩm có sức cạnh tranh trên thị trường.

Anh hùng Lao động Thái Hương - Nhà sáng lập kiêm Chủ tịch Hội đồng Chiến lược Tập đoàn TH, Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Bắc Á phát biểu. Ảnh: Kim Oanh.

Theo bà Thái Hương, Nghệ An sở hữu nhiều tiềm năng để phát triển các ngành công nghiệp chế biến từ nguồn nguyên liệu bản địa như sâm Puxailaileng, thảo quả cùng lợi thế đường bờ biển dài. Đây sẽ là nền tảng để hình thành chuỗi giá trị từ thực phẩm, dược phẩm đến mỹ phẩm thông qua ứng dụng công nghệ sinh học, góp phần nâng cao giá trị tài nguyên và tạo thương hiệu cho địa phương.

Đáng chú ý, Tập đoàn TH cùng các đối tác đã đề xuất phát triển tổ hợp khí hóa lỏng (LNG), dự kiến đưa giai đoạn đầu vào vận hành từ năm 2030. Dự án được định hướng tích hợp công nghệ thu hồi CO2 phục vụ chiết xuất dược liệu công nghệ cao, đồng thời xây dựng mô hình kinh tế tuần hoàn nhằm tái sử dụng năng lượng, xử lý chất thải và giảm phát thải ra môi trường.

Theo bà Thái Hương, quá trình phối hợp giữa Tập đoàn TH với đơn vị tư vấn quốc tế BCG và lãnh đạo tỉnh trong xây dựng quy hoạch đã bổ sung nhiều định hướng phát triển quan trọng, góp phần hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số và đưa Nghệ An trở thành điểm sáng về kinh tế xanh, phát triển bền vững.

Cùng chung đánh giá, ông Teng Wei Hong, Tổng Giám đốc Công ty TNHH VSIP Nghệ An, cho biết từ khi đầu tư vào Nghệ An năm 2015, doanh nghiệp luôn nhận được sự đồng hành và hỗ trợ hiệu quả từ lãnh đạo tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam cùng các sở, ngành trong quá trình triển khai dự án.

Ông Teng Wei Hong, Tổng Giám đốc Công ty TNHH VSIP Nghệ An, phát biểu. Ảnh: Kim Oanh.

Theo đại diện VSIP, Nghệ An đã liên tục cải thiện môi trường đầu tư thông qua đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đơn giản hóa quy trình chấp thuận chủ trương đầu tư, cấp phép dự án và chủ động hỗ trợ doanh nghiệp phát triển các dự án công nghệ cao. Cùng với đó, địa phương ưu tiên đầu tư đồng bộ hạ tầng giao thông, cảng biển và cảng hàng không, giúp nâng cao năng lực kết nối logistics và giảm chi phí cho doanh nghiệp.

Đến nay, VSIP đã phát triển 3 khu công nghiệp và 1 khu đô thị - dịch vụ tại Nghệ An, góp phần thu hút hơn 3,2 tỷ USD vốn FDI đăng ký vào Khu kinh tế Đông Nam. Riêng Khu công nghiệp VSIP Hưng Nguyên đạt tỷ lệ lấp đầy khoảng 95%, trở thành điểm đến của nhiều doanh nghiệp điện tử và cơ khí chính xác.

Theo ông Teng Wei Hong, chỉ trong 5 năm qua, Nghệ An đã có bước phát triển công nghiệp mạnh mẽ, liên tiếp nằm trong nhóm 10 địa phương thu hút FDI lớn nhất cả nước. Đây là nền tảng để VSIP tiếp tục triển khai mô hình khu công nghiệp thế hệ mới theo định hướng công nghiệp carbon thấp, chuyển đổi số và công nghệ cao.

Doanh nghiệp cũng đã đề xuất đầu tư Khu công nghiệp số 9 theo định hướng đổi mới sáng tạo, kỳ vọng đón đầu làn sóng đầu tư vào các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, trung tâm dữ liệu, bán dẫn, robot, xe điện, công nghệ xanh và năng lượng sạch, góp phần nâng cao vị thế của Nghệ An trên bản đồ thu hút đầu tư.

NIỀM TIN CỦA NHÀ ĐẦU TƯ TIẾP THÊM ĐỘNG LỰC

Đồng quan điểm, ông Dispong Pornchanoknart, Giám đốc Quốc gia Tập đoàn WHA tại Việt Nam, nhận định việc điều chỉnh Quy hoạch tỉnh là dấu mốc quan trọng, tạo nền tảng cho giai đoạn phát triển mới của Nghệ An. Theo ông, quy hoạch không chỉ xác định rõ định hướng phát triển dài hạn mà còn gửi tới cộng đồng doanh nghiệp thông điệp mạnh mẽ về quyết tâm xây dựng môi trường đầu tư hiện đại, minh bạch và bền vững.

Đại diện WHA đánh giá cao mục tiêu tăng trưởng GRDP bình quân 11–12%/năm trong giai đoạn 2026–2030, đồng thời cho rằng những chuyển biến về hạ tầng giao thông, quỹ đất công nghiệp, chất lượng nguồn nhân lực và môi trường đầu tư đã tạo thêm sức hấp dẫn đối với các nhà đầu tư quốc tế.

Ông Dispong Pornchanoknart, Giám đốc Quốc gia Tập đoàn WHA tại Việt Nam, phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Kim Oanh.

Sau gần 10 năm đồng hành cùng Nghệ An, WHA khẳng định quyết định đầu tư vào địa phương là một trong những lựa chọn thành công nhất của tập đoàn tại Việt Nam. Hiện khu công nghiệp đầu tiên của doanh nghiệp có quy mô khoảng 500 ha, đạt tỷ lệ lấp đầy trên 60%, thu hút nhiều tập đoàn lớn trong chuỗi cung ứng điện tử với tổng vốn đăng ký hơn 1,5 tỷ USD, tạo khoảng 50.000 việc làm.

Tiếp nối kết quả đó, WHA đang triển khai khu công nghiệp thứ hai quy mô khoảng 250 ha và hướng tới mục tiêu phát triển khoảng 2.000 ha khu công nghiệp tại Nghệ An trong tương lai. Việc tiếp tục mở rộng đầu tư được xem là minh chứng rõ nét cho niềm tin của doanh nghiệp vào triển vọng phát triển của địa phương.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Khắc Thận trân trọng cảm ơn những ý kiến tâm huyết của cộng đồng doanh nghiệp và các nhà đầu tư trong, ngoài nước. Lãnh đạo tỉnh Nghệ An mong muốn các doanh nghiệp tiếp tục là những "đại sứ" quảng bá hình ảnh, môi trường đầu tư của Nghệ An tới các đối tác trong và ngoài nước.

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An khẳng định tỉnh sẽ tiếp tục xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với trách nhiệm; cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính, bảo đảm môi trường đầu tư công khai, minh bạch, ổn định và an toàn. Đồng thời, tỉnh cam kết luôn đồng hành, kịp thời tháo gỡ khó khăn, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp với quan điểm xuyên suốt: thành công của doanh nghiệp chính là thành công của Nghệ An.