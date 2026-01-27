Green Skyline - Dự án “3 thật” tạo sức hút cho thị trường bất động sản

Thị trường bước vào chu kỳ tái cấu trúc sâu, người mua ngày càng ưu tiên các giá trị có thể kiểm chứng. Green Skyline nổi lên như hình mẫu phát triển dự án dựa trên nền tảng “3 thật”: Sản phẩm thật, giá trị thật và trải nghiệm thật.

GIÁ TRỊ THẬT ĐỊNH HÌNH TỪ SẢN PHẨM THẬT

Trong bối cảnh vàng và chứng khoán tiềm ẩn rủi ro, các chuyên gia nhận định bất động sản vẫn là kênh tích lũy bền vững trong dài hạn. Bất động sản đóng vai trò “giữ tiền”, gia tăng giá trị theo thời gian – một hình thức tích sản thực thụ.

Phân tích về xu hướng đầu tư 2026, các chuyên gia nhận định lợi thế cốt lõi của bất động sản nằm ở tính hữu hạn của quỹ đất trong khi nhu cầu nhà ở gia tăng cùng quá trình đô thị hóa. TS. Nguyễn Trí Hiếu cho rằng trong một nền kinh tế đang phát triển như Việt Nam, giá bất động sản khó có xu hướng giảm trong dài hạn, đặc biệt ở phân khúc nhà ở phục vụ nhu cầu thực. PGS.TS Trần Đình Thiên phân tích, thị trường sẽ phân hóa mạnh theo quy hoạch, hạ tầng và sự dịch chuyển các trung tâm hành chính – kinh tế. Theo đó, chỉ những bất động sản đặt đúng vào “tọa độ chiến lược” của dòng vốn và động lực đô thị mới thực sự phát huy vai trò tích sản bền vững.

Green Skyline với chiến lược “xây gần xong mới bán” là ví dụ của lựa chọn tích sản đúng nghĩa. Dự án được phát triển bởi TBS Land thuộc hệ sinh thái TBS Group – tập đoàn tư nhân đa ngành với hơn 3 thập kỷ phát triển, nằm trong Top 5 nhà sản xuất công nghiệp toàn cầu. Sản phẩm thật của dự án đã hiện hữu với 4 tòa căn hộ cao từ 28 đến 40 tầng, hoàn thiện 90% và dự kiến bàn giao năm 2026. Khách hàng có thể trực tiếp tham quan công trình, đánh giá chất lượng xây dựng và cảm nhận không gian sống thực tế thay vì chỉ xem phối cảnh.

Hình ảnh đang hoàn thiện thực tế của Green Skyline: 3 mặt tiền thương mại, đối diện GO! Dĩ An, liền kề Bệnh viện Hoàn Mỹ Thủ Đức. Ảnh: TBS Land.

Giá trị thật của Green Skyline đến từ vị trí trung tâm Đông Bắc TP.HCM. Dự án sở hữu 3 mặt tiền tiếp giáp Quốc lộ 1K, GS1 và GS5 – lợi thế hiếm hoi trong bối cảnh quỹ đất đô thị thu hẹp. Thế đất này giúp hoạt động thương mại khối đế phát triển bền vững, tạo lực đẩy cho giá trị căn hộ và giúp dự án chủ động phân luồng giao thông nội khu.

Tọa lạc tại vùng lõi Đông Bắc, trên trục kết nối nhanh về trung tâm TP.HCM, Green Skyline đối diện đại siêu thị GO! Dĩ An, Bệnh viện Quốc tế Hoàn Mỹ và nằm trong khu dân cư mật độ thương mại cao. Vị trí này giúp cư dân bước vào hệ sinh thái tiện nghi đã vận hành ổn định, tạo nền tảng cho tính thanh khoản và khả năng khai thác dài hạn.

Vị trí 3 mặt tiền Quốc lộ 1K, GS1, G25 tại khu dân cư đã hình thành với mật độ thương mại cao tạo nền tảng vững chắc cho tính thanh khoản và khả năng khai thác dài hạn. Ảnh: TBS Land.

Dự án phát triển theo định hướng “City Resort”, mang lại không gian sống riêng tư nhưng vẫn kết nối nhịp sống sôi động. Với mật độ xây dựng thấp chỉ 36%, phần còn lại dành cho mảng xanh và 32 tiện ích nội khu cao cấp, đáp ứng nhu cầu nghỉ ngơi, vận động và kết nối cộng đồng.

TRẢI NGHIỆM THẬT TỪ CÁC CHUẨN MỰC SỐNG XỨNG TẦM

Hệ sinh thái sống tại Green Skyline được hoàn thiện bài bản qua các hợp tác chiến lược. TBS Land đã ký kết với đơn vị vận hành và tư vấn bất động sản hàng đầu – Savills Vietnam cho khối dịch vụ thương mại, góp phần đảm bảo tiêu chuẩn vận hành quốc tế và khai thác hiệu quả lâu dài. Định hướng tiếp cận chuẩn y tế quốc tế cũng được khẳng định thông qua việc ký kết hợp tác chiến lược với Bệnh viện Quốc tế Hoàn Mỹ Thủ Đức, đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc hoàn thiện hệ sinh thái sống khỏe tại Green Skyline.

Yếu tố “thật” còn thể hiện ở tiêu chuẩn bàn giao với quy trình kiểm soát chặt chẽ. Dự án sử dụng thiết bị từ các thương hiệu quốc tế uy tín như Häfele, Kohler, Panasonic…. Sự đầu tư này mang lại trải nghiệm bền vững và duy trì giá trị tài sản theo thời gian – yếu tố giới đầu tư đánh giá cao.

Nội thất bàn gian cao cấp từ các thương hiệu uy tín thế giới tại Green Skyline góp phần duy trì giá trị căn hộ theo thời gian. Ảnh: TBS Land.

Đặc biệt, Green Skyline công bố chính sách bán hàng linh hoạt với nhiều ưu đãi cộng dồn, giúp giảm đáng kể chi phí. Khách hàng có thể lựa chọn các phương án phù hợp năng lực tài chính, bao gồm ưu đãi 2% khi đặt mua sớm, chiết khấu 2,5% cho khách mua sỉ và mức chiết khấu cao nhất lên tới 11% dành cho phương thức thanh toán nhanh.

Bên cạnh đó, khách hàng còn được hỗ trợ giải pháp tài chính với lãi suất 0% trong vòng 18 tháng hoặc tùy chọn các phương thức thanh toán ưu việt để có thể nhận bàn giao nhà sớm ngay từ quý 4/2026.

