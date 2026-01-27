Green Skyline - Dự án “3 thật” tạo sức hút cho thị trường bất động sản

Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Ba, 27/01/2026
Khánh Huyền
27/01/2026, 08:00
Thị trường bước vào chu kỳ tái cấu trúc sâu, người mua ngày càng ưu tiên các giá trị có thể kiểm chứng. Green Skyline nổi lên như hình mẫu phát triển dự án dựa trên nền tảng “3 thật”: Sản phẩm thật, giá trị thật và trải nghiệm thật.
Trong bối cảnh vàng và chứng khoán tiềm ẩn rủi ro, các chuyên gia nhận định bất động sản vẫn là kênh tích lũy bền vững trong dài hạn. Bất động sản đóng vai trò “giữ tiền”, gia tăng giá trị theo thời gian – một hình thức tích sản thực thụ.
Phân tích về xu hướng đầu tư 2026, các chuyên gia nhận định lợi thế cốt lõi của bất động sản nằm ở tính hữu hạn của quỹ đất trong khi nhu cầu nhà ở gia tăng cùng quá trình đô thị hóa. TS. Nguyễn Trí Hiếu cho rằng trong một nền kinh tế đang phát triển như Việt Nam, giá bất động sản khó có xu hướng giảm trong dài hạn, đặc biệt ở phân khúc nhà ở phục vụ nhu cầu thực. PGS.TS Trần Đình Thiên phân tích, thị trường sẽ phân hóa mạnh theo quy hoạch, hạ tầng và sự dịch chuyển các trung tâm hành chính – kinh tế. Theo đó, chỉ những bất động sản đặt đúng vào “tọa độ chiến lược” của dòng vốn và động lực đô thị mới thực sự phát huy vai trò tích sản bền vững.
Green Skyline với chiến lược “xây gần xong mới bán” là ví dụ của lựa chọn tích sản đúng nghĩa. Dự án được phát triển bởi TBS Land thuộc hệ sinh thái TBS Group – tập đoàn tư nhân đa ngành với hơn 3 thập kỷ phát triển, nằm trong Top 5 nhà sản xuất công nghiệp toàn cầu. Sản phẩm thật của dự án đã hiện hữu với 4 tòa căn hộ cao từ 28 đến 40 tầng, hoàn thiện 90% và dự kiến bàn giao năm 2026. Khách hàng có thể trực tiếp tham quan công trình, đánh giá chất lượng xây dựng và cảm nhận không gian sống thực tế thay vì chỉ xem phối cảnh.
Giá trị thật của Green Skyline đến từ vị trí trung tâm Đông Bắc TP.HCM. Dự án sở hữu 3 mặt tiền tiếp giáp Quốc lộ 1K, GS1 và GS5 – lợi thế hiếm hoi trong bối cảnh quỹ đất đô thị thu hẹp. Thế đất này giúp hoạt động thương mại khối đế phát triển bền vững, tạo lực đẩy cho giá trị căn hộ và giúp dự án chủ động phân luồng giao thông nội khu.
Tọa lạc tại vùng lõi Đông Bắc, trên trục kết nối nhanh về trung tâm TP.HCM, Green Skyline đối diện đại siêu thị GO! Dĩ An, Bệnh viện Quốc tế Hoàn Mỹ và nằm trong khu dân cư mật độ thương mại cao. Vị trí này giúp cư dân bước vào hệ sinh thái tiện nghi đã vận hành ổn định, tạo nền tảng cho tính thanh khoản và khả năng khai thác dài hạn.
Dự án phát triển theo định hướng “City Resort”, mang lại không gian sống riêng tư nhưng vẫn kết nối nhịp sống sôi động. Với mật độ xây dựng thấp chỉ 36%, phần còn lại dành cho mảng xanh và 32 tiện ích nội khu cao cấp, đáp ứng nhu cầu nghỉ ngơi, vận động và kết nối cộng đồng.
Hệ sinh thái sống tại Green Skyline được hoàn thiện bài bản qua các hợp tác chiến lược. TBS Land đã ký kết với đơn vị vận hành và tư vấn bất động sản hàng đầu – Savills Vietnam cho khối dịch vụ thương mại, góp phần đảm bảo tiêu chuẩn vận hành quốc tế và khai thác hiệu quả lâu dài. Định hướng tiếp cận chuẩn y tế quốc tế cũng được khẳng định thông qua việc ký kết hợp tác chiến lược với Bệnh viện Quốc tế Hoàn Mỹ Thủ Đức, đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc hoàn thiện hệ sinh thái sống khỏe tại Green Skyline.
Yếu tố “thật” còn thể hiện ở tiêu chuẩn bàn giao với quy trình kiểm soát chặt chẽ. Dự án sử dụng thiết bị từ các thương hiệu quốc tế uy tín như Häfele, Kohler, Panasonic…. Sự đầu tư này mang lại trải nghiệm bền vững và duy trì giá trị tài sản theo thời gian – yếu tố giới đầu tư đánh giá cao.
Đặc biệt, Green Skyline công bố chính sách bán hàng linh hoạt với nhiều ưu đãi cộng dồn, giúp giảm đáng kể chi phí. Khách hàng có thể lựa chọn các phương án phù hợp năng lực tài chính, bao gồm ưu đãi 2% khi đặt mua sớm, chiết khấu 2,5% cho khách mua sỉ và mức chiết khấu cao nhất lên tới 11% dành cho phương thức thanh toán nhanh.
Bên cạnh đó, khách hàng còn được hỗ trợ giải pháp tài chính với lãi suất 0% trong vòng 18 tháng hoặc tùy chọn các phương thức thanh toán ưu việt để có thể nhận bàn giao nhà sớm ngay từ quý 4/2026.
Dự án Green Skyline chính thức giới thiệu ra thị trường từ quý 4/2025
Văn phòng bán hàng: 5A Xa lộ Xuyên Á, phường Dĩ An, TP.HCM
Website: www.green-skyline.net
Trong bối cảnh pháp lý và tiến độ trở thành thước đo quan trọng nhất đối với bất động sản, An Cựu Tower - tổ hợp khách sạn 5 sao và chung cư cao cấp thuộc Khu đô thị An Cựu City (thành phố Huế) vừa ghi thêm một dấu mốc đáng chú ý khi đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 chính thức được phê duyệt. Cùng thời điểm, chủ đầu tư công bố lộ trình phát triển toàn dự án trong năm 2026.
Khi khái niệm “nhà ở” không còn dừng ở chỗ để ở, mà mở rộng thành không gian gắn kết, thích ứng và đồng hành dài hạn, layout căn hộ đang trở thành yếu tố then chốt trong lựa chọn an cư. Forest Garden - phân khu mới ra mắt thuộc dự án The Parkland được phát triển theo định hướng đó, đáp ứng nhu cầu sống đa thế hệ và linh hoạt của cư dân đô thị thế hệ mới.
Trong ba thập kỷ kiến tạo thuận ích, ROX Group trưởng thành từ chính những trải nghiệm thực tiễn của thị trường và hoạt động kinh doanh. Tin vào sức mạnh nội lực, Tập đoàn bước vào tuổi 30 với tâm thế vững vàng, tự tin hiện thực hóa khát vọng vươn xa trên hành trình phía trước.
Phó Thủ tướng Mai Văn Chính vừa ký Quyết định số 135/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Chiến trường Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên…
Đến nay, toàn Thành phố Hà Nội đã sắp xếp được 98/231 “chợ cóc”, điểm kinh doanh tự phát. Quá trình triển khai, Thành phố khẳng định quan điểm kiên định xử lý “chợ cóc” nhưng không cực đoan, bảo đảm hài hòa giữa yêu cầu lập lại trật tự đô thị với ổn định sinh kế…
Tài chính
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: