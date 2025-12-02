Greenfeed công bố kết quả kinh doanh khả quan, hướng tới thị trường toàn cầu

Ông chủ chuỗi 3F Plus giữ vững đà kinh doanh tăng trưởng, lãi trước thuế quý 2/2025 đạt 2.150 tỷ đồng, tăng 166% so với cùng kỳ, lãi sau thuế đạt 1.715 tỷ đồng, tăng 152%.

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa qua đã công bố thông tin tài chính của Greenfeed, ghi nhận các chỉ số tích cực.

Tính riêng 6 tháng đầu năm, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đạt hơn 6.142 tỷ đồng, tăng thêm 2.555 tỷ đồng, tương đương mức tăng 71% so với cùng kỳ năm 2024.

Thị trường kinh doanh nhiều triển vọng cùng chiến lược quản trị chi phí và dòng tiền hiệu quả là yếu tố chính giúp Greenfeed đạt được kết quả này.

Ở thời điểm cuối quý 2/2025, dư nợ vay ngân hàng của doanh nghiệp ghi nhận 1.849 tỷ đồng, giảm 6% so với cuối quý 2/2024; nợ trái phiếu giữ ổn định ở mức 700 tỷ đồng, là lô trái phiếu phát hành riêng lẻ trong nước.

Tháng 11/2021, Greenfeed đã phát hành 1.000 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ với kỳ hạn 7 năm, tương ứng khoản đầu tư trị giá 43 triệu USD từ IFC. Nguồn vốn này được sử dụng vào mục đích phát triển mở rộng mảng kinh doanh chăn nuôi heo giống và heo thương phẩm, đồng thời đầu tư mở rộng mảng kinh doanh thức ăn chăn nuôi, giết mổ và chế biến thực phẩm tại Việt Nam. Đến năm 2024, doanh nghiệp đã mua lại trước hạn theo định kỳ 300 tỷ đồng, đưa dư nợ trái phiếu về mức 700 tỷ đồng vào cuối năm.

Trang trại của Greenfeed tại tỉnh Đồng Nai.

Động thái này giúp cải thiện đáng kể cơ cấu vốn của Greenfeed, thể hiện qua hệ số nợ phải trả trên tổng tài sản giảm từ 0,53 lần (cuối Q2/2024) xuống còn 0,46 lần (cuối quý 2/2025). Đồng thời, hệ số tổng dư nợ trái phiếu trên vốn chủ sở hữu giảm từ 0,15 lần xuống còn 0,10 lần.

Đáng lưu ý, chỉ số thể hiện khả năng sinh lời của doanh nghiệp đều tăng, với ROA từ 7.02% lên 12.75% và ROE từ 14.79% lên 23.69% trong 6 tháng đầu năm 2025.

SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TUẦN HOÀN THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN XANH

Với mục tiêu hướng đến phát thải ròng về 0 từ năm 2050, Greenfeed tiếp tục theo đuổi mô hình nông nghiệp xanh và phát triển bền vững. Doanh nghiệp đã và đang ứng dụng các sáng kiến xanh, giảm thiểu tác động môi trường và sử dụng tài nguyên hiệu quả trong quy trình sản xuất.

Về năng lượng, doanh nghiệp triển khai điện mặt trời áp mái, nhiên liệu sinh khối và tận dụng nhiệt thải, thay thế dần nhiên liệu hóa thạch. Đồng thời, Greenfeed chuyển đổi lưu trữ và vận chuyển thức ăn chăn nuôi bằng hệ thống silo, dần thay thế bao bì nhựa truyền thống.

Chất thải chăn nuôi được công ty chuyển đổi thành phân bón hữu cơ, kết hợp với việc thu hồi khí sinh học để phát điện và tái sử dụng nước thải cho các hoạt động vệ sinh chuồng trại.

Khẳng định cam kết phát triển bền vững, trong tháng 7 Greenfeed được vinh danh tại cùng lúc hai giải thưởng và bảng xếp hạng uy tín Asia Responsible Enterprise Awards (AREA) 2025 và Top 100 Doanh nghiệp ESG Việt Nam Xanh (ESG100). Thành tích này ghi nhận những nỗ lực không ngừng của doanh nghiệp trong thực hành sản xuất xanh, xây dựng cộng đồng và thúc đẩy nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

TĂNG TỐC CHUYỂN MÌNH VƯƠN RA TOÀN CẦU

Greenfeed sở hữu mạng lưới nhà máy và trang trại đạt chuẩn quốc tế, trải khắp Việt Nam, Lào, Campuchia, Myanmar và đang mở rộng ra khu vực.

Với thức ăn chăn nuôi - mắt xích khởi đầu của chuỗi giá trị 3F Plus, hệ thống nhà máy sản xuất và chất lượng sản phẩm của Greenfeed đạt chuẩn quốc tế ISO 22000, HACCP, GLOBAL G.A.P, BAP. Cùng với dinh dưỡng vật nuôi, mô hình chăn nuôi được Greenfeed tập trung đầu tư nghiên cứu bài bản, với con giống độc quyền từ đối tác PIC (Hoa Kỳ).

Trong lĩnh vực thủy hải sản, Greenfeed hiện đã và đang đầu tư nghiêm túc, bài bản theo hướng chuỗi giá trị bền vững. Vừa qua, doanh nghiệp đón nhận chứng nhận Aquaculture Stewardship Council (ASC) dành cho nhà máy tại Tây Ninh.

Con giống thủy hải sản đạt của Greenfeed.

Thủy hải sản Greenfeed hiện đang cung ứng cho thị trường toàn cầu, bao gồm các thị trường nghiêm ngặt như Châu Âu, Nam Mỹ, Châu Đại Dương, Châu Á (Đài Loan, Hongkong, Trung Quốc),… Với cam kết uy tín chất lượng, trong tháng 10 bộ đôi thức ăn thủy sản Greenfeed gồm thức ăn cá tra 6336 Aquagreen và thức ăn cá rô phi P6136 Panafeed lần đầu được Tổng hội Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam vinh danh “Thương hiệu Vàng Nông nghiệp Việt Nam 2025”.