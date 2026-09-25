Greenfeed ra mắt G.Nutri Premium, giải pháp dinh dưỡng đầu đời cho heo con

Sữa bổ sung G.Nutri Premium của Greenfeed là giải pháp dinh dưỡng đầu đời cho heo con, tạo nền tảng để đàn heo phát triển đồng đều, giảm rủi ro khi cai sữa và tối ưu hiệu quả chăn nuôi.

Những tiến bộ về giống, quản lý và dinh dưỡng đang giúp năng suất sinh sản của đàn nái không ngừng được cải thiện. Nhiều trang trại trong nước đã ghi nhận số heo con sơ sinh vượt 14 con mỗi lứa. Tuy nhiên, bài toán đặt ra là khả năng tiết sữa của heo nái không tăng tương ứng, chưa thể đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng của heo con trong những tuần đầu sau sinh.

Bên cạnh đó, heo con nhẹ cân hoặc sinh sau thường gặp bất lợi khi cạnh tranh nguồn sữa mẹ với những cá thể trong cùng một ổ đẻ dẫn đến thiếu hụt dinh dưỡng. Điều này có thể làm giảm tốc độ tăng trưởng, gia tăng nguy cơ rối loạn tiêu hóa, ảnh hưởng đến khối lượng cai sữa và hiệu quả của cả chu kỳ chăn nuôi.

“LỜI GIẢI” CHO BÀI TOÁN DINH DƯỠNG ĐẦU ĐỜI TRONG CHĂN NUÔI HEO

Theo Greenfeed, giai đoạn từ sơ sinh đến cai sữa là thời điểm hệ tiêu hóa, hệ miễn dịch và khả năng chuyển hóa dưỡng chất của heo con phát triển mạnh. Việc đảm bảo đủ dinh dưỡng trong giai đoạn này sẽ tăng khả năng sử dụng thức ăn, giảm áp lực điều trị bệnh và nâng cao hiệu quả chăn nuôi về lâu dài.

G.Nutri Premium được ứng dụng trên nền tảng các nghiên cứu về nutrigenomics và microbiome, kết hợp prebiotics, probiotics, synbiotics, khoáng vi lượng hữu cơ cùng công nghệ axit hóa,nhằm hỗ trợ thiết lập hệ vi sinh đường ruột có lợi, duy trì cân bằng hệ tiêu hóa và nâng cao khả năng hấp thu dưỡng chất.

Sữa bổ sung cho heo con G.Nutri Premium được phát triển với tổ hợp công thức dinh dưỡng chuyên biệt.

Được thiết kế mô phỏng thành phần và đặc tính của sữa heo nái, G.Nutri Premium bổ sung nguồn protein chất lượng cao, năng lượng dễ hấp thu cùng các dưỡng chất thiết yếu cho heo con trong giai đoạn từ sơ sinh đến cai sữa. Theo doanh nghiệp, việc kết hợp bổ sung dinh dưỡng với cải thiện khả năng hấp thu góp phần nâng cao hiệu suất tăng trưởng, cải thiện độ đồng đều của đàn và tạo nền tảng thuận lợi cho các giai đoạn nuôi tiếp theo.

NGUỒN DINH DƯỠNG XANH ĐỂ HEO CON LỚN NHANH MỖI NGÀY

Hiệu quả vượt trội của G.Nutri Premium đã được Greenfeed chứng minh trong điều kiện chăn nuôi thực tiễn. Theo kết quả nghiên cứu trên đàn heo con theo mẹ, nhóm sử dụng G.Nutri Premium theo liều khuyến cáo đạt trọng lượng cai sữa trung bình 6,62 kg/con, cao hơn khoảng 12% so với nhóm không sử dụng sữa. Tốc độ tăng trọng bình quân từ 3 ngày tuổi đến cai sữa đạt 234,6 g/con/ngày, tăng khoảng 17% so với nhóm không sử dụng.

Nghiên cứu cũng ghi nhận tỷ lệ heo con bị tiêu chảy ở nhóm sử dụng G.Nutri Premium giảm 20,1% so với nhóm không sử dụng.

G.Nutri Premium bổ sung nguồn dinh dưỡng đầu đời chất lượng cao để heo con khỏe mạnh và lớn nhanh mỗi ngày.

Kết quả tích cực cũng được chứng minh tại các trang trại là khách hàng của Greenfeed. Heo con sử dụng G.Nutri Premium đạt trọng lượng cai sữa trung bình 6,9 kg/con, cao hơn 8% so với nhóm không sử dụng sữa. Tốc độ tăng trọng trong giai đoạn từ 3 ngày tuổi đến cai sữa tăng 11%. Tỷ lệ hao hụt heo con theo mẹ được duy trì dưới 2,3%, thấp hơn nhóm không sử dụng sữa.

Trong bối cảnh ngành chăn nuôi hướng đến năng suất cao và phát triển bền vững, G.Nutri Premium với định hướng "Dinh dưỡng Xanh – Lớn nhanh mỗi ngày", hướng đến đồng hành cùng người chăn nuôi tối ưu hiệu suất tăng trưởng, nâng cao độ đồng đều của đàn và cải thiện hiệu quả chăn nuôi ngay từ giai đoạn đầu đời. Doanh nghiệp cho biết sẽ tiếp tục đầu tư nghiên cứu và phát triển các giải pháp dinh dưỡng dựa trên cơ sở khoa học và thực tiễn chăn nuôi nhằm nâng cao hiệu suất và thúc đẩy các mô hình chăn nuôi xanh, lành và bền vững.