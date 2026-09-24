FAO chọn mật ong Việt Nam vào chương trình “Mỗi quốc gia một sản phẩm ưu tiên”
CChu Khôi
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Dù không thuộc nhóm nông sản có kim ngạch xuất khẩu lớn, nhưng mật ong Việt Nam đang được đánh giá là ngành hàng giàu tiềm năng nhờ lợi thế tự nhiên, giá trị sinh thái và khả năng tạo sinh kế bền vững. Việc FAO lựa chọn mật ong Việt Nam tham gia sáng kiến “Mỗi quốc gia một sản phẩm ưu tiên” mở ra cơ hội nâng cao giá trị gia tăng, xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường cho ngành nuôi ong...
PGS.TS Phạm Kim Đăng, Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi và Thú y (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), cho biết
mật ong Việt Nam đã được Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc (FAO) lựa
chọn tham gia sáng kiến “Mỗi quốc gia một sản phẩm ưu tiên” (One Country One
Priority Product - OCOPP). Việc FAO lựa chọn mật ong Việt Nam không chỉ xuất
phát từ tiềm năng thương mại, mà còn bởi những giá trị sinh thái và xã hội mà
ngành hàng này mang lại.
VÌ SAO FAO LỰA CHỌN MẬT ONG VIỆT NAM?
Theo đánh giá của FAO, mật ong Việt Nam đáp ứng đầy đủ các
tiêu chí của một sản phẩm nông nghiệp đặc sản với lợi thế tự nhiên nổi bật, chất
lượng đặc trưng và khả năng tạo sinh kế cho hàng chục nghìn hộ nông dân.
Việt Nam nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới với nguồn hoa
phong phú quanh năm từ nhãn, vải, cà phê, cao su, điều, keo, tràm… tạo điều kiện
thuận lợi cho đàn ong khai thác mật liên tục và cho năng suất cao. Sự đa dạng của
hệ thực vật cũng tạo nên những dòng mật ong có hương vị riêng biệt, đặc biệt là
mật ong hoa nhãn và các loại mật ong rừng nhiệt đới.
Hiện nay, Việt Nam nằm trong nhóm những quốc gia sản xuất mật
ong lớn trên thế giới. Cả nước có khoảng 1,5 triệu đàn ong với hơn 34.000 hộ
nuôi, sản lượng hàng năm dao động từ 50.000 - 60.000 tấn. Theo Trung tâm Khuyến
nông Quốc gia, hơn 90% sản lượng mật ong được xuất khẩu.
Tại Việt Nam, các vùng trồng cây ăn quả, cây công nghiệp và
cây lâm nghiệp ở miền Bắc, Tây Nguyên và Đồng bằng sông Cửu Long đang tạo nguồn
thức ăn dồi dào cho đàn ong. Đây là nền tảng quan trọng để mở rộng quy mô sản
xuất trong tương lai.
Không đòi hỏi nhiều đất đai hay vốn đầu tư lớn, nghề nuôi
ong phù hợp với các hộ nông dân quy mô nhỏ, đồng bào miền núi và vùng sâu, vùng
xa. Đây là ngành nghề có thời gian thu hồi vốn nhanh, góp phần tạo việc làm và
nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn.
Tuy nhiên, các nhà khoa học cũng cảnh báo ngành ong đang chịu
tác động ngày càng rõ của biến đổi khí hậu, dịch bệnh và sự thay đổi của hệ
sinh thái. Do đó, việc áp dụng các quy trình nuôi ong hiện đại, nâng cao chất
lượng sản phẩm và tăng cường liên kết chuỗi là yêu cầu cấp thiết.
Theo FAO, bên cạnh tiềm năng kinh tế, nghề nuôi ong còn đóng
vai trò quan trọng đối với hệ sinh thái. Ong là loài thụ phấn thiết yếu cho nhiều
loại cây trồng và thực vật tự nhiên. Việc phát triển ngành ong theo hướng bền vững
không chỉ giúp tăng năng suất nông nghiệp, mà còn góp phần bảo tồn đa dạng sinh
học, giảm sử dụng hóa chất và nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ các loài
thụ phấn.
Thông qua chương trình OCOPP, FAO hướng tới hỗ trợ toàn bộ
chuỗi giá trị mật ong, từ kỹ thuật nuôi ong, kiểm soát chất lượng, truy xuất
nguồn gốc đến chế biến và mở rộng thị trường. Mục tiêu là nâng cao thu nhập cho
người nuôi ong, gia tăng giá trị xuất khẩu và xây dựng hệ thống sản xuất bền vững.
GỠ RÀO CẢN THUẾ, TÌM ĐƯỜNG TRỞ LẠI THỊ TRƯỜNG HOA KỲ
Tuy nhiên, ngành mật ong cũng đang đối mặt với nhiều khó
khăn. Một trong những thách thức lớn nhất trong những năm gần đây là việc sản
phẩm mật ong Việt Nam bị áp thuế chống bán phá giá tại Hoa Kỳ - thị trường xuất
khẩu lớn nhất của ngành.
Khoảng ba năm qua, nhiều doanh nghiệp gần như không thể cạnh
tranh tại thị trường này khi phải chịu mức thuế rất cao. Tuy nhiên, tín hiệu
tích cực đã xuất hiện khi Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) tiến hành các đợt rà soát
hành chính và điều chỉnh giảm đáng kể mức thuế đối với một số doanh nghiệp Việt
Nam.
Theo kết quả rà soát được công bố vào tháng 6/2026, thuế
chống bán phá giá đối với các doanh nghiệp tham gia đầy đủ quá trình điều tra
đã giảm xuống mức từ khoảng 6,72% đến 21,55%, thấp hơn nhiều so với các mức thuế
trước đây. Trong khi đó, các doanh nghiệp không tham gia đầy đủ hoặc không đủ
điều kiện hưởng mức thuế riêng biệt vẫn phải chịu mức thuế trên 60%.
Dù các mức thuế hiện nay chưa phải kết quả cuối cùng, nhưng
đây được xem là tín hiệu tích cực cho ngành mật ong Việt Nam. Cơ quan Thương vụ
Việt Nam tại Hoa Kỳ, cho biết xuất khẩu mật ong sang thị trường này năm 2025 đạt
khoảng 29,5 triệu USD, giảm hơn 31% so với năm trước do tác động của các biện
pháp phòng vệ thương mại.
Theo các chuyên gia, hệ thống điều tra chống bán phá giá của
Hoa Kỳ không chỉ xem xét giá bán mà còn đánh giá rất kỹ hồ sơ kế toán, nguồn
nguyên liệu, chi phí sản xuất và khả năng chứng minh tính minh bạch của doanh
nghiệp. Vì vậy, việc xây dựng hệ thống dữ liệu đầy đủ, minh bạch và có thể kiểm
chứng là điều kiện quan trọng để doanh nghiệp được hưởng các mức thuế hợp lý
hơn.
Trong bối cảnh sản lượng mật ong nội địa của Hoa Kỳ giảm khoảng
14% và giá mật ong tăng 27%, thị trường này vẫn có nhu cầu lớn đối với nguồn
cung nhập khẩu. Đây được xem là cơ hội để các doanh nghiệp Việt Nam từng bước lấy
lại thị phần nếu đáp ứng tốt các yêu cầu về chất lượng và truy xuất nguồn gốc.
Không chỉ đối mặt với thách thức về thị trường xuất khẩu,
ngành mật ong trong nước cũng đang chịu áp lực về giá bán. Hiện cả nước có khoảng
30 doanh nghiệp xuất khẩu mật ong, chủ yếu hướng tới các thị trường Hoa Kỳ và
châu Âu.
Theo phản ánh của các doanh nghiệp, vài năm gần đây, nhu cầu tiêu thụ trong nước suy giảm, trong khi xuất khẩu
gặp khó khăn khiến giá mật ong giảm mạnh. Vì vậy, cần xây dựng cơ chế phối hợp để
hạn chế tình trạng cạnh tranh bằng cách hạ giá quá mức, ảnh hưởng đến lợi ích của
người nuôi ong.
Triển vọng của ngành mật ong vẫn được đánh giá tích cực khi quy
mô thị trường mật ong toàn cầu dự kiến tiếp tục tăng trưởng mạnh trong những
năm tới. Xu hướng sử dụng chất tạo ngọt tự nhiên thay thế đường và nhu cầu đối
với các sản phẩm tốt cho sức khỏe đang thúc đẩy tiêu thụ mật ong trên toàn thế
giới.
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