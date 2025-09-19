Thứ Sáu, 19/09/2025

Trang chủ Dân sinh

"Gùi" nhà mới lên non cao xứ Nghệ

Nguyễn Thuấn

19/09/2025, 08:37

Những ngày này, tại nhiều bản làng miền Tây xứ Nghệ, đâu đâu cũng thấy bóng dáng cán bộ, chiến sĩ Công an cùng bà con tất bật dựng nhà, xây trường. Từng bao xi măng, từng tấm tôn, thanh sắt được gùi vác trên vai, mồ hôi thấm đẫm áo. Với phương châm “nhanh một giờ, bà con có nhà sớm một giờ”, lực lượng Công an đang nỗ lực hết mình để người dân vùng lũ sớm có chỗ ở vững chắc.

Công an xã Mường Xén vận chuyển vật liệu lên đồi để dựng nhà cho hộ gia đình anh Lữ Văn Liêng
Công an xã Mường Xén vận chuyển vật liệu lên đồi để dựng nhà cho hộ gia đình anh Lữ Văn Liêng

GIAN NAN ĐƯA VẬT LIỆU LÊN ĐỒI

Ngay khi Bộ Công an có chủ trương hỗ trợ dựng nhà và trường học cho đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ, Công an Nghệ An đã lập kế hoạch, rà soát cụ thể tại 13 xã như Mường Xén, Mường Típ, Hữu Khuông, Chiêu Lưu, Keng Đu, Nhôn Mai, Con Cuông, Nậm Cắn…

Các tổ công tác phối hợp với địa phương, với Sở Nông nghiệp và Môi trường để chọn vị trí đất, hoàn thiện hồ sơ cho từng hộ dân. Đồng thời, Công an còn cùng Mặt trận Tổ quốc và Ủy ban nhân dân các xã lựa chọn nhà thầu có giá hợp lý, ký hợp đồng trực tiếp với người dân để đảm bảo minh bạch.

Thế nhưng, hành trình dựng nhà cho bà con lại gặp nhiều gian nan. Bão số 5 đổ bộ ngay sau đó, mưa dầm kéo dài khiến tiến độ bị chậm. Nhiều tuyến đường vào bản bị sạt lở, trơn trượt, phương tiện không thể di chuyển. Thế nhưng, với phương châm “nhanh một giờ, bà con có nhà sớm một giờ”, cán bộ, chiến sĩ Công an vẫn kiên trì bám công trường, dựng khung, lợp mái, quyết tâm bàn giao nhà trước mùa mưa lũ sắp tới.

Ở xã Mường Típ, nơi từng chịu thiệt hại nặng nề do bão số 3, có 68 hộ dân bị ảnh hưởng, trong đó 7 hộ mất trắng. Gia đình ông Hoa Văn Vân (sinh năm 1967) là một ví dụ. Khi có chủ trương dựng nhà mới, ông lập tức đăng ký. Nhưng vị trí dựng lại nhà nằm trên sườn đồi, dốc đứng, chỉ vừa một lối nhỏ. Không thể dùng xe, mọi vật liệu đều phải gùi vác đưa lên.

Công an xã Mường Típ vượt đồi vận chuyển vật liệu dựng nhà cho bà con bản Ta Đo
Công an xã Mường Típ vượt đồi vận chuyển vật liệu dựng nhà cho bà con bản Ta Đo

Từng bao xi măng, từng tấm tôn, thanh sắt được chia nhau gùi lên đồi. Mồ hôi đẫm lưng áo, đôi tay rớm đỏ vì khiêng vác, nhưng cán bộ, chiến sĩ Công an xã cùng bà con vẫn kiên trì. Ai cũng hiểu, mỗi viên gạch, mỗi tấm tôn đưa lên đồng nghĩa với việc mái nhà mới sắp thành hình.

Thượng tá Và Bá Hùa, Trưởng Công an xã Mường Típ, chia sẻ: “Đường sá hỏng nặng, thanh niên phần lớn đi làm ăn xa, ở nhà chỉ còn người già và trẻ nhỏ. Khó khăn là vậy, nhưng anh em cố gắng hết sức để bà con có mái nhà vững chắc, yên tâm ổn định cuộc sống”.

Công an xã Tương Dương phối hợp với đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ, kịp hoàn thành và bàn giao nhà cho người dân trước mùa mưa lũ
Công an xã Tương Dương phối hợp với đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ, kịp hoàn thành và bàn giao nhà cho người dân trước mùa mưa lũ

Tại bản Bình Sơn 1, xã Mường Xén, đồng bào Khơ Mú có tập tục dựng nhà trên đồi. Vật liệu xây dựng vì thế chỉ có thể đưa bằng sức người. Ngày ngày, những đoàn người nối dài trên lối mòn cheo leo, gùi cõng xi măng, sắt thép lên núi.

Anh Lữ Văn Liêng, một hộ dân, xúc động nói: “Nhà tôi dựng ở lưng chừng đồi, xe máy cũng không lên được. Nhờ có Công an xã và bà con giúp vận chuyển vật liệu, san nền, dựng móng. Thấy các chú Công an vác nặng, nhiều lúc suýt trượt ngã mà vẫn động viên, chúng tôi cảm động lắm, biết ơn lắm”.

Những giọt mồ hôi rơi ướt áo, đôi vai trĩu nặng, nhưng nụ cười vẫn nở trên gương mặt. Hình ảnh những bước chân bền bỉ in dấu trên lối mòn giữa đại ngàn đã trở thành minh chứng sống động cho tình quân dân gắn bó.

ĐỒNG LÒNG VÌ MÁI ẤM MỚI

Trong đợt cao điểm 40 ngày đêm dựng nhà và trường học, cấp ủy, chính quyền các xã cũng vào cuộc mạnh mẽ. Những hộ chưa có đất được hỗ trợ chọn vị trí xây dựng, lực lượng tại chỗ được huy động, bà con được động viên cùng tham gia.

Ông Lô Đình Thụ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Mường Xén, cho biết: “Các căn nhà Bộ Công an hỗ trợ được thiết kế phù hợp với khí hậu và phong tục địa phương. Diện tích rộng rãi, nền bê tông chắc chắn, có thêm trần chống nóng. Đặc biệt, bà con được chọn nhà đất hoặc nhà sàn theo tập quán truyền thống. Nhờ vậy, ai cũng phấn khởi, yên tâm. Chính quyền chúng tôi cũng đồng hành để sớm hoàn thiện từng ngôi nhà”.

Công an xã Mường Xén hỗ trợ đào móng, xây bờ kè, đổ nền dựng nhà cho gia đình anh Hoàng Văn Nam tại bản Cầu Tám
Công an xã Mường Xén hỗ trợ đào móng, xây bờ kè, đổ nền dựng nhà cho gia đình anh Hoàng Văn Nam tại bản Cầu Tám

Với sự chung tay của Bộ Công an, Công an Nghệ An, chính quyền và người dân, những bản làng từng hoang tàn sau lũ nay đang dần hồi sinh. Từng căn nhà lắp ghép vững chãi hiện hữu giữa núi rừng, không chỉ là chỗ ở an toàn mà còn là điểm tựa để bà con khởi đầu cuộc sống mới.

Ông Hoa Văn Vân – người vừa mất trắng nhà sau lũ, nay đã có khung nhà mới dựng trên đồi. Nhìn căn nhà đang dần hoàn thiện, ông nghẹn ngào: “Có được ngôi nhà thế này, gia đình tôi yên tâm lắm. Ơn Đảng, ơn Nhà nước, ơn các chú Công an nhiều lắm”.

Hình ảnh những chiến sĩ Công an vai vác nặng, chân lấm bùn, mồ hôi ướt áo nhưng vẫn nở nụ cười chính là biểu tượng đẹp của tinh thần “vì dân phục vụ”. Và chính những căn nhà nghĩa tình nơi rẻo cao xứ Nghệ hôm nay sẽ mãi là minh chứng cho sự đoàn kết, sẻ chia, để bà con vùng biên ổn định cuộc sống, vững bước đi lên sau thiên tai.

Cao điểm 40 ngày đêm xây nhà, trường học cho đồng bào vùng lũ Nghệ An

10:59, 13/08/2025

Cao điểm 40 ngày đêm xây nhà, trường học cho đồng bào vùng lũ Nghệ An

Bão số 5 gây mưa dồn dập, nhiều nơi miền Trung đối diện nguy cơ lũ quét, sạt lở đất

13:23, 25/08/2025

Bão số 5 gây mưa dồn dập, nhiều nơi miền Trung đối diện nguy cơ lũ quét, sạt lở đất

Công an Nghệ An dựng nhà hỗ trợ đồng bào Mưa lũ tình quân dân

Nghệ An tiếp nhận hơn 356 tỷ đồng từ ERPA, mở rộng sinh kế cho người dân miền núi

Nghệ An tiếp nhận hơn 356 tỷ đồng từ ERPA, mở rộng sinh kế cho người dân miền núi

Chi trả giảm phát thải khí nhà kính theo Thỏa thuận ERPA đã mang lại nguồn tài chính quan trọng cho Nghệ An, vừa giúp bảo vệ rừng, vừa cải thiện đời sống đồng bào vùng cao.

Lao động đi xuất khẩu phải về nước trước hạn được hỗ trợ tối đa 30 triệu đồng

Lao động đi xuất khẩu phải về nước trước hạn được hỗ trợ tối đa 30 triệu đồng

Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước sẽ hỗ trợ cho người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài phải về nước trước thời hạn trong những tình huống bất khả kháng, mức từ 7 - 30 triệu đồng tùy từng trường hợp...

Công nghệ cao giúp người dân tiếp cận dịch vụ y tế minh bạch, chất lượng

Công nghệ cao giúp người dân tiếp cận dịch vụ y tế minh bạch, chất lượng

Khi công nghệ được đầu tư đúng hướng và gắn liền với tính nhân văn, chuyển đổi số và công nghệ cao sẽ không chỉ làm cho hệ thống y tế Việt Nam hiện đại, minh bạch hơn, mà quan trọng là giúp người dân được chăm sóc sức khỏe thuận lợi, chi phí hợp lý, và công bằng hơn, theo Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan…

Hà Nội đề xuất mức chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức

Hà Nội đề xuất mức chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức

Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội đề xuất mức trích để tạo nguồn kinh phí thực hiện chi thu nhập tăng thêm năm 2026 cho cán bộ, công chức, viên chức của thành phố bằng 0,8 lần quỹ lương cơ bản...

Lao động tham gia việc làm công có thể hưởng tiền lương làm thêm đến 300%

Lao động tham gia việc làm công có thể hưởng tiền lương làm thêm đến 300%

Bộ Nội vụ đề xuất người lao động tham gia dự án, hoạt động thực hiện chính sách việc làm công theo hình thức cộng đồng, khi làm thêm giờ vào ngày thường, sẽ được hưởng tiền công nhất bằng 150%; riêng ngày nghỉ lễ, Tết, ít nhất bằng 300%...

VnEconomy
VnEconomy

[Phóng sự ảnh] Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam tại Thụy Điển

Tiêu điểm

[Phóng sự ảnh] Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam tại Thụy Điển

[Phóng sự ảnh] Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam tại Geneva

Tiêu & Dùng

[Phóng sự ảnh] Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam tại Geneva

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 37-2025

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 37-2025

1

Việt Nam cần từ 55- 92 tỷ USD để thích ứng biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2030

Kinh tế xanh

2

Xu hướng ESG định hình các dự án bất động sản xanh trong tương lai

Thương hiệu xanh

3

Quỹ ngoại rót 22 triệu USD vào startup Việt, phát triển giao thông xanh

Chuyển động xanh

4

Tổng Bí thư Tô Lâm: Phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử cần thận trọng, từng bước

Kinh tế số

5

Chứng khoán Mỹ phản ứng thận trọng sau cuộc họp Fed

Thế giới

