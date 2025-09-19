"Gùi" nhà mới lên non cao xứ Nghệ

Những ngày này, tại nhiều bản làng miền Tây xứ Nghệ, đâu đâu cũng thấy bóng dáng cán bộ, chiến sĩ Công an cùng bà con tất bật dựng nhà, xây trường. Từng bao xi măng, từng tấm tôn, thanh sắt được gùi vác trên vai, mồ hôi thấm đẫm áo. Với phương châm “nhanh một giờ, bà con có nhà sớm một giờ”, lực lượng Công an đang nỗ lực hết mình để người dân vùng lũ sớm có chỗ ở vững chắc.
GIAN NAN ĐƯA VẬT LIỆU LÊN ĐỒI
Ngay khi Bộ Công an có chủ trương
hỗ trợ dựng nhà và trường học cho đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ, Công an Nghệ
An đã lập kế hoạch, rà soát cụ thể tại 13 xã như Mường Xén, Mường Típ, Hữu
Khuông, Chiêu Lưu, Keng Đu, Nhôn Mai, Con Cuông, Nậm Cắn…
Các tổ công tác phối
hợp với địa phương, với Sở Nông nghiệp và Môi trường để chọn vị trí đất, hoàn
thiện hồ sơ cho từng hộ dân. Đồng thời, Công an còn cùng Mặt trận Tổ quốc và Ủy
ban nhân dân các xã lựa chọn nhà thầu có giá hợp lý, ký hợp đồng trực tiếp với
người dân để đảm bảo minh bạch.
Thế nhưng, hành trình dựng nhà
cho bà con lại gặp nhiều gian nan. Bão số 5 đổ bộ ngay sau đó, mưa dầm kéo dài
khiến tiến độ bị chậm. Nhiều tuyến đường vào bản bị sạt lở, trơn trượt, phương
tiện không thể di chuyển. Thế nhưng, với phương châm “nhanh một giờ, bà con có
nhà sớm một giờ”, cán bộ, chiến sĩ Công an vẫn kiên trì bám công trường, dựng
khung, lợp mái, quyết tâm bàn giao nhà trước mùa mưa lũ sắp tới.
Ở xã Mường Típ, nơi từng chịu thiệt
hại nặng nề do bão số 3, có 68 hộ dân bị ảnh hưởng, trong đó 7 hộ mất trắng.
Gia đình ông Hoa Văn Vân (sinh năm 1967) là một ví dụ. Khi có chủ trương dựng
nhà mới, ông lập tức đăng ký. Nhưng vị trí dựng lại nhà nằm trên sườn đồi, dốc
đứng, chỉ vừa một lối nhỏ. Không thể dùng xe, mọi vật liệu đều phải gùi vác đưa lên.
Từng bao xi măng, từng tấm tôn,
thanh sắt được chia nhau gùi lên đồi. Mồ hôi đẫm lưng áo, đôi tay rớm đỏ vì
khiêng vác, nhưng cán bộ, chiến sĩ Công an xã cùng bà con vẫn kiên trì. Ai cũng
hiểu, mỗi viên gạch, mỗi tấm tôn đưa lên đồng nghĩa với việc mái nhà mới sắp
thành hình.
Thượng tá Và Bá Hùa, Trưởng Công
an xã Mường Típ, chia sẻ: “Đường sá hỏng nặng, thanh niên phần lớn đi làm ăn
xa, ở nhà chỉ còn người già và trẻ nhỏ. Khó khăn là vậy, nhưng anh em cố gắng hết
sức để bà con có mái nhà vững chắc, yên tâm ổn định cuộc sống”.
Tại bản Bình Sơn 1, xã Mường Xén,
đồng bào Khơ Mú có tập tục dựng nhà trên đồi. Vật liệu xây dựng vì thế chỉ có
thể đưa bằng sức người. Ngày ngày, những đoàn người nối dài trên lối mòn cheo
leo, gùi cõng xi măng, sắt thép lên núi.
Anh Lữ Văn Liêng, một hộ dân, xúc
động nói: “Nhà tôi dựng ở lưng chừng đồi, xe máy cũng không lên được. Nhờ có
Công an xã và bà con giúp vận chuyển vật liệu, san nền, dựng móng. Thấy các chú
Công an vác nặng, nhiều lúc suýt trượt ngã mà vẫn động viên, chúng tôi cảm động
lắm, biết ơn lắm”.
Những giọt mồ hôi rơi ướt áo, đôi
vai trĩu nặng, nhưng nụ cười vẫn nở trên gương mặt. Hình ảnh những bước chân bền
bỉ in dấu trên lối mòn giữa đại ngàn đã trở thành minh chứng sống động cho tình
quân dân gắn bó.
ĐỒNG LÒNG VÌ MÁI ẤM MỚI
Trong đợt cao điểm 40 ngày đêm dựng
nhà và trường học, cấp ủy, chính quyền các xã cũng vào cuộc mạnh mẽ. Những hộ
chưa có đất được hỗ trợ chọn vị trí xây dựng, lực lượng tại chỗ được huy động,
bà con được động viên cùng tham gia.
Ông Lô Đình Thụ, Chủ tịch Ủy ban
nhân dân xã Mường Xén, cho biết: “Các căn nhà Bộ Công an hỗ trợ được thiết kế
phù hợp với khí hậu và phong tục địa phương. Diện tích rộng rãi, nền bê tông chắc
chắn, có thêm trần chống nóng. Đặc biệt, bà con được chọn nhà đất hoặc nhà sàn
theo tập quán truyền thống. Nhờ vậy, ai cũng phấn khởi, yên tâm. Chính quyền
chúng tôi cũng đồng hành để sớm hoàn thiện từng ngôi nhà”.
Với sự chung tay của Bộ Công an,
Công an Nghệ An, chính quyền và người dân, những bản làng từng hoang tàn sau lũ
nay đang dần hồi sinh. Từng căn nhà lắp ghép vững chãi hiện hữu giữa núi rừng,
không chỉ là chỗ ở an toàn mà còn là điểm tựa để bà con khởi đầu cuộc sống mới.
Ông Hoa Văn Vân – người vừa mất
trắng nhà sau lũ, nay đã có khung nhà mới dựng trên đồi. Nhìn căn nhà đang dần
hoàn thiện, ông nghẹn ngào: “Có được ngôi nhà thế này, gia đình tôi yên tâm lắm.
Ơn Đảng, ơn Nhà nước, ơn các chú Công an nhiều lắm”.
Hình ảnh những chiến sĩ Công an
vai vác nặng, chân lấm bùn, mồ hôi ướt áo nhưng vẫn nở nụ cười chính là biểu tượng
đẹp của tinh thần “vì dân phục vụ”. Và chính những căn nhà nghĩa tình nơi rẻo
cao xứ Nghệ hôm nay sẽ mãi là minh chứng cho sự đoàn kết, sẻ chia, để bà con
vùng biên ổn định cuộc sống, vững bước đi lên sau thiên tai.
10:59, 13/08/2025
