Thái Nguyên: Hơn 200.000 ngôi nhà ngập nước, thiệt hại toàn tỉnh trên 3.000 tỷ đồng

Song Hoàng

09/10/2025, 15:31

Sáng 9/10, UBND tỉnh Thái Nguyên tổ chức cuộc họp triển khai công tác khắc phục hậu quả do bão số 11 và mưa lũ sau bão gây ra...

Theo UBND tỉnh Thái Nguyên, từ ngày 7/10 đến nay, toàn tỉnh Thái Nguyên ghi nhận 50 xã bị ảnh hưởng bởi hoàn lưu bão số 11, nhiều khu vực nằm trong vùng cảnh báo sạt lở nghiêm trọng. Thiên tai đã khiến 4 người thiệt mạng, 2 người mất tích; hơn 200.000 ngôi nhà bị ngập nước, nhiều tuyến đường giao thông bị chia cắt, hạ tầng bị thiệt hại nghiêm trọng.

Khu vực phía Bắc của tỉnh bị cô lập giao thông tại 3 điểm trọng yếu. Tình trạng sạt lở đất xảy ra ở nhiều nơi, một số xã, phường và điểm dân cư bị cô lập hoàn toàn. Về nông nghiệp, gần 5.000 ha cây trồng bị ảnh hưởng; thiệt hại trong chăn nuôi được ghi nhận cao gấp nhiều lần so với bão Yagi trước đây. Tổng thiệt hại toàn tỉnh ước tính trên 3.000 tỷ đồng.

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên cũng kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân, cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân trên địa bàn phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, truyền thống “lá lành đùm lá rách”, chung tay hỗ trợ bà con vùng bị ảnh hưởng bởi thiên tai, với tinh thần “ai có gì góp nấy, có công góp công, có của góp của, có ít góp ít, có nhiều góp nhiều”.

