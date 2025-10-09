Thái Nguyên: Hơn 200.000 ngôi nhà ngập nước, thiệt hại toàn tỉnh trên 3.000 tỷ đồng

Theo UBND tỉnh Thái Nguyên, từ ngày 7/10 đến nay, toàn tỉnh Thái Nguyên ghi nhận 50 xã bị ảnh hưởng bởi hoàn lưu bão số 11, nhiều khu vực nằm trong vùng cảnh báo sạt lở nghiêm trọng. Thiên tai đã khiến 4 người thiệt mạng, 2 người mất tích; hơn 200.000 ngôi nhà bị ngập nước, nhiều tuyến đường giao thông bị chia cắt, hạ tầng bị thiệt hại nghiêm trọng.

Khu vực phía Bắc của tỉnh bị cô lập giao thông tại 3 điểm trọng yếu. Tình trạng sạt lở đất xảy ra ở nhiều nơi, một số xã, phường và điểm dân cư bị cô lập hoàn toàn. Về nông nghiệp, gần 5.000 ha cây trồng bị ảnh hưởng; thiệt hại trong chăn nuôi được ghi nhận cao gấp nhiều lần so với bão Yagi trước đây. Tổng thiệt hại toàn tỉnh ước tính trên 3.000 tỷ đồng.

Sau nhiều ngày bị ngâm trong nước, nhiều tuyến phố tại Thái Nguyên ngập trong bùn đất, rác thải khi nước bắt đầu rút. Ngành điện lực Thái Nguyên cam kết sẽ phối hợp chặt chẽ với các địa phương, thực hiện phương châm “nước rút đến đâu, đóng điện an toàn đến đó”, bảo đảm khôi phục điện nhanh nhất nhưng tuyệt đối không để xảy ra sự cố do chủ quan.

UBND tỉnh Thái Nguyên chỉ đạo, công tác cứu trợ cũng phải được triển khai khẩn trương, kịp thời, cung cấp đầy đủ lương thực, thực phẩm, nước sạch cho các hộ dân bị cô lập, không để xảy ra tình trạng người dân thiếu ăn, thiếu nước uống, thiếu nơi ở hoặc thiếu quần áo, vật dụng thiết yếu.

UBND tỉnh Thái Nguyên yêu cầu các lực lượng tại chỗ gồm quân đội, công an, dân quân, đoàn viên, thanh niên, lực lượng xung kích và người dân cần tiếp tục triển khai dọn dẹp vệ sinh môi trường, phun khử trùng, tiêu độc, thu gom rác thải, xử lý nguồn nước sinh hoạt với phương châm “nước rút đến đâu, vệ sinh môi trường đến đó”, nhằm phòng, chống dịch bệnh sau mưa lũ, đặc biệt tại các khu công nghiệp, trường học và cơ sở y tế bị hư hỏng.

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên yêu cầu các địa phương tập trung khắc phục nhanh nhất các công trình thiết yếu bị hư hỏng, nhất là các tuyến giao thông quan trọng; khẩn trương rà soát, thống kê chính xác thiệt hại đối với sản xuất, tài sản của người dân, doanh nghiệp và cơ sở hạ tầng Nhà nước; chủ động huy động các nguồn lực tại chỗ và các nguồn vốn hợp pháp khác để triển khai công tác khắc phục thiệt hại một cách hiệu quả, đúng trọng tâm, trọng điểm.

Các lực lượng chức năng cần phối hợp chặt chẽ với Công ty cổ phần Môi trường Thái Nguyên trong việc dọn dẹp rác thải trên các tuyến đường sau khi đã hỗ trợ các hộ dân khắc phục thiệt hại tại nơi ở. Việc phun khử trùng môi trường phải được thực hiện ngay khi nước rút. Mạng lưới thông tin liên lạc cần được khôi phục trong thời gian sớm nhất.

Ủy ban MTTQ tỉnh Thái Nguyên được giao làm đầu mối tiếp nhận và phân phối hàng cứu trợ cho người dân, bảo đảm công khai, minh bạch, kịp thời.

Bên cạnh đó, các cấp, ngành, đơn vị, địa phương tích cực đấu tranh phản bác các thông tin sai lệch, xấu độc trên không gian mạng, đồng thời ghi nhận, tuyên truyền kịp thời những tấm gương, hành động đẹp, sự vào cuộc tích cực của các cấp chính quyền, lực lượng chức năng và người dân trong công tác ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai.