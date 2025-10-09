Thứ Năm, 09/10/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Dân sinh

Mực nước trên các sông vẫn duy trì mức cao, sông Cầu và sông Thương vượt báo động 3

Chu Khôi

09/10/2025, 16:12

Lũ trên các con sông thuộc các tỉnh: Tuyên Quang, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Bắc Ninh vẫn duy trì ở mức cao, ngập lụt dự kiến sẽ kéo dài nhiều ngày. Lũ trên sông Cầu tiếp tục lên, Bộ Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu đảm bảo an toàn hạ du khi xả lũ hồ Tuyên Quang...

Nhiều thôn ở xã Hợp Thịnh (Bắc Ninh) chìm trong nước lũ.
Nhiều thôn ở xã Hợp Thịnh (Bắc Ninh) chìm trong nước lũ.

Theo Báo cáo của Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), đến 12h ngày 9/10/2025, mực nước trên các sông chính khu vực Đông Bắc vẫn diễn biến phức tạp: lũ trên sông Trung (Lạng Sơn) và sông Thương (Bắc Ninh) đang xuống chậm, trong khi hạ lưu sông Cầu (Bắc Ninh) tiếp tục lên.

Tại thời điểm trưa 9/10, mực nước trên sông Cầu tại trạm Gia Bảy đạt 27,12m, cao hơn báo động 3 là 0,12m; tại trạm Đáp Cầu đạt 7,32m, vượt báo động 3 đến 1,02m. Trên sông Thương, trạm Cầu Sơn ghi nhận 18,32m (trên báo động 3 là 2,32m), trạm Phủ Lạng Thương 7,58m, vượt báo động 3 là 1,28m và cao hơn mức lũ lịch sử năm 1986 là 0,06m. Riêng sông Trung tại trạm Hữu Lũng (Lạng Sơn) có mực nước 23,54m, cao hơn lũ lịch sử năm 1986 tới 1m.

LŨ TIẾP TỤC DUY TRÌ Ở MỨC CAO

Theo dự báo, trong 12 giờ tới, mực nước sông Cầu tại trạm Đáp Cầu có khả năng đạt đỉnh 7,6m, trên báo động 3 khoảng 1,3m, sau đó sẽ giảm chậm. Trong 24 giờ tiếp theo, lũ tại trạm Gia Bảy dự kiến hạ xuống mức báo động 2, còn tại Đáp Cầu vẫn duy trì trên báo động 3 khoảng 1m. Tình trạng ngập lụt diện rộng tại tỉnh Thái Nguyên dự kiến kéo dài từ 2 đến 3 ngày tới.

Trên sông Thương, mực nước tại Cầu Sơn và Phủ Lạng Thương sẽ tiếp tục giảm nhưng vẫn ở mức cao, tương ứng trên báo động 3 từ 0,5 đến 1,4m.

Ngập lụt tại hạ lưu sông Thương, đặc biệt trên địa bàn Bắc Ninh, có thể kéo dài thêm 2–3 ngày. Đối với sông Trung, lũ tại trạm Hữu Lũng được dự báo tiếp tục hạ chậm nhưng vẫn trên báo động 3 hơn 2,3m, khiến ngập lụt ven sông Trung và sông Bắc Giang tại Lạng Sơn có khả năng kéo dài 3–4 ngày tới.

Lý giải nguyên nhân khiến lũ thoát chậm và duy trì cao, Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai, cho biết địa hình vùng hạ lưu sông Cầu và sông Thương khá bằng phẳng, dòng sông uốn khúc và độ dốc nhỏ, khiến khả năng tiêu thoát lũ hạn chế. Bên cạnh đó, diện ngập rộng, lượng nước từ các vùng trũng dồn về hạ lưu lớn khiến quá trình rút lũ diễn ra chậm.

Ngoài ra, sự kết hợp của tổ hợp lũ lớn trên cả hai dòng chính sông Cầu và sông Thương làm tổng lượng nước phải tiêu thoát tăng cao. Dù hiện khu vực đang trong thời kỳ triều kém, dao động thủy triều trong ngày vẫn ảnh hưởng nhất định đến quá trình rút lũ.

Công điện của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.
Công điện của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Ngày 9/10/2025, Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành Công văn số 7672/BNNMT-ĐĐ về việc đảm bảo an toàn hạ du trong quá trình vận hành hồ thủy điện Tuyên Quang. Theo đó, căn cứ Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng ban hành kèm theo Quyết định số 740/QĐ-TTg ngày 17/6/2019 và Quyết định số 922/QĐ-TTg ngày 14/5/2025 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ đã yêu cầu Giám đốc Công ty Thủy điện Tuyên Quang mở thêm một cửa xả đáy từ 19 ngày 9/10/2025.

Để đảm bảo an toàn cho công trình và các khu vực hạ du, Bộ đề nghị UBND các tỉnh, thành phố liên quan khẩn trương thông báo đến chính quyền các cấp, người dân và các tổ chức có hoạt động trên sông, ven sông, đặc biệt là cơ sở nuôi trồng thủy sản, bến đò, phương tiện thủy, các khu vực khai thác hoặc tập kết vật liệu chủ động phòng tránh, đảm bảo an toàn người và tài sản.

Bộ cũng yêu cầu các địa phương rà soát, bảo vệ các công trình đang thi công và báo cáo kịp thời mọi tình huống bất thường trong quá trình xả lũ về Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai để xử lý.

BẮC NINH: LŨ VƯỢT MỐC LỊCH SỬ

Theo Báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Bắc Ninh, đến 11h ngày 9/10/2025, mực nước lũ trên các sông trong tỉnh đã đạt đỉnh và đang có xu hướng giảm chậm. Tại trạm Cầu Sơn (sông Thương), đỉnh lũ đạt 18,37m lúc 7h ngày 9/10, cao hơn mức báo động 3 và vượt lũ lịch sử 0,76m. Cùng thời điểm, trạm Phủ Lạng Thương ghi nhận mực nước 7,60m, trên mức báo động 3 và vượt lũ lịch sử 0,07m. Hiện cả hai khu vực này đều đang xuống chậm. Trên sông Cầu, mực nước tại trạm Đáp Cầu dao động 7,50–7,60m, vẫn trên báo động 3 và có khả năng đạt đỉnh vào tối cùng ngày. Tại trạm Phúc Lộc Phương, mực nước được dự báo lên tới 9,95–10,05m, cao hơn mức lịch sử năm 2024 khoảng 0,6m.

Dù lượng mưa trong sáng 9/10 không đáng kể, song do nước từ thượng nguồn đổ về, tổng dung tích các hồ chứa trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đã gần đạt 100% thiết kế.. Toàn tỉnh hiện có 150 tổ máy bơm tiêu hoạt động để hỗ trợ thoát nước, trong đó khu vực Bắc Sông Thương có 12 máy, Bắc Đuống 91 máy và Nam Đuống 47 máy.

Trước tình hình phức tạp của lũ, lãnh đạo UBND tỉnh Bắc Ninh cùng các sở, ngành chức năng đã tổ chức nhiều đoàn kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả mưa lũ. Tỉnh cũng đã cấp phát vật tư như bao tải, áo phao, bè cứu sinh, bạt chống sóng, rọ thép, đá hộc cho các đơn vị, địa phương để chủ động xử lý các tình huống phát sinh, đồng thời phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn.

Đến nay, hệ thống đê điều trên địa bàn Bắc Ninh một số đoạn đã xuất hiện sạt lở, thẩm lậu, nước rò rỉ. Cụ thể, tuyến đê tả Thương (Dương Đức) bị sạt mái tại đoạn K2+600–K2+627 đã được xử lý xong. Tuyến đê hữu Thương có điểm sạt dài 30m tại K36+200 và đoạn đê bối Phú Khê sạt 10m, hiện đã được gia cố bằng bao tải đất. Một số đoạn khác như K3+900–K4+300 và K2+600–K3+600 tiếp tục được theo dõi do xuất hiện thẩm lậu.

Trên sông Cầu, tuyến đê hữu ghi nhận hiện tượng nước đục rò rỉ tại K31+200, được xử lý bằng tầng lọc ngược. Một số cống như Gò Sành (K52+400), TB Hữu Chấp (K57+100) và TB Phấn Động (K47+200) cũng xuất hiện rò rỉ nhẹ, song đều đã được chèn bịt, đảm bảo an toàn tạm thời. Đặc biệt, tại tuyến đê tả Cầu, đoạn K7+100 bị sạt dài 50m, ăn sâu vào sát mép mặt đê; chính quyền địa phương đã phủ bạt ngăn nước thấm. Ở tuyến đê bối Tân Liễu (phường Yên Dũng), sự cố sạt mái dài 80m đã được khắc phục bằng biện pháp đóng cọc cừ, đắp bao tải cát và phủ bạt kín.

Toàn tỉnh Bắc Ninh ghi nhận 3 người thiệt mạng do mưa lũ. Đến sáng 9/10, toàn tỉnh có 4.677 hộ dân phải sơ tán, 5.197 hộ vẫn bị cô lập. Nhiều khu vực như xã Xuân Lương và Tam Tiến, nước đã rút, người dân đang trở lại dọn dẹp, khắc phục hậu quả.

Mưa lũ sau bão gây thiệt hại nghiêm trọng tại nhiều tỉnh

06:49, 08/10/2025

Mưa lũ sau bão gây thiệt hại nghiêm trọng tại nhiều tỉnh

Mưa lũ dồn dập gây thiệt hại nặng nề tại nhiều tỉnh

11:09, 30/09/2025

Mưa lũ dồn dập gây thiệt hại nặng nề tại nhiều tỉnh

Huy động phương tiện bay cứu nạn ứng phó bão số 11

11:04, 05/10/2025

Huy động phương tiện bay cứu nạn ứng phó bão số 11

Từ khóa:

dân sinh Mưa lũ thị trường Vneconomy

Đọc thêm

Giả mạo

Giả mạo "Giấy mời","Thông báo", "Quyết định" của cơ quan Bảo hiểm xã hội TP.HCM để lừa đảo

Đối tượng lừa đảo đã giả mạo "Giấy mời" sử dụng trái phép tên, logo và con dấu giả mạo Bảo hiểm xã hội TP.HCM , mời người dân đến làm việc và cung cấp thông tin cá nhân...

Chi tiết mức lương của lãnh đạo Hội đồng nhân dân cấp xã

Chi tiết mức lương của lãnh đạo Hội đồng nhân dân cấp xã

Bộ Nội vụ vừa có ý kiến về việc thực hiện chế độ, chính sách đối với người được chỉ định giữ chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Trưởng các Ban của Hội đồng nhân dân cấp xã...

Thái Nguyên: Hơn 200.000 ngôi nhà ngập nước, thiệt hại toàn tỉnh trên 3.000 tỷ đồng

Thái Nguyên: Hơn 200.000 ngôi nhà ngập nước, thiệt hại toàn tỉnh trên 3.000 tỷ đồng

Sáng 9/10, UBND tỉnh Thái Nguyên tổ chức cuộc họp triển khai công tác khắc phục hậu quả do bão số 11 và mưa lũ sau bão gây ra...

Tái thiết cuộc sống cho người dân vùng lũ Nghệ An

Tái thiết cuộc sống cho người dân vùng lũ Nghệ An

Hoàn lưu bão số 3 và số 10 vừa qua đã gây thiệt hại nặng nề tại nhiều địa phương miền núi Nghệ An. Hàng trăm ngôi nhà bị cuốn trôi, sạt lở, nhiều bản làng bị cô lập. Trước tình hình đó, chính quyền tỉnh đang khẩn trương triển khai các dự án tái định cư tập trung, giúp người dân rời khỏi vùng nguy hiểm, sớm ổn định cuộc sống và sản xuất...

Hà Nội: Giải quyết việc làm vượt 5,84% kế hoạch năm 2025 chỉ trong 9 tháng

Hà Nội: Giải quyết việc làm vượt 5,84% kế hoạch năm 2025 chỉ trong 9 tháng

Theo thống kê của Sở Nội vụ Hà Nội, 9 tháng của năm 2025, toàn thành phố đã giải quyết việc làm cho gần 179.000 lao động, vượt 5,84% kế hoạch năm và tăng nhẹ so với cùng kỳ 2024…

Dòng sự kiện

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Tìm kiếm động lực và mô hình phát triển kinh tế mới cho Việt Nam

eMagazine

Tìm kiếm động lực và mô hình phát triển kinh tế mới cho Việt Nam

Các dự án, công trình chào mừng Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025)

Multimedia

Các dự án, công trình chào mừng Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025)

So sánh doanh thu các hãng ô tô trên thế giới

Thế giới

So sánh doanh thu các hãng ô tô trên thế giới

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Cổ phiếu trụ kéo VN-Index vượt đỉnh 1700, khối ngoại bán ròng gần 1.200 tỷ

Chứng khoán

2

Văn Phú được vinh danh Top 40 doanh nghiệp tư nhân tiêu biểu đại diện cho 40 năm đổi mới đất nước

Bất động sản

3

CADIVI - 50 năm phát triển cùng đất nước

Doanh nghiệp

4

Phải đến tháng 9/2026 nâng hạng có hiệu lực, dòng tiền thụ động ETF mới mua vào cổ phiếu Việt Nam?

Chứng khoán

5

Chu kỳ tăng giá của chứng khoán mới chỉ bắt đầu?

Chứng khoán

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy