Mực nước trên các sông vẫn duy trì mức cao, sông Cầu và sông Thương vượt báo động 3

Lũ trên các con sông thuộc các tỉnh: Tuyên Quang, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Bắc Ninh vẫn duy trì ở mức cao, ngập lụt dự kiến sẽ kéo dài nhiều ngày. Lũ trên sông Cầu tiếp tục lên, Bộ Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu đảm bảo an toàn hạ du khi xả lũ hồ Tuyên Quang...

Theo Báo cáo của Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), đến 12h ngày 9/10/2025, mực nước trên các sông chính khu vực Đông Bắc vẫn diễn biến phức tạp: lũ trên sông Trung (Lạng Sơn) và sông Thương (Bắc Ninh) đang xuống chậm, trong khi hạ lưu sông Cầu (Bắc Ninh) tiếp tục lên.

Tại thời điểm trưa 9/10, mực nước trên sông Cầu tại trạm Gia Bảy đạt 27,12m, cao hơn báo động 3 là 0,12m; tại trạm Đáp Cầu đạt 7,32m, vượt báo động 3 đến 1,02m. Trên sông Thương, trạm Cầu Sơn ghi nhận 18,32m (trên báo động 3 là 2,32m), trạm Phủ Lạng Thương 7,58m, vượt báo động 3 là 1,28m và cao hơn mức lũ lịch sử năm 1986 là 0,06m. Riêng sông Trung tại trạm Hữu Lũng (Lạng Sơn) có mực nước 23,54m, cao hơn lũ lịch sử năm 1986 tới 1m.

LŨ TIẾP TỤC DUY TRÌ Ở MỨC CAO

Theo dự báo, trong 12 giờ tới, mực nước sông Cầu tại trạm Đáp Cầu có khả năng đạt đỉnh 7,6m, trên báo động 3 khoảng 1,3m, sau đó sẽ giảm chậm. Trong 24 giờ tiếp theo, lũ tại trạm Gia Bảy dự kiến hạ xuống mức báo động 2, còn tại Đáp Cầu vẫn duy trì trên báo động 3 khoảng 1m. Tình trạng ngập lụt diện rộng tại tỉnh Thái Nguyên dự kiến kéo dài từ 2 đến 3 ngày tới.

Trên sông Thương, mực nước tại Cầu Sơn và Phủ Lạng Thương sẽ tiếp tục giảm nhưng vẫn ở mức cao, tương ứng trên báo động 3 từ 0,5 đến 1,4m.

Ngập lụt tại hạ lưu sông Thương, đặc biệt trên địa bàn Bắc Ninh, có thể kéo dài thêm 2–3 ngày. Đối với sông Trung, lũ tại trạm Hữu Lũng được dự báo tiếp tục hạ chậm nhưng vẫn trên báo động 3 hơn 2,3m, khiến ngập lụt ven sông Trung và sông Bắc Giang tại Lạng Sơn có khả năng kéo dài 3–4 ngày tới.

Lý giải nguyên nhân khiến lũ thoát chậm và duy trì cao, Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai, cho biết địa hình vùng hạ lưu sông Cầu và sông Thương khá bằng phẳng, dòng sông uốn khúc và độ dốc nhỏ, khiến khả năng tiêu thoát lũ hạn chế. Bên cạnh đó, diện ngập rộng, lượng nước từ các vùng trũng dồn về hạ lưu lớn khiến quá trình rút lũ diễn ra chậm.

Ngoài ra, sự kết hợp của tổ hợp lũ lớn trên cả hai dòng chính sông Cầu và sông Thương làm tổng lượng nước phải tiêu thoát tăng cao. Dù hiện khu vực đang trong thời kỳ triều kém, dao động thủy triều trong ngày vẫn ảnh hưởng nhất định đến quá trình rút lũ.

Công điện của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Ngày 9/10/2025, Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành Công văn số 7672/BNNMT-ĐĐ về việc đảm bảo an toàn hạ du trong quá trình vận hành hồ thủy điện Tuyên Quang. Theo đó, căn cứ Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng ban hành kèm theo Quyết định số 740/QĐ-TTg ngày 17/6/2019 và Quyết định số 922/QĐ-TTg ngày 14/5/2025 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ đã yêu cầu Giám đốc Công ty Thủy điện Tuyên Quang mở thêm một cửa xả đáy từ 19 ngày 9/10/2025.

Để đảm bảo an toàn cho công trình và các khu vực hạ du, Bộ đề nghị UBND các tỉnh, thành phố liên quan khẩn trương thông báo đến chính quyền các cấp, người dân và các tổ chức có hoạt động trên sông, ven sông, đặc biệt là cơ sở nuôi trồng thủy sản, bến đò, phương tiện thủy, các khu vực khai thác hoặc tập kết vật liệu chủ động phòng tránh, đảm bảo an toàn người và tài sản.

Bộ cũng yêu cầu các địa phương rà soát, bảo vệ các công trình đang thi công và báo cáo kịp thời mọi tình huống bất thường trong quá trình xả lũ về Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai để xử lý.

BẮC NINH: LŨ VƯỢT MỐC LỊCH SỬ

Theo Báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Bắc Ninh, đến 11h ngày 9/10/2025, mực nước lũ trên các sông trong tỉnh đã đạt đỉnh và đang có xu hướng giảm chậm. Tại trạm Cầu Sơn (sông Thương), đỉnh lũ đạt 18,37m lúc 7h ngày 9/10, cao hơn mức báo động 3 và vượt lũ lịch sử 0,76m. Cùng thời điểm, trạm Phủ Lạng Thương ghi nhận mực nước 7,60m, trên mức báo động 3 và vượt lũ lịch sử 0,07m. Hiện cả hai khu vực này đều đang xuống chậm. Trên sông Cầu, mực nước tại trạm Đáp Cầu dao động 7,50–7,60m, vẫn trên báo động 3 và có khả năng đạt đỉnh vào tối cùng ngày. Tại trạm Phúc Lộc Phương, mực nước được dự báo lên tới 9,95–10,05m, cao hơn mức lịch sử năm 2024 khoảng 0,6m.

Dù lượng mưa trong sáng 9/10 không đáng kể, song do nước từ thượng nguồn đổ về, tổng dung tích các hồ chứa trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đã gần đạt 100% thiết kế.. Toàn tỉnh hiện có 150 tổ máy bơm tiêu hoạt động để hỗ trợ thoát nước, trong đó khu vực Bắc Sông Thương có 12 máy, Bắc Đuống 91 máy và Nam Đuống 47 máy.

Trước tình hình phức tạp của lũ, lãnh đạo UBND tỉnh Bắc Ninh cùng các sở, ngành chức năng đã tổ chức nhiều đoàn kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả mưa lũ. Tỉnh cũng đã cấp phát vật tư như bao tải, áo phao, bè cứu sinh, bạt chống sóng, rọ thép, đá hộc cho các đơn vị, địa phương để chủ động xử lý các tình huống phát sinh, đồng thời phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn.

Đến nay, hệ thống đê điều trên địa bàn Bắc Ninh một số đoạn đã xuất hiện sạt lở, thẩm lậu, nước rò rỉ. Cụ thể, tuyến đê tả Thương (Dương Đức) bị sạt mái tại đoạn K2+600–K2+627 đã được xử lý xong. Tuyến đê hữu Thương có điểm sạt dài 30m tại K36+200 và đoạn đê bối Phú Khê sạt 10m, hiện đã được gia cố bằng bao tải đất. Một số đoạn khác như K3+900–K4+300 và K2+600–K3+600 tiếp tục được theo dõi do xuất hiện thẩm lậu.

Trên sông Cầu, tuyến đê hữu ghi nhận hiện tượng nước đục rò rỉ tại K31+200, được xử lý bằng tầng lọc ngược. Một số cống như Gò Sành (K52+400), TB Hữu Chấp (K57+100) và TB Phấn Động (K47+200) cũng xuất hiện rò rỉ nhẹ, song đều đã được chèn bịt, đảm bảo an toàn tạm thời. Đặc biệt, tại tuyến đê tả Cầu, đoạn K7+100 bị sạt dài 50m, ăn sâu vào sát mép mặt đê; chính quyền địa phương đã phủ bạt ngăn nước thấm. Ở tuyến đê bối Tân Liễu (phường Yên Dũng), sự cố sạt mái dài 80m đã được khắc phục bằng biện pháp đóng cọc cừ, đắp bao tải cát và phủ bạt kín.

Toàn tỉnh Bắc Ninh ghi nhận 3 người thiệt mạng do mưa lũ. Đến sáng 9/10, toàn tỉnh có 4.677 hộ dân phải sơ tán, 5.197 hộ vẫn bị cô lập. Nhiều khu vực như xã Xuân Lương và Tam Tiến, nước đã rút, người dân đang trở lại dọn dẹp, khắc phục hậu quả.