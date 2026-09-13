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Hà Nội chọn 7 lĩnh vực ưu tiên hỗ trợ đổi mới sáng tạo

H Hạ Chi

7 lĩnh vực được Hà Nội ưu tiên hỗ trợ đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo trong giai đoạn 2026 - 2030, tập trung vào các nhóm công nghệ như trí tuệ nhân tạo, công nghệ số, bán dẫn, công nghệ xanh, y tế thông minh và nông nghiệp công nghệ cao...

Ảnh minh hoạ tạo bởi AI.
Ảnh minh hoạ tạo bởi AI.

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Trương Việt Dũng đã ký ban hành Quyết định số 4884/QĐ-UBND ngày 10/9/2026 về việc ban hành Danh mục lĩnh vực ưu tiên hỗ trợ đổi mới sáng tạo, hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo giai đoạn 2026 - 2030 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Theo đó, danh mục là căn cứ để ưu tiên xem xét hỗ trợ, không thay thế các điều kiện, trình tự, thủ tục, nội dung và mức hỗ trợ quy định tại Nghị quyết số 58/2026/NQ-HĐND và các quy định pháp luật có liên quan.

Danh mục gồm 7 lĩnh vực ưu tiên:

Công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, công nghệ thông tin và truyền thông, công nghệ lượng tử, gồm: trí tuệ nhân tạo; dữ liệu lớn; bản sao số; điện toán đám mây; điện toán biên; Internet vạn vật; chuỗi khối; máy tính lượng tử; an toàn thông tin; an ninh mạng; bảo vệ dữ liệu; định danh, xác thực và tin cậy số.

Chính quyền số, đô thị thông minh, gồm: dịch vụ công số; quản trị đô thị dựa trên dữ liệu; bãi đỗ xe thông minh; vé điện tử; công nghệ quản lý, vận hành, khai thác đường sắt đô thị; điều hành giao thông thông minh; logistics đô thị; hạ tầng sạc.

Công nghệ môi trường, giảm phát thải các-bon và ứng phó với biến đổi khí hậu, gồm: quan trắc, cảnh báo môi trường; xử lý chất thải; tiết kiệm tài nguyên; giảm nhẹ phát thải khí nhà kính; phát triển thị trường các-bon; năng lượng sạch; sử dụng năng lượng hiệu quả; cảnh báo ngập, thiên tai; giải pháp đô thị xanh; vận tải xanh; ứng phó với biến đổi khí hậu.

Công nghệ chế tạo - tự động hóa, vật liệu mới, gồm: robot; tự động hóa; cảm biến; hệ thống nhúng; in 3D; sản xuất thông minh; thiết kế, kiểm thử, đóng gói vi mạch bán dẫn; vật liệu sinh học, vật liệu xanh, vật liệu tiên tiến.

Y tế thông minh, công nghệ y sinh ứng dụng, gồm: trí tuệ nhân tạo trong chẩn đoán, điều trị và quản lý sức khỏe; thiết bị y tế thông minh; cảm biến sinh học; công nghệ sinh học phục vụ y tế; y tế dự phòng; khám, chữa bệnh từ xa.

Công nghiệp văn hóa số, du lịch thông minh, gồm: thiết kế sáng tạo; truyền thông số; số hóa, bảo tồn và khai thác di sản số; bảo tàng số; bản đồ du lịch thông minh; thực tế ảo, thực tế tăng cường; ẩm thực, làng nghề và sản phẩm mang bản sắc Hà Nội.

Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và công nghệ sinh học, gồm: nông nghiệp thông minh; nông nghiệp chính xác; ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất, thu hoạch, bảo quản và chế biến nông sản; công nghệ sinh học trong chọn tạo giống, chế phẩm sinh học, bảo quản và chế biến nông sản; truy xuất nguồn gốc, kiểm soát chất lượng và an toàn thực phẩm.

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