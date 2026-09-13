Hà Nội chọn 7 lĩnh vực ưu tiên hỗ trợ đổi mới sáng tạo

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Trương Việt Dũng đã ký ban hành Quyết định số 4884/QĐ-UBND ngày 10/9/2026 về việc ban hành Danh mục lĩnh vực ưu tiên hỗ trợ đổi mới sáng tạo, hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo giai đoạn 2026 - 2030 trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Theo đó, danh mục là căn cứ để ưu tiên xem xét hỗ trợ, không thay thế các điều kiện, trình tự, thủ tục, nội dung và mức hỗ trợ quy định tại Nghị quyết số 58/2026/NQ-HĐND và các quy định pháp luật có liên quan.
Danh mục gồm 7 lĩnh vực ưu tiên:
Công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, công nghệ thông tin và truyền thông, công nghệ lượng tử, gồm: trí tuệ nhân tạo; dữ liệu lớn; bản sao số; điện toán đám mây; điện toán biên; Internet vạn vật; chuỗi khối; máy tính lượng tử; an toàn thông tin; an ninh mạng; bảo vệ dữ liệu; định danh, xác thực và tin cậy số.
Chính quyền số, đô thị thông minh, gồm: dịch vụ công số; quản trị đô thị dựa trên dữ liệu; bãi đỗ xe thông minh; vé điện tử; công nghệ quản lý, vận hành, khai thác đường sắt đô thị; điều hành giao thông thông minh; logistics đô thị; hạ tầng sạc.
Công nghệ môi trường, giảm phát thải các-bon và ứng phó với biến đổi khí hậu, gồm: quan trắc, cảnh báo môi trường; xử lý chất thải; tiết kiệm tài nguyên; giảm nhẹ phát thải khí nhà kính; phát triển thị trường các-bon; năng lượng sạch; sử dụng năng lượng hiệu quả; cảnh báo ngập, thiên tai; giải pháp đô thị xanh; vận tải xanh; ứng phó với biến đổi khí hậu.
Công nghệ chế tạo - tự động hóa, vật liệu mới, gồm: robot; tự động hóa; cảm biến; hệ thống nhúng; in 3D; sản xuất thông minh; thiết kế, kiểm thử, đóng gói vi mạch bán dẫn; vật liệu sinh học, vật liệu xanh, vật liệu tiên tiến.
Y tế thông minh, công nghệ y sinh ứng dụng, gồm: trí tuệ nhân tạo trong chẩn đoán, điều trị và quản lý sức khỏe; thiết bị y tế thông minh; cảm biến sinh học; công nghệ sinh học phục vụ y tế; y tế dự phòng; khám, chữa bệnh từ xa.
Công nghiệp văn hóa số, du lịch thông minh, gồm: thiết kế sáng tạo; truyền thông số; số hóa, bảo tồn và khai thác di sản số; bảo tàng số; bản đồ du lịch thông minh; thực tế ảo, thực tế tăng cường; ẩm thực, làng nghề và sản phẩm mang bản sắc Hà Nội.
Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và công nghệ sinh học, gồm: nông nghiệp thông minh; nông nghiệp chính xác; ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất, thu hoạch, bảo quản và chế biến nông sản; công nghệ sinh học trong chọn tạo giống, chế phẩm sinh học, bảo quản và chế biến nông sản; truy xuất nguồn gốc, kiểm soát chất lượng và an toàn thực phẩm.
Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 37-2026 phát hành ngày 14/09/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...
Các công ty công nghệ đang ngày càng thu thập, liên kết và phân tích lượng dữ liệu khổng lồ về người dùng để phục vụ quảng cáo và các mô hình kinh doanh số. Vấn đề đáng lo ngại là nhiều thông tin nhạy cảm có thể được suy luận từ dữ liệu tưởng như vô hại và rơi vào tay những bên mà người dùng không hề biết…
Hệ thống bước đầu hội tụ khối lượng lớn dữ liệu, gồm thông tin về nhiệm vụ khoa học và công nghệ, công bố khoa học, tổ chức khoa học và công nghệ, nhân lực khoa học và công nghệ, thống kê khoa học và công nghệ; cùng hàng triệu dữ liệu được kết nối, chia sẻ từ các hệ thống nghiệp vụ của Bộ như sở hữu trí tuệ, tiêu chuẩn - đo lường - chất lượng...
Trong 12 tháng qua, 8% người tiêu dùng được GSMA khảo sát cho biết đã trở thành nạn nhân của lừa đảo. Trong số này, 68% chịu thiệt hại tài chính. Đáng chú ý, 82% không thu hồi được bất kỳ khoản tiền nào đã mất, trong khi chỉ 10% lấy lại được toàn bộ số tiền bị chiếm đoạt...
Nhiều nhà sản xuất chip AI Trung Quốc, trong đó có Huawei Technologies và Cambricon, đang tăng mạnh giá bán các dòng chip xử lý AI hiện tại và thế hệ mới...
Rạng sáng 10.9 (giờ địa phương), chuyên cơ chở Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân Ngô Phương Ly và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thủ đô Paris, bắt đầu thăm chính thức Pháp và dự Hội nghị thượng đỉnh Không gian vũ trụ tại Paris, theo lời mời của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron.
Chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp tục khẳng định sự coi trọng đặc biệt của Việt Nam đối với quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Pháp, cũng là cơ hội để kết nối những lĩnh vực thế mạnh của Pháp về khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và các ngành công nghệ chiến lược với nhu cầu phát triển mới của Việt Nam.
Ngày 2/9/1945 đã mở ra bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa không chỉ khẳng định quyền độc lập, tự do và tự quyết về chính trị, mà còn trao...
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Nhìn lại di sản và thành tựu của Thời báo Kinh tế Việt Nam - Tạp chí Kinh tế Việt Nam trong 35 năm qua, giá trị lớn nhất không chỉ đo bằng lượng thông tin phục vụ bạn đọc hàng ngày, hàng giờ, cũng...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...