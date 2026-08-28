Gần 27 tỷ USD doanh thu công nghiệp công nghệ số của Việt Nam riêng trong tháng 8

Doanh thu lĩnh vực công nghiệp công nghệ số của Việt Nam trong tháng 8/2026 tăng 36% so với cùng kỳ năm 2025...

Toàn cảnh họp báo Bộ Khoa học và Công nghệ tháng 8.

Ngày 28/8, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức họp báo thường kỳ tháng 8/2026.

Theo báo cáo doanh thu lĩnh vực công nghiệp công nghệ số tháng 8/2026 ước đạt 680.586 tỷ đồng, tăng 36% so với cùng kỳ năm 2025; kim ngạch xuất khẩu sản phẩm, hàng hóa công nghệ số ước đạt 22,4 tỷ USD, tăng 41%.

Doanh thu dịch vụ bưu chính ước đạt 9.260 tỷ đồng, tăng 3% so với tháng 7/2026 và 22% so với cùng kỳ năm 2025; sản lượng bưu gửi ước đạt 440 triệu bưu gửi, tăng tương ứng 2,3% và 14%.

Từ ngày 15/7 - 14/8, Việt Nam có 2.647 công bố quốc tế trên cơ sở dữ liệu Scopus. Lũy kế đến ngày 15/8, Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia (NDXP) đạt 4,7 tỷ giao dịch; 100% địa phương đã kết nối, chia sẻ dữ liệu qua NDXP.

Đến cuối kỳ tháng 8/2026, cả nước có 968 doanh nghiệp khoa học và công nghệ và 20 đơn vị sàn giao dịch khoa học và công nghệ.

Đến ngày 15/8, số tên miền “.vn” duy trì đạt 699.722 tên miền, tăng 5,5% so với cùng kỳ năm 2025; trong tháng phát triển mới 20.355 tên miền. Tỷ lệ sử dụng IPv6 đạt 66%, đứng thứ 2 Đông Nam Á và thứ 7 toàn cầu.

Trong tháng 8/2026, Bộ Khoa học và Công nghệ tiếp nhận 18.348 đơn sở hữu công nghiệp, tăng 30,1% so với tháng 8/2025; cấp 8.473 văn bằng bảo hộ. Công tác tiêu chuẩn, quy chuẩn đã thẩm định 10 dự thảo TCVN, trình Bộ công bố 23 TCVN, công tác đo lường phê duyệt 353 mẫu phương tiện đo, tiếp nhận, kiểm tra 183 lô xăng, diesel, etanol và LPG, tổng khối lượng khoảng 16,58 triệu tấn, trị giá khoảng 1.217 triệu USD.

Bộ Khoa học và Công nghệ đã chủ trì xây dựng, hoàn thiện và trình cấp có thẩm quyền dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện, Luật Viễn thông, Luật Giao dịch điện tử và Luật Chuyển giao công nghệ. Ngày 24/8/2026, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật với 100% đại biểu Quốc hội có mặt tán thành.

Trong tháng 9/2026, Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm về hoàn thiện thể chế, chính sách, trong đó xây dựng Đề án đất hiếm; tập trung xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung Luật Khoa học và Công nghệ; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ bảo đảm trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, có ý kiến trong tháng.

Đồng thời, tập trung triển khai Đề án xây dựng các trung tâm nghiên cứu, thử nghiệm và phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia, phục vụ phát triển công nghệ chiến lược; tổ chức triển khai các nhiệm vụ công nghệ chiến lược sau thẩm định/phê duyệt; xây dựng định hướng nghiên cứu cơ bản ưu tiên giai đoạn 2026-2030, định hướng 2035.

Về đổi mới sáng tạo, tiếp tục xây dựng và trình ban hành Chương trình quốc gia về khởi nghiệp sáng tạo giai đoạn 2026-2035; về chuyển đổi số và công nghiệp công nghệ số, hoàn thành xây dựng các cơ sở dữ liệu trọng yếu, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, triển khai các nền tảng số dùng chung quốc gia và tổ chức Hội nghị Ban Chỉ đạo quốc gia về công nghiệp bán dẫn lần thứ 2 năm 2026.

Cùng với đó, ưu tiên đầu tư hạ tầng điện, viễn thông tại các thôn, bản chưa có điện, chưa có sóng; tiếp tục phát triển hạ tầng cho công nghiệp ứng dụng năng lượng nguyên tử, công nghiệp không gian vũ trụ, kinh tế tầm thấp và công nghiệp lượng tử.