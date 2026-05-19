Trang chủ Bất động sản

Đề xuất sửa đổi Luật Đất đai để khơi thông nguồn lực tăng trưởng kinh tế

Chu Minh Khôi

19/05/2026, 15:29

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề xuất sửa đổi Luật Đất đai theo hướng hoàn thiện thể chế, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền và khơi thông nguồn lực đất đai...

Bộ trưởng Trịnh Việt Hùng chủ trì hội nghị

Ngày 19/5/2026, tại Hà Nội, Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức Hội nghị lấy ý kiến sơ kết thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và định hướng sửa đổi Luật Đất đai.

Việc tổ chức hội nghị nhằm bổ sung cơ sở thực tiễn phục vụ đánh giá kết quả triển khai Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách đất đai; đồng thời, đề xuất các định hướng lớn cho quá trình sửa đổi Luật Đất đai, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

NHIỀU QUY ĐỊNH Ở CẤP NGHỊ ĐỊNH CẦN ĐƯỢC LUẬT HOÁ

Đại diện Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết mới đây, cơ quan này đã trình Chính phủ Tờ trình số 4204/TTr-BNNMT về việc bổ sung Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai vào Chương trình lập pháp năm 2026. Mục tiêu của việc sửa đổi luật là hoàn thiện thể chế, khơi thông nguồn lực đất đai, tạo động lực phục vụ mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trong giai đoạn 2026-2030.

Thực tiễn gần hai năm triển khai Luật Đất đai năm 2024 cho thấy nhiều khó khăn, vướng mắc phát sinh trong tổ chức thực hiện. Quốc hội và Chính phủ đã ban hành hơn 26 văn bản sửa đổi, bổ sung và hướng dẫn thi hành nhằm tháo gỡ bất cập. Tuy nhiên, việc vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp cùng yêu cầu đẩy mạnh phân cấp, phân quyền đã đặt ra đòi hỏi tiếp tục hoàn thiện các quy định pháp luật về đất đai.

Theo đánh giá của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, nhiều nội dung hiện mới được quy định ở cấp nghị định cần được luật hóa để bảo đảm tính ổn định, thống nhất và lâu dài. Việc sửa đổi Luật Đất đai cũng nhằm thể chế hóa các chủ trương lớn của Đảng về phát triển kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng và hoàn thiện hệ thống pháp luật.

Dự thảo Luật sửa đổi dự kiến tập trung vào hai nhóm nội dung lớn. Nhóm thứ nhất là các quy định đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới và mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số. Nhóm thứ hai là các quy định liên quan đến phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đồng thời, đẩy mạnh cải cách hành chính trong lĩnh vực đất đai.

Đối với nhóm nội dung phục vụ phát triển kinh tế, Bộ đề xuất sửa đổi, bổ sung nhiều quy định nhằm tháo gỡ khó khăn trong thực thi Luật Đất đai hiện hành thông qua việc luật hóa các cơ chế, chính sách đã được quy định tại các nghị quyết và nghị định của Chính phủ, Quốc hội.

SỬA LUẬT ĐẤT ĐAI CHO PHÙ HỢP CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG HAI CẤP

Các nội dung được đề xuất sửa đổi bao gồm quy định về giá đất, bảng giá đất, hệ số điều chỉnh giá đất; tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; đăng ký đất đai và cấp giấy chứng nhận; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; tách thửa, hợp thửa; chế độ sử dụng một số loại đất; xây dựng hệ thống thông tin đất đai và giải quyết tranh chấp đất đai.

Bên cạnh đó, Bộ cũng đề xuất sửa đổi các quy định liên quan đến quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp xã; quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất trồng lúa; xử lý đối với các trường hợp vi phạm pháp luật đất đai trước ngày 1/7/2014; quy định bồi thường trong các trường hợp đặc thù và chế độ sử dụng của một số loại đất chuyên biệt.

Một trong những nội dung đáng chú ý của dự thảo là việc sửa đổi các quy định về phân cấp, phân quyền trong quản lý đất đai để phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Theo đó, Bộ đề xuất điều chỉnh các quy định liên quan đến thẩm quyền quản lý nhà nước về đất đai theo hướng tinh gọn, đồng bộ với mô hình tổ chức bộ máy mới.

Cụ thể, dự thảo dự kiến thay thế hoặc bãi bỏ các cụm từ như “huyện”, “cấp huyện”, “thị trấn”; đồng thời thay thế các cụm từ “Hội đồng nhân dân”, “Ủy ban nhân dân”, “Chủ tịch Ủy ban nhân dân” bằng khái niệm chung là “cơ quan, người có thẩm quyền”. Bộ cũng đề xuất bổ sung một điều mới quy định cụ thể về thẩm quyền thực hiện các nội dung quản lý nhà nước về đất đai.

Ngoài ra, dự thảo còn sửa đổi các quy định liên quan đến thủ tục hành chính cấp tỉnh, đồng thời, rà soát để bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ với các luật và nghị quyết khác trong hệ thống pháp luật.

Tại hội nghị, nhiều đại biểu Trung ương và địa phương đã tham gia đóng góp ý kiến về những bất cập trong thực tiễn quản lý, sử dụng đất đai hiện nay cũng như đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực này. Các ý kiến tập trung vào yêu cầu đơn giản hóa thủ tục hành chính, tăng cường phân cấp đi đôi với kiểm tra, giám sát và bảo đảm khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, việc sửa đổi Luật Đất đai lần này không chỉ nhằm xử lý các vấn đề phát sinh trong thực tiễn mà còn hướng tới xây dựng khung pháp lý ổn định, minh bạch và hiện đại hơn cho quản lý, sử dụng đất đai trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề xuất bổ sung dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai vào Chương trình lập pháp năm 2026 của Quốc hội. Dự kiến, Quốc hội sẽ cho ý kiến và thông qua dự luật tại kỳ họp tháng 10/2026 theo trình tự, thủ tục rút gọn.

Xử lý sai phạm đất đai, hoàn thiện pháp lý đồng bộ để tháo gỡ vướng mắc

TP. Hồ Chí Minh triển khai cao điểm 60 ngày hoàn thiện dữ liệu đất đai

Kịp thời tháo gỡ vướng mắc, giải phóng nguồn lực về đất đai

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đánh giá thực hiện Nghị quyết dự thảo Luật 2026 Hà Nội Nghị quyết 18-NQ/TW phân cấp chính quyền địa phương quản lý đất đai sửa đổi Luật Đất đai tăng trưởng kinh tế Thủ tục hành chính

Trong tổng số 431 dự án cần giải phóng mặt bằng của thành phố Hải Phòng, sẽ có 112 dự án hoàn thành giải phóng mặt bằng trong quý 2/2026…

Sau hợp nhất, Bộ Xây dựng đã rà soát 451 thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, với tổng thời gian giải quyết khoảng 4.750 ngày và chi phí tuân thủ hơn 12.753 tỷ đồng. Qua đó, cắt giảm 56 thủ tục, đơn giản hóa 241 thủ tục. Đáng chú ý, tổng thời gian giải quyết thủ tục giảm 1.691 ngày, trong khi chi phí tuân thủ giảm gần 4.000 tỷ đồng…

Hiện nay, TP. Đà Nẵng đã quy hoạch 34 khu đất để phát triển nhà ở xã hội tại các phường, xã: Ngũ Hành Sơn, Hải Vân, Liên Chiểu, Hòa Khánh, Bà Nà, Cẩm Lệ và Điện Bàn Đông…

Theo quy định, thứ tự được ưu tiên bố trí nhà ở xã hội lần lượt là: người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ, người khuyết tật, người được bố trí tái định cư theo hình thức mua nhà ở xã hội, nữ giới...

UBND tỉnh Gia Lai vừa phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị du lịch nghỉ dưỡng quốc tế biển với quy mô quy hoạch 2.878ha…

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài và kinh tế trong nước: Hợp lực tạo sức bật tăng trưởng bền vững trong giai đoạn mới

Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài và kinh tế trong nước: Hợp lực tạo sức bật tăng trưởng bền vững trong giai đoạn mới

25 năm Chương trình Rồng Vàng đồng hành cùng doanh nghiệp FDI

