Đà Nẵng: Chưa chọn được chủ đầu tư cho 34 khu đất phát triển nhà ở xã hội

Hiện nay, TP. Đà Nẵng đã quy hoạch 34 khu đất để phát triển nhà ở xã hội tại các phường, xã: Ngũ Hành Sơn, Hải Vân, Liên Chiểu, Hòa Khánh, Bà Nà, Cẩm Lệ và Điện Bàn Đông…

Sở Xây dựng TP. Đà Nẵng vừa công bố danh mục quỹ đất đã được quy hoạch để đầu tư phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn nhưng đến nay vẫn chưa lựa chọn được chủ đầu tư. Các khu đất được phân bổ tại nhiều khu vực với quy mô hàng chục ha.

Cụ thể, tại phường Ngũ Hành Sơn có các ô quy hoạch VS6-1 NOXH1 thuộc Quy hoạch phân khu Ven sông Hàn và bờ Đông 0,4ha; ST1-1C NOXH1 thuộc Quy hoạch phân khu Đổi mới sáng tạo 1,7ha; cùng hai ô ST1-4A NOXH1 và ST1-4A NOXH2, lần lượt là 2,5ha và 1ha đều thuộc Quy hoạch phân khu Đổi mới sáng tạo.

Tương tự, phường Hải Vân có các ô quy hoạch CB2-1 OQH1 đến CB2-1 OQH5 thuộc Quy hoạch phân khu Cảng biển Liên Chiểu, diện tích dao động từ 0,7 - 1ha mỗi ô. Phường Liên Chiểu có ô 8-NOXH1 và 8-NOXH2 thuộc Quy hoạch phân khu Công nghệ cao, lần lượt 1,2ha và 2ha. Phường Cẩm Lệ có ô quy hoạch ST2-2C NOXH1 thuộc Quy hoạch phân khu Đổi mới sáng tạo quy mô 1,9ha. Còn tại phường Điện Bàn Đông có các dự án khu dân cư thu nhập thấp gồm Khu 2 quy mô 4,53ha, Khu 3 quy mô 6,5ha và Khu 4 rộng 14,2ha.

Tại khu vực xã Bà Nà cũng có nhiều quỹ đất được quy hoạch để phát triển nhà ở xã hội như: ô 15-NOXH thuộc Quy hoạch phân khu Công nghệ cao rộng 2,4ha; ô STT7-3 thuộc Quy hoạch phân khu Khu du lịch khu vực đỉnh và chân núi Bà Nà 2,1ha; ô SD5-OCT01 thuộc Quy hoạch phân khu Sườn đồi 3,6ha; ô LX12-OCT01 thuộc Quy hoạch phân khu Trung tâm Lõi Xanh 1,9ha và khu đất tại thôn Thạch Nham Đông thuộc ô quy hoạch LX12-OCT02 với diện tích 0,7ha.

Phường Hòa Khánh cũng có nhiều quỹ đất nhà ở xã hội thuộc các Quy hoạch phân khu Công nghệ cao, Sườn đồi, Ven Vịnh và Trung tâm Lõi Xanh. Trong đó có ô 9-NOXH 3,8ha; các ô SD1-OCT01 đến SD1-OCT04 quy mô từ 0,7 - 1,3ha; ô SD3-OCT01 1,7ha; các ô LXNOCN-OCT01 đến LXNOCN-OCT04 có diện tích từ 0,5 - 1,7ha; cùng hai ô LX10-OCT01 và LX11-OCT01, quy mô lần lượt 3,6ha và 3,9ha. Ngoài ra, còn có ô VV2-3B NOXH2 thuộc Quy hoạch phân khu Ven Vịnh rộng 1,9ha và ô LX1-OCT01 thuộc Quy hoạch phân khu Trung tâm Lõi Xanh rộng 2,9ha.

Liên quan đến phát triển nhà ở xã hội, UBND Thành phố đã ban hành Kế hoạch triển khai Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021–2030” của Thủ tướng Chính phủ.

Theo Kế hoạch, Thành phố đặt mục tiêu hoàn thành tổng cộng 28.955 căn hộ nhà ở xã hội trong giai đoạn 2025 - 2030, được phân bổ theo từng năm: Năm 2025 đạt 2.676 căn; năm 2026 đạt 4.979 căn; năm 2027 đạt 5.000 căn; năm 2028 đạt 5.200 căn; năm 2029 đạt 5.700 căn và năm 2030 đạt 5.400 căn.

Để đẩy nhanh tiến độ triển khai, Thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, đưa các dự án nhà ở xã hội vào nhóm “luồng xanh”, “luồng ưu tiên”, triển khai đồng thời các quy trình về đầu tư, đất đai, quy hoạch, xây dựng và môi trường; rút ngắn tối đa thời gian thẩm định, phê duyệt dự án, giao đất, cấp phép xây dựng và các thủ tục liên quan. Thực hiện cắt giảm tối thiểu 50% thời gian thực hiện thủ tục hành chính và 50% chi phí tuân thủ thủ tục hành chính so với quy định hiện hành.