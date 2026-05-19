Thứ Ba, 19/05/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Bất động sản

Đà Nẵng: Chưa chọn được chủ đầu tư cho 34 khu đất phát triển nhà ở xã hội

Thanh Xuân

19/05/2026, 15:22

Hiện nay, TP. Đà Nẵng đã quy hoạch 34 khu đất để phát triển nhà ở xã hội tại các phường, xã: Ngũ Hành Sơn, Hải Vân, Liên Chiểu, Hòa Khánh, Bà Nà, Cẩm Lệ và Điện Bàn Đông…

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Sở Xây dựng TP. Đà Nẵng vừa công bố danh mục quỹ đất đã được quy hoạch để đầu tư phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn nhưng đến nay vẫn chưa lựa chọn được chủ đầu tư. Các khu đất được phân bổ tại nhiều khu vực với quy mô hàng chục ha.

Cụ thể, tại phường Ngũ Hành Sơn có các ô quy hoạch VS6-1 NOXH1 thuộc Quy hoạch phân khu Ven sông Hàn và bờ Đông 0,4ha; ST1-1C NOXH1 thuộc Quy hoạch phân khu Đổi mới sáng tạo 1,7ha; cùng hai ô ST1-4A NOXH1 và ST1-4A NOXH2, lần lượt là 2,5ha và 1ha đều thuộc Quy hoạch phân khu Đổi mới sáng tạo.

Tương tự, phường Hải Vân có các ô quy hoạch CB2-1 OQH1 đến CB2-1 OQH5 thuộc Quy hoạch phân khu Cảng biển Liên Chiểu, diện tích dao động từ 0,7 - 1ha mỗi ô. Phường Liên Chiểu có ô 8-NOXH1 và 8-NOXH2 thuộc Quy hoạch phân khu Công nghệ cao, lần lượt 1,2ha và 2ha. Phường Cẩm Lệ có ô quy hoạch ST2-2C NOXH1 thuộc Quy hoạch phân khu Đổi mới sáng tạo quy mô 1,9ha. Còn tại phường Điện Bàn Đông có các dự án khu dân cư thu nhập thấp gồm Khu 2 quy mô 4,53ha, Khu 3 quy mô 6,5ha và Khu 4 rộng 14,2ha.

Tại khu vực xã Bà Nà cũng có nhiều quỹ đất được quy hoạch để phát triển nhà ở xã hội như: ô 15-NOXH thuộc Quy hoạch phân khu Công nghệ cao rộng 2,4ha; ô STT7-3 thuộc Quy hoạch phân khu Khu du lịch khu vực đỉnh và chân núi Bà Nà 2,1ha; ô SD5-OCT01 thuộc Quy hoạch phân khu Sườn đồi 3,6ha; ô LX12-OCT01 thuộc Quy hoạch phân khu Trung tâm Lõi Xanh 1,9ha và khu đất tại thôn Thạch Nham Đông thuộc ô quy hoạch LX12-OCT02 với diện tích 0,7ha.

Phường Hòa Khánh cũng có nhiều quỹ đất nhà ở xã hội thuộc các Quy hoạch phân khu Công nghệ cao, Sườn đồi, Ven Vịnh và Trung tâm Lõi Xanh. Trong đó có ô 9-NOXH 3,8ha; các ô SD1-OCT01 đến SD1-OCT04 quy mô từ 0,7 - 1,3ha; ô SD3-OCT01 1,7ha; các ô LXNOCN-OCT01 đến LXNOCN-OCT04 có diện tích từ 0,5 - 1,7ha; cùng hai ô LX10-OCT01 và LX11-OCT01, quy mô lần lượt 3,6ha và 3,9ha. Ngoài ra, còn có ô VV2-3B NOXH2 thuộc Quy hoạch phân khu Ven Vịnh rộng 1,9ha và ô LX1-OCT01 thuộc Quy hoạch phân khu Trung tâm Lõi Xanh rộng 2,9ha.

Liên quan đến phát triển nhà ở xã hội, UBND Thành phố đã ban hành Kế hoạch triển khai Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021–2030” của Thủ tướng Chính phủ.

Theo Kế hoạch, Thành phố đặt mục tiêu hoàn thành tổng cộng 28.955 căn hộ nhà ở xã hội trong giai đoạn 2025 - 2030, được phân bổ theo từng năm: Năm 2025 đạt 2.676 căn; năm 2026 đạt 4.979 căn; năm 2027 đạt 5.000 căn; năm 2028 đạt 5.200 căn; năm 2029 đạt 5.700 căn và năm 2030 đạt 5.400 căn.

Để đẩy nhanh tiến độ triển khai, Thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, đưa các dự án nhà ở xã hội vào nhóm “luồng xanh”, “luồng ưu tiên”, triển khai đồng thời các quy trình về đầu tư, đất đai, quy hoạch, xây dựng và môi trường; rút ngắn tối đa thời gian thẩm định, phê duyệt dự án, giao đất, cấp phép xây dựng và các thủ tục liên quan. Thực hiện cắt giảm tối thiểu 50% thời gian thực hiện thủ tục hành chính và 50% chi phí tuân thủ thủ tục hành chính so với quy định hiện hành.

Đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội và Quỹ nhà ở quốc gia

19:12, 18/05/2026

Đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội và Quỹ nhà ở quốc gia

Nguồn cung nhà ở xã hội tăng tốc với gần 37.000 căn hộ khởi công mới

16:47, 11/05/2026

Nguồn cung nhà ở xã hội tăng tốc với gần 37.000 căn hộ khởi công mới

Hải Phòng đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội

15:27, 07/05/2026

Hải Phòng đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội

Từ khóa:

34 khu đất Đà Nẵng nhà ở xã hội

Đọc thêm

Người được bố trí tái định cư thuộc diện ưu tiên khi mua nhà ở xã hội

Người được bố trí tái định cư thuộc diện ưu tiên khi mua nhà ở xã hội

Theo quy định, thứ tự được ưu tiên bố trí nhà ở xã hội lần lượt là: người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ, người khuyết tật, người được bố trí tái định cư theo hình thức mua nhà ở xã hội, nữ giới...

Gia Lai quy hoạch Khu đô thị du lịch nghỉ dưỡng quốc tế biển hơn 2.800 ha

Gia Lai quy hoạch Khu đô thị du lịch nghỉ dưỡng quốc tế biển hơn 2.800 ha

UBND tỉnh Gia Lai vừa phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị du lịch nghỉ dưỡng quốc tế biển với quy mô quy hoạch 2.878ha…

Quảng Ninh: 99,96% hộ dân đồng thuận với Đề án thành lập Thành phố

Quảng Ninh: 99,96% hộ dân đồng thuận với Đề án thành lập Thành phố

Tỉnh Quảng Ninh vừa tổng hợp kết quả lấy ý kiến nhân dân đối với Đề án thành lập Thành phố Quảng Ninh trên cơ sở địa giới hành chính hiện hữu. Kết quả cho thấy tỷ lệ đồng thuận đạt mức rất cao, tạo cơ sở để địa phương tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, trình cấp có thẩm quyền xem xét theo quy định…

Ga Thủ Thiêm: Cú hích hạ tầng cho chu kỳ phát triển mới của TP.HCM

Ga Thủ Thiêm: Cú hích hạ tầng cho chu kỳ phát triển mới của TP.HCM

TP.HCM đang đứng trước ngưỡng cửa của một chu kỳ phát triển mới. Nơi hạ tầng không chỉ giải quyết bài toán giao thông mà còn tái định hình không gian đô thị và tăng trưởng kinh tế. Trong bối cảnh đó, Ga Thủ Thiêm cùng đề xuất mô hình TOD 5.0 từ SonKim Land được kỳ vọng sẽ trở thành cú hích cho một cực tăng trưởng mới của thành phố.

MEYGROUP được tỉnh An Giang trao biên bản ghi nhớ nghiên cứu khảo sát đầu tư khu phức hợp biển 770ha

MEYGROUP được tỉnh An Giang trao biên bản ghi nhớ nghiên cứu khảo sát đầu tư khu phức hợp biển 770ha

Ngày 17/5/2026, tại Hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang, Công ty Cổ phần Bất động sản Tập đoàn Tân Á Đại Thành - Meyland (MEYGROUP) đã ký kết bản ghi nhớ hợp tác với UBND tỉnh An Giang về nghiên cứu, khảo sát đầu tư dự án khu phức hợp đô thị du lịch - vui chơi giải trí có quy mô khoảng 770ha.

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài và kinh tế trong nước: Hợp lực tạo sức bật tăng trưởng bền vững trong giai đoạn mới

Video

Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài và kinh tế trong nước: Hợp lực tạo sức bật tăng trưởng bền vững trong giai đoạn mới

25 năm Chương trình Rồng Vàng đồng hành cùng doanh nghiệp FDI

Video

25 năm Chương trình Rồng Vàng đồng hành cùng doanh nghiệp FDI

Thay đổi tư duy, cách tiếp cận khu vực FDI

Video

Thay đổi tư duy, cách tiếp cận khu vực FDI

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

TP.Hồ Chí Minh đặt mục tiêu thương mại hóa kết quả nghiên cứu AI tới 60%

Kinh tế số

2

Người được bố trí tái định cư thuộc diện ưu tiên khi mua nhà ở xã hội

Bất động sản

3

Gia Lai quy hoạch Khu đô thị du lịch nghỉ dưỡng quốc tế biển hơn 2.800 ha

Bất động sản

4

Quảng Ninh: 99,96% hộ dân đồng thuận với Đề án thành lập Thành phố

Bất động sản

5

Cổ phiếu ngân hàng, dầu khí chững lại trước áp lực chốt lời

Chứng khoán

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy