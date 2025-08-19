Thứ Ba, 19/08/2025

Trang chủ Dân sinh

Hà Nội đăng tuyển gần 1.000 giáo viên

Song Hoàng

19/08/2025, 18:51

Sở Giáo dục và đào tạo Hà Nội vừa công bố thông tin tuyển dụng viên chức giáo viên, nhân viên làm việc tại các cơ sở giáo dục trực thuộc sở với số lượng tuyển dụng là 942 người (848 giáo viên và 94 nhân viên)...

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Theo Sở Giáo dục đào tạo Hà Nội, mục tiêu tuyển dụng lần này nhằm bổ sung viên chức làm công tác giảng dạy và phục vụ giảng dạy tại các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc Sở Giáo dục và đào tạo Hà Nội; đảm bảo chất lượng, đủ về số lượng, đúng cơ cấu, góp phần xây dựng đội ngũ viên chức ngành giáo dục đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ giáo dục đào tạo của thành phố.

Về điều kiện, ứng viên cần đáp ứng các điều kiện chung và đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện cụ thể về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đối với viên chức theo vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên ngành.

Về hình thức tuyển dụng, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội áp dụng hình thức xét tuyển theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP và Nghị định 85/2023/NĐ-CP của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức. Vòng 1 kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2; Vòng 2 thi môn nghiệp vụ, chuyên ngành.

Thời gian tiếp nhận đăng ký dự tuyển từ ngày 18/8 đến ngày 16/9 tại Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, số 23, phố Quang Trung, phường Cửa Nam.

Được biết, tại Hà Nội, năm học 2024 - 2025 vẫn còn thiếu trên 6.200 giáo viên các cấp. Theo đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, Hà Nội là vùng thuận lợi về kinh tế - xã hội có nhiều lựa chọn công việc hấp dẫn hơn nhà giáo, trong khi đó nghề giáo viên rất nhiều áp lực.

Mặc dù chế độ lương giáo viên tại Hà Nội cũng như nhiều địa phương đã có cải thiện nhưng cũng vẫn thấp hơn nhiều công việc khác. Do đó, việc tuyển dụng giáo viên hợp đồng để bù đắp việc thiếu giáo viên cục bộ, nhất là giáo viên một số môn như nghệ thuật, tin học... gặp khó khăn.

Bên cạnh đó, do tốc độ đô thị hóa, phát triển nhanh, nhiều địa phương có khu đô thị tăng dân số mạnh dẫn đến giảm tỷ lệ giáo viên, thiếu giáo viên. Có những năm tuyển sinh đầu cấp đối với lớp 1 tăng mạnh. Sau khi tốt nghiệp từng cấp học, tỷ lệ từng cấp học có sự chênh lệch.

Hiện, Hà Nội là địa phương có hơn 2.900 trường học với khoảng 133.000 cán bộ quản lý, giáo viên đang giảng dạy ở các cấp học. Tuy nhiên, do số lượng học sinh đầu cấp hằng năm tăng nhanh, cùng với số lượng giáo viên còn thiếu trước đó nên hiện vẫn chưa đáp ứng, nhất là giáo viên các môn học mới ở bậc tiểu học như: Tin học, Tiếng Anh.

