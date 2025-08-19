Hà Nội đăng tuyển gần 1.000 giáo viên

Theo Sở Giáo dục đào tạo Hà Nội, mục tiêu tuyển dụng lần này nhằm bổ
sung viên chức làm công tác giảng dạy và phục vụ giảng dạy tại các cơ sở giáo dục
công lập trực thuộc Sở Giáo dục và đào tạo Hà Nội; đảm bảo chất lượng, đủ về
số lượng, đúng cơ cấu, góp phần xây dựng đội ngũ viên chức ngành giáo dục đáp ứng
yêu cầu, nhiệm vụ giáo dục đào tạo của thành phố.
Về điều kiện, ứng viên cần
đáp ứng các điều kiện chung và đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện cụ thể về trình độ
chuyên môn, nghiệp vụ đối với viên chức theo vị trí việc làm chức danh nghề
nghiệp chuyên ngành.
Về hình thức tuyển dụng,
Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội áp dụng hình thức xét tuyển theo Nghị định số
115/2020/NĐ-CP và Nghị định 85/2023/NĐ-CP của Chính phủ quy định về tuyển dụng,
sử dụng và quản lý viên chức. Vòng 1 kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng
ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ
thì người dự tuyển được tham dự vòng 2; Vòng 2 thi môn nghiệp vụ, chuyên ngành.
Thời gian tiếp nhận đăng
ký dự tuyển từ ngày 18/8 đến ngày 16/9 tại Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, số
23, phố Quang Trung, phường Cửa Nam.
Được biết, tại Hà Nội,
năm học 2024 - 2025 vẫn còn thiếu trên 6.200 giáo viên các cấp. Theo đại diện
Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, Hà Nội là vùng thuận lợi về kinh tế - xã hội
có nhiều lựa chọn công việc hấp dẫn hơn nhà giáo, trong khi đó nghề giáo viên rất nhiều áp lực.
Mặc dù chế độ lương giáo viên tại Hà Nội cũng như nhiều địa phương đã có cải thiện nhưng cũng vẫn thấp hơn nhiều
công việc khác. Do đó, việc tuyển dụng giáo viên hợp đồng để bù đắp việc thiếu
giáo viên cục bộ, nhất là giáo viên một số môn như nghệ thuật, tin học... gặp
khó khăn.
Bên cạnh đó, do tốc
độ đô thị hóa, phát triển nhanh, nhiều địa phương có khu đô thị tăng dân số
mạnh dẫn đến giảm tỷ lệ giáo viên, thiếu giáo viên. Có những năm tuyển sinh đầu
cấp đối với lớp 1 tăng mạnh. Sau khi tốt nghiệp từng cấp học, tỷ lệ từng cấp học
có sự chênh lệch.
Hiện, Hà Nội là địa
phương có hơn 2.900 trường học với khoảng 133.000 cán bộ quản lý, giáo viên
đang giảng dạy ở các cấp học. Tuy nhiên, do số lượng học sinh đầu cấp hằng năm
tăng nhanh, cùng với số lượng giáo viên còn thiếu trước đó nên hiện vẫn chưa
đáp ứng, nhất là giáo viên các môn học mới ở bậc tiểu học như: Tin học, Tiếng
Anh.