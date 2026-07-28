Thái Lan thể hiện sức mạnh mềm để thu hút du khách chi tiêu cao

Tại Kỳ họp lần thứ 48 ở Busan, Hàn Quốc mới đây, Ủy ban Di sản thế giới thuộc UNESCO đã công nhận ngôi chùa Wat Phra Mahathat Woramahawihan của Thái Lan là Di sản thế giới theo các tiêu chí dành cho di sản văn hóa…

Ảnh minh họa: Deccan Chronicle

Dẫn đầu đoàn đại biểu Thái Lan tham dự kỳ họp, Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Thái Lan Suchart Chomklin nhấn mạnh, Wat Phra Mahathat Woramahawihan được ghi danh vì những giá trị toàn cầu nổi bật, phản ánh sự giao lưu và kết nối văn hóa, nghệ thuật và tôn giáo ở khu vực qua hơn 1.500 năm. Ông Suchart Chomklin cho biết, các hoạt động tôn giáo và phong tục tập quán ở địa phương vẫn diễn ra ở ngôi chùa cho đến ngày nay.

Theo ông Suchart Chomklin, việc Wat Phra Mahathat Woramahawihan được ghi danh thể hiện các chính sách của Chính phủ Thái Lan trong việc bảo tồn và nâng các di sản văn hóa và thiên nhiên của nước này lên tầm quốc tế và tận dụng sức mạnh mềm để kích cầu du lịch. Trước đó, Thái Lan đã được UNESCO vinh danh với 5 Di sản Văn hóa thế giới và 3 Di sản Thiên nhiên thế giới.

Trong bối cảnh đó, Bộ trưởng Du lịch và Thể thao Surasak Phancharoenworakul cho biết, Thái Lan đã ghi nhận 17,36 triệu lượt khách du lịch nước ngoài từ đầu năm đến ngày 18/7, giảm 3,05% so với cùng kỳ năm ngoái. Con số này đã được hỗ trợ bởi kỳ nghỉ hè của học sinh ở Trung Quốc, cùng với việc tăng tần suất các chuyến bay trên một số tuyến cũng như việc Thai Airways khai trương tuyến Amsterdam – Suvarnabhumi.

Wat Phra Mahathat được công nhận là Di sản Thế giới UNESCO thứ 9 của Thái Lan. Ảnh: Thai Enquirer

Theo China Daily, Cơ quan Du lịch Thái Lan mới đây đã làm việc với hàng loạt doanh nghiệp lớn của Trung Quốc, tăng cường hợp tác nhằm thu hút khách du lịch từ thị trường tỷ dân này. Trong số các doanh nghiệp có China Tourism Group (CTG), Utour và China Comfort là các đơn vị hàng đầu tại Trung Quốc về phân phối các gói tour cho các đại lý du lịch trực tuyến.

Ngoài ra còn có AMAP - một ứng dụng định vị phổ biến với hàng trăm triệu người dùng sẽ giúp quảng bá các chiến dịch du lịch, bao gồm cả phiếu giảm giá, nhất là trong các dịp lễ lớn của Trung Quốc. Bà Pattaraanong Na Chiangmai, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Thái Lan (TAT), cho biết: "Sự hợp tác này bao gồm phạm vi ngành rộng nhất và chuỗi giá trị du lịch hoàn chỉnh nhất mà chúng tôi đã thiết lập tại Trung Quốc cho đến nay".

Trung Quốc vẫn là một trong những thị trường du lịch inbound quan trọng nhất của Thái Lan. Tuy nhiên, du lịch tự túc tại thị trường này ngày càng phổ biến, trong khi các tour du lịch theo nhóm đã giảm mạnh so với trước đây.

Theo thỏa thuận hợp tác, các công ty du lịch sẽ phát triển các hành trình theo chủ đề và giới thiệu các điểm đến mới nổi cho du khách. AMAP sẽ cung cấp thông tin định vị và dịch vụ dẫn đường để nâng cao sự thuận tiện khi đi du lịch, trong khi Tập đoàn TCP sẽ tận dụng mối liên hệ của mình với giới trẻ để quảng bá các hoạt động phiêu lưu ngoài trời và khám phá tại các điểm đến mới nổi của Thái Lan.

Cơ quan Du lịch Thái Lan mới đây đã làm việc với hàng loạt doanh nghiệp lớn của Trung Quốc. Ảnh: Bangkok Post

Bà Pattaraanong cho biết cơ quan du lịch cũng đang định hình lại chiến lược tiếp thị toàn cầu của mình xoay quanh sự quan tâm ngày càng tăng của du khách đối với sức khỏe thể chất và tinh thần. Đối với thị trường Trung Quốc, TAT đã triển khai chiến dịch riêng "Amazing Thailand: The Journey Your Heart Leads" (Thái Lan tuyệt vời: Hành trình trái tim dẫn lối), khuyến khích du khách lựa chọn điểm đến dựa trên cảm xúc, sở thích và thói quen cá nhân thay vì chỉ đơn thuần tham quan các điểm du lịch nổi tiếng.

Thái Lan cũng thúc đẩy hãng hàng không Sichuan Airlines (Thành Đô, Trung Quốc) nối lại các chuyến bay đến Chiang Mai và Krabi, đồng thời tìm kiếm cơ hội khai thác chuyến bay đến miền Nam Thái Lan. Hãng hàng không giá rẻ Lucky Air có trụ sở tại Côn Minh (Trung Quốc) sẽ khai thác các chuyến bay đến Udon Thani, vùng Đông Bắc Thái Lan, vào tháng 9 năm nay.

Số lượng ghế cung ứng trên các chuyến bay giữa Thái Lan và Trung Quốc đạt tổng cộng 7,9 triệu ghế trong năm 2026, vẫn thấp hơn nhiều so với mức ghi nhận trước đại dịch Covid-19. Trong bối cảnh lượng ghế cung ứng tăng chậm và giá nhiên liệu máy bay tăng vọt vì xung đột Trung Đông, Thái Lan hướng đến khai thác dòng khách du lịch giàu có hơn, những người vẫn có khả năng chi trả khi giá vé máy bay cao hơn.

Thái Lan khuyến khích du khách lựa chọn điểm đến dựa trên cảm xúc, sở thích và thói quen cá nhân. Ảnh: Loudavým Krokem

Cơ quan Du lịch Thái Lan cũng hợp tác với công ty công nghệ Trung Quốc Meituan trong việc trao đổi dữ liệu để xây dựng các chiến dịch du lịch. Ngoài ra, việc mở rộng số lượng nhà hàng Thái Lan góp mặt trong cẩm nang Nhà hàng Ngọc Trai Đen của Meituan (tương tự cẩm nang Michelin Guide) nhằm kích thích chi tiêu của khách du lịch thông qua trải nghiệm ẩm thực tại Thái Lan.

Cùng với đó, Thái Lan đang chuẩn bị đón hơn 15.000 đại biểu đến Bangkok tham dự Hội nghị thường niên năm 2026 của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Nhóm Ngân hàng Thế giới. Ngành du lịch nước này dự đoán lượng khách quốc tế chi tiêu cao này sẽ tạo ra cú hích ngay lập tức cho ngành du lịch và khách sạn của đất nước.

Các cuộc họp sẽ diễn ra từ ngày 12 đến 18/10 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Queen Sirikit (QSNCC), quy tụ các đại biểu là các nhà hoạch định chính sách toàn cầu, các nhà kinh tế, đại diện chính phủ, các giám đốc điều hành khu vực tư nhân và các thành viên giới truyền thông.

Thường được gọi là "Thế vận hội Tài chính", Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Ekniti Nitithanprapas cho biết việc đăng cai sự kiện này là một cơ hội lớn để mang lại lợi ích thiết thực cho Thái Lan và người dân nước này. Bên cạnh các cuộc thảo luận về kinh tế và tài chính, Thái Lan dự định tận dụng sự kiện này để thể hiện bản sắc và sức mạnh mềm của mình trước hàng ngàn đại biểu quốc tế.

Hội nghị thường niên năm 2026 của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Nhóm Ngân hàng Thế giới sẽ diễn ra từ ngày 12 đến 18/10. Ảnh: Ad Lib Hotels

Dự kiến, nơi đăng cai sự kiện sẽ trưng bày các sản phẩm dệt thủ công với họa tiết địa phương được tuyển chọn từ 21 tỉnh và 26 cộng đồng, bao gồm 37 thiết kế truyền thống. Các sản phẩm có chỉ dẫn địa lý (GI) cũng sẽ được trưng bày và phục vụ cho các đại biểu, mang đến cho du khách quốc tế hương vị đích thực của Thái Lan. Cùng với đó là chiến dịch giới thiệu các di sản văn hóa và phi vật thể Thái Lan được UNESCO công nhận.

Với hàng nghìn đại biểu đến từ 191 quốc gia và vùng lãnh thổ đổ về Bangkok, Thái Lan đặt mục tiêu không chỉ chứng minh khả năng tổ chức một sự kiện toàn cầu lớn, mà còn để thể hiện lòng hiếu khách, cộng đồng địa phương, bản sắc Thái Lan và sức mạnh mềm của mình trước cộng đồng quốc tế.