Trạm Công dân số: Tiện ích y tế hiện đại đầu tiên tại phố đi bộ Nguyễn Huệ

Lần đầu tiên xuất hiện tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (TP.HCM), Trạm Công dân số - sáng kiến đột phá của Công an TP.HCM - mang đến thêm một điểm chạm số đa tiện ích “gần dân, sát dân”, hoàn toàn miễn phí, phục vụ cho người dân và du khách.

Không chỉ hỗ trợ hiệu quả các nhu cầu thường ngày, trạm còn phát huy vai trò điểm tựa an toàn và đáng tin cậy trong những tình huống khẩn cấp, ốm đau bất ngờ với tiện ích y tế số.

Trạm Công dân số là sáng kiến của Công an TP.HCM, được triển khai với sự phối hợp của các cơ quan, đơn vị nhằm đưa dịch vụ công, y tế số, các tiện ích số “bám rễ sâu” phục vụ đời sống nhân dân. Dựa trên nền tảng định danh và xác thực điện tử quốc gia (VNeID), mô hình mở rộng đến nhiều nhóm tính năng thiết yếu như: hành chính công, an ninh, y tế số cùng nhiều tiện ích dân sinh khác. Nhờ ứng dụng công nghệ hiện đại, các dịch vụ trên có thể được xử lý ngay tại trạm một cách nhanh chóng, an toàn và bảo mật.

RA MẮT TRẠM CÔNG DÂN SỐ ĐẦU TIÊN TẠI PHỐ ĐI BỘ NGUYỄN HUỆ

Trước đó, vào tháng 4 năm nay, Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06), Công an TP.HCM đã phối hợp cùng các đơn vị đồng hành gồm Trung tâm nghiên cứu, ứng dụng dữ liệu dân cư và căn cước công dân (Trung tâm RAR), Hệ thống Nhà thuốc và Tiêm chủng Long Châu, Công ty GoTrust đã tổ chức lễ khánh thành Trạm Công dân số số 5 tại khu đô thị Cityland Park Hills (phường Gò Vấp).

Đại tá Ngô Xuân Thọ - Trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC06), Công an TP.HCM phát biểu tại lễ ra mắt Trạm Công dân số tại Cityland Park Hills. Ảnh: H.Khánh.

Tại buổi lễ, Đại tá Ngô Xuân Thọ - Trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC06), Công an TP.HCM khẳng định, việc ra mắt và nhân rộng Trạm Công nhân số với rất nhiều tiện ích, tiện năng chính là kết quả của sự chuyển mình từ quản lý hành chính sang phục vụ hành chính. Với phương châm lấy người dân và doanh nghiệp là trung tâm, là chủ thể động lực chính. Cung cấp thiết bị số tập trung, đa tiện ích để sử dụng miễn phí hoàn toàn ngay tại khu dân cư, để hỗ trợ người dân, không phân biệt và hạn chế đối tượng sử dụng. Đồng thời đây cũng là một trong những tiêu chí xây dựng lực lượng công an cơ sở gần dân, trọng dân, hiểu dân và vì dân.

Lễ khánh thành Trạm Công dân số diễn ra tại Khu đô thị Cityland Park Hills (phường Gò Vấp) vào tháng 4/2026. Ảnh: H.Khánh.

Tiếp tục mở rộng các điểm chạm theo tinh thần "gần dân, sát dân", Trạm Công dân số tại phố đi bộ Nguyễn Huệ là kiosk đầu tiên được đặt tại một không gian công cộng, hiện đại, biểu tượng của TP.HCM, góp phần đưa trải nghiệm chăm sóc sức khỏe số đến gần hơn với người dân và du khách.

Tại kiosk Sức khỏe số, người dân chỉ cần đăng nhập bằng căn cước công dân hoặc tài khoản VNeID và xác thực bằng công nghệ sinh trắc học là có thể sử dụng. Trạm tích hợp các thiết bị y tế chuyên dụng, đạt tiêu chuẩn khắt khe sử dụng trong thăm khám tại bệnh viện. Quy trình được thiết kế đơn giản, thuận tiện, giúp rút ngắn thời gian, hạn chế di chuyển và phù hợp với mọi lứa tuổi.

Nhờ đó, người dân dễ dàng kiểm tra miễn phí các chỉ số sức khỏe từ cơ bản như: Chiều cao, cân nặng, chỉ số khối cơ thể (BMI), nồng độ oxy trong máu (SpO2), huyết áp và nhịp mạch; cho đến các chỉ số chuyên sâu như: tỷ lệ mỡ, nước và năng lượng cơ thể. Bên cạnh đó, người dùng cũng có thể đặt lịch tiêm chủng, nhận tư vấn sức khỏe trực tuyến cùng bác sĩ và chuyên gia y tế, sử dụng tiện ích dược phẩm số đảm bảo “đúng người - đúng toa”, được giao thuốc miễn phí và nhanh chóng...

Dù mới đi vào hoạt động, Trạm Công dân số tại phố đi bộ Nguyễn Huệ đã nhanh chóng trở thành điểm tựa sức khỏe gần gũi, tiện lợi của nhiều người dân, người lao động trong nhịp sống thường nhật.

Người dân có thể đo các chỉ số sức khỏe từ cơ bản đến chuyên sâu, đặt lịch tiêm chủng, tư vấn trực tuyến cùng chuyên gia, đặt mua sản phẩm sức khoẻ, nhận giao thuốc… hoàn toàn miễn phí. Ảnh: H.Khánh.

Nằm ở khu vực trung tâm thành phố, trạm mở cửa phục vụ suốt ngày đêm, bất kể nắng mưa, giúp việc theo dõi, chăm sóc sức khỏe hàng ngày thuận tiện hơn. Người dân có thể ghé ngay sau buổi tập thể dục buổi sáng, trong lúc chờ đón con, hay tranh thủ vài phút nghỉ ngơi sau các cuốc xe, cuốc giao hàng, khi tan ca muộn… Bên cạnh đó, du khách cũng dễ dàng trải nghiệm các tiện ích y tế số. Hành trình khám phá thêm phần an tâm khi luôn có điểm hỗ trợ sức khỏe ở ngay sát gần.

NỐI DÀI HÀNH TRÌNH ĐƯA Y TẾ SỐ ĐẾN “GẦN DÂN, SÁT DÂN”, VÌ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG

Dưới sự chủ trì của Công an TP.HCM và Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06), các giải pháp y tế tại trạm được triển khai với tiêu chuẩn hiện đại, chất lượng, đảm bảo an toàn tuyệt đối về dữ liệu. Hệ thống Nhà thuốc và Tiêm chủng Long Châu với mạng lưới rộng khắp, nền tảng công nghệ hiện đại đáp ứng mọi tiêu chuẩn về an toàn an ninh thông tin, đồng thời là thương hiệu được nhiều triệu người dân tin dùng trong nhiều năm qua, là đơn vị được chọn để vận hành các tiện ích chăm sóc sức khỏe tại trạm, góp phần hoàn thiện hệ sinh thái dịch vụ công - tư tại cơ sở, đem dịch vụ thiết thực đến gần người dân. Trước đó, doanh nghiệp y tế này cũng đi đầu tích hợp trên nền tảng VNeID và ứng dụng dữ liệu dân cư vào phục vụ cộng đồng.

Chung tay xây dựng mô hình Trạm Công dân số trong cộng đồng là bước đi chiến lược của Long Châu trên hành trình mở rộng mạng lưới chăm sóc sức khỏe “gần dân, sát dân”, nâng cao khả năng tiếp cận các dịch vụ y tế hiện đại đến mọi người, giúp người Việt được thụ hưởng sự chăm sóc tiên tiến và công bằng.

Đại diện Hệ thống Nhà thuốc và Tiêm chủng Long Châu khẳng định: “Trong quá trình triển khai, chúng tôi nhận thấy hiệu quả của mô hình không chỉ được đo bằng số lượng dịch vụ cung cấp, mà quan trọng hơn là những giá trị thiết thực mang lại cho người dân. Nằm trong lòng khu dân cư và không gian công cộng đông người, Trạm Công dân số không chỉ giúp người dân dễ dàng theo dõi sức khỏe miễn phí hàng ngày, mà còn trở thành điểm tựa y tế tin cậy trong những tình huống ốm, sốt đột xuất. Kiên tâm lấy người dân làm trung tâm, Long Châu sẽ tiếp tục cải tiến, đưa y tế thông minh đến gần hơn với đời sống, qua đó góp phần xây dựng thói quen chăm sóc sức khỏe chủ động, liên tục và bền vững trong cộng đồng. Tất cả hướng đến mục tiêu lớn là phát triển y tế số, giúp người dân tiếp cận ngày càng nhiều dịch vụ chăm sóc thông minh, văn minh, vì một Việt Nam khỏe mạnh.”

Long Châu cùng Trạm Công dân số đang góp phần đưa công nghệ số, y tế thông minh ngày càng “bám rễ sâu”, phục vụ thiết thực cho đời sống. Ảnh: H.Khánh.

Trạm Công dân số là sáng kiến góp phần thực hiện hiệu quả Đề án 06 của Chính phủ và Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về chuyển đổi số, nối liền chính quyền và người dân, sử dụng CCCD gắn chip và VNeID để đơn giản hóa thủ tục, phục vụ chuyển đổi số quốc gia. Đây là bước tiến đột phá trong ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo vào phục vụ người dân, hướng đến xây dựng chính quyền điện tử hiện đại, minh bạch và gần dân.

Các chuyên gia nhận định, việc xã hội hóa mô hình với sự đồng hành của các doanh nghiệp như Long Châu, GoTrust… không chỉ giúp tối ưu nguồn lực, mà còn tạo điều kiện để các giải pháp công nghệ tiên tiến nhanh chóng đi vào thực tiễn, phục vụ một cách hiệu quả, bền vững.

Hiện Trạm Công dân số đã được triển khai tại phố đi bộ Nguyễn Huệ và một số khu đô thị lớn tại TP.HCM như: Celadon City, Vinhomes Ba Son, Đảo Kim Cương, Cityland Park Hills... Trong thời gian tới, mô hình này sẽ tiếp tục được nhân rộng, dự kiến triển khai thêm nhiều điểm trạm trên địa bàn thành phố và một số địa phương khác.