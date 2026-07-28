Novotel Ha Long Bay được công nhận đạt chuẩn 5 sao

Mới đây, Khách sạn Novotel Ha Long Bay đã chính thức được nâng hạng 5 sao theo quyết định số 91/ QĐ-CDLQGVN của Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam. Đây là cột mốc ghi nhận bước nâng cấp toàn diện của khách sạn, từ cơ sở vật chất đến tiêu chuẩn dịch vụ...

Ảnh: Novotel Ha Long Bay

Tọa lạc tại vị trí trung tâm Bãi Cháy (Quảng Ninh), bắt trọn tầm nhìn ra Vịnh Di sản, nơi đây từng là "Biệt Thự Nhà Tròn" vinh dự đón tiếp bác Phạm Văn Đồng, bác Võ Chí Công, bác Võ Nguyên Giáp cùng rất nhiều các vị lãnh đạo cấp cao của nhà nước.

Tháng 10/2008, Novotel Ha Long Bay trở thành khách sạn duy nhất tại Hạ Long mang thương hiệu quốc tế được quản lý bởi tập đoàn Accor. Với hình ảnh cánh chim hải âu trắng khéo léo ôm lấy quả trứng, lưu giữ và tái hiện thiết kế "nhà tròn" đặc trưng năm xưa, khách sạn mang đến cho du khách kỳ nghỉ trọn vẹn, tiện nghi theo từng gạch nối thời gian.

Triết lý Bền bỉ (Longevity) đặc trưng của thương hiệu Novotel luôn là kim chỉ nam cho mọi bước chuyển mình của Novotel Hạ Long qua gần hai thập kỷ: giữ vững chất lượng và tạo nên không gian sống cân bằng. Đến năm 2026, hành trình bền bỉ ấy đã được ghi nhận với quyết định đạt chuẩn 5 sao.

Năm 2026, hành trình bền bỉ 18 năm đã được ghi nhận với quyết định đạt chuẩn 5 sao.

Bên cạnh sự đầu tư chỉn chu vào nâng cấp cơ sở vật chất, với cột mốc này, Novotel Ha Long Bay sẵn sàng nâng tầm toàn diện trải nghiệm nghỉ dưỡng, ẩm thực và sự kiện MICE, đáp ứng trọn vẹn những chuẩn mực khắt khe nhất của du khách trong nước lẫn quốc tế.

Khoác lên mình diện mạo mới với sắc trắng tinh khôi, quy mô lưu trú tại Novotel Ha Long Bay được mở rộng lên 224 phòng với 06 hạng phòng đa dạng. Hệ thống 05 phòng họp, trong đó 02 phòng đại tiệc Grand Ballroom với sức chứa lên đến 300 khách, trang bị công nghệ LED & âm thanh hiện đại.

Đặc biệt, việc bổ sung sảnh chờ cao cấp Executive Lounge, trung tâm giải trí Social Hub, khu vui chơi trẻ em, không gian bể bơi đổi mới và mang đến trạm sạc xe điện xanh không chỉ cá nhân hóa trải nghiệm du khách mà còn thể hiện cam kết phát triển bền vững.

Phòng Đại tiệc Yên Tử với sức chứa 300 khách, sẵn sàng đáp ứng hoàn hảo mọi nhu cầu du lịch MICE.

Tháng 7/2026, khách sạn tiếp tục đạt được chứng nhận "Dịch vụ Du lịch thân thiện với người Hồi giáo" từ Trung tâm Chứng nhận Halal Quốc gia (HALCERT). Bên cạnh đó, việc ứng dụng công nghệ 3D trực quan khi giới thiệu hình ảnh Novotel Ha Long Bay sẽ giúp tối ưu hóa hành trình của thế hệ du khách mới.

Giờ đây, khách sạn đã sẵn sàng viết tiếp chương mới bên bờ vịnh Hạ Long: một điểm đến sang trọng, hoàn thiện hơn, góp phần đưa Hạ Long vươn tầm trên bản đồ du lịch quốc tế.