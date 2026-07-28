Trưng bày sản phẩm “Tinh hoa Đà Nẵng” tại Cảng Hàng không Quốc tế Đà Nẵng

Sự kiện này không chỉ nhằm giới thiệu các sản phẩm địa phương đến du khách trong nước và quốc tế mà còn góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương, nâng cao thu nhập cho người dân và doanh nghiệp. Với chủ đề “Tinh hoa Đà Nẵng”, hai điểm trưng bày tại Cảng hàng không Quốc tế Đà Nẵng và Koi Resort & Residence Đà Nẵng đã được thiết kế theo phong cách hiện đại, thân thiện, mang đậm dấu ấn văn hóa địa phương.
Tại Nhà ga hành khách quốc tế, Cảng hàng không Quốc tế Đà Nẵng, không gian trưng bày rộng 88m2 được bố trí tại khu vực Hành lang thương mại, nơi có lưu lượng khách du lịch lớn, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiếp cận và giới thiệu sản phẩm. Trong khi đó, điểm trưng bày tại Koi Resort & Residence Đà Nẵng, với diện tích khoảng 80m2, nằm trên tuyến đường ven biển chiến lược, kết nối trung tâm thành phố Đà Nẵng với Phố cổ Hội An, thu hút lượng lớn du khách trong nước và quốc tế.
Hai điểm trưng bày này giới thiệu hơn 100 sản phẩm tiêu biểu của Đà Nẵng, bao gồm đặc sản địa phương, sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, thực phẩm, đồ uống, thủ công mỹ nghệ, dược liệu, mỹ phẩm thiên nhiên, quà tặng lưu niệm, thời trang và nhiều sản phẩm đặc trưng khác. Các sản phẩm được lựa chọn kỹ lưỡng, đáp ứng các tiêu chí về chất lượng, nguồn gốc xuất xứ, bao bì song ngữ, truy xuất nguồn gốc, an toàn thực phẩm và năng lực cung ứng ổn định.
Việc khai trương hai điểm trưng bày này không chỉ tạo thêm địa điểm giới thiệu và tiêu thụ sản phẩm địa phương mà còn hình thành một không gian trải nghiệm thương hiệu Đà Nẵng.
Du khách không chỉ được mua sắm mà còn có cơ hội thưởng thức các sản phẩm đặc trưng như trà, cà phê và các đặc sản địa phương; tham gia các workshop, hoạt động trải nghiệm, giao lưu với các nghệ nhân, chủ cơ sở sản xuất để tìm hiểu về câu chuyện, giá trị văn hóa cũng như quy trình tạo nên từng sản phẩm.
Sự kiện này được kỳ vọng sẽ trở thành điểm đến mua sắm uy tín và hấp dẫn đối với du khách, đồng thời là cầu nối hiệu quả giữa sản xuất, xúc tiến thương mại và phát triển du lịch. Thông qua mô hình này, các sản phẩm OCOP, công nghiệp nông thôn tiêu biểu và đặc trưng của Đà Nẵng sẽ từng bước trở thành một phần trong hành trình khám phá của du khách.
Qua đó, góp phần khẳng định Đà Nẵng không chỉ là thành phố đáng sống, điểm đến du lịch hấp dẫn mà còn là nơi hội tụ sản phẩm chất lượng, mang đậm bản sắc địa phương và có khả năng cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế.
Chia sẻ tại buổi Lễ khai trương, bà Đỗ Thị Quỳnh Trâm, Phó Giám đốc Sở Công Thương Đà Nẵng, cho biết trong thời gian tới, Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đơn vị quản lý, vận hành và các sở, ngành liên quan để không ngừng hoàn thiện mô hình; bổ sung, cập nhật danh mục sản phẩm bảo đảm chất lượng, đa dạng và giàu bản sắc. Đồng thời đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá, kết nối tiêu thụ, ứng dụng chuyển đổi số trong giới thiệu và bán sản phẩm, nâng cao hiệu quả khai thác các điểm trưng bày.
Từ đó, từng bước xây dựng hệ thống điểm giới thiệu và bán sản phẩm “Tinh hoa Đà Nẵng” trở thành điểm nhấn trong phát triển thương mại, du lịch và quảng bá thương hiệu thành phố theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại và bền vững.
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