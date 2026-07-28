Nam Long bổ nhiệm bà Nguyễn Thanh Hương làm Quyền Tổng giám đốc của Tập đoàn

Trước khi được bổ nhiệm làm Quyền Tổng giám đốc của Tập đoàn Nam Long, bà Nguyễn Thanh Hương là Giám đốc Đầu tư của Tập đoàn này. Bà cũng đã có hơn 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư, tài chính và bất động sản, từng đảm nhiệm các vị trí lãnh đạo cấp cao như Tổng Giám đốc, Giám đốc Chiến lược, Giám đốc Đầu tư tại nhiều tập đoàn lớn như Vingroup, Sovico Group, SSI, HSBC...

Bà Nguyễn Thanh Hương được bổ nhiệm vị trí Quyền Tổng Giám đốc của Tập đoàn Nam Long.

Căn cứ đơn từ nhiệm ngày 27/7/2026 của Ông Lucas Ignatius Loh Jen Yuh (“Ông Lucas Loh”), Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Nam Long (“NLIC”) đã thông qua việc miễn nhiệm Ông Lucas Loh khỏi vị trí Tổng giám đốc Tập đoàn kiêm Người đại diện theo pháp luật thứ 2 của NLIC, hiệu lực kể từ ngày 1/9/2026. Ông sẽ tiếp tục đồng hành cùng Nam Long với vai trò Thành viên Hội đồng Quản trị.

Tập đoàn cũng công bố bổ nhiệm Bà Nguyễn Thanh Hương giữ vai trò Quyền Tổng giám đốc Tập đoàn, nhận chuyển giao và điều hành toàn bộ hoạt động của Tập đoàn từ ngày 28/7/2026.

Bà Nguyễn Thanh Hương là nhà quản lý điều hành cấp cao với hơn 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư, tài chính và bất động sản, từng đảm nhiệm các vị trí lãnh đạo cấp cao như Tổng giám đốc, Giám đốc Chiến lược, Giám đốc Đầu tư tại nhiều tập đoàn lớn như Vingroup, Sovico Group, SSI, HSBC...

Tại Nam Long, bà Hương đã và đang đảm nhiệm vai trò Giám đốc Đầu tư Tập đoàn và ghi dấu ấn mạnh mẽ với việc kêu gọi hợp tác đầu tư quốc tế cùng các đối tác Nhật Bản.

Ông Nguyễn Xuân Quang, Chủ tịch HĐQT Nam Long, chia sẻ: “Chúng tôi trân trọng chúc mừng Bà Nguyễn Thanh Hương trên cương vị mới. Hội Đồng Quản trị Tập đoàn sẽ tiếp tục đồng hành sát cánh cùng Quyền Tổng giám Đốc để thực hiện hiệu quả chiến lược phát triển, nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo ra giá trị bền vững cho cổ đông, khách hàng và các bên liên quan”.

Được biết, Chủ tịch Tập đoàn Nguyễn Xuân Quang cũng sẽ trực tiếp định hướng mảng Phát triển khu đô thị và nhà ở với cương vị Chủ tịch Hội đồng Thành viên Công ty TNHH Đầu tư Nam Long Land (“NLL”) trong giai đoạn này.