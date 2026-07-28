Phú Quốc tăng tốc chuẩn hóa du lịch, sẵn sàng đón APEC 2027

Phú Quốc, đặc khu thuộc tỉnh An Giang, vừa đứng thứ 9 trong Island Hot List 2026. Đây là danh sách 10 đảo du lịch hấp dẫn nhất đang thu hút sự quan tâm mạnh của du khách toàn cầu, do nền tảng du lịch trực tuyến Expedia công bố…

Ảnh: Expedia

Với vị trí này, Phú Quốc đứng vị trí thứ 9, ngay trên Fiji – hòn đảo từ lâu nổi tiếng với những bãi biển nhiệt đới cùng các khu nghỉ dưỡng biệt lập. Theo Expedia, Island Hot List 2026 không phải bảng bình chọn những nơi có phong cảnh đẹp nhất. Danh sách ghi nhận mức tăng nhanh về sự quan tâm khi du khách ưu tiên điểm đến yên bình, giàu bản sắc và mang lại giá trị tốt.

Saint Lucia tại Caribbean dẫn đầu danh sách với lượng tìm kiếm tăng 125%, được gợi ý cho những kỳ nghỉ lãng mạn. Phú Quốc và Palawan của Philippines là hai đại diện duy nhất của Đông Nam Á góp mặt trong top 10. Theo dữ liệu Expedia công bố, không chỉ tăng về lượt tìm kiếm, Phú Quốc còn ghi nhận mức tăng 235% về số lượt đề cập trên mạng xã hội.

Việc xuất hiện trong Island Hot List 2026 nối dài chuỗi ghi nhận quốc tế dành cho Phú Quốc. Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, tại Readers' Choice Awards 2026 do DestinAsian công bố vào tháng 3, Phú Quốc đứng thứ 2 trong danh sách những hòn đảo tốt nhất châu Á do độc giả bình chọn. Đây cũng là năm thứ ba liên tiếp Phú Quốc góp mặt trong danh sách của tạp chí này.

Hai kết quả trên được xây dựng theo phương pháp khác nhau. Danh sách Expedia phản ánh mức độ quan tâm qua dữ liệu tìm kiếm và thảo luận trực tuyến, còn giải thưởng DestinAsian dựa trên bình chọn của độc giả. Việc cùng lúc xuất hiện ở các bảng xếp hạng quốc tế cho thấy sức hút của Phú Quốc được ghi nhận trên nhiều phương diện.

Expedia trao cho Phú Quốc danh hiệu "Best for Affordable Luxury", có thể hiểu là điểm đến nổi bật cho trải nghiệm nghỉ dưỡng sang trọng với chi phí hợp lý. Ảnh: Expedia

Các con số thống kê cũng cho thấy điều đó. Ngày 27/7, ông Bùi Quốc Thái, Giám đốc Sở Du lịch An Giang, cho biết 7 tháng đầu năm 2026, địa phương đón hơn 19,2 triệu lượt khách, doanh thu đạt gần 46.000 tỉ đồng. Trong đó, khách quốc tế ước đón hơn 1,5 triệu lượt, đạt hơn 76% kế hoạch năm.

Riêng đặc khu Phú Quốc, tháng 7 ước đón hơn 1 triệu lượt khách. Lũy kế 7 tháng, đặc khu Phú Quốc ước đón hơn 6,8 triệu lượt khách, đạt 80,2% kế hoạch năm. Trong đó, khách quốc tế ước đón hơn 1,5 triệu lượt, tăng 53,5% so với cùng kỳ. Tổng thu từ du lịch ước đạt 36.446 tỉ đồng, chiếm gần 80% doanh thu từ du lịch của cả tỉnh.

Hiện tại, An Giang đang tăng tốc triển khai 21 dự án trên đảo Phú Quốc phục vụ Hội nghị Cấp cao APEC 2027 với tổng mức đầu tư hơn 137.138 tỷ đồng. Một trong những công trình trọng điểm là Tổ hợp đa chức năng APEC, được xem là "trái tim" của chuỗi hạ tầng phục vụ hội nghị. Đến nay, Trung tâm Hội nghị quốc tế thuộc tổ hợp này đã hoàn thành hơn 90% và bước sang giai đoạn hoàn thiện.

Một dự án khác có ý nghĩa đặc biệt là Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc với tổng vốn đầu tư khoảng 22.000 tỷ đồng. Được xem là "cánh cửa" đón bạn bè quốc tế đến đảo Ngọc trong giai đoạn mới, công trình này đang tăng tốc hoàn thiện các hạng mục trọng điểm. Đến nay, nhà ga T2 đã hoàn thành phần xây dựng cơ bản, hình hài kiến trúc "phượng hoàng" dần lộ diện. Nhà ga VIP cũng bước vào giai đoạn hoàn thiện, trong khi đường cất hạ cánh số 2 và sân đỗ máy bay 1C đã hoàn thành, sẵn sàng đưa vào khai thác.

Hệ thống đèn hiệu trên đường cất hạ cánh số 2 của cảng hàng không quốc tế Phú Quốc đã được lắp đặt đồng bộ, chuẩn bị cho chuyến bay hiệu chuẩn. Ảnh: Sun Group

Các công trình trên đảo Ngọc đang hướng tới mục tiêu hoàn thành vượt tiến độ từ 3 - 6 tháng, góp phần chuẩn bị tốt nhất cho sự kiện. Về nguồn nhân lực, cũng trong sáng 27/7 vừa qua, Đại sứ quán Singapore tại Việt Nam, Tổng lãnh sự quán Singapore tại TP.HCM đã phối hợp với Sở Ngoại vụ TP.HCM khai mạc khóa học "Ngôn ngữ và kỹ năng giao tiếp tiếng Anh cơ bản".

Chương trình hướng đến nâng cao năng lực làm việc trong môi trường đối ngoại, các học viên được kỳ vọng có thể đảm nhận vai trò cán bộ liên lạc, thư ký, báo cáo viên và hỗ trợ công tác tổ chức tại các hội nghị quốc tế.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Tổng lãnh sự Singapore tại TP.HCM Pang Te Cheng cho biết tiếng Anh sẽ là ngôn ngữ làm việc của ASEAN và đóng vai trò thiết yếu trong ngoại giao quốc tế, đặc biệt khi Việt Nam chuẩn bị đăng cai APEC 2027. Sau khóa học cơ bản, Singapore sẽ tiếp tục triển khai khóa tiếng Anh trình độ trung cấp và khóa kỹ năng ghi chép, viết báo cáo. Ba chương trình được thiết kế nhằm trang bị các kỹ năng thực hành cần thiết cho đội ngũ cán bộ, đặc biệt là những người có thể tham gia phục vụ các hội nghị cấp cao trong thời gian tới.

Ảnh: Vietnamdrive

Song song, Bệnh viện Quốc tế Mặt Trời Phú Quốc vừa ký kết hợp tác chuyên môn toàn diện với Bệnh viện Chợ Rẫy và Bệnh viện Quân y 175 nhằm tăng cường năng lực điều trị, cấp cứu và chuyển giao kỹ thuật.

Phát biểu tại sự kiện, TS.BS Hà Anh Đức, Phó Chủ tịch Hội đồng Y khoa Quốc gia, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, cho biết với công tác bảo đảm y tế chuẩn bị cho APEC 2027, Bộ Y tế đã có khảo sát. Bệnh viện Mặt Trời Phú Quốc là một trong những đơn vị sẽ tham gia để bảo đảm y tế cho APEC 2027, đồng thời tạo nền tảng du lịch y tế cho đảo Ngọc trong tương lai.

Biên bản ký kết tập trung vào 3 nội dung: Tăng cường kỹ thuật y tế chuyên sâu tại chỗ; hoàn thiện chuỗi cấp cứu và vận chuyển người bệnh và xây dựng hệ sinh thái y tế sẵn sàng ứng phó. Bệnh viện Chợ Rẫy đóng vai trò là điểm tựa chuyên môn đa khoa; tăng cường kỹ thuật y tế chuyên sâu tại chỗ, đồng hành trong toàn bộ chuỗi hoạt động chuyên môn. Bệnh viện Quân y 175 phát huy thế mạnh hỗ trợ đào tạo về hồi sức cấp cứu, chấn thương, cấp cứu ngoại viện…

Hai bệnh viện tuyến cuối sẽ giúp Phú Quốc tạo dựng những năng lực y tế phù hợp với đặc thù đảo quốc tế. Ảnh: Bệnh viện Mặt Trời Phú Quốc

Bên cạnh việc đẩy nhanh tiến độ các công trình và hạng mục phục vụ APEC 2027, An Giang cũng đang tập trung xây dựng hình ảnh điểm đến Phú Quốc. Địa phương đang hoàn thiện bộ nhận diện thương hiệu gồm logo và slogan du lịch, đồng thời định hướng mỗi người dân, người lao động trong lĩnh vực dịch vụ, du lịch trở thành một "đại sứ du lịch".

Hiệp hội Du lịch tỉnh An Giang cũng đề xuất đưa Bộ Tiêu chuẩn Du lịch Xanh Phú Quốc - An Giang trở thành một trong những chương trình trọng điểm chuẩn bị cho APEC 2027. Mục tiêu là xây dựng Phú Quốc trở thành điểm đến xanh, thông minh, bền vững của khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Cùng với đó, ưu tiên các doanh nghiệp đạt chứng nhận xanh tham gia phục vụ sự kiện để lan tỏa thông điệp phát triển bền vững.