Hà Nội đầu tư hơn 4.665 tỷ đồng để tái thiết công viên, làm sạch đẹp cảnh quan sông Tô Lịch

Dự án cải tạo, chỉnh trang và tái thiết công viên tuyến hai bên sông Tô Lịch có tổng mức đầu tư hơn 4.665 tỷ đồng, sử dụng quỹ đất ước tính 737.927,6 m2 và triển khai từ quý 4/2025 đến quý 4/2028…

Tại Kỳ họp thứ 27 (kỳ chuyên đề), HĐND Thành phố Hà Nội khóa XVI đã thông qua chủ trương phê duyệt Dự án cải tạo, chỉnh trang và tái thiết công viên tuyến hai bên sông Tô Lịch.

Theo UBND Thành phố Hà Nội, dự án gồm các hạng mục đầu tư chính là hệ thống sân đường như: vỉa hè, quảng trường, tường kè, đường dạo ven sông; hệ thống bậc cấp – bậc ngồi, ram dốc, bó vỉa, bồn cây; bãi đỗ xe, sân thể thao, sân chơi và đường dành cho người đi bộ. Hạng mục công trình kiến trúc: công trình dịch vụ, công trình điểm nhấn và công trình phụ trợ. Hệ thống cây xanh: cây bóng mát lớn ven sông, cây bụi, cây thấp, thảm cỏ, thảm thực vật thủy sinh, cây leo, giàn che; cùng các tiện ích công cộng bàn ghế, thùng rác, thiết bị thể dục ngoài trời, thiết bị sân chơi, tượng trang trí và chiếu sáng.

Dự kiến, thời gian thi công các hạng mục công trình và hệ thống hạ tầng diễn ra từ quý 4/2025 đến quý 4/2028. Nhu cầu sử dụng đất sơ bộ cần khoảng 737.927,6m2. Tổng mức đầu tư hơn 4.665 tỷ đồng và được thực hiện theo hình thức hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT), thanh toán bằng quỹ đất.

UBND Thành phố đánh giá dự án sẽ góp phần nâng cấp cảnh quan hai bên bờ sông Tô Lịch theo hướng hiện đại, giàu bản sắc, đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí, nghỉ ngơi và sinh hoạt cộng đồng của người dân. Dự án cũng được kỳ vọng thúc đẩy phát triển văn hóa, thương mại, dịch vụ và du lịch cho khu vực nói riêng và Thủ đô nói chung; đồng thời cải thiện môi trường, hướng đến phát triển bền vững và khai thác hiệu quả lợi thế về vị trí, quỹ đất.

Việc triển khai dự án phù hợp với các định hướng chiến lược tại Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn 2045; Quy hoạch Thủ đô thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn 2050 theo Quyết định 1569/QĐ-TTg; Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô đến năm 2045, tầm nhìn 2065 theo Quyết định 1668/QĐ-TTg; cùng các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết và định hướng liên quan khác.

Thẩm tra về nội dung này, Ban Đô thị HĐND Thành phố Hà Nội bày tỏ sự đồng thuận và khẳng định tính cần thiết của việc đầu tư Dự án cải tạo chỉnh trang hai bên bờ sông Tô Lịch, và dự án phải được thực hiện song hành cùng dự án Bổ cập nước sông Tô Lịch nhằm cải tạo chỉnh trang, làm đẹp, giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Ban Đô thị cũng nhận định dự án phù hợp với lĩnh vực đầu tư theo quy định của Luật PPP và các luật liên quan.

Vì vậy, đề xuất cải tạo, chỉnh trang và tái thiết công viên tuyến hai bên sông Tô Lịch thuộc lĩnh vực hoạt động kinh tế – nhóm công trình công cộng tại đô thị hoàn toàn phù hợp các quy định hiện hành của pháp luật về đầu tư.

