Đầu tư

Hà Nội đẩy mạnh thu hút nhà đầu tư chiến lược qua các cơ chế ưu đãi mới

Gia Huy

25/08/2025, 13:30

Là điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư, đặc biệt là các nhà đầu tư FDI, thành phố Hà Nội đang tích cực xây dựng cơ chế ưu đãi đầu tư, tập trung ưu đãi mạnh cho dự án R&D, chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực công nghệ cao...

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Hà Nội đang vươn lên mạnh mẽ như một điểm sáng nổi bật trên bản đồ thu hút đầu tư, không chỉ đối với các doanh nghiệp trong nước mà còn là lựa chọn hàng đầu của nhiều nhà đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI).

Theo thống kê từ Cục Đầu tư nước ngoài (FIA), chỉ trong 7 tháng qua, tổng vốn FDI đăng ký tại Hà Nội đã đạt hơn 3,76 tỷ USD, tăng tới 91% so với cùng kỳ năm 2024. Tính lũy kế đến nay, Thủ đô giữ vị trí thứ ba cả nước về thu hút FDI, với tổng vốn đầu tư vượt 45,6 tỷ USD và 7.742 dự án. Các dòng vốn này tập trung nhiều nhất vào lĩnh vực bất động sản, tiếp đến là công nghiệp chế biến, chế tạo, thương mại và dịch vụ, góp phần định hình rõ nét vai trò trung tâm kinh tế - đầu tư hàng đầu của Hà Nội.

Và để tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước tại địa bàn thành phố, UBND Thành phố Hà Nội đã ban hành Công văn số 4697/UBND-KT về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 17/2025/NQ-HĐND về thu hút nhà đầu tư chiến lược.

Theo đó, UBND Thành phố Hà Nội yêu cầu Sở Tài chính chủ trì rà soát, xây dựng Danh mục dự án thu hút nhà đầu tư chiến lược theo Luật Thủ đô và Nghị quyết 17/2025/NQ-HĐND nêu trên; xây dựng trình tự, mẫu công bố thông tin, thủ tục lựa chọn nhà đầu tư chiến lược; cơ chế giám sát, đánh giá hiệu quả thực hiện cam kết; phối hợp xây dựng cơ chế ưu đãi đầu tư, tập trung ưu đãi mạnh cho dự án R&D, chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực công nghệ cao.

Ban Quản lý các khu công nghệ cao và khu công nghiệp Thành phố chủ trì triển khai thu hút nhà đầu tư chiến lược trong các khu công nghệ cao, khu công nghiệp. Công bố danh mục dự án ưu tiên, yêu cầu năng lực, kinh nghiệm, điều kiện xác định nhà đầu tư chiến lược. Tiếp nhận, thẩm tra hồ sơ, lựa chọn nhà đầu tư, giải quyết thủ tục đầu tư.

Thuế thành phố Hà Nội có nhiệm vụ hướng dẫn, triển khai chính sách ưu đãi đầu tư cho nhà đầu tư chiến lược. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện ưu đãi thuế, xử lý vướng mắc. Chi cục Hải quan khu vực I thực hiện ưu đãi thủ tục hải quan cho dự án của nhà đầu tư chiến lược theo Luật Thủ đô. Tạo điều kiện thuận lợi thông quan nhanh chóng, minh bạch.

Thành phố giao các sở, ngành, UBND xã, phường rà soát, lập đề xuất dự án thuộc ngành, lĩnh vực ưu tiên theo Nghị quyết 17/2025/NQ-HĐND. Thực hiện nhiệm vụ liên quan trong thu hút, triển khai, quản lý sau đầu tư dự án thu hút nhà đầu tư chiến lược.

Những cơ chế ưu đãi mới được đánh giá sẽ mở ra nhiều thuận lợi cho nhà đầu tư, đặc biệt là các nhà đầu tư nước ngoài, trong bối cảnh Hà Nội đang khẳng định vị thế là điểm đến hấp dẫn hàng đầu của cả nước.

Trong thời gian qua, thành phố cũng đã chủ động nghiên cứu, xây dựng những chính sách thu hút đầu tư linh hoạt và hiệu quả, tập trung vào ưu đãi theo ngành nghề và địa bàn, nhất là tại các khu công nghiệp, khu công nghệ cao như Hòa Lạc. 

Các lĩnh vực được ưu tiên gồm công nghệ cao, công nghiệp chế biến chế tạo, dịch vụ chất lượng cao, nghiên cứu & phát triển (R&D) và đổi mới sáng tạo.

Song song với đó, Hà Nội đẩy mạnh hỗ trợ doanh nghiệp một cách toàn diện thông qua việc thành lập các tổ công tác đặc biệt nhằm kịp thời tháo gỡ vướng mắc, duy trì kênh đối thoại thường xuyên. Trong đó, đẩy mạnh đầu tư hạ tầng, từ hạ tầng đô thị, số, năng lượng đến giao thông, viễn thông, điện và nước, bảo đảm đáp ứng nhu cầu sản xuất - kinh doanh ngày càng cao của cộng đồng doanh nghiệp nước ngoài.

Đồng thời, Hà Nội đang triển khai những giải pháp trọng tâm, trong đó chú trọng thu hút có chọn lọc, ưu tiên các dự án công nghệ cao, thân thiện môi trường, gắn với chuyển giao công nghệ và liên kết với doanh nghiệp trong nước. Thành phố cũng tập trung kêu gọi các tập đoàn đa quốc gia, các quỹ đầu tư công nghệ, đồng thời phát triển mạnh mẽ các khu công nghiệp và đặc biệt là Khu công nghệ cao Hòa Lạc để trở thành điểm đến lý tưởng cho dòng vốn FDI công nghệ cao.

Đầu tư Hà Nội FDI FDI Hà Nội Hà Nội nhà đầu tư nước ngoài Thu hút đầu tư Hà Nội

