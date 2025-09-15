Thứ Hai, 15/09/2025

Trang chủ Bất động sản

Hà Nội đề xuất mức lãi cho vay để mua, thuê mua nhà ở xã hội là 4,8%/năm

Thanh Xuân

15/09/2025, 13:59

UBND Thành phố Hà Nội đang lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết quy định mức cho vay, lãi suất cho vay đối với người nghèo, các đối tượng chính sách khác và đối tượng đặc thù của Hà Nội. Trong đó, lãi suất cho vay để mua, thuê mua nhà ở xã hội là 4,8%/năm…

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo dự thảo Nghị quyết, mức cho vay đối với chương trình tín dụng hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm, tối đa với người lao động là 300 triệu đồng, người vay vốn không cần phải có tài sản bảo đảm tiền vay; với đối tượng vay vốn là cơ sở sản xuất kinh doanh đảm bảo không quá 500 triệu đồng cho 1 người lao động được tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm.

Đối với chương trình tín dụng nước sạch và vệ sinh môi trường, vay tối đa là 30 triệu đồng/công trình nước sạch và 50 triệu đồng/công trình vệ sinh.

Trường hợp mức cho vay tối đa theo quy định đối với các chương trình tín dụng chính sách cho vay từ nguồn vốn Trung ương được điều chỉnh cao hơn mức cho vay theo quy định của Thành phố: Áp dụng mức cho vay tối đa theo quy định của Trung ương.

Ngoài ra, về lãi suất cho vay đối với đối tượng là hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn Trung ương và Thành phố vay vốn tất cả các chương trình tín dụng chính sách tại Ngân hàng Chính sách xã hội; các đối tượng vay vốn chương trình tín dụng để mua, thuê mua nhà ở xã hội, nhà ở lực lượng vũ trang nhân dân, xây dựng hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở, chương trình tín dụng học sinh, sinh viên phục vụ học tập, chương trình tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù, chương trình tín dụng đối với người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng theo quy định; các đối tượng vay vốn chương trình tín dụng khác (nếu có) tại Ngân hàng Chính sách xã hội được Chính phủ quy định mức lãi suất cho vay bằng lãi suất cho vay hộ nghèo theo từng thời kỳ: Áp dụng lãi suất cho vay là 4,8%/năm.

Đối với đối tượng hộ mới thoát nghèo vay vốn tất cả các chương trình tín dụng chính sách tại Ngân hàng Chính sách xã hội; đối tượng vay vốn chương trình tín dụng hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm, chương trình tín dụng nước sạch và vệ sinh môi trường theo quy định; các đối tượng vay vốn chương trình tín dụng khác (nếu có) tại Ngân hàng Chính sách xã hội được Chính phủ quy định mức lãi suất cho vay cao hơn lãi suất cho vay hộ nghèo theo từng thời kỳ: Áp dụng mức lãi suất cho vay là 6,6%/năm. Riêng cơ sở sản xuất kinh doanh vay vốn chương trình hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm áp dụng mức lãi suất cho vay là 6%/năm.

Trường hợp lãi suất cho vay tối đa theo quy định của Chính phủ đối với các chương trình tín dụng chính sách cho vay từ nguồn vốn Trung ương được điều chỉnh thấp hơn lãi suất cho vay theo quy định của Thành phố: Áp dụng lãi suất cho vay theo quy định của Trung ương.

Dự thảo Nghị định cũng nêu rõ nguồn kinh phí thực hiện là nguồn vốn ngân sách địa phương uỷ thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội, để cho vay đối với người nghèo, các đối tượng chính sách khác và đối tượng đặc thù của thành phố Hà Nội.

Được biết, theo kết quả rà soát từ các xã, phường về nhu cầu vay vốn từ nguồn vốn ngân sách Thành phố thực hiện theo công văn số 4265/SNV-VLATLĐ ngày 25/7/2025 của Sở Nội vụ, năm 2026 trên địa bàn thành phố Hà Nội có 124.691 người có nhu cầu vay vốn. Trong đó, số người có nhu cầu vay vốn chương trình cho vay ưu đãi để mua, thuê mua nhà ở xã hội, nhà ở cho lực lượng vũ trang nhân dân; xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở là 287 người (công nhân lao động tại khu công nghiệp khoảng 27 người).

Số tiền dự kiến mức cho vay bình quân là 1 tỷ đồng/người, với 287 người có nhu cầu thì tổng nguồn vốn cần đáp ứng là 287 tỷ đồng (nhu cầu vay vốn của công nhân, người lao động tại các khu công nghiệp là 27 tỷ đồng).

