Hà Nội sẽ xây thêm khu nhà ở xã hội tại xã Hoài Đức

Theo quy hoạch chi tiết được phê duyệt, Khu nhà ở xã hội Đức Thượng tại xã Hoài Đức, Hà Nội có quy mô khoảng 2,65 ha. Dự án sẽ xây dựng các khối chung cư cao 19 và 20 tầng, bao gồm nhà ở xã hội, nhà ở thương mại và công trình dịch vụ – thương mại, với định hướng hình thành không gian đô thị hiện đại, đồng bộ hạ tầng…

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn vừa ký ban hành Quyết định số 4644/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở xã hội Đức Thượng tại xã Hoài Đức, Thành phố Hà Nội.

Quy mô đất của dự án vào khoảng 2,65ha, dân số khoảng 2.058 người. Công trình gồm các khối nhà chung cư (nhà ở xã hội và công trình kinh doanh dịch vụ, thương mại, nhà ở thương mại) cao 19 và 20 tầng có hướng phát triển không gian dọc theo tuyến đường cấp nội bộ và khu vực bao quanh khu đất.

Về quy hoạch hạ tầng kỹ thuật, sẽ có các tuyến đường cấp khu vực, tuyến đường nhóm nhà ở; nút giao thông được tổ chức giao cùng mức; bãi đỗ xe; hệ thống cấp nước; hệ thống cáp năng lượng và chiếu sáng; hạ tầng viễn thông thụ động,…

UBND Thành phố Hà Nội cho biết quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở xã hội Đức Thượng nhằm cụ thể hóa Quy hoạch phân khu đô thị S2 đã được phê duyệt. Đồng thời, thực hiện chủ trương phát triển nhà ở xã hội theo đề án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và quyết định chủ trương đầu tư, nhiệm vụ quy hoạch chi tiết đã được UBND Thành phố chấp thuận.

Theo đó, quy hoạch chi tiết thực hiện trên nguyên tắc tuân thủ chức năng sử dụng đất, chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc theo Quy hoạch phân khu đô thị S2, chủ trương đầu tư dự án, nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết đã được cấp thẩm quyền phê duyệt.

Thành phố giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc kiểm tra, xác nhận hồ sơ, bản vẽ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở xã hội Đức Thượng đảm bảo phù hợp với nội dung Quyết định; UBND xã Hoài Đức chủ trì, phối hợp với Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển nguồn nhân lực Đức Thượng và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức công bố công khai đồ án quy hoạch chi tiết được duyệt theo quy định.

Trong khi đó, Sở Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng được giao nhiệm vụ kiểm tra, rà soát, hướng dẫn chủ đầu tư hoàn thiện thủ tục về chủ trương đầu tư, đất đai, nghĩa vụ tài chính, dự án đầu tư, nhà ở, xây dựng đảm bảo phù hợp quy hoạch chi tiết được duyệt.