Hà Nội định hướng phát triển mô hình đô thị thông minh

Thủ đô Hà Nội hiện đang trong quá trình hoàn thiện Đề án phát triển đô thị thông minh TP. Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn 2045, tập trung vào xây dựng mô hình quản trị dựa trên dữ liệu, nền tảng số; hệ sinh thái ứng dụng thông minh với “bộ não” là Trung tâm điều hành thông minh - IOC)...

Ngày 8/12, Công an TP. Hà Nội tổ chức hội thảo lấy ý kiến tham gia hoàn thiện dự thảo Đề án phát triển đô thị thông minh TP. Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn 2045.

Tại hội thảo, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng nhấn mạnh rằng trong bối cảnh Thủ đô và cả nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới với khối lượng công việc lớn và nhiều nhiệm vụ chưa có tiền lệ, việc xây dựng và triển khai Đề án phát triển đô thị thông minh có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Đây không chỉ là xu thế tất yếu của chuyển đổi số mà còn là nhiệm vụ chính trị nhằm cụ thể hóa chủ trương, đường lối của Đảng, thực hiện Chiến lược chuyển đổi số quốc gia và đáp ứng kỳ vọng của Nhân dân về một Thủ đô an toàn, hiện đại, tiện ích, nhân văn và bền vững.

Theo đó, dự thảo Đề án được xây dựng dựa trên kiến trúc bốn lớp hiện đại gồm: hạ tầng thông minh; dữ liệu đô thị tập trung; nền tảng số; và hệ sinh thái ứng dụng thông minh, với “bộ não” là Trung tâm điều hành thông minh (IOC). Quá trình xây dựng tuân thủ chỉ đạo của Thường trực Thành ủy, bảo đảm mỗi hợp phần đều có cơ sở khoa học, phù hợp thực tiễn, tính khả thi cao và tránh dàn trải, hình thức hay lãng phí nguồn lực.

“Nếu được triển khai đúng hướng, Đề án sẽ tạo nền tảng vững chắc cho chính quyền số, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững của Thủ đô, góp phần thực hiện hiệu quả các mục tiêu của Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị”, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng nhấn mạnh.

Hội thảo lấy ý kiến tham gia hoàn thiện dự thảo Đề án phát triển đô thị thông minh TP. Hà Nội. (Ảnh: VGP)

Trình bày báo cáo khái quát về dự thảo đề án, ông Nguyễn Tuấn Huy, Phó Trưởng ban Công nghệ, Tổng Công ty Mobifone, cho biết dự thảo Đề án được phát triển theo mô hình Smart City 3.0, bám sát Nghị định 269, coi dữ liệu là trung tâm, người dân và doanh nghiệp là chủ thể thụ hưởng, đồng thời gắn với mục tiêu phát triển xanh và bền vững.

Đề án hướng tới mục tiêu đến năm 2030 hình thành đầy đủ kiến trúc 4 lớp; đưa vào vận hành IOC hai cấp (Thành phố và phường/xã); chuẩn hóa, tích hợp dữ liệu; ưu tiên giải quyết 5 nhóm vấn đề cấp thiết gồm lũ lụt, ùn tắc giao thông, môi trường, an ninh trật tự và an toàn thực phẩm; đồng thời xây dựng cơ chế, mô hình tổ chức và lộ trình triển khai phù hợp đến năm 2045.

Tuy nhiên, những thách thức hiện hữu mà Hà Nội vẫn phải đối mặt trong việc triển khai đề án bao gồm ùn tắc giao thông, ngập úng, ô nhiễm môi trường, quá tải hạ tầng, trật tự an toàn đô thị và an toàn thực phẩm; đồng thời phân tích kinh nghiệm của các đô thị đi đầu như Singapore, Seoul, Dubai, Zurich, cũng như các địa phương trong nước như TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Huế.

Vì vậy, các đại biểu đã tập trung làm rõ phương pháp tiếp cận, mô hình kiến trúc, cơ chế vận hành, tổ chức bộ máy, tiêu chuẩn chia sẻ và bảo mật dữ liệu, lộ trình triển khai, nguồn lực tài chính, cùng các bộ chỉ số đánh giá đô thị thông minh phù hợp điều kiện Hà Nội.

Nhiều ý kiến đồng thuận về yêu cầu sớm chuẩn hóa và xây dựng kho dữ liệu đô thị tập trung; hoàn thiện hạ tầng số, mạng viễn thông, hệ thống cảm biến và camera AI; vận hành IOC hai cấp gắn với trách nhiệm người đứng đầu; ưu tiên các dịch vụ thông minh thiết thực với người dân; và từng bước hình thành hệ sinh thái mở, khuyến khích doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân tham gia phát triển ứng dụng trên nền tảng dữ liệu và hạ tầng số của Thành phố.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng khẳng định những ý kiến phân tích, phản biện, đề xuất đã góp phần hoàn thiện hơn cấu trúc và nội dung dự thảo Đề án, đồng thời định hướng cách tiếp cận bảo đảm phù hợp thực tiễn, đáp ứng yêu cầu giai đoạn 2026-2030 và tầm nhìn đến 2045.

Trong thời gian tới, Công an TP. Hà Nội sẽ phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan để tiếp thu đầy đủ các ý kiến, nghiêm túc rà soát và hoàn thiện dự thảo Đề án trên tinh thần khoa học, khách quan và trách nhiệm cao. Ông nhấn mạnh yêu cầu xây dựng cơ chế điều phối thống nhất, với một “Kiến trúc sư trưởng” đủ thẩm quyền và năng lực định hướng, bảo đảm các hợp phần của Đề án được triển khai đồng bộ.

Trên cơ sở kết quả đạt được, Giám đốc Công an TP. Hà Nội đề nghị các phòng chức năng, trong đó nòng cốt là Phòng Tham mưu Công an TP. Hà Nội, khẩn trương phối hợp với các sở, ngành, đơn vị tư vấn và doanh nghiệp công nghệ để triển khai các nhiệm vụ trọng tâm như tổng hợp đầy đủ các ý kiến góp ý; chuẩn bị Hội thảo lần 2 để lấy ý kiến chi tiết về cấu trúc, thành phần và lộ trình Đề án; tham mưu thành lập Hội đồng điều phối phát triển đô thị thông minh và Tổ giúp việc; đồng thời rà soát nhiệm vụ chuyển đổi số, lựa chọn giải pháp hiệu quả và loại bỏ những nội dung không còn phù hợp.