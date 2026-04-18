Hà Nội đối thoại, giải đáp vướng mắc về đất đai, môi trường cho doanh nghiệp

Thanh Xuân

18/04/2026, 12:05

Nhiều vướng mắc liên quan đến đất đai, giải phóng mặt bằng và thủ tục môi trường đã được TP. Hà Nội trực tiếp đối thoại, làm rõ với doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2026. Các nội dung được làm rõ tập trung vào chuyển nhượng dự án có sử dụng đất, cấp phép môi trường và mở rộng mặt bằng sản xuất…

Ảnh minh họa.

Tại hội nghị đối thoại với doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2026, Ban tổ chức cho biết đã tiếp nhận các câu hỏi của nhiều doanh nghiệp, gồm: Công ty TNHH Dịch vụ và Phát triển Hải Phát (phường Tùng Thiện), Công ty cổ phần xây dựng hạ tầng Đại Phong (xã Đa Phúc), Công ty cổ phần sản xuất nhựa HDP và Công ty TNHH STNL (xã Trung Giã). Các kiến nghị tập trung vào vấn đề: thủ tục nhận chuyển nhượng dự án có sử dụng đất; vướng mắc giải phóng mặt bằng tại Cụm công nghiệp làng nghề Xuân Thu; quy trình cấp phép môi trường; và khó khăn trong tiếp cận đất đai để mở rộng sản xuất.

TOÀN BỘ THỦ TỤC ĐÃ ĐƯỢC CÔNG KHAI

Theo đó, trả lời nội dung liên quan đến thủ tục nhận chuyển nhượng dự án có sử dụng đất, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội Bùi Duy Cường cho biết, điều kiện và trình tự thực hiện đã được quy định cụ thể trong Luật Đất đai và Luật Đầu tư. Hiện nay, toàn bộ thủ tục đã được công khai tại các cơ quan chức năng như: Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Môi trường và Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố.

Doanh nghiệp có nhu cầu cần liên hệ với Sở Tài chính và Trung tâm Phục vụ hành chính công để nộp hồ sơ chuyển nhượng dự án. Sau khi được thành phố chấp thuận chủ trương, doanh nghiệp thực hiện đăng ký biến động trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đáng chú ý, theo quy định mới của Luật Đất đai năm 2023, thủ tục này đã được cải cách theo hướng đơn giản hóa, không phải thực hiện lại toàn bộ quy trình đất đai như trước, qua đó, rút ngắn thời gian và tạo thuận lợi cho doanh nghiệp triển khai dự án.

Đối với vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng tại Cụm công nghiệp làng nghề Xuân Thu (xã Đa Phúc) do Công ty cổ phần xây dựng hạ tầng Đại Phong phản ánh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội cho biết dự án được triển khai từ năm 2021 với quy mô khoảng 20ha, song gặp khó khăn chủ yếu do hồ sơ đất đai chưa đầy đủ và một bộ phận người dân chưa đồng thuận.

Để tháo gỡ, các sở, ngành và chính quyền địa phương đang tập trung hoàn thiện hồ sơ đất đai, đồng thời tổ chức công khai thông tin để lấy ý kiến người dân. Với các trường hợp không kê khai hoặc cố tình cản trở, sẽ xử lý theo quy định pháp luật. Bên cạnh đó, doanh nghiệp cần phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để thực hiện chi trả bồi thường kịp thời ngay sau khi phương án được phê duyệt. Công an thành phố cũng sẽ tiếp tục chỉ đạo đảm bảo an ninh trật tự trong quá trình triển khai dự án.

Hiện doanh nghiệp đang làm việc với Sở Công Thương để điều chỉnh, gia hạn tiến độ thực hiện. Các sở, ngành khẳng định sẽ phối hợp đẩy nhanh thủ tục hành chính, với tinh thần khi chủ trương và quy hoạch đã rõ ràng thì quyết tâm hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, sớm đưa quỹ đất vào khai thác, sử dụng hiệu quả.

THÀNH PHỐ LUÔN ỦNG HỘ CÁC DOANH NGHIỆP HOẠT ĐỘNG HIỆU QUẢ

Liên quan đến kiến nghị của Công ty cổ phần sản xuất nhựa HDP về cấp phép môi trường, theo Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, quy trình, thủ tục đã được quy định đầy đủ trong Luật Bảo vệ môi trường và các văn bản hướng dẫn thi hành, đồng thời được công khai tại Trung tâm Phục vụ hành chính công và Sở.

Tuy nhiên, do doanh nghiệp hoạt động sản xuất nhựa trong khu dân cư, nên yêu cầu về bảo vệ môi trường cần được đặt lên hàng đầu. Sở đề nghị doanh nghiệp nghiêm túc tuân thủ các quy định pháp luật, đảm bảo các tiêu chuẩn môi trường, không gây ảnh hưởng đến đời sống người dân xung quanh. Về cơ bản, thủ tục cấp phép hiện không có vướng mắc nếu doanh nghiệp thực hiện đầy đủ hồ sơ theo quy định.

Đối với đề xuất của Công ty TNHH STNL về mở rộng mặt bằng sản xuất kinh doanh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội thông tin các quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch xây dựng đều được công khai đến cấp xã, phường, nhằm tạo điều kiện để doanh nghiệp tiếp cận thông tin.

Hiện nay, doanh nghiệp có thể tiếp cận đất đai thông qua 3 hình thức chính gồm: đấu thầu, đấu giá hoặc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Trong đó, hình thức đấu thầu và đấu giá đã được phân cấp cho chính quyền cấp xã chủ động tổ chức thực hiện theo quy hoạch. Đối với hình thức nhận chuyển nhượng, doanh nghiệp cần nộp hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công để được xem xét, trình thành phố chấp thuận chủ trương.

Khẳng định quan điểm đồng hành cùng doanh nghiệp, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội Bùi Duy Cường nhấn mạnh, Thành phố luôn ủng hộ các doanh nghiệp hoạt động hiệu quả, có nhu cầu mở rộng sản xuất, kinh doanh. Đồng thời đề nghị các doanh nghiệp chủ động làm việc với chính quyền địa phương để nắm rõ thông tin về quy hoạch, nguồn gốc đất đai, từ đó, thực hiện các thủ tục đúng quy định, bảo đảm tiến độ và hiệu quả đầu tư.

Việc kịp thời giải đáp, hướng dẫn cụ thể các vướng mắc tại hội nghị không chỉ giúp doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển khai dự án, mà còn thể hiện quyết tâm của thành phố Hà Nội trong cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững trong thời gian tới.

Đề xuất áp dụng cơ chế đặc thù để tháo gỡ 438 dự án đất đai tồn đọng

23:37, 10/03/2026

Mục tiêu hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai trong năm 2026

09:09, 10/03/2026

Đọc thêm

Quốc lộ 13: Đại lộ mới cho cư dân hiện đại tại TP.HCM

Quốc lộ 13 chuyển mình thành đại lộ mới, thu hút dự án nhà ở chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu sống xanh của cư dân hiện đại tại TP.HCM.

Đà Nẵng quản lý, khai thác 119 cơ sở nhà, đất công không sử dụng trong năm 2026

Thành phố Đà Nẵng vừa thông tin về Kế hoạch quản lý, khai thác nhà, đất là tài sản công không sử dụng vào mục đích để ở giao cho Trung tâm Quản lý và khai thác nhà quản lý, khai thác năm 2026…

An Giang thẩm định 5 đồ án quy hoạch ven biển tại Phú Quốc

Các đồ án quy hoạch phân khu ven biển của đặc khu Phú Quốc được xem xét, cho ý kiến gồm: Quy hoạch phân khu khu vực Bãi Sao tại An Thới; Quy hoạch phân khu khu vực ven biển phía Đông; Quy hoạch phân khu khu vực Bãi Ông Lang - Cửa Cạn; Quy hoạch phân khu khu vực ven biển phía Tây Bắc; Quy hoạch phân khu khu vực Bãi Trường…

Đồng Nai chính thức đạt tiêu chí đô thị loại I

Bộ Xây dựng vừa có quyết định công nhận tỉnh Đồng Nai đạt tiêu chí đô thị loại I, đáp ứng đủ 7/7 các tiêu chí để trở thành thành phố trực thuộc Trung ương...

Căn hộ Park Residence khu Nam Hà Nội: Cơ hội cho thuê hoặc đầu tư sinh lời hấp dẫn

Khách thuê hỏi liên tục, căn hộ nhanh chóng kín chỗ, thị trường căn hộ phía Nam Thủ đô đang khiến nhiều nhà đầu tư “đứng ngồi không yên” trước cơ hội tạo dòng tiền ấn tượng từ các sản phẩm chỉ vừa mới bàn giao.

1

Giá bán vàng miếng và vàng nhẫn tăng mạnh sau 3 phiên giảm

Tài chính

2

Hai trung tâm khoa học dạng II của Việt Nam được UNESCO gia hạn

Kinh tế số

3

Trung Quốc đang nhập khẩu công cụ chip từ những thị trường nào?

Kinh tế số

4

Chứng khoán Mỹ lập đỉnh cao lịch sử mới, giá dầu lao dốc 12% sau tin về eo biển Hormuz

Thế giới

5

Cảnh báo nguy cơ thiếu hụt nguồn nước do El Nino ngay từ giữa năm 2026

Kinh tế xanh

