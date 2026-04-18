Hà Nội đối thoại, giải đáp vướng mắc về đất đai, môi trường cho doanh nghiệp

Tại hội nghị đối thoại với doanh
nghiệp nhỏ và vừa năm 2026, Ban tổ chức cho biết đã tiếp nhận các câu hỏi của
nhiều doanh nghiệp, gồm: Công ty TNHH Dịch vụ và Phát triển Hải Phát (phường
Tùng Thiện), Công ty cổ phần xây dựng hạ tầng Đại Phong (xã Đa Phúc), Công ty cổ
phần sản xuất nhựa HDP và Công ty TNHH STNL (xã Trung Giã). Các kiến nghị tập
trung vào vấn đề: thủ tục nhận chuyển nhượng dự án có sử dụng đất; vướng mắc giải
phóng mặt bằng tại Cụm công nghiệp làng nghề Xuân Thu; quy trình cấp phép môi
trường; và khó khăn trong tiếp cận đất đai để mở rộng sản xuất.
TOÀN BỘ THỦ TỤC ĐÃ ĐƯỢC CÔNG KHAI
Theo đó, trả lời nội dung liên
quan đến thủ tục nhận chuyển nhượng dự án có sử dụng đất, Giám đốc Sở Nông nghiệp
và Môi trường Hà Nội Bùi Duy Cường cho biết, điều kiện và trình tự thực hiện đã
được quy định cụ thể trong Luật Đất đai và Luật Đầu tư. Hiện nay, toàn bộ thủ tục
đã được công khai tại các cơ quan chức năng như: Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp
và Môi trường và Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố.
Doanh nghiệp có nhu cầu cần liên
hệ với Sở Tài chính và Trung tâm Phục vụ hành chính công để nộp hồ sơ chuyển
nhượng dự án. Sau khi được thành phố chấp thuận chủ trương, doanh nghiệp thực
hiện đăng ký biến động trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đáng chú ý, theo
quy định mới của Luật Đất đai năm 2023, thủ tục này đã được cải cách theo hướng
đơn giản hóa, không phải thực hiện lại toàn bộ quy trình đất đai như trước, qua
đó, rút ngắn thời gian và tạo thuận lợi cho doanh nghiệp triển khai dự án.
Đối với vướng mắc trong công tác
giải phóng mặt bằng tại Cụm công nghiệp làng nghề Xuân Thu (xã Đa Phúc) do Công
ty cổ phần xây dựng hạ tầng Đại Phong phản ánh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi
trường Hà Nội cho biết dự án được triển khai từ năm 2021 với quy mô khoảng 20ha,
song gặp khó khăn chủ yếu do hồ sơ đất đai chưa đầy đủ và một bộ phận người dân
chưa đồng thuận.
Để tháo gỡ, các sở, ngành và
chính quyền địa phương đang tập trung hoàn thiện hồ sơ đất đai, đồng thời tổ chức
công khai thông tin để lấy ý kiến người dân. Với các trường hợp không kê khai
hoặc cố tình cản trở, sẽ xử lý theo quy định pháp luật. Bên cạnh đó, doanh nghiệp
cần phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để thực hiện chi trả bồi thường
kịp thời ngay sau khi phương án được phê duyệt. Công an thành phố cũng sẽ tiếp
tục chỉ đạo đảm bảo an ninh trật tự trong quá trình triển khai dự án.
Hiện doanh nghiệp đang làm việc với
Sở Công Thương để điều chỉnh, gia hạn tiến độ thực hiện. Các sở, ngành khẳng định
sẽ phối hợp đẩy nhanh thủ tục hành chính, với tinh thần khi chủ trương và quy
hoạch đã rõ ràng thì quyết tâm hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, sớm đưa
quỹ đất vào khai thác, sử dụng hiệu quả.
THÀNH PHỐ LUÔN ỦNG HỘ CÁC DOANH NGHIỆP HOẠT ĐỘNG HIỆU QUẢ
Liên quan đến kiến nghị của Công
ty cổ phần sản xuất nhựa HDP về cấp phép môi trường, theo Giám đốc Sở Nông nghiệp
và Môi trường, quy trình, thủ tục đã được quy định đầy đủ trong Luật Bảo vệ môi
trường và các văn bản hướng dẫn thi hành, đồng thời được công khai tại Trung
tâm Phục vụ hành chính công và Sở.
Tuy nhiên, do doanh nghiệp hoạt động
sản xuất nhựa trong khu dân cư, nên yêu cầu về bảo vệ môi trường cần được đặt
lên hàng đầu. Sở đề nghị doanh nghiệp nghiêm túc tuân thủ các quy định pháp luật,
đảm bảo các tiêu chuẩn môi trường, không gây ảnh hưởng đến đời sống người dân
xung quanh. Về cơ bản, thủ tục cấp phép hiện không có vướng mắc nếu doanh nghiệp
thực hiện đầy đủ hồ sơ theo quy định.
Đối với đề xuất của Công ty TNHH
STNL về mở rộng mặt bằng sản xuất kinh doanh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi
trường Hà Nội thông tin các quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch xây dựng đều được
công khai đến cấp xã, phường, nhằm tạo điều kiện để doanh nghiệp tiếp cận thông
tin.
Hiện nay, doanh nghiệp có thể tiếp
cận đất đai thông qua 3 hình thức chính gồm: đấu thầu, đấu giá hoặc nhận chuyển
nhượng quyền sử dụng đất. Trong đó, hình thức đấu thầu và đấu giá đã được phân
cấp cho chính quyền cấp xã chủ động tổ chức thực hiện theo quy hoạch. Đối với
hình thức nhận chuyển nhượng, doanh nghiệp cần nộp hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ
hành chính công để được xem xét, trình thành phố chấp thuận chủ trương.
Khẳng định quan điểm đồng hành
cùng doanh nghiệp, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội Bùi Duy Cường
nhấn mạnh, Thành phố luôn ủng hộ các doanh nghiệp hoạt động hiệu quả, có nhu cầu
mở rộng sản xuất, kinh doanh. Đồng thời đề nghị các doanh nghiệp chủ động làm
việc với chính quyền địa phương để nắm rõ thông tin về quy hoạch, nguồn gốc đất
đai, từ đó, thực hiện các thủ tục đúng quy định, bảo đảm tiến độ và hiệu quả đầu
tư.
Việc kịp thời giải đáp, hướng dẫn
cụ thể các vướng mắc tại hội nghị không chỉ giúp doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn
trong quá trình triển khai dự án, mà còn thể hiện quyết tâm của thành phố Hà Nội
trong cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã
hội bền vững trong thời gian tới.