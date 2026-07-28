Trải nghiệm văn hóa Hà Nội khi thành phố lên đèn

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch triển khai Nghị quyết của HĐND thành phố về phát triển kinh tế ban đêm. Theo đó, thủ đô đặt mục tiêu đến năm 2030, kinh tế đêm đóng góp khoảng 5% GRDP và tăng tỷ trọng trong thu ngân sách…

Ảnh minh họa: Hoàng thành Thăng Long

Một trong những mục tiêu quan trọng của phát triển du lịch hiện nay là kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng mức chi tiêu của du khách. Muốn làm được điều đó, kinh tế đêm được xem là "mảnh ghép" không thể thiếu. Tại Hà Nội, những trải nghiệm đủ sức giữ chân du khách như bảo tàng mở cửa buổi tối, các chương trình biểu diễn nghệ thuật, không gian mua sắm, giải trí chất lượng… vẫn còn khá hiếm.

Theo kế hoạch triển khai Nghị quyết của HĐND thành phố về phát triển kinh tế ban đêm, Hà Nội sẽ hình thành và vận hành các khu kinh tế đêm trọng điểm với chính sách hỗ trợ phù hợp theo từng khu vực chức năng.

Trong đó, khu vực văn hóa - di sản gồm Hoàn Kiếm, Cửa Nam, Ba Đình, Sơn Tây và Sóc Sơn. Khu vực giải trí - hiện đại gồm Tây Hồ - Tây Hồ Tây, Mỹ Đình và Đông Anh. Khu vực sáng tạo gắn với công nghiệp văn hóa và khu vực nghỉ dưỡng - trải nghiệm văn hóa tại các địa bàn ngoại thành, làng nghề như Bát Tràng, Ba Vì, Hương Sơn…

Thành phố sẽ phát triển các tuyến kinh tế đêm với sản phẩm, sự kiện mang tính biểu tượng, kết hợp giá trị di sản, văn hóa, ẩm thực và không gian đô thị đặc trưng của Hà Nội. Một số tuyến và không gian được ưu tiên gồm tuyến du lịch trải nghiệm Thăng Long tứ trấn, các phố ẩm thực Tống Duy Tân, Tạ Hiện, cùng các trung tâm công nghiệp văn hóa và không gian sáng tạo tại Đồng Xuân - Bắc Qua, Cửa Nam, Tây Hồ, Đông Anh, Bát Tràng và Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.

Thành phố sẽ phát triển các tuyến kinh tế đêm kết hợp giá trị di sản, văn hóa, ẩm thực. Ảnh: Di tích nha tù Hỏa Lò

Điểm đáng chú ý là thành phố nghiên cứu mô hình khu dịch vụ giải trí ban đêm có kiểm soát, hoạt động sau 24 giờ hoặc 24/24 giờ trong phạm vi được cấp phép. Các loại hình dự kiến gồm karaoke, vũ trường, bar, pub, câu lạc bộ và trò chơi điện tử. Việc triển khai phải đáp ứng yêu cầu về an ninh, trật tự, văn hóa và quản lý đô thị.

Song song với đó, Hà Nội sẽ xây dựng các Creative Night Hubs (không gian văn hóa sáng tạo đêm), trước mắt triển khai tại chợ Đồng Xuân - Bắc Qua, Trung tâm công nghiệp văn hóa phường Cửa Nam và Tổ hợp sáng tạo Nhà máy xe lửa Gia Lâm. Hướng tới nhóm du khách trẻ, thành phố nghiên cứu phát triển mô hình thể thao điện tử và tổ hợp thể thao đêm kết hợp thương mại với các hoạt động như billiards, e-sports, golf trong nhà, pickleball, tennis...

Theo kế hoạch, Hà Nội cũng sẽ tổ chức giải chạy quốc tế thường niên vào ban đêm với các cự ly marathon 42 km, half marathon 21 km và 10 km… để bắt kịp xu hướng du lịch thể thao. Đồng thời phát triển chuỗi sản phẩm di sản, văn hóa, nghệ thuật như “Ký ức Thăng Long” ứng dụng công nghệ số và Lễ hội Âm nhạc, Nghệ thuật đêm Hà Nội được tổ chức thường niên.

Hà Nội cũng sẽ tổ chức giải chạy quốc tế thường niên vào ban đêm. Ảnh: Giải marathon Di sản Hà Nội

Thành phố đặt mục tiêu đến năm 2030, kinh tế đêm từng bước trở thành động lực quan trọng của kinh tế dịch vụ Thủ đô, đóng góp khoảng 5% GRDP và từng bước gia tăng tỷ trọng vào thu ngân sách. Khoảng 7 - 10% lực lượng lao động trong các ngành dịch vụ đô thị sẽ tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp vào hoạt động kinh tế đêm.

Hà Nội đặt mục tiêu nâng tỷ lệ chi tiêu ban đêm của khách du lịch đạt 25 - 30% tổng chi tiêu, góp phần nâng thời gian lưu trú trung bình lên 2,5 - 3,5 ngày.

Để đạt mục tiêu, những khu vực kinh tế đêm được thành phố đầu tư, nâng cấp hạ tầng và đẩy mạnh chuyển đổi số. Ví dụ với giao thông, thành phố sẽ kéo dài thời gian hoạt động của các tuyến đường sắt trên cao như tuyến Cát Linh - Hà Đông, tuyến Nhổn - Ga Hà Nội (khi hoàn thành) vào cuối tuần và ngày lễ, đồng thời tổ chức các tuyến xe buýt trợ giá đến các khu tổ hợp giải trí ban đêm riêng biệt.

Hệ thống chiếu sáng nghệ thuật đô thị tại các tuyến phố, cầu, công viên và không gian công cộng (Hồ Tây, Hồ Hoàn Kiếm và dọc sông Hồng) được đầu tư để tạo không gian đêm độc đáo. Các dịch vụ tiện ích cho khách tham gia hoạt động kinh tế đêm được bổ sung, như lái xe thuê, dọn dẹp, chăm sóc tại nhà...

Thành phố sẽ triển khai các biện pháp cách âm, vành đai cây xanh và lắp đặt cách âm thẩm mỹ tại các điểm tiếp giáp với khu dân cư. Thiết lập mạng lưới trạm y tế lưu động ban đêm với trang thiết bị cơ bản để xử lý các trường hợp y tế phát sinh.

Bản đồ số kinh tế đêm Hà Nội cũng sẽ được xây dựng, cho phép tra cứu địa điểm, khung giờ hoạt động, loại hình dịch vụ, mức độ đông khách, điểm đỗ xe, tuyến giao thông kết nối, sự kiện đang diễn ra, mức độ an toàn và thông tin hỗ trợ du khách...

Đến năm 2030, kinh tế đêm từng bước trở thành động lực quan trọng của kinh tế dịch vụ Thủ đô. Ảnh: Tinh Hoa Bắc Bộ

Theo đánh giá của UBND thành phố Hà Nội, những năm gần đây Thủ đô đã hình thành một số mô hình kinh tế đêm như phố đi bộ, không gian ẩm thực, tour du lịch đêm và chương trình biểu diễn nghệ thuật. Tuy nhiên, các hoạt động hiện nay vẫn chưa tương xứng với tiềm năng, thiếu tính liên kết và chưa hình thành được hệ sinh thái du lịch đêm đồng bộ, hiện đại và có sức cạnh tranh cao.

Việc triển khai kế hoạch mới được kỳ vọng sẽ tạo thêm nhiều sản phẩm trải nghiệm đặc sắc, kéo dài thời gian lưu trú và tăng mức chi tiêu của du khách, qua đó góp phần nâng cao vị thế của Hà Nội như một điểm đến du lịch đêm hấp dẫn của khu vực.