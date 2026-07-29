Hải Phòng bãi bỏ nghị quyết “trảm” dự án treo

Hải Phòng bãi bỏ nghị quyết thu hồi đất giao không đúng đối tượng, thẩm quyền, chậm đưa đất vào sử dụng hoặc sử dụng không đúng mục đích…

Khu đất 40ha tại phường Dương Kinh bị bỏ hoang nhiều năm đã bị Hải Phòng triển khai thủ tục thu hồi. Ảnh: HH.

Ngày 28/7/2026, HĐND TP. Hải Phòng đã bãi bỏ Nghị quyết số 06/2016/NQ-HĐND của HĐND thành phố về nhiệm vụ, giải pháp thu hồi diện tích đất đã giao, cho thuê không đúng đối tượng, không đúng thẩm quyền, chậm đưa đất vào sử dụng hoặc sử dụng không đúng mục đích gây lãng phí tài nguyên đất.

"VŨ KHÍ" ĐỂ XỬ LÝ DỰ ÁN CHẬM TIẾN ĐỘ

Theo đó, HĐND thành phố đã thông qua nghị quyết bãi bỏ toàn bộ Nghị quyết số 06/2016/NQ-HĐND, thời điểm bãi bỏ bắt đầu từ 28/7/2026. Lý do bãi bỏ vì quy định của pháp luật hiện hành đã đủ cơ sở pháp lý để các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền kiểm tra, xử lý các dự án chậm tiến độ, không sử dụng đất, chậm đưa đất vào sử dụng nên không cần thiết phải thực hiện theo nghị quyết riêng đối với các vấn đề này.

Nghị quyết số 06/2016/NQ-HĐND được HĐND TP. Hải Phòng thông qua ngày 29/3/2016 nhằm đảm bảo kỷ cương, chấp hành nghiêm pháp luật trong quản lý và sử dụng đất đai, tạo chuyển biến tích cực nhằm sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả, đúng quy hoạch, kế hoạch, nâng cao hiệu quả sử dụng đất, kịp thời ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về đất đai.

Theo đó, giai đoạn 2016 – 2017, Hải Phòng rà soát, thực hiện ngay các thủ tục thu hồi đất đối với 40 tổ chức, doanh nghiệp vi phạm pháp luật về đất đai với diện tích 299 ha, đồng thời tiếp tục phân loại, thực hiện thu hồi đất đối với các dự án được giao đất với diện tích lớn nhưng nhiều năm không đưa vào sử dụng, các dự án vi phạm ở các vị trí trên các tuyến phố lớn của thành phố.

Bên cạnh đó, kiểm tra, rà soát các tổ chức doanh nghiệp đang sử dụng đất được nhà nước giao, cho thuê để xác định, xử lý hành vi vi phạm, thực hiện gia hạn sử dụng đất đối với tổ chức, doanh nghiệp được giao, cho thuê đất thực hiện dự án đầu tư mà không được sử dụng hoặc chậm tiến độ, tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án đối với đất thu hồi.

Giai đoạn từ năm 2018 trở đi tiếp tục kiểm tra, rà soát các trường hợp được gia hạn sử dụng đất nhưng hết thời hạn vẫn không đưa đất vào sử dụng, thực hiện thu hồi đất vi phạm, tổ chức đấu giá, đấu thầu dự án có sử dụng đất đối với diện tích đã thu hồi, nâng cao hiệu quả sử dụng đất, tạo nguồn thu cho ngân sách thành phố.

THU HỒI HÀNG TRĂM HA ĐẤT ĐƯA VÀO ĐẤU GIÁ

Tính đến 1/8/2024, thời điểm Luật Đất đai 2024 có hiệu lực, thực hiện Nghị quyết 06/2016, UBND TP. Hải Phòng đã quyết định thu hồi đất đối với 13 dự án với tổng diện tích 245,74ha. Trong đó, có 12 dự án đã hoàn thành thu hồi đất, 1 dự án đã phê duyệt phương án hoàn trả giá trị đầu tư hợp pháp.

Bên cạnh đó, có 6 dự án với tổng diện tích 10,89ha được gia hạn sử dụng đất 24 tháng. Sau khi hết thời gian gia hạn, 6 dự án đã cơ bản hoàn thành việc xây dựng công trình theo quy hoạch đã được duyệt và đưa đất vào sử dụng.

Riêng dự án đô thị của Công ty TNHH Union Success Việt Nam tại các xã Hoà Bình, Thuỷ Đường (huyện Thuỷ Nguyên cũ) với diện tích 29,45ha đã được HĐND thành phố chấp thuận đưa ra khỏi Nghị quyết số 06/2016. Dự án đã được điều chỉnh quy mô, tiến độ (hoàn thành quý 4/2027), đã được bàn giao có 26,06ha, còn 2,34ha đang thực hiện thủ tục giao đất.

Cùng với đó, có 17 dự án với tổng diện tích 12,56ha được đề nghị đưa ra khỏi Nghị quyết số 06/2016 do 10 dự án sau khi kiểm tra, xử phạt, các doanh nghiệp đã chủ động khắc phục hành vi vi phạm, 3 dự án thành phố có chủ trương cho phép thực hiện dự án phù hợp với quy hoạch đô thị, 3 dự án nằm trong phạm vi thu hồi đất thực hiện dự án tái định cư kết hợp bãi đỗ xe, 1 dự án cải tạo chung cư cũ.

Trong 40 dự án nêu trong Nghị quyết 06/2016/NQ-HĐND, còn có 2 dự án cần tiếp tục xử lý với tổng diện tích 0,96ha là dự án của HTX xí nghiệp sản xuất giày Đức Dương nợ tiền chậm nộp tiền sử dụng đất, dự án của Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu TBH sử dụng đất tại số 23 Điện Biên Phủ. Các sở ngành tiếp tục rà soát việc cấp thuê nhà, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xử lý tài sản công.

Ngoài ra, còn 1 dự án với diện tích 0,23ha của Công ty cổ phần Matexim Hải Phòng – Animex sử dụng đất tại số 20 Trần Phú, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền (cũ) nằm trong danh sách thanh tra của Thanh tra Chính phủ, đang tiếp tục xử lý theo kết luận thanh tra.

Theo thống kê của UBND TP. Hải Phòng, ngoài 40 dự án nêu trong Nghị quyết 06/2016, Hải Phòng cũng đã chỉ đạo các sở ngành, địa phương kiểm tra, rà soát đối với 254 dự án, địa điểm (tổng diện tích 2.288,47ha) khác có dấu hiệu vi phạm trong quản lý, sử dụng đất cần xử lý.

UBND thành phố đã ra quyết định thu hồi đất đối với 21 địa điểm tổng diện tích 211,85ha, ra văn bản dừng thực hiện, thu hồi, huỷ bỏ giá trị pháp lý của các văn bản đã ban hành của 70 dự án với diện tích 908,07ha, gia hạn sử dụng đất 24 tháng đối với 67 địa điểm với tổng diện tích 805,57ha.

BÃI BỎ DO QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT ĐÃ ĐẦY ĐỦ

Theo Tờ trình của UBND TP. Hải Phòng, từ ngày 1/8/2024 đến nay, việc xử lý thu hồi diện tích đất đã giao, cho thuê không đúng đối tượng, không đúng thẩm quyền, chậm đưa đất vào sử dụng hoặc sử dụng không đúng mục đích được thực hiện theo quy định của Luật Đất đai năm 2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Nghị quyết số 06/2016/NQ-HĐND được ban hành căn cứ theo quy định của Luật Đất đai 2013 và các nghị định hướng dẫn thi hành. Tuy nhiên, Luật Đất đai 2013 đã hết hiệu lực, được thay thế bởi Luật Đất đai 2024 từ 1/8/2024.

Luật Đất đai 2024 và các nghị định hướng dẫn thi hành đã kế thừa, hoàn thiện, bổ sung các quy định về xử lý dự án chậm tiến độ đã được quy định bởi pháp luật về đầu tư. Quy định của pháp luật hiện hành đã đủ cơ sở pháp lý để các cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra, xử lý các dự án chậm tiến độ, không sử dụng đất, chậm đưa đất vào sử dụng.

UBND TP. Hải Phòng cho rằng việc bãi bỏ nghị quyết 06/2016/NQ-HĐND là cần thiết, đúng quy định nhằm đảm bảo việc áp dụng pháp luật được thống nhất, tránh chồng chéo.

Căn cứ vào đề xuất của UBND TP. Hải Phòng, HĐND thành phố đã thông qua nghị quyết bãi bỏ toàn bộ nghị quyết số 06/2016/NQ-HĐND.