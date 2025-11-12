Hà Nội dự kiến tổ chức hội nghị thành phố thông minh Việt Nam - châu Á 2025

Hội nghị thành phố thông minh Việt Nam - châu Á 2025 sẽ diễn ra ngày 23/12/2025 tại Hà Nội, với quy mô hơn 600 đại biểu tham dự, nhằm chia sẻ tầm nhìn, kinh nghiệm và thúc đẩy hợp tác trong xây dựng, phát triển thành phố thông minh…

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng vừa ký ban hành Kế hoạch số 304/KH-UBND về việc tổ chức Hội nghị Thành phố thông minh Việt Nam - châu Á 2025.

Hội nghị nhằm mục đích chia sẻ tầm nhìn, kinh nghiệm và thúc đẩy hợp tác trong việc xây dựng và phát triển thành phố thông minh tại Việt Nam và quốc tế; đồng thời kết nối, thúc đẩy chuyển đổi số giữa các tỉnh, thành phố, doanh nghiệp, tổ chức trong khu vực châu Á. Sự kiện cũng sẽ giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ công nghệ số phục vụ xây dựng và phát triển thành phố thông minh, góp phần thúc đẩy phát triển doanh nghiệp công nghệ số tại Hà Nội và Vùng Thủ đô.

Hội nghị do Hiệp hội Phần mềm và dịch vụ công nghệ thông tin Việt Nam chủ trì, phối hợp cùng UBND Thành phố Hà Nội, Sở Khoa học và Công nghệ, các Sở, ban, ngành thành phố, cũng như UBND các xã, phường tổ chức.

Dự kiến, thời gian diễn ra từ 8h00 đến 17h00 ngày 23/12/2025 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia hoặc một số khách sạn 5 sao, hoặc địa điểm phù hợp khác, với quy mô hơn 600 đại biểu tham dự.

Thành phần tham dự gồm cơ quan Trung ương; Thành phố Hà Nội. Khách mời trong nước: lãnh đạo UBND và Văn phòng UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, lãnh đạo các Sở, ngành Xây dựng, Khoa học và Công nghệ, Nông nghiệp và Môi trường, Tài chính...; các doanh nghiệp bất động sản, doanh nghiệp trong các khu công nghiệp; tổ chức nghiên cứu; các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn Hà Nội.

Về phía khách mời quốc tế, có đại diện một số Đại sứ quán tại Hà Nội, đại diện các thành phố trong khu vực châu Á, tổ chức quốc tế trong và ngoài nước, cùng các hội, hiệp hội, doanh nghiệp, chuyên gia và nhà khoa học trong lĩnh vực công nghệ thông tin và công nghệ số, cung cấp các giải pháp liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI) và đô thị thông minh.

UBND Thành phố giao cho Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội chịu trách nhiệm điều phối chung công tác tổ chức, kiểm tra, đôn đốc và báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện. Sở sẽ phối hợp với Hiệp hội Phần mềm và dịch vụ công nghệ thông tin Việt Nam, các Sở, ngành và đơn vị liên quan, để xây dựng nội dung chương trình và kịch bản chi tiết của hội nghị. Đồng thời, Sở tổng hợp và cung cấp các thông tin theo yêu cầu của Công an Thành phố và Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội nhằm đảm bảo công tác an ninh, an toàn.

Các đơn vị khác như: Sở Tài chính, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Xây dựng, Sở Y tế, Công an Thành phố, Bộ Tư lệnh Thủ đô và UBND các phường, xã nơi tổ chức sự kiện sẽ phối hợp thực hiện những nhiệm vụ được phân công, nhằm đảm bảo công tác hậu cần, truyền thông, y tế, giao thông và an ninh trật tự cho hội nghị.