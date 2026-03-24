Trang chủ Bất động sản

Hà Nội: Giá rao bán bình quân đất nền quý 1/2026 giảm 4% so với cuối năm 2025

Thanh Xuân

24/03/2026, 16:21

Một số loại hình bất động sản ghi nhận nhịp điều chỉnh giá nhẹ. Trong đó, tại Hà Nội, giá rao bán bình quân đất nền quý 1/2026 giảm 4% so với cuối năm 2025, còn Thành phố Hồ Chí Minh cũ, giá nhà riêng giảm 2%...

Ảnh minh họa.

Thị trường bất động sản những tháng đầu năm 2026 đang bước vào nhịp điều chỉnh. Mặt bằng giá có dấu hiệu hạ nhiệt, giao dịch chưa sôi động nhưng nhu cầu ở thực vẫn duy trì ổn định.

Dữ liệu từ Batdongsan.com.vn cho thấy thị trường bất động sản tiếp tục vận động theo quy luật quen thuộc, khi nhu cầu tìm kiếm bất động sản giảm trong dịp Tết Nguyên đán và nhanh chóng bật tăng trở lại ngay khi kỳ nghỉ kết thúc. Đến cuối tháng 2/2026, mức độ quan tâm đã tiệm cận ngưỡng giữa tháng 12/2025.

Tuy nhiên, từ tuần thứ hai sau Tết, đà phục hồi có dấu hiệu chậm lại. Nguyên nhân chủ yếu đến từ tâm lý thận trọng của người mua trước các biến động vĩ mô, đặc biệt là áp lực vì lãi suất vay đang có xu hướng tăng. Điều này khiến quá trình ra quyết định kéo dài hơn, nhất là với những trường hợp sử dụng đòn bẩy tài chính lớn.

Dữ liệu cũng ghi nhận nhịp điều chỉnh giá nhẹ ở một số loại hình bất động sản. Tại Hà Nội, giá rao bán bình quân đất nền trong quý 1/2026 giảm 4% so với cuối năm 2025. Trong khi tại Thành phố Hồ Chí Minh cũ, giá nhà riêng giảm 2%. Diễn biến trên phản ánh những sản phẩm mang tính đầu cơ hoặc phụ thuộc nhiều vào vốn vay đang chịu áp lực. Ngược lại, phân khúc phục vụ nhu cầu ở thực ít biến động hơn và giữ được sự quan tâm ổn định.

Tuy nhiên, dù chịu tác động từ chi phí vốn và tâm lý thị trường, nhu cầu tìm kiếm bất động sản vẫn hiện hữu, nhưng đã chuyển sang trạng thái chọn lọc rõ ràng hơn. Cụ thể, tại Thành phố Hồ Chí Minh cũ, việc giá nhà riêng giảm nhẹ khoảng 2% đã kích thích nhu cầu quay trở lại, với lượng tìm kiếm tăng 23% ngay sau Tết, lượng tìm kiếm căn hộ cũng tăng 36%. Còn Hà Nội, phân khúc chung cư tiếp tục là điểm sáng khi lượng quan tâm tăng khoảng 30%.

Ở phạm vi rộng hơn, trong năm 2025 dữ liệu của Batdongsan.com.vn đã cho thấy nhu cầu tìm kiếm bất động sản tăng lên ở một số địa phương. Đáng chú ý, Đà Nẵng tăng 29% so với năm 2024, Huế (tăng 21%), Bắc Ninh (tăng 17%), Khánh Hòa (tăng 15%) hay Hải Phòng (tăng 13%) thể hiện sự mở rộng của các cực tăng trưởng mới. Những dữ liệu này phần nào phản ánh nhu cầu sở hữu bất động sản của người Việt vẫn hiện hữu, ngay cả khi thị trường đối mặt với nhiều thách thức.

Nhận định về thị trường trong thời gian tới, chia sẻ tại sự kiện mới đây, Bộ Xây dựng cho rằng thị trường sẽ vẫn chịu tác động từ kinh tế vĩ mô, những biến động trong và ngoài nước, rồi biến động lãi suất và chi phí vốn cũng như một số yêu cầu khác liên quan đến quy hoạch, tiêu chuẩn, quy chuẩn nhà ở, bảo vệ môi trường và phát triển đô thị bền vững.

Cùng với đó, từ góc nhìn thị trường, các chuyên gia và đơn vị nghiên cứu cũng dự báo về giá bất động sản. Theo Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam, qua đánh giá nhiều khía cạnh, hiện chưa có cơ sở để giá giảm mạnh trên diện rộng. Tuy nhiên, thị trường đang hình thành nhiều vùng giá mới nhờ các dự án triển khai với mức giá hấp dẫn hơn, đồng thời sự cạnh tranh giữa các chủ đầu tư gia tăng, tạo ra những khu vực có mức giá phù hợp hơn với khả năng chi trả của người mua.

Sửa luật để hoàn thiện khung pháp lý cho thị trường bất động sản

11:14, 24/03/2026

Sửa luật để hoàn thiện khung pháp lý cho thị trường bất động sản

Đà Nẵng lập cơ sở dữ liệu nhà ở và thị trường bất động sản

10:08, 20/03/2026

Đà Nẵng lập cơ sở dữ liệu nhà ở và thị trường bất động sản

Hạ tầng tạo lực đẩy cho thị trường bất động sản TP. Hồ Chí Minh

09:57, 20/03/2026

Hạ tầng tạo lực đẩy cho thị trường bất động sản TP. Hồ Chí Minh

RiverSpa Townshop nâng tầm giá trị sống tại thủ phủ giải trí vịnh biển CaraWorld

Dòng sản phẩm RiverSpa, thuộc tiểu khu Maroc, phân khu Sông Town, thuộc thủ phủ giải trí vịnh biển CaraWorld Cam Ranh là một bước nâng cấp đột phá về không gian sống - nghỉ dưỡng kết hợp trị liệu sức khỏe, đón đầu xu hướng “bespoke wellness” (chăm sóc sức khỏe cá nhân hóa) đang bùng nổ trên toàn cầu.

Không để xảy ra tình trạng đầu cơ, thổi giá vật liệu xây dựng

Bộ Xây dựng vừa có văn bản gửi tới các địa phương về việc tăng cường công tác quản lý, bình ổn giá vật liệu xây dựng; bảo đảm việc triển khai các dự án đầu tư xây dựng, đặc biệt là các công trình, dự án trọng điểm quốc gia...

Huế khởi công, động thổ nhiều dự án trọng điểm

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày giải phóng thành phố Huế và Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, thành phố Huế tổ chức khởi công, động thổ nhiều dự án trọng điểm trong lĩnh vực nhà ở và công nghiệp, tạo thêm động lực phát triển kinh tế - xã hội.

LA Home nhận chứng chỉ xanh EDGE, khẳng định tiêu chuẩn phát triển bền vững

Ngày 24/03/2026, khu đô thị sinh thái LA Home chính thức được trao chứng nhận công trình xanh EDGE, khẳng định mục tiêu phát triển không gian sống bền vững và mang lại lợi ích kinh tế thiết thực cho cư dân LA Home.

Đông Bắc TP.HCM tăng giá: Chuộng dự án hiện hữu, nâng tiêu chuẩn mua nhà

Sau sáp nhập, hiện tượng “giá căn hộ Bình Dương cũ” nhìn bề ngoài là câu chuyện về giá, nhưng phần lõi lại là sự thay đổi của chuẩn thị trường. Và Đông Bắc TP.HCM trở thành nơi phản ứng nhanh nhất, vì vừa có lực cầu lớn, vừa là “cửa ngõ” kết nối vào lõi đô thị.

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Diễn đàn Kinh doanh và Đầu tư EU–Việt Nam 2026: Từ đối thoại đến hành động

Diễn đàn Kinh doanh và Đầu tư EU–Việt Nam 2026: Từ đối thoại đến hành động

Dự trữ dầu chiến lược của các nước G7

Thế giới

Thúc đẩy hợp tác EU - Việt Nam: Góc nhìn từ các Đại sứ châu Âu

Thủ tướng Phạm Minh Chính tìm hiểu về năng lượng hạt nhân, tàu điện ngầm của Nga

Diễn đàn EU–Việt Nam: Thúc đẩy hợp tác chiến lược, hướng tới tăng trưởng bền vững

Ngành du lịch Trung Đông thiệt hại 600 triệu USD mỗi ngày vì xung đột Iran

Nhiều đồng tiền châu Á bị bán khống khi giá dầu leo thang

100 doanh nghiệp tham gia kích cầu du lịch hè tại Ngày hội du lịch TP.HCM

