Một số loại hình bất động sản ghi nhận nhịp điều chỉnh giá nhẹ. Trong đó, tại Hà Nội, giá rao bán bình quân đất nền quý 1/2026 giảm 4% so với cuối năm 2025, còn Thành phố Hồ Chí Minh cũ, giá nhà riêng giảm 2%...

Thị trường bất động sản những tháng đầu năm 2026 đang bước vào nhịp điều chỉnh. Mặt bằng giá có dấu hiệu hạ nhiệt, giao dịch chưa sôi động nhưng nhu cầu ở thực vẫn duy trì ổn định.

Dữ liệu từ Batdongsan.com.vn cho thấy thị trường bất động sản tiếp tục vận động theo quy luật quen thuộc, khi nhu cầu tìm kiếm bất động sản giảm trong dịp Tết Nguyên đán và nhanh chóng bật tăng trở lại ngay khi kỳ nghỉ kết thúc. Đến cuối tháng 2/2026, mức độ quan tâm đã tiệm cận ngưỡng giữa tháng 12/2025.

Tuy nhiên, từ tuần thứ hai sau Tết, đà phục hồi có dấu hiệu chậm lại. Nguyên nhân chủ yếu đến từ tâm lý thận trọng của người mua trước các biến động vĩ mô, đặc biệt là áp lực vì lãi suất vay đang có xu hướng tăng. Điều này khiến quá trình ra quyết định kéo dài hơn, nhất là với những trường hợp sử dụng đòn bẩy tài chính lớn.

Dữ liệu cũng ghi nhận nhịp điều chỉnh giá nhẹ ở một số loại hình bất động sản. Tại Hà Nội, giá rao bán bình quân đất nền trong quý 1/2026 giảm 4% so với cuối năm 2025. Trong khi tại Thành phố Hồ Chí Minh cũ, giá nhà riêng giảm 2%. Diễn biến trên phản ánh những sản phẩm mang tính đầu cơ hoặc phụ thuộc nhiều vào vốn vay đang chịu áp lực. Ngược lại, phân khúc phục vụ nhu cầu ở thực ít biến động hơn và giữ được sự quan tâm ổn định.

Tuy nhiên, dù chịu tác động từ chi phí vốn và tâm lý thị trường, nhu cầu tìm kiếm bất động sản vẫn hiện hữu, nhưng đã chuyển sang trạng thái chọn lọc rõ ràng hơn. Cụ thể, tại Thành phố Hồ Chí Minh cũ, việc giá nhà riêng giảm nhẹ khoảng 2% đã kích thích nhu cầu quay trở lại, với lượng tìm kiếm tăng 23% ngay sau Tết, lượng tìm kiếm căn hộ cũng tăng 36%. Còn Hà Nội, phân khúc chung cư tiếp tục là điểm sáng khi lượng quan tâm tăng khoảng 30%.

Ở phạm vi rộng hơn, trong năm 2025 dữ liệu của Batdongsan.com.vn đã cho thấy nhu cầu tìm kiếm bất động sản tăng lên ở một số địa phương. Đáng chú ý, Đà Nẵng tăng 29% so với năm 2024, Huế (tăng 21%), Bắc Ninh (tăng 17%), Khánh Hòa (tăng 15%) hay Hải Phòng (tăng 13%) thể hiện sự mở rộng của các cực tăng trưởng mới. Những dữ liệu này phần nào phản ánh nhu cầu sở hữu bất động sản của người Việt vẫn hiện hữu, ngay cả khi thị trường đối mặt với nhiều thách thức.

Nhận định về thị trường trong thời gian tới, chia sẻ tại sự kiện mới đây, Bộ Xây dựng cho rằng thị trường sẽ vẫn chịu tác động từ kinh tế vĩ mô, những biến động trong và ngoài nước, rồi biến động lãi suất và chi phí vốn cũng như một số yêu cầu khác liên quan đến quy hoạch, tiêu chuẩn, quy chuẩn nhà ở, bảo vệ môi trường và phát triển đô thị bền vững.

Cùng với đó, từ góc nhìn thị trường, các chuyên gia và đơn vị nghiên cứu cũng dự báo về giá bất động sản. Theo Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam, qua đánh giá nhiều khía cạnh, hiện chưa có cơ sở để giá giảm mạnh trên diện rộng. Tuy nhiên, thị trường đang hình thành nhiều vùng giá mới nhờ các dự án triển khai với mức giá hấp dẫn hơn, đồng thời sự cạnh tranh giữa các chủ đầu tư gia tăng, tạo ra những khu vực có mức giá phù hợp hơn với khả năng chi trả của người mua.