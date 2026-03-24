Sửa luật để hoàn thiện khung pháp lý cho thị trường bất động sản
Thanh Xuân
24/03/2026, 11:14
Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh vừa chủ trì Hội thảo góp ý chính sách Luật Nhà ở (sửa đổi) và Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi), trong đó tập trung rà soát, đề xuất sửa đổi nhiều quy định nhằm tháo gỡ vướng mắc, đồng bộ hệ thống pháp luật và nâng cao tính minh bạch của thị trường bất động sản….
Tại hội thảo, Thứ trưởng Nguyễn
Văn Sinh cho biết Bộ Xây dựng được giao chủ trì rà soát, tổng kết đánh giá, xây
dựng hồ sơ, chính sách cho Luật Nhà ở (sửa đổi) và Luật Kinh doanh bất động sản
(sửa đổi).
Do đó, thời gian qua, Bộ Xây dựng
đã chủ động nghiên cứu, xây dựng các chính sách liên quan. Quá trình rà soát tập
trung vào một số trọng tâm như: Tăng cường phân cấp, phân quyền, gắn với mô
hình chính quyền địa phương 2 cấp; cắt giảm, đơn giản hoá điều kiện kinh doanh,
thủ tục hành chính; đảm bảo đồng bộ, thống nhất với các văn bản Luật liên quan.
Ngoài ra, trong quá trình thực hiện có thể xây dựng một số cơ chế, chính sách đột
phá mang tính thí điểm. Đồng thời, tiếp tục rà soát với mong muốn Luật hoá những
cơ chế, chính sách đang thực hiện thí điểm hiện nay.
Báo cáo việc rà soát chính sách về Luật Nhà ở, ông Vương Duy
Dũng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản chia sẻ việc sửa
đổi, bổ sung một số quy định của Luật Nhà ở năm 2023 nhằm thể chế hóa chủ
trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, góp phần hoàn thiện pháp luật về kinh tế
thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Mục tiêu hướng tới là xây dựng môi trường
pháp lý thuận lợi, thông thoáng, minh bạch, an toàn, chi phí tuân thủ thấp; cải
thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục hành chính trong đầu
tư xây dựng; khắc phục những hạn chế, bất cập; bảo đảm đồng bộ, thống nhất của
hệ thống pháp luật.
Theo đó, các chính sách sửa đổi, bổ sung Luật Nhà ở tập trung
hoàn thiện quy định hiện hành, trong đó điều chỉnh bao quát các loại hình nhà ở,
tránh khoảng trống pháp luật trong phát triển, quản lý sử dụng, sở hữu, tài
chính, giao dịch và quản lý nhà nước về nhà ở.
Luật Nhà ở (sửa đổi) tập trung vào 11 nhóm chính sách cụ thể,
gồm: chính sách chung về phát triển nhà ở; sở hữu nhà ở; chiến lược phát triển
nhà ở quốc gia, chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở cấp tỉnh; phát triển
nhà ở; cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư; phát triển nhà ở xã hội; tài chính
cho phát triển nhà ở; quản lý sử dụng nhà ở; quản lý sử dụng nhà chung cư; quy
định về quản lý sử dụng nhà dùng cho mục đích lưu trú; giao dịch về nhà ở.
Báo cáo về chính sách Luật Kinh
doanh bất động sản, bà Hoàng Thu Hằng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị
trường bất động sản nhận định việc xây dựng chính sách nhằm tạo lập hành lang
pháp lý đầy đủ đồng bộ, thống nhất để quản lý thị trường bất động sản, hỗ trợ,
thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển; đảm bảo tính phù hợp, đồng bộ,
không chồng chéo với hệ thống pháp luật khác có liên quan như Luật Đầu tư, Luật
Nhà ở, Luật Đất đai, pháp luật Dân sự.
Đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi
trong hoạt động giao dịch bất động sản, đảm bảo thị trường bất động sản phát
triển ổn định, lành mạnh, công khai, minh bạch; hạn chế phát sinh điều kiện, thủ
tục hành chính trong quản lý giao dịch bất động sản, thị trường bất động sản; đẩy
mạnh vận hành các quan hệ về kinh doanh bất động sản theo cơ chế thị trường định
hướng xã hội chủ nghĩa, đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực doanh
nghiệp kinh doanh bất động sản, thúc đẩy các giao dịch bất động sản, phát triển
thị trường bất động sản công khai, minh bạch, lành mạnh.
Bên cạnh đó, nâng cao trách nhiệm,
năng lực của các chủ thể tham gia hoạt động kinh doanh bất động sản bao gồm chủ
đầu tư dự án bất động sản, sàn giao dịch bất động sản, tổ chức, cá nhân thực hiện
dịch vụ, môi giới bất động sản; tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước,
đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý giao dịch bất
động sản, thị trường bất động sản; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, cải cách thủ
tục hành chính gắn với kiểm soát, giám sát việc thực hiện, đảm bảo quản lý thống
nhất từ Trung ương đến địa phương; Giải quyết, ngăn ngừa hiệu quả tình trạng
thường xuyên xảy ra các giai đoạn bất ổn của thị trường bất động sản.
Theo bà Hằng để đạt được các mục
tiêu đặt ra, đề xuất sửa đổi Luật Kinh doanh bất động sản sẽ tập trung giải quyết
8 nhóm chính sách lớn, xuyên suốt toàn bộ nội dung của Luật.
Đó là điều chỉnh, bổ sung quy định
chung; sửa đổi, bổ sung quy định về kinh doanh nhà ở, công trình xây dựng có sẵn;
sửa đổi, bổ sung quy định về kinh doanh nhà ở, công trình xây dựng hình thành
trong tương lai; sửa đổi, bổ sung quy định về kinh doanh quyền sử dụng đất đã
có hạ tầng kỹ thuật trong dự án bất động sản; sửa đổi, bổ sung quy định về chuyển
nhượng dự án bất động sản; sửa đổi, bổ sung về hợp đồng kinh doanh bất động sản;
sửa đổi, bổ sung về kinh doanh dịch vụ bất động sản và đào tạo, bồi dưỡng, cấp
chứng chỉ hành nghề trong kinh doanh dịch vụ bất động sản; sửa đổi, bổ sung về
xây dựng và quản lý hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất
động sản.
Bà Hằng cho biết mỗi nhóm chính
sách sẽ gồm những nội dung cụ thể, có nội dung kế thừa, cụ thể hóa quy định hiện
hành và có các nội dung mới được đề xuất.
Tại Hội thảo, đại diện tập đoàn,
doanh nghiệp cùng các Hiệp hội, Bộ, Ngành cơ bản thống nhất với các báo cáo được
trình bày đồng thời cũng có những đóng góp, bổ sung thêm một số nhóm chính sách
cho từng Luật, đưa ra nhiều ý kiến phù hợp với thực tiễn triển khai.
Phát biểu kết luận, Thứ trưởng
Nguyễn Văn Sinh đánh giá cao các ý kiến góp ý, phản biện thẳng thắn. Thứ trưởng
khẳng định Bộ Xây dựng sẽ ghi nhận và tiếp thu nghiêm túc tiếp thu, tổng hợp và
hoàn thiện hồ sơ chính sách để báo cáo cơ quan có thẩm quyền.
Hoàn thiện dự thảo các nghị định hướng dẫn chi tiết thi hành Luật Xây dựng
15:31, 20/03/2026
TP. Hồ Chí Minh thành lập Ban Chỉ đạo nghiên cứu, đề xuất xây dựng Luật Đô thị đặc biệt
16:05, 18/03/2026
Luật Xây dựng 2025: Ưu tiên trọng tài trong nước khi giải quyết tranh chấp xây dựng
Hà Nội: Giá rao bán bình quân đất nền quý 1/2026 giảm 4% so với cuối năm 2025
Một số loại hình bất động sản ghi nhận nhịp điều chỉnh giá nhẹ. Trong đó, tại Hà Nội, giá rao bán bình quân đất nền quý 1/2026 giảm 4% so với cuối năm 2025, còn Thành phố Hồ Chí Minh cũ, giá nhà riêng giảm 2%...
RiverSpa Townshop nâng tầm giá trị sống tại thủ phủ giải trí vịnh biển CaraWorld
Dòng sản phẩm RiverSpa, thuộc tiểu khu Maroc, phân khu Sông Town, thuộc thủ phủ giải trí vịnh biển CaraWorld Cam Ranh là một bước nâng cấp đột phá về không gian sống - nghỉ dưỡng kết hợp trị liệu sức khỏe, đón đầu xu hướng “bespoke wellness” (chăm sóc sức khỏe cá nhân hóa) đang bùng nổ trên toàn cầu.
Không để xảy ra tình trạng đầu cơ, thổi giá vật liệu xây dựng
Bộ Xây dựng vừa có văn bản gửi tới các địa phương về việc tăng cường công tác quản lý, bình ổn giá vật liệu xây dựng; bảo đảm việc triển khai các dự án đầu tư xây dựng, đặc biệt là các công trình, dự án trọng điểm quốc gia...
Huế khởi công, động thổ nhiều dự án trọng điểm
Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày giải phóng thành phố Huế và Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, thành phố Huế tổ chức khởi công, động thổ nhiều dự án trọng điểm trong lĩnh vực nhà ở và công nghiệp, tạo thêm động lực phát triển kinh tế - xã hội.
LA Home nhận chứng chỉ xanh EDGE, khẳng định tiêu chuẩn phát triển bền vững
Ngày 24/03/2026, khu đô thị sinh thái LA Home chính thức được trao chứng nhận công trình xanh EDGE, khẳng định mục tiêu phát triển không gian sống bền vững và mang lại lợi ích kinh tế thiết thực cho cư dân LA Home.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: