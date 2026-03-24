Sửa luật để hoàn thiện khung pháp lý cho thị trường bất động sản

Thanh Xuân

24/03/2026, 11:14

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh vừa chủ trì Hội thảo góp ý chính sách Luật Nhà ở (sửa đổi) và Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi), trong đó tập trung rà soát, đề xuất sửa đổi nhiều quy định nhằm tháo gỡ vướng mắc, đồng bộ hệ thống pháp luật và nâng cao tính minh bạch của thị trường bất động sản….

Hội thảo góp ý chính sách Luật Nhà ở (sửa đổi) và Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi). Ảnh: BXD

Tại hội thảo, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh cho biết Bộ Xây dựng được giao chủ trì rà soát, tổng kết đánh giá, xây dựng hồ sơ, chính sách cho Luật Nhà ở (sửa đổi) và Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi).

Do đó, thời gian qua, Bộ Xây dựng đã chủ động nghiên cứu, xây dựng các chính sách liên quan. Quá trình rà soát tập trung vào một số trọng tâm như: Tăng cường phân cấp, phân quyền, gắn với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; cắt giảm, đơn giản hoá điều kiện kinh doanh, thủ tục hành chính; đảm bảo đồng bộ, thống nhất với các văn bản Luật liên quan. Ngoài ra, trong quá trình thực hiện có thể xây dựng một số cơ chế, chính sách đột phá mang tính thí điểm. Đồng thời, tiếp tục rà soát với mong muốn Luật hoá những cơ chế, chính sách đang thực hiện thí điểm hiện nay.

Ông Vương Duy Dũng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản. Ảnh: Trần Kháng.

Báo cáo việc rà soát chính sách về Luật Nhà ở, ông Vương Duy Dũng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản chia sẻ việc sửa đổi, bổ sung một số quy định của Luật Nhà ở năm 2023 nhằm thể chế hóa chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, góp phần hoàn thiện pháp luật về kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Mục tiêu hướng tới là xây dựng môi trường pháp lý thuận lợi, thông thoáng, minh bạch, an toàn, chi phí tuân thủ thấp; cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục hành chính trong đầu tư xây dựng; khắc phục những hạn chế, bất cập; bảo đảm đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật.

Theo đó, các chính sách sửa đổi, bổ sung Luật Nhà ở tập trung hoàn thiện quy định hiện hành, trong đó điều chỉnh bao quát các loại hình nhà ở, tránh khoảng trống pháp luật trong phát triển, quản lý sử dụng, sở hữu, tài chính, giao dịch và quản lý nhà nước về nhà ở.

Luật Nhà ở (sửa đổi) tập trung vào 11 nhóm chính sách cụ thể, gồm: chính sách chung về phát triển nhà ở; sở hữu nhà ở; chiến lược phát triển nhà ở quốc gia, chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở cấp tỉnh; phát triển nhà ở; cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư; phát triển nhà ở xã hội; tài chính cho phát triển nhà ở; quản lý sử dụng nhà ở; quản lý sử dụng nhà chung cư; quy định về quản lý sử dụng nhà dùng cho mục đích lưu trú; giao dịch về nhà ở.

Bà Hoàng Thu Hằng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản. Ảnh: BXD

Báo cáo về chính sách Luật Kinh doanh bất động sản, bà Hoàng Thu Hằng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản nhận định việc xây dựng chính sách nhằm tạo lập hành lang pháp lý đầy đủ đồng bộ, thống nhất để quản lý thị trường bất động sản, hỗ trợ, thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển; đảm bảo tính phù hợp, đồng bộ, không chồng chéo với hệ thống pháp luật khác có liên quan như Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đất đai, pháp luật Dân sự.

Đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi trong hoạt động giao dịch bất động sản, đảm bảo thị trường bất động sản phát triển ổn định, lành mạnh, công khai, minh bạch; hạn chế phát sinh điều kiện, thủ tục hành chính trong quản lý giao dịch bất động sản, thị trường bất động sản; đẩy mạnh vận hành các quan hệ về kinh doanh bất động sản theo cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực doanh nghiệp kinh doanh bất động sản, thúc đẩy các giao dịch bất động sản, phát triển thị trường bất động sản công khai, minh bạch, lành mạnh.

Bên cạnh đó, nâng cao trách nhiệm, năng lực của các chủ thể tham gia hoạt động kinh doanh bất động sản bao gồm chủ đầu tư dự án bất động sản, sàn giao dịch bất động sản, tổ chức, cá nhân thực hiện dịch vụ, môi giới bất động sản; tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý giao dịch bất động sản, thị trường bất động sản; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, cải cách thủ tục hành chính gắn với kiểm soát, giám sát việc thực hiện, đảm bảo quản lý thống nhất từ Trung ương đến địa phương; Giải quyết, ngăn ngừa hiệu quả tình trạng thường xuyên xảy ra các giai đoạn bất ổn của thị trường bất động sản.

Theo bà Hằng để đạt được các mục tiêu đặt ra, đề xuất sửa đổi Luật Kinh doanh bất động sản sẽ tập trung giải quyết 8 nhóm chính sách lớn, xuyên suốt toàn bộ nội dung của Luật.

Đó là điều chỉnh, bổ sung quy định chung; sửa đổi, bổ sung quy định về kinh doanh nhà ở, công trình xây dựng có sẵn; sửa đổi, bổ sung quy định về kinh doanh nhà ở, công trình xây dựng hình thành trong tương lai; sửa đổi, bổ sung quy định về kinh doanh quyền sử dụng đất đã có hạ tầng kỹ thuật trong dự án bất động sản; sửa đổi, bổ sung quy định về chuyển nhượng dự án bất động sản; sửa đổi, bổ sung về hợp đồng kinh doanh bất động sản; sửa đổi, bổ sung về kinh doanh dịch vụ bất động sản và đào tạo, bồi dưỡng, cấp chứng chỉ hành nghề trong kinh doanh dịch vụ bất động sản; sửa đổi, bổ sung về xây dựng và quản lý hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản.

Bà Hằng cho biết mỗi nhóm chính sách sẽ gồm những nội dung cụ thể, có nội dung kế thừa, cụ thể hóa quy định hiện hành và có các nội dung mới được đề xuất.

Tại Hội thảo, đại diện tập đoàn, doanh nghiệp cùng các Hiệp hội, Bộ, Ngành cơ bản thống nhất với các báo cáo được trình bày đồng thời cũng có những đóng góp, bổ sung thêm một số nhóm chính sách cho từng Luật, đưa ra nhiều ý kiến phù hợp với thực tiễn triển khai.

Phát biểu kết luận, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh đánh giá cao các ý kiến góp ý, phản biện thẳng thắn. Thứ trưởng khẳng định Bộ Xây dựng sẽ ghi nhận và tiếp thu nghiêm túc tiếp thu, tổng hợp và hoàn thiện hồ sơ chính sách để báo cáo cơ quan có thẩm quyền.

