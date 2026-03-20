Hạ tầng tạo lực đẩy cho thị trường bất động sản TP. Hồ Chí Minh
Thiên Di
20/03/2026, 09:57
Thị trường bất động sản TP. Hồ Chí Minh đang bước vào chu kỳ phát triển mới trong bối cảnh dòng vốn FDI có chọn lọc tiếp tục đổ vào các lĩnh vực chiến lược; đồng thời hạ tầng tiếp tục giữ vai trò then chốt trong dẫn dắt xu hướng giãn nở đô thị, tạo nền tảng cho tăng trưởng dài hạn...
Ngày 19/3/2026, Cushman
& Wakefield Việt Nam tổ chức hội thảo thị trường với chủ đề “Viết tiếp câu
chuyện đô thị hóa Việt Nam: Hành trình chuyển mình 2015 - 2035”. Tại hội thảo, các
chuyên gia nhận định thị trường bất động sản TP. Hồ Chí Minh đang bước vào chu kỳ phát
triển mới, với sự dịch chuyển rõ nét về không gian đô thị, phân khúc sản phẩm
và dòng vốn đầu tư. Trong đó, hạ tầng tiếp tục được xác định là yếu tố then chốt,
vừa dẫn dắt xu hướng giãn nở đô thị, vừa tạo nền tảng cho tăng trưởng dài hạn.
CÁC KHU ĐÔ THỊ ĐỊA PHƯƠNG ĐANG HƯỚNG TỚI CÁC TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ
Bà Nguyễn Ly Ly, Quản lý
Nghiên cứu thị trường Cushman & Wakefield Việt Nam, cho biết tại TP. Hồ Chí Minh, các dự án hiện tập trung
ở khu trung tâm (CBD) truyền thống, đồng thời mở rộng về phía Đông và phía Nam
như Quận 7 và Thủ Đức. Trong đó, hạ tầng giữ vai trò then chốt khi kết nối
lõi trung tâm thông qua các tuyến vành đai, metro và cao tốc.
“Khi
nhìn vào dòng thời gian của thị trường căn hộ TP. Hồ Chí Minh, chúng ta thấy một sự
chuyển mình lớn từ các khu đô thị địa phương sang các tiêu chuẩn quốc tế. Ví
dụ, chúng ta trải qua 4 giai đoạn. Giai đoạn 1 là sự hình thành thị trường,
nhưng thực tế thị trường chỉ thực sự tăng tốc ở giai đoạn 3 với “kỷ nguyên vàng”
của sự đa dạng hóa. Và bây giờ, chúng ta bắt đầu năm 2026 với một chu kỳ nguồn
cung mới”, bà Ly nhận định.
Trước đây, các dự án chuẩn
mực như Phú Mỹ Hưng hay The Manor có giá khởi điểm khoảng 1.500 USD/m2. Hiện
nay, các dự án như Empire City, Metropole hay The Global City trở thành trọng
tâm mới tại khu Đông. Ở phân khúc cao cấp hơn, Grand Marina Saigon ghi nhận mức
giá khoảng 15.000 - 20.000 USD/m2, cho thấy sự thay đổi đáng kể của thị trường,
vốn đã bước sang chu kỳ mới với phân khúc cao cấp và hạng sang.
Đối với nhà liền thổ,
trong 10 năm qua, giá tăng hơn 300%, tỷ suất lợi nhuận trung bình khoảng
14%/năm. Giai đoạn 2017 - 2019 là thời điểm giao dịch đạt đỉnh, nhưng sau đó giảm
do Covid-19, vướng mắc pháp lý và khủng hoảng trái phiếu, dù giá vẫn tiếp tục
tăng nhờ lãi suất thấp, khoảng 4%/năm.
Đến năm 2023, khi nguồn
cung mới, đặc biệt là từ các đại dự án, được đưa ra thị trường, giá trung bình bị
pha loãng xuống hơn 6.000 USD/m2. Tuy nhiên, thị trường phân hóa rõ, trong đó, khu Đông vẫn tăng giá 15–30%/m2, giúp người mua có thêm lựa chọn.
“Hạ tầng tiếp tục là động lực chính của thị
trường, khi hạ tầng hoàn thiện, diện mạo đô thị tập trung sẽ rõ nét hơn, qua đó, khẳng định vai trò then chốt của hạ tầng trong giai đoạn phát triển tiếp theo”,
bà Ly nhận định.
THÀNH PHỐ ĐANG CHUYỂN MÌNH TỪ MÔ HÌNH PHÁT TRIỂN ĐƠN CỰC SANG ĐA TRUNG TÂM
Theo bà Lê Hoàng Lan Như Ngọc, Trưởng bộ phận Tư vấn Chiến lược, Cushman & Wakefield Việt Nam, Thành phố đang chuyển từ mô hình phát triển đơn cực sang đa trung tâm, liên kết chặt chẽ với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu. Việc kết nối các địa phương sẽ hỗ trợ hoàn thiện chuỗi sản xuất, ví dụ như sự hội tụ giữa trung tâm tài chính TP. Hồ Chí Minh, thủ phủ sản xuất Bình Dương và cảng nước sâu Vũng Tàu.
Trong
bối cảnh thu hút FDI có chọn lọc, Việt Nam đang tập trung vào các ngành chiến
lược như bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI), robot và công nghệ sinh học để áp dụng
ưu đãi thuế. Hạ tầng tiếp tục là xương sống cho sự phát triển, với các dự án trọng
điểm như tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam tạo nền tảng cho giai đoạn tăng
trưởng dài hạn tiếp theo của toàn thị trường.
Sự dịch chuyển của thị
trường sang phân khúc cao cấp và hạng sang cũng đang đặt ra những thách thức mới
về khả năng tiếp cận nhà ở. Về vấn đề này, Bà Lê Hoàng Lan Như Ngọc nhận định rằng giá nhà tăng nhanh hơn thu nhập trong thời gian dài khiến khả năng tiếp cận nhà
ở của người dân khó khăn hơn. Có ba rào cản chính khiến nhà ở vừa túi tiền khan
hiếm: chi phí phát triển dự án tăng cao (đất đai, vốn, xây dựng, pháp lý); quỹ
đất phù hợp hạn chế và thiếu nguồn vốn dài hạn cho người mua.
Do đó, để khắc phục tình trạng trên, cần hình thành hệ sinh thái phát triển nhà ở phù hợp, rút ngắn thủ tục
cho dự án giá hợp lý và xây dựng cơ chế vốn dài hạn. Việc phát triển nhà ở xã hội
cần gắn liền với hạ tầng giao thông công cộng và các cụm việc làm để đảm bảo khả
năng an cư thực chất. Vì nếu người dân vẫn phải di chuyển về trung tâm để làm việc
thì chưa đạt mục tiêu giãn dân.
Nam Long giữ vững vị thế Top 2 chủ đầu tư bất động sản uy tín năm 2026

Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long (HOSE: NLG) lần thứ 4 liên tiếp vào Top 2 Chủ đầu tư bất động sản uy tín năm 2026, theo bảng xếp hạng do Vietnam Report công bố.
Gần 123.000 tỷ gốc và lãi trái phiếu doanh nghiệp sắp phải trả nợ, Bất động sản chiếm phần lớn
Trong nửa đầu năm 2026, dòng tiền cần thanh toán từ trái phiếu bao gồm cả gốc và lãi dự kiến ở mức 122,5 nghìn tỷ đồng tăng 49,2% so với năm ngoái...
TP.HCM tái cấu trúc hạ tầng: Xác lập tâm điểm mới tại khu Đông
Khải Hoàn Land "bắt tay" cùng MB BANK, DEWAN và 80 đại lý uy tín

Chiều 20/3, Tập đoàn Khải Hoàn Land (HOSE:KHG) chính thức ký kết chiến lược cùng MB Bank, Dewan Vietnam và 80 đại lý hàng đầu, sẵn sàng lộ trình triển khai khu phức hợp căn hộ hạng sang chuẩn Bespoke tại Quốc lộ 13.
Khải Hoàn Land “bắt tay” cùng MB BANK, DEWAN và 80 đại lý uy tín
Chiều 20/3, Tập đoàn Khải Hoàn Land (HOSE:KHG) chính thức ký kết chiến lược cùng MB Bank, Dewan Vietnam và 80 đại lý hàng đầu, sẵn sàng lộ trình triển khai khu phức hợp căn hộ hạng sang chuẩn Bespoke tại Quốc lộ 13.
MIK Group đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong chiến lược phát triển mới
Ngày 20/3/2026 tại Khách sạn Fairmont Hanoi, MIK Group tổ chức MIK Partnership Summit 2026 với chủ đề “One Vision. Bolder Moves”, quy tụ các đối tác quốc tế hàng đầu trong lĩnh vực phát triển đô thị và bất động sản, đến từ nhiều thị trường phát triển trên thế giới.
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
