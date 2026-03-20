Trang chủ Bất động sản

Đà Nẵng lập cơ sở dữ liệu nhà ở và thị trường bất động sản

Ngô Anh Văn

20/03/2026, 10:08

UBND TP.Đà Nẵng vừa ban hành công văn để triển khai xây dựng và quản lý hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về nhà ở, thị trường bất động sản trên địa bàn...

Khu chung cư bên bờ sông Hàn đang đẩy nhanh tiến độ thi công đảm bảo minh bạch thông tin dữ liệu trước khi mở bán. Ảnh Ngô Anh Văn
Khu chung cư bên bờ sông Hàn đang đẩy nhanh tiến độ thi công đảm bảo minh bạch thông tin dữ liệu trước khi mở bán. Ảnh Ngô Anh Văn

Tại Công văn 1784/UBND, Chủ tịch UBND thành phố đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chủ động nghiên cứu, tổ chức triển khai thực hiện Nghị định số 357/2025/NĐ-CP theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Thực hiện rà soát, thu thập, chuẩn hoá các thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản đã có trước thời điểm Nghị định số 357/2025/NĐ-CP có hiệu lực để chia sẻ, cung cấp lên hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản.

Song song với đó, các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục thực hiện chế độ báo cáo, cung cấp thông tin theo quy định tại Nghị định số 94/2024/NĐ-CP ngày 24/7/2024 của Chính phủ cho đến khi hoàn thành việc nâng cấp, chuẩn hóa và kết nối theo đúng thời hạn quy định tại khoản 1 Điều 40 Nghị định số 357/2025/NĐ-CP.

Đáng chú ý, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng giao Sở Xây dựng công bố các cơ quan, tổ chức, cá nhân vi phạm quy định của Nghị định số 357/2025/NĐ-CP trên Cổng Thông tin điện tử thành phố và đầu mối tiếp nhận các thông tin liên quan đến nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn do cơ quan, tổ chức cung cấp.

Đồng thời chia sẻ, cung cấp thông tin cho các cơ quan quản lý nhà nước theo quy định của pháp luật; thực hiện hoặc lựa chọn tổ chức có đủ năng lực khảo sát, thu thập, phân tích thông tin, phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn thành phố.

Thành phố cũng giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp Sở Xây dựng, Sở Khoa học và Công nghệ tham mưu UBND thành phố báo cáo HĐND thành phố Đà Nẵng xem xét, quyết định cấp kinh phí hàng năm từ ngân sách thành phố cho việc điều tra, thu thập thông tin phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu, quản lý, vận hành cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản; đầu tư, duy trì, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin quy định.

Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện việc đảm bảo kết nối, liên thông giữa cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn thành phố với các cơ sở dữ liệu chuyên ngành khác có liên quan.

Việc công bố rộng rãi các cơ quan, tổ chức, cá nhân vi phạm của Nghị định số 357/2025/NĐ-CP cũng như quy định đầu mối tiếp nhận các thông tin liên quan đến nhà ở và thị trường bất động sản... kỳ vọng sẽ giúp cho thị trường bất động sản tại Đà Nẵng được minh bạch, đúng với giá trị thực và phát huy hiệu quả sử dụng góp phần phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Hà Nội đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai

13:54, 19/03/2026

Hà Nội đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai

TP.Hồ Chí Minh nâng cao hiệu quả quản lý đất đai

16:00, 19/03/2026

TP.Hồ Chí Minh nâng cao hiệu quả quản lý đất đai

Nam Long giữ vững vị thế Top 2 chủ đầu tư bất động sản uy tín năm 2026

Nam Long giữ vững vị thế Top 2 chủ đầu tư bất động sản uy tín năm 2026

Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long (HOSE: NLG) lần thứ 4 liên tiếp vào Top 2 Chủ đầu tư bất động sản uy tín năm 2026, theo bảng xếp hạng do Vietnam Report công bố.

Gần 123.000 tỷ gốc và lãi trái phiếu doanh nghiệp sắp phải trả nợ, Bất động sản chiếm phần lớn

Gần 123.000 tỷ gốc và lãi trái phiếu doanh nghiệp sắp phải trả nợ, Bất động sản chiếm phần lớn

Trong nửa đầu năm 2026, dòng tiền cần thanh toán từ trái phiếu bao gồm cả gốc và lãi dự kiến ở mức 122,5 nghìn tỷ đồng tăng 49,2% so với năm ngoái...

TP.HCM tái cấu trúc hạ tầng: Xác lập tâm điểm mới tại khu Đông

TP.HCM tái cấu trúc hạ tầng: Xác lập tâm điểm mới tại khu Đông

Không chỉ dừng lại ở các đồ án quy hoạch, việc hình thành những hệ thống hạ tầng huyết mạch và các trung tâm chức năng mới đang tạo ra một lực đẩy mạnh mẽ, đưa khu đông trở thành điểm sáng cho các dòng vốn đầu tư và những tiêu chuẩn sống quốc tế, thay đổi hoàn toàn diện mạo đô thị TP.HCM.

Khải Hoàn Land "bắt tay" cùng MB BANK, DEWAN và 80 đại lý uy tín

Khải Hoàn Land “bắt tay” cùng MB BANK, DEWAN và 80 đại lý uy tín

Chiều 20/3, Tập đoàn Khải Hoàn Land (HOSE:KHG) chính thức ký kết chiến lược cùng MB Bank, Dewan Vietnam và 80 đại lý hàng đầu, sẵn sàng lộ trình triển khai khu phức hợp căn hộ hạng sang chuẩn Bespoke tại Quốc lộ 13.

MIK Group đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong chiến lược phát triển mới

MIK Group đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong chiến lược phát triển mới

Ngày 20/3/2026 tại Khách sạn Fairmont Hanoi, MIK Group tổ chức MIK Partnership Summit 2026 với chủ đề “One Vision. Bolder Moves”, quy tụ các đối tác quốc tế hàng đầu trong lĩnh vực phát triển đô thị và bất động sản, đến từ nhiều thị trường phát triển trên thế giới.

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Multimedia
Dự trữ dầu chiến lược của các nước G7

Thế giới

Dự trữ dầu chiến lược của các nước G7

So sánh kinh tế Iran với các nước láng giềng Trung Đông

Thế giới

So sánh kinh tế Iran với các nước láng giềng Trung Đông

Đón đọc Kinh tế Việt Nam & Thế giới 2025-2026

Tiêu điểm

Đón đọc Kinh tế Việt Nam & Thế giới 2025-2026

Đọc nhiều nhất
1

Công ty chứng khoán nhận định gì về rủi ro "phá đáy"?

Chứng khoán

2

Tổng giám đốc Dragon Capital: "Mở rộng room cho nhà đầu tư nước ngoài, Việt Nam được lợi rất lớn"

Chứng khoán

3

Giữ vai trò mở đường, Công binh phải tinh, gọn, mạnh

Tiêu điểm

4

Diễn đàn Kinh doanh và Đầu tư EU–Việt Nam 2026: Từ đối thoại đến hành động

eMagazine

5

Thúc đẩy hợp tác EU - Việt Nam: Góc nhìn từ các Đại sứ châu Âu

eMagazine

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy