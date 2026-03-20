Đà Nẵng lập cơ sở dữ liệu nhà ở và thị trường bất động sản

UBND TP.Đà Nẵng vừa ban hành công văn để triển khai xây dựng và quản lý hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về nhà ở, thị trường bất động sản trên địa bàn...

Tại Công văn 1784/UBND, Chủ tịch UBND thành phố đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chủ động nghiên cứu, tổ chức triển khai thực hiện Nghị định số 357/2025/NĐ-CP theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Thực hiện rà soát, thu thập, chuẩn hoá các thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản đã có trước thời điểm Nghị định số 357/2025/NĐ-CP có hiệu lực để chia sẻ, cung cấp lên hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản.

Song song với đó, các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục thực hiện chế độ báo cáo, cung cấp thông tin theo quy định tại Nghị định số 94/2024/NĐ-CP ngày 24/7/2024 của Chính phủ cho đến khi hoàn thành việc nâng cấp, chuẩn hóa và kết nối theo đúng thời hạn quy định tại khoản 1 Điều 40 Nghị định số 357/2025/NĐ-CP.

Đáng chú ý, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng giao Sở Xây dựng công bố các cơ quan, tổ chức, cá nhân vi phạm quy định của Nghị định số 357/2025/NĐ-CP trên Cổng Thông tin điện tử thành phố và đầu mối tiếp nhận các thông tin liên quan đến nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn do cơ quan, tổ chức cung cấp.

Đồng thời chia sẻ, cung cấp thông tin cho các cơ quan quản lý nhà nước theo quy định của pháp luật; thực hiện hoặc lựa chọn tổ chức có đủ năng lực khảo sát, thu thập, phân tích thông tin, phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn thành phố.

Thành phố cũng giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp Sở Xây dựng, Sở Khoa học và Công nghệ tham mưu UBND thành phố báo cáo HĐND thành phố Đà Nẵng xem xét, quyết định cấp kinh phí hàng năm từ ngân sách thành phố cho việc điều tra, thu thập thông tin phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu, quản lý, vận hành cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản; đầu tư, duy trì, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin quy định.

Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện việc đảm bảo kết nối, liên thông giữa cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn thành phố với các cơ sở dữ liệu chuyên ngành khác có liên quan.

Việc công bố rộng rãi các cơ quan, tổ chức, cá nhân vi phạm của Nghị định số 357/2025/NĐ-CP cũng như quy định đầu mối tiếp nhận các thông tin liên quan đến nhà ở và thị trường bất động sản... kỳ vọng sẽ giúp cho thị trường bất động sản tại Đà Nẵng được minh bạch, đúng với giá trị thực và phát huy hiệu quả sử dụng góp phần phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.