Đà Nẵng lập cơ sở dữ liệu nhà ở và thị trường bất động sản

Tại Công văn 1784/UBND, Chủ tịch UBND thành phố đề
nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chủ động nghiên cứu, tổ chức
triển khai thực hiện Nghị định số 357/2025/NĐ-CP theo
chức năng, nhiệm vụ được giao.
Thực hiện rà soát, thu thập, chuẩn hoá các thông
tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản đã có trước thời điểm Nghị
định số 357/2025/NĐ-CP có hiệu lực để chia sẻ, cung cấp lên hệ thống thông
tin, cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản.
Song song với đó, các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục
thực hiện chế độ báo cáo, cung cấp thông tin theo quy định tại Nghị định số
94/2024/NĐ-CP ngày 24/7/2024 của Chính phủ cho đến khi hoàn thành việc nâng
cấp, chuẩn hóa và kết nối theo đúng thời hạn quy định tại khoản 1 Điều 40 Nghị
định số 357/2025/NĐ-CP.
Đáng chú ý, Chủ tịch UBND
thành phố Đà Nẵng giao Sở Xây dựng công bố các cơ quan, tổ chức, cá nhân vi
phạm quy định của Nghị định số 357/2025/NĐ-CP trên Cổng Thông tin điện tử thành
phố và đầu mối tiếp nhận các thông tin liên quan đến nhà ở và thị trường bất
động sản trên địa bàn do cơ quan, tổ chức cung cấp.
Đồng thời chia sẻ, cung cấp
thông tin cho các cơ quan quản lý nhà nước theo quy định của pháp luật; thực
hiện hoặc lựa chọn tổ chức có đủ năng lực khảo sát, thu thập, phân tích thông
tin, phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên
địa bàn thành phố.
Thành phố cũng giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp Sở Xây dựng, Sở
Khoa học và Công nghệ tham mưu UBND thành phố báo cáo HĐND thành phố Đà Nẵng xem
xét, quyết định cấp kinh phí hàng năm từ ngân sách thành phố cho việc điều tra,
thu thập thông tin phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu, quản lý, vận hành cơ sở dữ
liệu về nhà ở và thị trường bất động sản; đầu tư, duy trì, nâng cấp hạ tầng
kỹ thuật công nghệ thông tin quy định.
Sở Khoa học và Công nghệ thực
hiện việc đảm bảo kết nối, liên thông giữa cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường
bất động sản trên địa bàn thành phố với các cơ sở dữ liệu chuyên ngành khác có
liên quan.
Việc công bố rộng rãi các cơ quan, tổ chức, cá nhân vi
phạm của Nghị định số 357/2025/NĐ-CP cũng như quy định đầu mối tiếp nhận các
thông tin liên quan đến nhà ở và thị trường bất động sản... kỳ vọng sẽ giúp cho thị trường bất động sản tại Đà Nẵng được
minh bạch, đúng với giá trị thực và phát huy hiệu quả sử dụng góp phần phát
triển kinh tế - xã hội tại địa phương.