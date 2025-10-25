Hà Nội: Tuyệt đối không "đòi" hồ sơ giấy đối với 25 dịch vụ công trực tuyến

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Bảy, 25/10/2025
Nhật Dương
25/10/2025, 23:16
25 dịch vụ công trực tuyến thiết yếu sẽ được thực hiện dưới hình thức trực tuyến toàn trình. TP. Hà Nội không yêu cầu người dân cung cấp thành phần hồ sơ giấy dưới bất cứ hình thức, thời điểm nào...
Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội vừa có văn bản chỉ đạo về việc không thu thành phần hồ sơ giấy đối với 25 dịch vụ công trực tuyến thiết yếu.
Việc này nhằm thực hiện Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 13/9/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc thúc đẩy triển khai các giải pháp công nghệ phục vụ người dân và doanh nghiệp gắn với dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử, trong đó có nội dung “yêu cầu không thu thành phần hồ sơ giấy đối với 25 dịch vụ công trực tuyến thiết yếu đã cung cấp toàn trình, thay thế bằng việc khai thác dữ liệu”.
Cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên được giao nhiệm vụ hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công/chi nhánh, các điểm phục vụ hành chính công trên địa bàn thành phố, và tại cơ quan có thẩm quyền giải quyết không thu thành phần hồ sơ giấy đối với 25 dịch vụ công trực tuyến thiết yếu, thay thế hồ sơ giấy bằng việc khai thác dữ liệu đối với các thành phần hồ sơ.
Các cơ quan, đơn vị có thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết tổ chức triển khai thực hiện, và chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân thành phố về nội dung nêu trên.
Đồng thời, quán triệt cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên được giao nhiệm vụ hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, giải quyết thủ tục hành chính có trách nhiệm hỗ trợ, hướng dẫn người dân nộp hồ sơ, giải quyết thủ tục hành chính đối với 25 dịch vụ công trực tuyến thiết yếu dưới hình thức trực tuyến toàn trình. Không yêu cầu người dân cung cấp thành phần hồ sơ giấy dưới bất cứ hình thức, thời điểm nào.
Các Sở, ban, ngành thực hiện rà soát, xây dựng, trình phê duyệt phương án tái cấu trúc đảm bảo cơ sở pháp lý cho việc tiếp nhận, giải quyết toàn trình đối với thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực, phạm vi quản lý.
Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố; Ủy ban nhân dân các xã, phường bố trí đầy đủ phương tiện, máy móc, thiết bị và nguồn nhân lực để hướng dẫn, hỗ trợ người dân có nhu cầu thực hiện thủ tục hành chính tại các chi nhánh, điểm phục vụ hành chính công.
Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố cũng được giao tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính tại các cơ quan có thẩm quyền trong tiếp nhận, giải quyết đối với 25 dịch vụ công trực tuyến thiết yếu. Cùng với đó, xử lý hoặc đề xuất xử lý nếu phát hiện trường hợp không thực hiện đúng yêu cầu, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Ủy ban nhân dân thành phố.
Trong thời kỳ chiến tranh chống Mỹ cứu nước, do yêu cầu hoạt động đối ngoại trên trường quốc tế, Việt Nam cần tham gia vào hoạt động của các tổ chức quốc tế nhằm mở rộng quan hệ, làm cho các nước, các tổ chức và nhân dân trên thế giới hiểu biết hơn về cuộc đấu tranh chính nghĩa của nhân dân Việt Nam, đồng thời trên các diễn đàn quốc tế đấu tranh chống các luận điệu tuyên truyền, các quan điểm sai trái của phương Tây về đất nước ta...
Mỗi lần suy nghĩ về Trần Phương, tôi cứ tự nhiên hình dung: trong khung trời của khoa học kinh tế ở Việt Nam thập kỷ 1960-1970, một khung trời cũng không lấy gì làm cao rộng và quang đãng lắm, Trần Phương là một ngôi sao.
Bộ Y tế cam kết xây dựng hành lang pháp lý minh bạch, tiêu chuẩn hóa quy trình thẩm định và cấp phép AI y tế. Đồng thời, khẳng định rõ chủ quyền dữ liệu quốc gia, đảm bảo dữ liệu khám chữa bệnh của người dân không bị chia sẻ ngoài khuôn khổ pháp luật...
Viện Kiểm sát nhân dân tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố đối với 5 bị can trong vụ án Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng với số tiền thiệt hại hơn 1.000 tỷ đồng...
Nhiều đoạn sông Chu chảy qua xã Lam Sơn (Thanh Hóa) đang sạt lở nghiêm trọng, hình thành những vách đứng cao từ 5–8m, ăn sâu vào đất liền, đe dọa trực tiếp đến tính mạng và tài sản của hơn 200 hộ dân. Trong khi đó, các khu vực xung yếu vẫn chưa có công trình kè bảo vệ nào được triển khai...
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: