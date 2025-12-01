Hà Nội hỗ trợ 100% bảo hiểm y tế cho nhiều đối tượng chính sách

Giá vàng trong nước và thế giới
Thứ Hai, 01/12/2025
Song Hoàng
01/12/2025, 09:15
Từ năm 2026, Hà Nội sẽ hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế đối với thành viên hộ gia đình nghèo được công nhận thoát nghèo đồng thời thoát cận nghèo, thành viên hộ gia đình cận nghèo được công nhận thoát cận nghèo. Thời gian hỗ trợ 36 tháng kể từ tháng được công nhận thoát cận nghèo...
UBND Thành phố Hà Nội vừa ký ban hành Kế hoạch số 321/KH-UBND ngày 27/11/2025 về triển khai thực hiện việc quy định nội dung, mức hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) cho các đối tượng chính sách xã hội của thành phố.
Theo kế hoạch, đối tượng hưởng chính sách gồm: (1) Người thuộc hộ gia đình nghèo, hộ gia đình cận nghèo, hộ gia đình thoát nghèo, hộ gia đình thoát cận nghèo theo quy định chuẩn nghèo, chuẩn cận nghèo đa chiều. (2) Người cao tuổi từ đủ 70 tuổi đến dưới 75 tuổi không thuộc đối tượng tham gia BHYT bắt buộc và chưa có thẻ BHYT. (3) Người khuyết tật nhẹ chưa có thẻ BHYT (không bao gồm trẻ em khuyết tật nhẹ dưới 16 tuổi). (4) Người dân tộc thiểu số không thuộc đối tượng tham gia BHYT bắt buộc và chưa có thẻ BHYT. (5) Học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình theo chuẩn của Thành phố, chưa được cấp thẻ BHYT đang tham gia học tập tại các cơ sở giáo dục, cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân (kể cả công lập và ngoài công lập). (6) Người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình theo chuẩn của Thành phố. (7) Người tham gia BHXH tự nguyện theo quy định tại Điều 3 Nghị định số 159/2025/NĐ-CP của Chính phủ và không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc.
Ngoài mức hỗ trợ đóng BHXH tự nguyện được quy định tại Nghị định số 159/2025/NĐ-CP của Chính phủ, Thành phố hỗ trợ thêm: 50% mức đóng BHXH tự nguyện đối với người tham gia thuộc hộ nghèo theo quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Hỗ trợ thêm 60% mức đóng BHXH tự nguyện đối với người thuộc hộ cận nghèo. Hỗ trợ thêm 10% mức đóng BHXH tự nguyện đối với các đối tượng quy định tại tiết c, tiết d khoản 1 Điều 5 Nghị định số 159/2025/NĐ-CP.
Hỗ trợ 100% mức đóng BHYT đối với thành viên hộ gia đình nghèo được công nhận thoát nghèo đồng thời thoát cận nghèo, thành viên hộ gia đình cận nghèo được công nhận thoát cận nghèo. Thời gian hỗ trợ 36 tháng kể từ tháng được công nhận thoát cận nghèo. Hỗ trợ 100% mức đóng BHYT đối với người cao tuổi từ đủ 70 tuổi đến dưới 75 tuổi không thuộc đối tượng tham gia BHYT bắt buộc và chưa có thẻ BHYT.
Hỗ trợ 100% mức đóng BHYT đối với người khuyết tật nhẹ chưa có thẻ BHYT (không bao gồm trẻ em khuyết tật nhẹ dưới 16 tuổi). Hỗ trợ 100% mức đóng BHYT đối với người dân tộc thiểu số không thuộc đối tượng tham gia BHYT bắt buộc và chưa có thẻ BHYT... Hỗ trợ thêm 30% mức đóng BHYT đối với người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình theo chuẩn của Thành phố.
Bảo hiểm xã hội Thành phố chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, UBND xã, phường và các đơn vị liên quan hướng dẫn và giải quyết các tồn tại, khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.
Tiếp tục mở rộng, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Tổ chức hỗ trợ phát triển đối tượng BHXH, BHYT, các mô hình tổ chức thu BHXH, BHYT hoạt động linh hoạt, hiệu quả. Đồng thời, chỉ đạo BHXH Cơ sở hướng dẫn đầy đủ về quy trình, thủ tục hồ sơ về chính sách hỗ trợ kinh phí đóng BHXH, BHYT.
Trường hợp người bệnh đến muộn hơn so với ngày hẹn tái khám vì lý do lũ lụt, thì phiếu hẹn khám lại vẫn có giá trị sử dụng. Các cơ sở khám chữa bệnh thực hiện tiếp nhận người bệnh để khám và được cơ quan Bảo hiểm xã hội thanh toán theo chế độ bảo hiểm y tế…
Tại buổi làm việc với bốn tỉnh Nam Trung Bộ, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu triển khai chiến dịch thần tốc khắc phục hậu quả mưa lũ, ưu tiên ổn định nhà ở, phục hồi hạ tầng, sản xuất và bảo đảm an sinh cho người dân, với tiến độ cụ thể và nhiệm vụ rõ ràng.
Với kế hoạch trồng mới hơn 17 ha cây giá và các loài ngập mặn khác, Rú Chá sẽ trở thành “lá chắn xanh” chống xâm nhập mặn và bão lũ cho khu dân cư lân cận...
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2025 - 2030 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; nhấn mạnh thi đua thực hiện có hiệu quả các hoạt động đổi mới của Quốc hội.
Công an TP. Đà Nẵng vừa khám phá thành công chuyên án liên quan đến hoạt động “rửa tiền, lừa đảo xuyên biên giới và làm giả giấy tờ" kết nối với các băng nhóm tội phạm mạng tại Campuchia với quy mô lên tới hàng chục nghìn tỷ đồng.
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: