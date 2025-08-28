Thứ Năm, 28/08/2025

Trang chủ Dân sinh

Hà Nội: Hơn 900 máy bơm hoạt động để tiêu úng

Chu Khôi

28/08/2025, 19:08

Trên địa bàn thành phố Hà Nội có hàng chục điểm bị ngập, cùng với gần 7 nghìn ha lúa bị úng ngập do hoàn lưu mưa bão số 5 gây ra. Hiện, toàn thành phố Hà Nội đang vận hành tổng cộng 248 trạm bơm với 903 máy để tiêu úng…

Nước sông Bùi lên cao đã tràn qua đê Bùi 2.
Nước sông Bùi lên cao đã tràn qua đê Bùi 2.

Ngày 28/8/2025, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội có văn bản số 259/BC-SNNMT báo cáo về tình hình ngập lụt và tiêu úng trên địa bàn thành phố. Báo cáo cho biết mưa lớn nhiều ngày qua đã khiến mực nước trên các sông chính, sông nội địa và nhiều hồ chứa trên địa bàn dâng cao, gây ra hàng loạt sự cố đê điều, công trình thủy lợi và thiệt hại về sản xuất nông nghiệp.

MỰC NƯỚC SÔNG, HỒ DÂNG CAO

Theo ghi nhận, mực nước trên sông Tích tại các trạm Kim Quan, Vĩnh Phúc và trên sông Bùi tại trạm Yên Duyệt đều vượt báo động III; sông Nhuệ tại trạm Đồng Quan trên báo động I, xấp xỉ báo động II; sông Cầu, sông Cà Lồ cũng vượt báo động I và tiếp tục lên. Đáng chú ý, một số hồ chứa thủy lợi lớn đã vượt ngưỡng tràn như: Đồng Mô, Suối Hai, Đồng Quan, Ban Tiện, Kèo Cà, Quan Sơn, Đồng Sương, Văn Sơn, Miễu...

Do mực nước sông Bùi lên cao, đê Bùi 2 đã xảy ra hiện tượng tràn qua đoạn dài khoảng 3 m tại thôn Vân Lôi, xã Phúc Thọ vào tối 27/8. UBND xã đã huy động lực lượng xung kích, người dân và vật tư (gồm máy xúc, 300 bao tải đất) để khẩn trương xử lý. Đến 23h cùng ngày, sự cố đã được khắc phục tạm thời.

Ngoài ra, Hà Nội ghi nhận nhiều sự cố khác: Đê Tiên Tân (xã Đan Phượng) sạt trượt mái thượng lưu, cung sạt dài 7 m, hạ thấp trung bình 25 cm, xuất hiện khe nứt rộng 3–5 cm. Đê Hữu Hồng xuất hiện vết nứt mái thượng lưu dài 10 m, rộng tới 0,3 m; tại vị trí khác, cung sạt dài 25 m, vách cung cao 0,8 m (phường Sơn Tây).

Nước sông Bùi lên cao cũng đã gây tràn trên 4km đê bao tại xã Xuân Mai và Trần Phú, làm ảnh hưởng đến khoảng 150 hộ, trong đó đã có hơn 30 hộ dân phải di dời. Để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho người dân, Ban chỉ huy phòng thủ dân sự 2 xã nêu trên đã huy động lực lượng tại chỗ và hơn 100 cán bộ chiến sĩ của Sư đoàn bộ bình cơ giới 308 xử lý, gia cố đắp bao tải cát, hạn chế chống tràn.

Tại phường Tùng Thiện (trước đây thuộc thị xã Sơn Tây), mực nước sông Tích đoạn chảy qua địa phận thôn Trung Sơn Trầm dâng nhanh, làm tràn đê bao đe dọa gây ngập khoảng 40ha hoa màu và nhiều hộ dân. Tại đây, Ban chỉ huy phòng thủ dân sự của xã đã huy động khẩn cấp gần 200 cán bộ, chiến sĩ dân quân, công an tổ chức đắp chặn chống tràn. "Mực nước ở đây đã lên đến 7,12, nếu lên đến 7,18 là sẽ phải di dời các hộ dân bị ảnh hưởng. Chúng tôi cũng đã phối hợp với UBND xã Xuân Mai để địa phương chủ động phương châm bốn tại chỗ”, ông Nguyễn Đình Hoa, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội cho hay.

TẬP TRUNG TIÊU ÚNG, KHẮC PHỤC SỰ CỐ ĐÊ ĐIỀU

Theo Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển thủy lợi sông Đáy, nhiều tuyến kênh và công trình thủy lợi đã bị sự cố: bờ kênh T2 vỡ tại hai vị trí (dài 1 m và 6 m), kênh tiêu Phụ Chính sạt lở bờ trái, nhiều vị trí trên kênh T2-9 tràn cả hai bờ, kênh chính Đan Hoài sạt bờ tả 2 m. Hàng loạt trạm bơm bị ngập nước: trạm bơm Chùa Dậu ngập 15 cm; trạm bơm Đồng Quan Tả ngập tới 80 cm; trạm bơm Đồng Quan Hữu ngập 15 cm; nhiều trạm bơm khác gặp sự cố về điện hoặc cháy động cơ. Riêng hồ Tiên Sa (xã Suối Hai) bị sạt lở bờ kè khoảng 60 m, đe dọa an toàn của 9 hộ dân hạ lưu.

Theo thống kê sơ bộ của UBND các xã, phường trên địa bàn thành phố Hà Nội: 88 hộ dân phải sơ tán do ngập và sạt lở đất, 1.643 hộ khác bị ảnh hưởng, 1 trường học, 1 nhà văn hóa bị ngập. Cùng với đó, 1.795 công trình bị ảnh hưởng, 300 m tường bao bị sập đổ; hơn 15 km đường giao thông nông thôn, nội đồng bị ngập; 7.110 m đê bao, bờ bao bị tràn.

Thiệt hại về nông nghiệp trên địa bàn Hà Nội, có 7.085 ha lúa, hoa màu và cây trồng bị ngập, trong đó có 4.172 ha lúa, 609 ha cây ăn quả, 2.152 ha rau màu, 152 ha hoa cây cảnh; 420 ha thủy sản bị ảnh hưởng, 7 trại gà phải di dời, hàng trăm gia cầm bị chết.

Để ứng phó, thành phố đã huy động 400 người, 2.400 bao tải, 6 máy xúc và 7 ô tô tham gia khắc phục các sự cố. Đến sáng 28/8, tổng cộng 248 trạm bơm với 903 máy bơm đã được vận hành để tiêu úng cho các cánh đồng lúa, các xóm thôn và các đường phố bị ngập. Hiện các trạm bơm này vẫn đang vận hành hoạt động hết công suất để tiêu úng cho gần 7000 ha lúa và hoa màu trên địa bàn Hà Nội.

Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội nhận định, hiện đang là cao điểm mùa mưa bão, mực nước sông còn dâng, nguy cơ xảy ra sự cố tiếp tục phức tạp. Sở đề nghị các quận, huyện, xã, phường tăng cường tuần tra, canh gác đê điều, hồ đập; kịp thời phát hiện, xử lý sự cố ngay từ giờ đầu; rà soát phương án bảo vệ các trọng điểm xung yếu. Các xã, phường trên địa bàn thành phố cần theo dõi chặt chẽ mọi diễn biến tình hình thời tiết, mực nước trên các sông, thông báo kịp thời tình hình mực nước sông đang lên do ảnh hưởng của mưa bão đến người dân; rà soát, đảm bảo an toàn cho các công trình thủy lợi, đê điều.

Đồng thời các đơn vị cần để điều tiết hợp lý, linh hoạt giữa lượng nước tại các hồ chứa, không để tình trạng úng ngập kéo dài, bảo đảm an toàn về người, tài sản, hạn chế thấp nhất ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông tiếp tục mạnh dần. Hồi 13 giờ ngày 28/8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 15,3 độ Vĩ Bắc; 115,7 độ Kinh Đông, trên khu vực Bắc Biển Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 420 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất cấp 6–7 (39–61 km/giờ), giật cấp 9. Áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Nam với tốc độ khoảng 10–15 km/giờ và dự báo sẽ mạnh lên thành bão.

Dự báo đến 13 giờ ngày 29/8, bão số 6 ở vào khoảng 16,7 độ Vĩ Bắc; 112,3 độ Kinh Đông, trên khu vực biển quần đảo Hoàng Sa. Cường độ bão đạt cấp 7, giật cấp 9; di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với vận tốc 15–20 km/giờ.

Đến 1 giờ ngày 30/8, tâm bão số 6 ở vị trí khoảng 17,1 độ Vĩ Bắc; 110,2 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Tây Bắc quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh cấp 8, giật cấp 10.

Dự báo đến 13 giờ ngày 30/8, bão số 6 sẽ tiến gần vùng biển từ Nghệ An đến Đà Nẵng, ở vị trí khoảng 17,5 độ Vĩ Bắc; 107,8 độ Kinh Đông. Cường độ bão duy trì ở cấp 8, giật cấp 10.

