Trang chủ Du lịch

Hà Nội hướng đến dòng du khách chất lượng cao

Tường Bách

13/05/2026, 07:42

Bài viết mới đăng trên Travel Off Path gần đây nhận định, Hà Nội đang trở thành một trong những điểm đến hấp dẫn nhất châu Á nhờ đặc trưng văn hóa và những trải nghiệm khó tìm thấy ở nơi khác…

Hà Nội đang từng bước đổi mới cách làm du lịch. Ảnh: Agoda

Chuyên trang tin tức du lịch nổi tiếng của Mỹ nhận định, Đông Nam Á vốn là khu vực có vô số điểm đến nổi tiếng khiến du khách khó lựa chọn. Tuy nhiên, Hà Nội đang ngày càng nổi bật và thu hút lượng lớn khách quốc tế.

"Đây là nơi cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama cùng đầu bếp du lịch nổi những bữa ăn của các nguyên thủ và ngôi sao nổi tiếng gây chú ý toàn cầu và góp phần đưa du lịch Việt Nam đến gần hơn với du khách quốc tế,” Travel Off Path mô tả.

Thực tế, du lịch Hà Nội đang bước qua giai đoạn tăng trưởng theo quán tính để chuyển sang giai đoạn phát triển dựa trên tư duy thị trường, trải nghiệm và chất lượng. Một trong những thay đổi căn bản nằm ở cách phát triển sản phẩm. Thay vì tập trung vào tham quan đơn thuần, Thủ đô đang mở rộng các dòng sản phẩm trải nghiệm gắn với di sản, văn hóa, ẩm thực, du lịch đêm, du lịch nông nghiệp và du lịch cộng đồng.

Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Đặng Hương Giang cho biết, ngành du lịch Thủ đô định hướng hình thành các chuỗi liên kết giữa cơ quan quản lý, hiệp hội, hãng hàng không, doanh nghiệp lữ hành, cơ sở lưu trú, đơn vị vận chuyển và điểm đến nhằm tạo sự đồng bộ trong phát triển sản phẩm. Theo bà, việc kết nối hệ sinh thái dịch vụ giúp Hà Nội tiếp cận đa dạng phân khúc du khách, từ khách nội địa, khách công vụ đến khách quốc tế lưu trú dài ngày.

Hà Nội chuyển sang giai đoạn phát triển dựa trên tư duy thị trường, trải nghiệm và chất lượng. 

Phó Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Trần Trung Hiếu cho biết, cơ cấu thị trường khách quốc tế của Thủ đô ngày càng phong phú. Ngoài các thị trường truyền thống như Đông Bắc Á và ASEAN, Hà Nội đang mở rộng xúc tiến sang châu Âu, châu Mỹ, Trung Đông, Australia và các thị trường tiềm năng như Ấn Độ, các quốc gia Hồi giáo Halal.

Ông Trần Trung Hiếu cho rằng, dù tốc độ tăng trưởng khách quốc tế cao, thời gian lưu trú và mức chi tiêu bình quân vẫn chưa tương xứng với tiềm năng. Một số sản phẩm cao cấp, sản phẩm du lịch đêm và trải nghiệm chiều sâu còn thiếu tính hệ thống. Đây là những vấn đề Hà Nội đang tập trung tháo gỡ trong giai đoạn tới.

Trong bối cảnh đó, Đề án phát triển kinh tế đêm đến năm 2045 vừa được phê duyệt kỳ vọng tạo động lực tăng trưởng mới, định vị thương hiệu “Thành phố trải nghiệm văn hóa ban đêm” của khu vực. Theo Đề án, đến năm 2035, kinh tế đêm được xác định trở thành một trong những động lực quan trọng của kinh tế đô thị, đóng góp khoảng 7 - 8% GRDP, với tốc độ tăng trưởng bình quân từ 12 - 14% mỗi năm.

Đáng chú ý, trục cảnh quan sông Hồng được định hướng trở thành trung tâm kinh tế sáng tạo năng động, hội tụ các hoạt động văn hóa, nghệ thuật và thương mại có giá trị cao. Mục tiêu của TP. Hà Nội là hình thành từ 6 đến 8 khu kinh tế đêm trọng điểm cùng 15 đến 20 không gian, tuyến phố hoạt động sau 24 giờ, trong đó ít nhất có 3 khu đạt tiêu chuẩn trải nghiệm văn hóa, du lịch đêm cấp khu vực.

Cơ cấu thị trường khách quốc tế của Thủ đô ngày càng phong phú. 

Theo Đề án, hệ thống phố đi bộ, công viên, khu vực Hồ Tây cùng các trung tâm công nghiệp văn hóa sẽ trở thành không gian tổ chức lễ hội, trình diễn ánh sáng, sự kiện nghệ thuật ban đêm, thu hút giới sáng tạo, nghệ sĩ và doanh nghiệp văn hóa.

Ở khu vực ngoại thành, các mô hình du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng qua đêm, trải nghiệm làng nghề và du lịch cộng đồng sẽ được phát triển tại Đông Anh, Gia Lâm, Sóc Sơn, Sơn Tây, Ba Vì, Hương Sơn, Bát Tràng, Vạn Phúc cùng vùng sáng tạo và công nghệ cao Hòa Lạc.

Một điểm nhấn đáng chú ý của Đề án là Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật – Thương mại dịch vụ Hà Nội tại trục sông Hồng, dự kiến hoàn thành vào năm 2030. Song song với đó là dịch vụ du thuyền đêm hoạt động từ cầu Long Biên đến bãi giữa sông Hồng. Theo định hướng của thành phố, các hoạt động du thuyền đêm không chỉ đơn thuần phục vụ ngắm cảnh mà còn có thể tích hợp biểu diễn nghệ thuật, không gian ẩm thực, trải nghiệm văn hóa, ánh sáng đô thị... nhằm kéo dài thời gian lưu trú của du khách.

Đồng thời, thay vì chỉ dừng lại ở các chiến dịch quảng bá hình ảnh qua phương tiện truyền thông, Sở Du lịch Hà Nội đã chuyển hướng tiếp cận, đưa các doanh nghiệp lữ hành nước ngoài trực tiếp "mục sở thị" sản phẩm, dịch vụ. Trong tháng 5 này, Sở Du lịch Hà Nội đã phối hợp với BestPrice Travel cùng Hanoi Tourism JSC tổ chức đón 2 đoàn famtrip quốc tế đến từ Úc và Nhật Bản.

Hà Nội đã chuyển hướng tiếp cận, đưa các doanh nghiệp lữ hành nước ngoài trực tiếp "mục sở thị" sản phẩm, dịch vụ. 

Theo kế hoạch, đoàn famtrip Úc gồm 6 doanh nghiệp lữ hành outbound hàng đầu sẽ khảo sát từ ngày 11/5 đến 17/5/2026, trải nghiệm tại Hà Nội trong các ngày 11, 12 và 17/5. Trong khi đó, đoàn Nhật Bản với hơn 20 lãnh đạo doanh nghiệp lữ hành đến từ Tokyo, Osaka, Fukuoka, Kansai, Hyogo… sẽ khảo sát tại Hà Nội từ ngày 27 đến 29/5/2026. 

Lựa chọn Úc và Nhật Bản được xem là bước đi có tính toán của Hà Nội. Thị trường Úc nổi bật với đặc điểm lưu trú dài ngày, mức chi tiêu cao, yêu thích trải nghiệm văn hóa sâu, thiên nhiên và nghỉ dưỡng chất lượng. Trong khi đó, khách Nhật Bản nổi tiếng kỹ tính, đề cao sự chuẩn xác trong dịch vụ từ lưu trú, vận chuyển đến tổ chức điểm đến.

Điểm đáng chú ý của hai chương trình famtrip lần này nằm ở tư duy tổ chức. Hà Nội không xuất hiện như một điểm đến độc lập mà được đặt trong chuỗi liên kết vùng nhằm kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng trải nghiệm cho du khách quốc tế.

Đối với đoàn Nhật Bản, hành trình kéo dài 5 ngày 4 đêm qua Hà Nội, Ninh Bình và Hạ Long, trong đó Hà Nội giữ vai trò trung tâm kết nối. Trong khi đó, đoàn Úc được xây dựng chương trình khảo sát chuyên sâu hơn, kéo dài 7 ngày, kết nối Hà Nội, Ninh Bình, Quảng Ninh và Yên Tử. Theo thông tin từ BestPrice Travel, đoàn sẽ trực tiếp trải nghiệm những điểm đến mang tính biểu tượng của miền Bắc Việt Nam và các sản phẩm ẩm thực fine dining, du lịch wellness phù hợp với khách Úc.

Thủ đô đang mở rộng các dòng sản phẩm trải nghiệm gắn với di sản, văn hóa, ẩm thực.

Từ đổi mới tư duy quảng bá, phát triển sản phẩm trải nghiệm đến mở rộng thị trường quốc tế, Hà Nội đang từng bước đổi mới cách làm du lịch, tạo sức hút đa tầng, hướng tới chất lượng, chiều sâu và khả năng cạnh tranh bền vững.

Lịch trình linh hoạt thành xu hướng "phủ sóng" mùa cao điểm hè

15:34, 12/05/2026

Lịch trình linh hoạt thành xu hướng

Hè Huế 2026 có gì mà khiến du khách "đứng ngồi không yên"?

10:32, 10/05/2026

Hè Huế 2026 có gì mà khiến du khách "đứng ngồi không yên"?

Đà Nẵng Food Tour 2026: Khám phá tinh hoa ẩm thực xứ Quảng

07:45, 08/05/2026

Đà Nẵng Food Tour 2026: Khám phá tinh hoa ẩm thực xứ Quảng

Show thực cảnh "thổi hồn" vào di sản Ninh Bình

Show thực cảnh “thổi hồn” vào di sản Ninh Bình

Những vở diễn thực cảnh, nơi thiên nhiên kỳ vĩ trở thành sân khấu và lịch sử được tái hiện bằng ngôn ngữ nghệ thuật đương đại, đang trở thành "chìa khóa vàng" níu chân du khách...

Du lịch thiên văn

Du lịch thiên văn "bùng nổ" cùng xu hướng trải nghiệm bền vững

Ngay từ đầu năm, các lịch thiên văn quốc tế đã đồng loạt ghi nhận 2026 là năm mà công chúng yêu thích quan sát bầu trời có nhiều “cuộc hẹn” đáng nhớ. Hàng loạt hiện tượng nổi bật sẽ diễn ra, từ nhật thực, nguyệt thực toàn phần đến siêu trăng và mưa sao băng dày đặc...

Lịch trình linh hoạt thành xu hướng

Lịch trình linh hoạt thành xu hướng "phủ sóng" mùa cao điểm hè

Thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào tour trọn gói như trước, ngày càng nhiều du khách Việt chủ động tự thiết kế hành trình, từ săn vé, đặt phòng đến lựa chọn trải nghiệm phù hợp. Xu hướng này đang tạo ra sự thay đổi rõ nét trên thị trường du lịch...

Thái Nguyên tăng tốc thu hút đầu tư du lịch xanh

Thái Nguyên tăng tốc thu hút đầu tư du lịch xanh

Với định hướng phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, tỉnh Thái Nguyên đang tăng tốc thu hút đầu tư vào các dự án nghỉ dưỡng cao cấp, sân golf và khu vui chơi giải trí tại Hồ Núi Cốc và ATK (An toàn khu) Định Hóa giai đoạn 2026-2030. Địa phương đặt mục tiêu giai đoạn 2026 - 2030 đón 12 triệu lượt khách/năm, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và quảng bá hình ảnh du lịch vùng trung du phía Bắc...

Dù lượng du khách giảm, Thái Lan vẫn "siết" quản lý du lịch

Dù lượng du khách giảm, Thái Lan vẫn “siết” quản lý du lịch

Từ đầu năm 2026, tốc độ tăng trưởng du lịch Thái Lan đang chậm lại, với lượng khách quốc tế giảm nhẹ. Theo số liệu mới nhất, lượng khách quốc tế đến nước này trong tháng 4 giảm 7% so với cùng kỳ năm ngoái. Riêng lượng khách châu Âu giảm gần 16%...

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

15 nền tảng mạng xã hội có nhiều người dùng nhất thế giới, Meta có 3 đại diện

15 nền tảng mạng xã hội có nhiều người dùng nhất thế giới, Meta có 3 đại diện

Dự trữ dầu của Trung Quốc lớn hơn tổng dự trữ của Mỹ, Nhật Bản và nhiều nước lớn

Dự trữ dầu của Trung Quốc lớn hơn tổng dự trữ của Mỹ, Nhật Bản và nhiều nước lớn

Tiềm năng từ điện hạt nhân quy mô nhỏ

Tiềm năng từ điện hạt nhân quy mô nhỏ

Năng lực tính toán AI có thể sớm được giao dịch như hợp đồng tương lai dầu thô

Dòng tiền mạnh lên, thị trường phân hóa

Trung Quốc đẩy mạnh nhập dầu từ nhiều nguồn, chưa phải dùng tới dự trữ chiến lược

FDI tại Việt Nam: Hướng tới lợi ích công bằng và bền vững

SSIAM - CCIX và Daiwa ký kết hợp tác, mở rộng đầu tư vốn Nhật Bản vào Việt Nam

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy