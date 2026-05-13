Hà Nội hướng đến dòng du khách chất lượng cao

Bài viết mới đăng trên Travel Off Path gần đây nhận định, Hà Nội đang trở thành một trong những điểm đến hấp dẫn nhất châu Á nhờ đặc trưng văn hóa và những trải nghiệm khó tìm thấy ở nơi khác…
Chuyên trang tin tức du lịch nổi tiếng của Mỹ nhận
định, Đông Nam Á vốn là khu vực có vô số điểm đến nổi tiếng khiến du khách khó
lựa chọn. Tuy nhiên, Hà Nội đang ngày càng nổi bật và thu hút lượng lớn khách
quốc tế.
"Đây là nơi cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama cùng đầu bếp du lịch nổi những bữa ăn của các nguyên thủ và ngôi sao nổi tiếng gây chú ý toàn cầu và góp phần đưa du lịch Việt Nam đến gần hơn với du khách quốc
tế,” Travel Off Path mô tả.
Thực tế, du lịch Hà Nội đang bước qua giai đoạn tăng trưởng
theo quán tính để chuyển sang giai đoạn phát triển dựa trên tư duy thị trường,
trải nghiệm và chất lượng. Một trong những thay đổi căn bản nằm ở cách phát triển sản phẩm. Thay vì tập trung vào tham quan đơn thuần, Thủ
đô đang mở rộng các dòng sản phẩm trải nghiệm gắn với di sản, văn hóa, ẩm thực,
du lịch đêm, du lịch nông nghiệp và du lịch cộng đồng.
Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Đặng Hương Giang cho biết, ngành
du lịch Thủ đô định hướng hình thành các chuỗi liên kết giữa cơ quan quản lý,
hiệp hội, hãng hàng không, doanh nghiệp lữ hành, cơ sở lưu trú, đơn vị vận chuyển
và điểm đến nhằm tạo sự đồng bộ trong phát triển sản phẩm. Theo bà, việc kết nối
hệ sinh thái dịch vụ giúp Hà Nội tiếp cận đa dạng phân khúc du khách, từ khách
nội địa, khách công vụ đến khách quốc tế lưu trú dài ngày.
Phó Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Trần Trung Hiếu cho biết,
cơ cấu thị trường khách quốc tế của Thủ đô ngày càng phong phú. Ngoài các thị
trường truyền thống như Đông Bắc Á và ASEAN, Hà Nội đang mở rộng xúc tiến sang
châu Âu, châu Mỹ, Trung Đông, Australia và các thị trường tiềm năng như Ấn Độ,
các quốc gia Hồi giáo Halal.
Ông Trần Trung Hiếu cho rằng, dù tốc độ tăng trưởng khách quốc
tế cao, thời gian lưu trú và mức chi tiêu bình quân vẫn chưa tương xứng với tiềm
năng. Một số sản phẩm cao cấp, sản phẩm du lịch đêm và trải nghiệm chiều sâu
còn thiếu tính hệ thống. Đây là những vấn đề Hà Nội đang tập trung tháo gỡ
trong giai đoạn tới.
Trong bối cảnh đó, Đề án phát triển kinh tế đêm đến năm 2045
vừa được phê duyệt kỳ vọng tạo động lực tăng trưởng mới, định vị thương hiệu
“Thành phố trải nghiệm văn hóa ban đêm” của khu vực. Theo Đề án, đến năm 2035,
kinh tế đêm được xác định trở thành một trong những động lực quan trọng của
kinh tế đô thị, đóng góp khoảng 7 - 8% GRDP, với tốc độ tăng trưởng bình quân từ
12 - 14% mỗi năm.
Đáng chú ý, trục cảnh quan sông Hồng được định hướng trở
thành trung tâm kinh tế sáng tạo năng động, hội tụ các hoạt động văn hóa, nghệ
thuật và thương mại có giá trị cao. Mục tiêu của TP. Hà Nội là hình thành từ 6 đến 8
khu kinh tế đêm trọng điểm cùng 15 đến 20 không gian, tuyến phố hoạt động sau
24 giờ, trong đó ít nhất có 3 khu đạt tiêu chuẩn trải nghiệm văn hóa, du lịch
đêm cấp khu vực.
Theo Đề án, hệ thống phố đi bộ, công viên, khu vực Hồ Tây cùng các trung tâm công
nghiệp văn hóa sẽ trở thành không gian tổ chức lễ hội, trình diễn ánh sáng, sự
kiện nghệ thuật ban đêm, thu hút giới sáng tạo, nghệ sĩ và doanh nghiệp văn
hóa.
Ở khu vực ngoại thành, các mô hình du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng qua đêm,
trải nghiệm làng nghề và du lịch cộng đồng sẽ được phát triển tại Đông Anh, Gia
Lâm, Sóc Sơn, Sơn Tây, Ba Vì, Hương Sơn, Bát Tràng, Vạn Phúc cùng vùng sáng tạo
và công nghệ cao Hòa Lạc.
Một điểm nhấn đáng chú ý của Đề án là Trung tâm Văn hóa Nghệ
thuật – Thương mại dịch vụ Hà Nội tại trục sông Hồng, dự kiến hoàn thành vào
năm 2030. Song song với đó là dịch vụ du thuyền đêm hoạt động từ cầu Long Biên đến bãi giữa sông Hồng. Theo định hướng của
thành phố, các hoạt động du thuyền đêm không chỉ đơn thuần phục vụ ngắm cảnh mà
còn có thể tích hợp biểu diễn nghệ thuật, không gian ẩm thực, trải nghiệm văn
hóa, ánh sáng đô thị... nhằm kéo dài thời gian
lưu trú của du khách.
Đồng thời, thay vì chỉ dừng lại
ở các chiến dịch quảng bá hình ảnh qua phương tiện truyền thông, Sở Du lịch Hà
Nội đã chuyển hướng tiếp cận, đưa các doanh nghiệp lữ hành nước ngoài trực tiếp
"mục sở thị" sản phẩm, dịch vụ. Trong tháng 5 này, Sở Du lịch Hà Nội đã
phối hợp với BestPrice Travel cùng Hanoi Tourism JSC tổ chức đón 2 đoàn famtrip
quốc tế đến từ Úc và Nhật Bản.
Theo kế hoạch, đoàn famtrip Úc gồm 6 doanh nghiệp lữ hành
outbound hàng đầu sẽ khảo sát từ ngày 11/5 đến 17/5/2026, trải nghiệm tại Hà Nội
trong các ngày 11, 12 và 17/5. Trong khi đó, đoàn Nhật Bản với hơn 20 lãnh đạo
doanh nghiệp lữ hành đến từ Tokyo, Osaka, Fukuoka, Kansai, Hyogo… sẽ khảo sát tại
Hà Nội từ ngày 27 đến 29/5/2026.
Lựa chọn Úc và Nhật Bản được xem là bước đi có tính toán của
Hà Nội. Thị trường Úc nổi bật với đặc điểm lưu trú dài ngày, mức chi tiêu cao, yêu thích trải
nghiệm văn hóa sâu, thiên nhiên và nghỉ dưỡng chất lượng. Trong khi đó, khách
Nhật Bản nổi tiếng kỹ tính, đề cao sự chuẩn xác trong dịch vụ từ lưu trú, vận
chuyển đến tổ chức điểm đến.
Điểm đáng chú ý của hai chương trình famtrip lần này nằm ở
tư duy tổ chức. Hà Nội không xuất hiện như một điểm đến độc lập mà được đặt
trong chuỗi liên kết vùng nhằm kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng trải nghiệm
cho du khách quốc tế.
Đối với đoàn Nhật Bản, hành trình kéo dài 5 ngày 4 đêm qua
Hà Nội, Ninh Bình và Hạ Long, trong đó Hà Nội giữ vai trò trung tâm kết nối. Trong
khi đó, đoàn Úc được xây dựng chương trình khảo sát chuyên sâu hơn, kéo dài 7
ngày, kết nối Hà Nội, Ninh Bình, Quảng Ninh và Yên Tử. Theo thông tin từ
BestPrice Travel, đoàn sẽ trực tiếp trải nghiệm những điểm đến mang tính biểu
tượng của miền Bắc Việt Nam và các sản phẩm ẩm thực fine dining, du lịch
wellness phù hợp với khách Úc.
Từ đổi mới tư duy quảng bá, phát triển sản phẩm trải nghiệm
đến mở rộng thị trường quốc tế, Hà Nội đang từng bước đổi mới cách làm du lịch,
tạo sức hút đa tầng, hướng tới chất lượng, chiều sâu và khả năng cạnh tranh bền
vững.
Những vở diễn thực cảnh, nơi thiên nhiên kỳ vĩ trở thành sân khấu và lịch sử được tái hiện bằng ngôn ngữ nghệ thuật đương đại, đang trở thành "chìa khóa vàng" níu chân du khách...
Ngay từ đầu năm, các lịch thiên văn quốc tế đã đồng loạt ghi nhận 2026 là năm mà công chúng yêu thích quan sát bầu trời có nhiều "cuộc hẹn" đáng nhớ. Hàng loạt hiện tượng nổi bật sẽ diễn ra, từ nhật thực, nguyệt thực toàn phần đến siêu trăng và mưa sao băng dày đặc...
Thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào tour trọn gói như trước, ngày càng nhiều du khách Việt chủ động tự thiết kế hành trình, từ săn vé, đặt phòng đến lựa chọn trải nghiệm phù hợp. Xu hướng này đang tạo ra sự thay đổi rõ nét trên thị trường du lịch...
Với định hướng phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, tỉnh Thái Nguyên đang tăng tốc thu hút đầu tư vào các dự án nghỉ dưỡng cao cấp, sân golf và khu vui chơi giải trí tại Hồ Núi Cốc và ATK (An toàn khu) Định Hóa giai đoạn 2026-2030. Địa phương đặt mục tiêu giai đoạn 2026 - 2030 đón 12 triệu lượt khách/năm, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và quảng bá hình ảnh du lịch vùng trung du phía Bắc...
Từ đầu năm 2026, tốc độ tăng trưởng du lịch Thái Lan đang chậm lại, với lượng khách quốc tế giảm nhẹ. Theo số liệu mới nhất, lượng khách quốc tế đến nước này trong tháng 4 giảm 7% so với cùng kỳ năm ngoái. Riêng lượng khách châu Âu giảm gần 16%...
