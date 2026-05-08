Đà Nẵng Food Tour 2026: Khám phá tinh hoa ẩm thực xứ Quảng
Ngô Anh Văn
08/05/2026, 07:45
Tối ngày 07/5, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng tổ chức chương trình công bố Lễ hội Đà Nẵng Food Tour 2026 - Danang Food Tour Festival 2026. Sự kiện đa sắc màu và đa trải nghiệm, hứa hẹn góp phần lan tỏa giá trị thương hiệu du lịch Đà Nẵng...
Theo Ban tổ chức, Lễ
hội diễn ra từ ngày 20 đến 24/5 năm 2026 tại nhiều địa điểm khác nhau
trên địa bàn thành phố, không chỉ là một sự kiện ẩm thực đơn thuần mà còn là
một hành trình khám phá văn hóa, con người và bản sắc xứ Quảng.
Tại Công viên Biển
Đông, Quảng trường biển Tam Thanh và nhiều địa điểm khác trên địa bàn thành
phố, Lễ hội mở ra một không gian trải nghiệm ẩm thực – văn hóa – du lịch đặc
sắc. Với hơn 100 gian hàng và 70 gánh vị đường phố, lễ hội không chỉ là nơi để
thưởng thức mà còn là nơi để du khách trực tiếp “chạm”, “cảm” và “sống” cùng ẩm
thực qua chuỗi hoạt động tương tác.
Phát biểu tại Chương
trình, bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng, cho biết: Tổng lượt khách được cơ sở lưu trú Đà Nẵng phục vụ trong 4
tháng đầu năm 2026 ước đạt gần 6 triệu lượt, tăng 19,2% so với cùng kỳ năm
2025. Trong đó, khách quốc tế ước đạt gần 3,4 triệu lượt, tăng 24,9%, khách
trong nước đạt gần 2,6 triệu lượt, tăng 12,5%.
“Những con số nêu trên
không chỉ cho thấy sức hút của điểm đến Đà Nẵng mà còn là nền tảng để thành phố
tiếp tục phát triển các sản phẩm du lịch mới, khác biệt và có chiều sâu.
Trên tinh thần đó, Lễ hội Đà Nẵng Food Tour 2026 được tổ chức như một bước đi
chiến lược đưa ẩm thực xứ Quảng trở thành sản phẩm du lịch đặc trưng, góp phần
định vị Đà Nẵng là điểm đến ẩm thực hấp dẫn hàng đầu khu vực”, bà Thi nhấn mạnh.
Một trong những
điểm nhấn ấn tượng của lễ hội là hoạt động diễu hành “Gánh vị Đà Nẵng”, lần đầu
tiên được tổ chức nhằm tái hiện sinh động văn hóa ẩm thực đường phố xứ Quảng.
Hơn 70 gánh ẩm thực được thiết kế sáng tạo, giới thiệu đa dạng từ đặc sản địa
phương, hải sản, hương vị đại ngàn đến ẩm thực quốc tế và thức uống thanh mát
mùa hè. Đoàn diễu hành dọc bãi biển Phạm Văn Đồng sẽ đưa du khách trở về với
những miền ký ức thân thuộc, tạo nên một “dòng chảy” văn hóa đặc sắc, sống động
và giàu cảm xúc.
Trong khi đó, không gian “Tinh hoa ẩm thực xứ Quảng” tại Công viên Biển Đông quy tụ hơn
200 gian hàng ẩm thực địa phương, vùng miền và quốc tế, cùng các sản phẩm OCOP
và nông sản tiêu biểu. Các mô hình, tiểu cảnh quy mô lớn tái hiện món ăn đặc trưng,
bếp Quảng truyền thống, thuyền thúng miền biển và không gian giao thoa văn hóa.
Tại đây, du khách không chỉ thưởng thức mà còn trực tiếp chế biến món ăn, tham gia trò chơi dân gian và trải nghiệm nghề truyền thống như đan lưới, làm bánh, chế biến hải sản... Cùng với đó, đại
nhạc hội được dàn dựng theo mô hình “concert đa giác quan”, nơi âm nhạc, ánh
sáng và ẩm thực hòa quyện. Sự kiện quy tụ dàn nghệ sĩ nổi tiếng, tạo nên một
không gian hiện đại, sống động và giàu cảm xúc cho người tham dự.
Không
gian Lễ hội được mở rộng phạm vi với Ngày hội ẩm thực “Vị Biển” tại Quảng
trường biển Tam Thanh, và ngày hội “Bánh dân gian Hội An Đông” tại chợ Cẩm Châu. Đâu đều là các hoạt
động tôn vinh giá trị ẩm thực truyền thống xứ Quảng.
Trong
khuôn khổ Lễ hội, thành phố giới thiệu chuỗi sản phẩm Danang Food Tours 2026 dự kiến
triển khai từ tháng 5 và xuyên suốt cả năm, gồm 5 chương trình: Đà Nẵng Food
Tour, Hội An Food Tour, Điện Bàn Food Tour, Tam Kỳ Food Tour và Đại Lộc Food
Tour. Chuỗi tour được định hướng phát triển theo chiều sâu, mở rộng không gian
trải nghiệm về phía Nam và các vùng lân cận, gắn ẩm thực với đời sống bản địa,
sinh kế cộng đồng và không gian di sản.
Lễ
hội Đà Nẵng Food Tour 2026 không chỉ là một sự kiện ẩm thực mà còn là hành
trình trải nghiệm, nơi văn hóa, con người và nhịp sống Đà Nẵng được lan tỏa đầy
cảm xúc. Qua đó, Đà Nẵng tiếp tục khẳng định
vị thế là điểm đến ẩm thực và trải nghiệm hàng đầu khu vực.
