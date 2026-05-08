Đà Nẵng Food Tour 2026: Khám phá tinh hoa ẩm thực xứ Quảng

Ngô Anh Văn

08/05/2026, 07:45

Tối ngày 07/5, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng tổ chức chương trình công bố Lễ hội Đà Nẵng Food Tour 2026 - Danang Food Tour Festival 2026. Sự kiện đa sắc màu và đa trải nghiệm, hứa hẹn góp phần lan tỏa giá trị thương hiệu du lịch Đà Nẵng...

Gian hàng ẩm thực xứ Quảng được nhiều thực khách quan tâm trải nghiệm. Ảnh Ngô Anh Văn

Theo Ban tổ chức, Lễ hội diễn ra từ ngày 20 đến 24/5 năm 2026 tại nhiều địa điểm khác nhau trên địa bàn thành phố, không chỉ là một sự kiện ẩm thực đơn thuần mà còn là một hành trình khám phá văn hóa, con người và bản sắc xứ Quảng. 

Tại Công viên Biển Đông, Quảng trường biển Tam Thanh và nhiều địa điểm khác trên địa bàn thành phố, Lễ hội mở ra một không gian trải nghiệm ẩm thực – văn hóa – du lịch đặc sắc. Với hơn 100 gian hàng và 70 gánh vị đường phố, lễ hội không chỉ là nơi để thưởng thức mà còn là nơi để du khách trực tiếp “chạm”, “cảm” và “sống” cùng ẩm thực qua chuỗi hoạt động tương tác.

Phát biểu tại Chương trình, bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng, cho biết: Tổng lượt khách được cơ sở lưu trú Đà Nẵng phục vụ trong 4 tháng đầu năm 2026 ước đạt gần 6 triệu lượt, tăng 19,2% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, khách quốc tế ước đạt gần 3,4 triệu lượt, tăng 24,9%, khách trong nước đạt gần 2,6 triệu lượt, tăng 12,5%.

Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi, phát biểu tại Chương trình.

“Những con số nêu trên không chỉ cho thấy sức hút của điểm đến Đà Nẵng mà còn là nền tảng để thành phố tiếp tục phát triển các sản phẩm du lịch mới, khác biệt và có chiều sâu. Trên tinh thần đó, Lễ hội Đà Nẵng Food Tour 2026 được tổ chức như một bước đi chiến lược đưa ẩm thực xứ Quảng trở thành sản phẩm du lịch đặc trưng, góp phần định vị Đà Nẵng là điểm đến ẩm thực hấp dẫn hàng đầu khu vực”, bà Thi nhấn mạnh.

Một trong những điểm nhấn ấn tượng của lễ hội là hoạt động diễu hành “Gánh vị Đà Nẵng”, lần đầu tiên được tổ chức nhằm tái hiện sinh động văn hóa ẩm thực đường phố xứ Quảng. Hơn 70 gánh ẩm thực được thiết kế sáng tạo, giới thiệu đa dạng từ đặc sản địa phương, hải sản, hương vị đại ngàn đến ẩm thực quốc tế và thức uống thanh mát mùa hè. Đoàn diễu hành dọc bãi biển Phạm Văn Đồng sẽ đưa du khách trở về với những miền ký ức thân thuộc, tạo nên một “dòng chảy” văn hóa đặc sắc, sống động và giàu cảm xúc.

Trong khi đó, không gian “Tinh hoa ẩm thực xứ Quảng” tại Công viên Biển Đông quy tụ hơn 200 gian hàng ẩm thực địa phương, vùng miền và quốc tế, cùng các sản phẩm OCOP và nông sản tiêu biểu. Các mô hình, tiểu cảnh quy mô lớn tái hiện món ăn đặc trưng, bếp Quảng truyền thống, thuyền thúng miền biển và không gian giao thoa văn hóa.

Tại đây, du khách không chỉ thưởng thức mà còn trực tiếp chế biến món ăn, tham gia trò chơi dân gian và trải nghiệm nghề truyền thống như đan lưới, làm bánh, chế biến hải sản... Cùng với đó, đại nhạc hội được dàn dựng theo mô hình “concert đa giác quan”, nơi âm nhạc, ánh sáng và ẩm thực hòa quyện. Sự kiện quy tụ dàn nghệ sĩ nổi tiếng, tạo nên một không gian hiện đại, sống động và giàu cảm xúc cho người tham dự. 

Hàng trăm du khách thưởng thức hải sản và khám phá ẩm thực đặc trưng xứ Quảng cùng các đầu bếp nổi tiếng, tại không gian Chương trình. Ảnh Ngô Anh Văn

Không gian Lễ hội được mở rộng phạm vi với Ngày hội ẩm thực “Vị Biển” tại Quảng trường biển Tam Thanh, và ngày hội “Bánh dân gian Hội An Đông” tại chợ Cẩm Châu. Đâu đều là các hoạt động tôn vinh giá trị ẩm thực truyền thống xứ Quảng. 

Trong khuôn khổ Lễ hội, thành phố giới thiệu chuỗi sản phẩm Danang Food Tours 2026 dự kiến triển khai từ tháng 5 và xuyên suốt cả năm, gồm 5 chương trình: Đà Nẵng Food Tour, Hội An Food Tour, Điện Bàn Food Tour, Tam Kỳ Food Tour và Đại Lộc Food Tour. Chuỗi tour được định hướng phát triển theo chiều sâu, mở rộng không gian trải nghiệm về phía Nam và các vùng lân cận, gắn ẩm thực với đời sống bản địa, sinh kế cộng đồng và không gian di sản.

Lễ hội Đà Nẵng Food Tour 2026 không chỉ là một sự kiện ẩm thực mà còn là hành trình trải nghiệm, nơi văn hóa, con người và nhịp sống Đà Nẵng được lan tỏa đầy cảm xúc. Qua đó, Đà Nẵng tiếp tục khẳng định vị thế là điểm đến ẩm thực và trải nghiệm hàng đầu khu vực. 

Lễ khai mạc và trận mở màn của FIFA World Cup 2026 sẽ diễn ra tại "thánh địa" Estadio Azteca ở Mexico City. Theo hãng thông tấn AP (Mỹ), sân vận động với sức chứa 83.000 người này đã đóng cửa vào tháng 5/2024 để tiến hành nâng cấp toàn diện…

Sáng ngày 07/5, tuần lễ sự kiện thể thao đa môn lớn nhất Đông Nam Á đã chính thức khởi động với buổi Lễ khai mạc và Họp báo công bố Giải VNG IRONMAN Việt Nam 2026 cùng VNG IRONMAN 70.3 Đà Nẵng 2026...

Mùa du lịch 2026 tại Thái Nguyên sẽ diễn ra từ giữa tháng 5/2026 với chủ đề "Hồ trên núi - Trà trong mây". Sự kiện gồm chuỗi hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch đặc sắc, từ trình diễn nghệ thuật, drone, pháo hoa đến các trải nghiệm tại Hồ Núi Cốc, hứa hẹn thu hút đông đảo du khách và lan tỏa hình ảnh điểm đến...

Theo ghi nhận từ nhiều doanh nghiệp lữ hành, năm 2026 chứng kiến sự chuyển dịch rõ rệt trong tiêu chí lựa chọn của du khách, đặc biệt trong các dịp cao điểm như nghỉ lễ 30/4 - 1/5 và mùa du lịch hè…

Bước vào cao điểm hè 2026, thị trường du lịch nội địa đang ghi nhận những tín hiệu tăng trưởng khả quan, trong đó TP. Hồ Chí Minh tiếp tục giữ vai trò trung tâm phát sinh và phân phối khách lớn nhất khu vực phía Nam...

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Ngành xi măng trước sức ép hạn ngạch carbon

30 nền kinh tế nhập khẩu nhiều nhất thế giới, Việt Nam cũng có mặt

Các quỹ đầu tư quốc gia lớn nhất thế giới năm 2026

